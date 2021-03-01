Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SoftPedia
Каталог и архив программного обеспечения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 53
SoftPedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11226 22
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 7
|Google LLC 7198 7
|Intel Corporation 4221 6
|AMD - Advanced Micro Devices 1690 4
|Samsung Electronics 5749 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 3
|Twitter 2204 3
|Huawei 2736 3
|Sophos 111 2
|Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 2
|Deutsche Telekom 222 2
|Canonical 168 2
|Avast Software 120 2
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
|Pine Microsystems 3 2
|Alibaba Group 298 2
|SAP SE 3228 2
|Linuxfx Software 2 1
|Union Tech 5 1
|TKC - Tianjin Kylin Information 4 1
|Wuhan Deepin Technology 6 1
|Loongson Technology 17 1
|Zhaoxin 9 1
|CS2C - China Standard Software 11 1
|Avira 43 1
|Pine64 - Pine Microsystems 8 1
|Dassault Systemes 146 1
|ArcaBit 4 1
|Philips 755 1
|Mali 54 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
|Siemens AG - Сименс Россия 685 1
|Orange S.A. 451 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|Oracle Corporation 3374 1
|Nokia Corporation 2468 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
|IBM 3575 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
|Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
|Reddit 198 4
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|The Wall Street Journal 710 1
|ZDnet 387 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|MacRumors 114 1
|9to5Google 19 1
|Liliputing 27 1
|Politico 9 1
|AppleInsider 366 1
|Der Standard 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770715, в очереди разбора - 674397.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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