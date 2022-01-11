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Windows через четверть века жизни избавилась от привычки искать драйверы там, где их не может быть

Microsoft изменила поведение встроенного в Windows «Диспетчера задач» таким образом, чтобы тот по умолчанию искал альтернативные драйверы устройств не на отсутствующих в современных компьютерах флоппи-дисководах, а «по месту прописки» операционной системы. Новая логика «диспетчера», который появился в Windows 95 и едва ли значительно поменялся за прошедшие почти 27 лет, реализована в последней версии ОС Windows 11.

Обновление «Диспетчера устройств»

Корпорация Microsoft сделала еще один шаг, направленный на актуализацию оснасток консоли управления операционной системы Windows. Изменения, представленные в очередной стабильной сборке Windows 11, в частности, корректируют логику работы «Диспетчера устройств» (Device Manager).

Теперь при установке драйвера устройства вручную через «Диспетчер устройств» с использованием опции «Установить с диска» Windows ОС будет по умолчанию искать соответствующие файлы в корневом каталоге системного диска (как правило, это “C:\”). Ранее Windows отдавала предпочтение пути файловой системы “A:\”.

Диски под буквами “A” и “B” в операционных системах Microsoft традиционно ассоциируются с накопителями на гибких магнитных дисках (Floppy disk drive, FDD). Несмотря на то, что технология давно морально устарела, и от нее отказываются даже самые консервативные пользователи, в том числе японские чиновники, разработчики Windows до настоящего времени данному нюансу внимание не уделяли.

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«Классический» диалог поиска драйвера на пользовательском диске в Windows 10

Как пишет Windows Latest, в Windows 11 (сборка 22000) это, казалось бы, незначительное недоразумение было устранено. Операционная система теперь учитывает отсутствие дисковода для чтения гибких дисков и предлагают пользователю начать поиск драйвера на том диске, на который она сама установлена.

Стоит отметить, что, по информации Softpedia, Windows 11 по-прежнему поддерживает флоппи-дисководы, в том числе, более «возрастные» 5,25-дюймовые. Поэтому при необходимости прочесть данные, записанные на «трехдюймовках» и «пятидюймовках», в новейшей версии ОС Microsoft все еще возможно – при наличии соответствующего оборудования.

Логично, но несвоевременно

Изменение в логике работы «Диспетчера устройств» видится вполне обоснованным, хотя и существенно запоздалым. Ситуации, в которых пользователю необходимо, установить альтернативные предложенным Windows драйверы вручную, все еще могут возникать.

«Диспетчер устройств» – оснастка консоли управления, которая впервые появилась в Windows 95, увидевшей свет в 1995 г., то есть более 25 лет назад. Она позволяет администратору системы управлять драйверами, включать или отключать устройства, а также получать некоторую дополнительную техническую информацию, которая помогает идентифицировать устройство, понять, какие системные ресурсы оно задействует и, к примеру, установить причину конфликта между ним и его «соседом».

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Новый вариант диалога в Windows 11

Внешне, как и функционально, «Диспетчер устройств» в ходе эволюции Windows претерпел минимальные изменения. Чуть больше внимания Microsoft начала уделять данному компоненту системы в процессе доработки Windows 10.

К примеру, в августе 2020 г. CNews писал о том, что разработчики отключили в нем удобный поиск драйверов для «железа» через интернет. В результате пользователи были вынуждены искать их вручную через браузер или пользоваться новым приложением «Параметры», которое Microsoft продвигает как замену не только «Диспетчера устройств», но и всей классической «Панели управления».

У Windows есть проблемы посерьезнее

Впрочем, у разработчиков Windows и без внесения косметических правок в редко используемые рядовыми пользователями инструменты администратора, в последнее время было вполне достаточно проблем, решение которых действительно требовало оперативности.

Напомним, Microsoft начала распространение своей новейшей ОС 5 октября 2021 г. Тогда же в продаже появились ПК с предустановленной системой и коробочные версии Windows 11. Таким образом, разработчикам стало необходимо поддерживать работу уже двух веток Windows, ни одна из которых не отличается выдающейся «безглючностью».

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После обновления до «одиннадцатой» пользователи столкнулись с рядом проблем и особенностей операционной системы. К примеру, часть пользователей жаловалась на неработоспособность новой кнопки «Пуск» и «старую» панель задач, которая будто бы перекочевала в Windows 11 «из десятки», а также утечку оперативной памяти из-за «Проводника» и падение скорости доступа в интернет при использовании приложений Killer и Smartbyte компаний Intel и Dell соответственно.

Кроме того, CNews отдельно сообщал о проблемах производительности Windows 11 на компьютерах с процессорами AMD Ryzen. Сильнее других пострадали геймеры, предпочитающие играть на ПК, а не на консолях. В видеоиграх производительность чипов AMD после перехода на Windows 11 могла проседать на 10-15% от номинальных значений. В обычных программах этот показатель составлял 3-5%. Попытка исправить ситуацию лишь усугубила ее, хотя в конечном счете Microsoft удалось побороть снижение производительности на машинах с процессорами Ryzen.

Наконец, Windows 11 отказывалась работать с принтерами и МФУ популярного бренда Brother.

Конец эпохи гибких дисков

Накопители на дискетах массово применялись с 1970-х гг. XX века. Производство одного из наиболее популярных представителей технологии записи на магнитный диск на ее закате – 3,5-дюймовой дискеты – стартовало в 1981 г. На протяжении более чем 20 лет «трехдюймовка» была основным внешним носителем, позволявшим переносить информацию с одного компьютера на другой. К примеру, в 2002 г. компания Sony продала 47 млн 3,5-дюймовых дискет.

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3,5-дюймовая дискета представляет собой тонкий гибкий пластиковый диск с ферромагнитным покрытием, помещенный в прочный пластмассовый корпус. Считывающая и записывающие головки дисковода взаимодействуют с накопителем через специальное «окошко» в корпусе. В зависимости от типа дискеты оно может быть прикрыто защитной шторкой.

Именно изображение 3,5-дюймовой дискеты легло в основу пиктограмм кнопки сохранения информации на диск в ряде программ с графическим пользовательским интерфейсом. Например, в текстовом процессоре Microsoft Word он задействован до сих пор.

В 2021 г. ни один современный персональный компьютер не оснащается флоппи-дисководом ввиду крайне низкой популярности дискет на фоне их малой емкости – до 2,88 МБ.

В числе первых компаний, отказавшихся от 3,5-дюймовых носителей, были Apple и Dell. Apple впервые вычеркнула соответствующий привод из своей продукции в 1998 г., представив новую модель десктопа Macintosh. Dell последовала этому примеру в 2003 г.

Спустя еще семь лет, в апреле 2010 г. компания Sony, один из крупнейших производителей дискет данного формата, объявила прекращении производства 3,5-дюймовых дискет в марте 2011 г.

Дмитрий Степанов

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