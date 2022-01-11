Windows через четверть века жизни избавилась от привычки искать драйверы там, где их не может быть

Обновление «Диспетчера устройств»

Корпорация Microsoft сделала еще один шаг, направленный на актуализацию оснасток консоли управления операционной системы Windows. Изменения, представленные в очередной стабильной сборке Windows 11, в частности, корректируют логику работы «Диспетчера устройств» (Device Manager).

Теперь при установке драйвера устройства вручную через «Диспетчер устройств» с использованием опции «Установить с диска» Windows ОС будет по умолчанию искать соответствующие файлы в корневом каталоге системного диска (как правило, это “C:\”). Ранее Windows отдавала предпочтение пути файловой системы “A:\”.

Диски под буквами “A” и “B” в операционных системах Microsoft традиционно ассоциируются с накопителями на гибких магнитных дисках (Floppy disk drive, FDD). Несмотря на то, что технология давно морально устарела, и от нее отказываются даже самые консервативные пользователи, в том числе японские чиновники, разработчики Windows до настоящего времени данному нюансу внимание не уделяли.

«Классический» диалог поиска драйвера на пользовательском диске в Windows 10

Как пишет Windows Latest, в Windows 11 (сборка 22000) это, казалось бы, незначительное недоразумение было устранено. Операционная система теперь учитывает отсутствие дисковода для чтения гибких дисков и предлагают пользователю начать поиск драйвера на том диске, на который она сама установлена.

Стоит отметить, что, по информации Softpedia, Windows 11 по-прежнему поддерживает флоппи-дисководы, в том числе, более «возрастные» 5,25-дюймовые. Поэтому при необходимости прочесть данные, записанные на «трехдюймовках» и «пятидюймовках», в новейшей версии ОС Microsoft все еще возможно – при наличии соответствующего оборудования.

Логично, но несвоевременно

Изменение в логике работы «Диспетчера устройств» видится вполне обоснованным, хотя и существенно запоздалым. Ситуации, в которых пользователю необходимо, установить альтернативные предложенным Windows драйверы вручную, все еще могут возникать.

«Диспетчер устройств» – оснастка консоли управления, которая впервые появилась в Windows 95, увидевшей свет в 1995 г., то есть более 25 лет назад. Она позволяет администратору системы управлять драйверами, включать или отключать устройства, а также получать некоторую дополнительную техническую информацию, которая помогает идентифицировать устройство, понять, какие системные ресурсы оно задействует и, к примеру, установить причину конфликта между ним и его «соседом».

Новый вариант диалога в Windows 11

Внешне, как и функционально, «Диспетчер устройств» в ходе эволюции Windows претерпел минимальные изменения. Чуть больше внимания Microsoft начала уделять данному компоненту системы в процессе доработки Windows 10.

К примеру, в августе 2020 г. CNews писал о том, что разработчики отключили в нем удобный поиск драйверов для «железа» через интернет. В результате пользователи были вынуждены искать их вручную через браузер или пользоваться новым приложением «Параметры», которое Microsoft продвигает как замену не только «Диспетчера устройств», но и всей классической «Панели управления».

У Windows есть проблемы посерьезнее

Впрочем, у разработчиков Windows и без внесения косметических правок в редко используемые рядовыми пользователями инструменты администратора, в последнее время было вполне достаточно проблем, решение которых действительно требовало оперативности.

Напомним, Microsoft начала распространение своей новейшей ОС 5 октября 2021 г. Тогда же в продаже появились ПК с предустановленной системой и коробочные версии Windows 11. Таким образом, разработчикам стало необходимо поддерживать работу уже двух веток Windows, ни одна из которых не отличается выдающейся «безглючностью».

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После обновления до «одиннадцатой» пользователи столкнулись с рядом проблем и особенностей операционной системы. К примеру, часть пользователей жаловалась на неработоспособность новой кнопки «Пуск» и «старую» панель задач, которая будто бы перекочевала в Windows 11 «из десятки», а также утечку оперативной памяти из-за «Проводника» и падение скорости доступа в интернет при использовании приложений Killer и Smartbyte компаний Intel и Dell соответственно.

Кроме того, CNews отдельно сообщал о проблемах производительности Windows 11 на компьютерах с процессорами AMD Ryzen. Сильнее других пострадали геймеры, предпочитающие играть на ПК, а не на консолях. В видеоиграх производительность чипов AMD после перехода на Windows 11 могла проседать на 10-15% от номинальных значений. В обычных программах этот показатель составлял 3-5%. Попытка исправить ситуацию лишь усугубила ее, хотя в конечном счете Microsoft удалось побороть снижение производительности на машинах с процессорами Ryzen.

Наконец, Windows 11 отказывалась работать с принтерами и МФУ популярного бренда Brother.

Конец эпохи гибких дисков

Накопители на дискетах массово применялись с 1970-х гг. XX века. Производство одного из наиболее популярных представителей технологии записи на магнитный диск на ее закате – 3,5-дюймовой дискеты – стартовало в 1981 г. На протяжении более чем 20 лет «трехдюймовка» была основным внешним носителем, позволявшим переносить информацию с одного компьютера на другой. К примеру, в 2002 г. компания Sony продала 47 млн 3,5-дюймовых дискет.

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3,5-дюймовая дискета представляет собой тонкий гибкий пластиковый диск с ферромагнитным покрытием, помещенный в прочный пластмассовый корпус. Считывающая и записывающие головки дисковода взаимодействуют с накопителем через специальное «окошко» в корпусе. В зависимости от типа дискеты оно может быть прикрыто защитной шторкой.

Именно изображение 3,5-дюймовой дискеты легло в основу пиктограмм кнопки сохранения информации на диск в ряде программ с графическим пользовательским интерфейсом. Например, в текстовом процессоре Microsoft Word он задействован до сих пор.

В 2021 г. ни один современный персональный компьютер не оснащается флоппи-дисководом ввиду крайне низкой популярности дискет на фоне их малой емкости – до 2,88 МБ.

В числе первых компаний, отказавшихся от 3,5-дюймовых носителей, были Apple и Dell. Apple впервые вычеркнула соответствующий привод из своей продукции в 1998 г., представив новую модель десктопа Macintosh. Dell последовала этому примеру в 2003 г.

Спустя еще семь лет, в апреле 2010 г. компания Sony, один из крупнейших производителей дискет данного формата, объявила прекращении производства 3,5-дюймовых дискет в марте 2011 г.