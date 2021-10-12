Почти 100 моделей принтеров крупнейшего мирового производителя ломаются при подключении к Windows 11. Решения нет

Принтеры Brother, подключенные к ПК по USB, перестают работать при переходе на Windows 11. Проблема затрагивает свыше 90 моделей устройств, но решения у нее пока нет. У некоторых пользователей аналогичная проблема возникает и с принтерами HP.

Windows 11 невзлюбила принтеры

Владельцы принтеров марки Brother столкнулись с трудностями в их использовании после перехода на ОС Windows 11. Новая операционка Microsoft отказывается работать с ними, пишет портал Bleeping Computer.

Проблема затрагивает более 90 моделей принтеров Brother. Она может стать массовой, поскольку компания является одним из крупнейших поставщиков печатной техники в мире. На март 2021 г. она занимала 10,7% глобального рынка, уступая лишь Canon с 17,7% и HP с 24,5% (статистика Statista.com).

Windows 11 была анонсирована в конце июня 2021 г. Первая стабильная сборка системы получила распространение спустя немногим более трех месяцев, в начале октября 2021 г.

Что не так с принтерами

В настоящее время пользователи Windows 11 сталкиваются как минимум с тремя проблемами при попытке напечатать или отсканировать что-либо на принтере или МФУ Brother. Первая из них – полное игнорирование системой принтера, подключенного по USB. Windows 11 попросту не может обнаружить его. От типа устройства это не зависит – конфликтовать с новой операционкой могут как струйные, так и лазерные принтеры.

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Вторая проблема заключается в невозможности изменения настроек принтера или МФУ. Наконец, даже пользователям не всегда удается наладить одновременную работу свежей ОС с несколькими принтерами Brother, подключенными по USB к компьютеру под управлением Windows 11.

По информации портала Neowin, сбои могут наблюдаться и в работе программного обеспечения к принтерам. В частности, работать нестабильно начинают программы Device Settings Tool, Paper Size Setup Tool, Distributed Print Tool, Special ID Setting Tool, Wireless Setup Wizard, P-Touch Editor 5.4, Update Software, Transfer Manager, Transfer Express, Template Settings, Printer Setting Tool.

Решение отсутствует

На момент публикации материала корпорация Microsoft не признавала проблему с принтерами Brother в Windows 11. Сама Brother, напротив, уже осведомлена о ней, на что указывает заявление на ее официальном сайте.

Модели принтеров Brother, не работающие в Windows 11

Между тем, универсального алгоритма, способного восстановить стабильность работы принтеров и сопутствующего ПО, пока нет. Также пока неясно, в чем именно таится корень зла – в драйверах и программном обеспечении Brother или же непосредственно в самой операционной системе.

Пока что Brother предлагает воспользоваться иными способами подключения принтеров к компьютеру при их физическом наличии. Это может быть модуль Wi-Fi или Ethernet. Также может помочь и подключение принтера к другому ПК в локальной сети и превращение его в сетевое устройство.

Принтеры HP тоже не работают

Под Windows 11 могут не работать принтеры различных брендов, не только Brother. Это доказывает ситуация, в которой в середине октября 2021 г. оказался пользователь под псевдонимом DeborahRose. Свою историю он поведал на форуме Microsoft.

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В распоряжении DeborahRose есть МФУ HP Envy 5661, прекрасно работающее под Windows 7 и Windows 10, в чем он многократно убедился, пытаясь настроить его на ПК с Windows 11. Он установил эту ОС на свой десктоп Dell путем обновления с Windows 10.

Гневный пост DeborahRose

Со слов DeborahRose, после перехода на новую операционку принтер, успешно печатавший документы и фотографии, будучи подключенным к компьютеру по USB, вдруг перестал работать. При этом на других ПК с ранними версиями Windows никаких проблем с ним не было.

DeborahRose попытался откатиться обратно к Windows 10, но это лишь усугубило ситуацию. Программное обеспечение принтера перестало не только работать, но даже устанавливаться, и пользователь не мог завершить процесс настройки.

На борьбу в новым детищем Microsoft у DeborahRose ушло порядка девяти часов. За это время он несколько раз связывался со специалистами HP и Microsoft, но в итоге так ничего и не добился.

Наследие Windows 10

Стоит отметить, что проблема с принтерами, подключенными по USB – это давний недуг ОС Microsoft. Например, в Windows 10 он впервые был обнаружен еще летом 2020 г.

Баг может проявляться при выключении питания принтера или отсоединении его от ПК в процессе завершения работы последнего. В этом случае при последующей загрузке операционной системе USB-порт, к которому было присоединено «некорректно» отключенное печатающее устройство, окажется недоступным. Он исчезнет из списка доступных для подключения принтера, а Windows не сможет выполнять какие-либо операции с использованием данного порта.

Microsoft почти сразу признала наличие проблемы и пообещала исправить ее с выпуском ближайшего обновления.