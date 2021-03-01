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01.03.2021 Microsoft выпустит «новую WIndows» раньше срока. Какой она будет 3
09.12.2020 Samsung скопирует наихудшую идею Apple 2
19.10.2020 ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google 1
16.07.2020 Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть 2
14.07.2020 ОС Linux за полгода увеличила рыночную долю в 2 с лишним раза 2
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 2
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
01.06.2020 Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей 2
20.04.2020 Firefox превращается в новый Chrome. Браузер зря расходует гигабайты оперативной памяти 1
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео 1
31.03.2020 Google радикально изменит интерфейс Chrome 1
27.03.2020 Продажи новейших флагманов Samsung Galaxy S20 терпят крах во всем мире 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 2
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux 1
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
16.10.2019 Разработчики Chrome придумали, как запретить ему пожирать память 1
14.10.2019 Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile 1
03.09.2019 Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска 1
22.08.2019 Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel 1
02.08.2019 Windows 10 по всему миру застряли в «безопасном» режиме. Нельзя сменить браузер, поисковик, поставить ПО со стороны 2
12.07.2019 Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран» 1
06.06.2019 Обновление Windows 10 поломало Internet Explorer 1
03.06.2019 Apple придумал технологию, которая превращает украденный iPhone в «кирпич» 1
27.05.2019 Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10 2
19.04.2019 Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала 1
11.04.2019 Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться 2
02.01.2019 Firefox перешел на темную сторону: На пустых вкладках теперь показывается реклама 1
14.09.2016 Microsoft закрыла 47 «дыр» в Windows, Office и других продуктах 1
11.01.2016 Найден троян, поражающий телевизоры Sharp 1
11.01.2016 Турецкого хакера посадили в тюрьму на 334 года 1
23.12.2015 Найден веселый способ «подвесить» iPhone, Android и ПК 1
25.11.2015 Анонимная сеть Tor собирает с пользователей деньги, чтобы сбежать из-под контроля Пентагона 1
03.09.2015 Главный разработчик Ubuntu для смартфонов покинул проект и уволился 1
17.09.2014 Microsoft фундаментально меняет способ выпуска Windows 1
14.07.2014 В Windows 9 вернется привычное меню «Пуск». ФОТО 1
16.09.2011 Firefox меняет обличье 2
10.12.2010 Оператор связи Telstra разослал по почте личные данные своих клиентов 1
16.07.2010 Google придумал новый формат видеорекламы 1
02.06.2010 Бесплатные приложения крадут данные пользователей Mac 1
24.05.2010 Многозадачность в Windows Phone 7: разработчикам связали руки 1

Публикаций - 41, упоминаний - 53

SoftPedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 22
Apple Inc - Эппл Рус 7750 7
Google LLC 7198 7
Intel Corporation 4221 6
AMD - Advanced Micro Devices 1690 4
Samsung Electronics 5749 3
Amazon Inc - Amazon.com 1478 3
Twitter 2204 3
Huawei 2736 3
Sophos 111 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 2
Deutsche Telekom 222 2
Canonical 168 2
Avast Software 120 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Pine Microsystems 3 2
Alibaba Group 298 2
SAP SE 3228 2
Linuxfx Software 2 1
Union Tech 5 1
TKC - Tianjin Kylin Information 4 1
Wuhan Deepin Technology 6 1
Loongson Technology 17 1
Zhaoxin 9 1
CS2C - China Standard Software 11 1
Avira 43 1
Pine64 - Pine Microsystems 8 1
Dassault Systemes 146 1
ArcaBit 4 1
Philips 755 1
Mali 54 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
Siemens AG - Сименс Россия 685 1
Orange S.A. 451 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Oracle Corporation 3374 1
Nokia Corporation 2468 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 394 1
IBM 3575 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Linux Foundation 157 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 6
USB Type-C - USB-C 901 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 3
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 5 1
Tab Freeze 4 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 139 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
Lightning 131 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Kubernetes 307 1
Smartphone - Смартфон 774 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Microsoft Windows 10 6691 20
Linux OS 4288 9
Microsoft Edge - Браузер 996 7
Google Android 10752 7
Microsoft Office 1954 7
Microsoft Windows 8 1228 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 5
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 5
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Apple macOS 935 4
Microsoft Windows 864 4
Linux - Debian GNU 273 4
Google Chrome - браузер 1119 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 49 3
Google Chrome OS 306 3
AWS - Amazon Web Services 569 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 2
Pine Microsystems - PinePhone Braveheart Edition - Серия смартфонов 5 2
Chromium - Браузер 166 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 2
Microsoft Endpoint Protection 9 2
Statcounter 171 2
Microsoft Cortana 141 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Microsoft Azure 1171 2
Мобайл Информ MIG S - Защищенный планшет 7 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Microsoft Security Essentials - MSE 86 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 10 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 18 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 2
Microsoft Store 229 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Steve Jobs - Стив Джобс 711 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Гундарев Денис 1 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 4 1
Yuval Ron - Рон Юваль 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Россия - Российская федерация - РФ 57828 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Германия - Федеративная Республика 3693 4
Франция - Французская Республика 2150 2
Европа 3798 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Дания - Королевство 375 1
Канада 1321 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Испания - Королевство 1262 1
Северная Америка 1420 1
США - Калифорния 984 1
Германия - Мюнхен 170 1
США - Сан-Франциско 699 1
Кипр - Республика 249 1
США - Купертино 207 1
Китай - Шанхай 247 1
Германия - Гамбург 56 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Reddit 198 4
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
The Wall Street Journal 710 1
ZDnet 387 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
BleepingComputer - Издание 120 1
MacRumors 114 1
9to5Google 19 1
Liliputing 27 1
Politico 9 1
AppleInsider 366 1
Der Standard 2 1
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Counterpoint Research 29 1
Net Applications 110 1
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 2 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
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Ключевых фраз выявлено - 770715, в очереди разбора - 674397.
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