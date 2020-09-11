Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС» одят принтеры: HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDW, HL-L9310CDW и многофункциональные устройства: DCP-L8410CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9570CDW. Brother с

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно логии, включая беспроводную печать по Wi-Fi и возможность работы с мобильными устройствами. В новом МФУ Brother DCP-T510W используется система непрерывной подачи чернил - СНПЧ. Это самый эконом

Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости Brother представила линейку новых печатных устройств серии Inkbenefit Plus, которые отличаются удобством использования и долговечностью. В состав новой

Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit чество печати профессионального уровня. Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подч

Чернила не кончатся, печать не разорит тех, кто хочет печатать много, качественно и недорого компания Brother выпустила новую линейку МФУ InkBenefit Plus со встроенной системой НПЧ. Линейка InkBenefit Plus появилась на рынке

Brother выпустила новые лазерные устройства для дома и малого офиса костью 1500 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19752) она составляет менее p1 за страницу. Принтер и МФУ Brother обладают высокой скоростью печати (до 20 стр/мин), а также имеют в комплекте скла

Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus пания Brother, специалист по производству печатной техники, представила свою первую серию устройств InkBenefit Plus — три новых струйных МФУ (DCP-T300, DCP-T500W и DCP-T700W), предлагающих экон

Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ Японская корпорация Brother запустила в продажу три новые модели МФУ: DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW. Новые монохромные лазерные DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW обладают интуитивно понятной панелью управления, поэтому модели просты и удобны в испо

Brother представил новые монохромные МФУ: DCP-7055WR и DCP-7057WR нская компания Brother дополнила модельный ряд двумя мобильными многофункциональными устройствами - DCP-7055WR и DCP-7057WR. Новинки относятся к классу компактных монохромных МФУ: они предназна

Brother представила в России новые модели струйных МФУ с поддержкой Wi-Fi ставила на российском рынке три новых МФУ с возможностью цветной струйной печати для офиса и дома - DCP-J525W, MFC-J430W, MFC-J825DW. Представленные МФУ обладают хорошей скоростью печати и повы

Brother представила в России новый принтер и два МФУ her анонсировала на российском рынке бюджетные монохромные лазерные устройства – принтер HL-2130R и МФУ DCP-7055R и представила цветное лазерное МФУ с возможностью дуплексной печати и двусторон

Brother представила в России новое МФУ - DCP-7070DWR ртным для новых моделей компании Brother компактном форм-факторе - с габаритами 40,5x39,85x26,8 см. МФУ DCP-7070DWR снабжено лотком для бумаги емкостью да 250 страниц, двухстрочным LCD-дисплеем

Brother показала в России новые монохромные МФУ новых МФУ с возможностью монохромной лазерной печати для офиса и дома – компактное монохромное МФУ Brother DCP-7057R, компактное монохромное МФУ с опцией двусторонней печати Brother DCP-7060DR

Brother выпустила новую серию многофункциональных устройств для дома и малого бизнеса иональных устройств для дома и малого бизнеса. С начала октября на российский рынок поступят модели DCP-J315W, DCP-J515W и MFC-J265W. Они дополнят уже представленные на рынке МФУ Brother DCP-19

Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома енной для него в задней стенке. Brother DCP-540CN Будучи одной из самых свежих в семействе струйных МФУ Brother (струйных принтеров, кстати, компания не выпускает), эта модель отличается элеган

Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса громный плюс. Из программных средств отметим наличие программы распознавания Abbyy Fine Reader 7.0. Brother DCP-8065DN Brother DCP-8065DN Солидный дизайн и компоновка корпуса, выполненного в се

Поделись впечатлениями! а и бумага Многое зависит от характеристик чернил, используемых принтером. Так, чернила Innobella в МФУ Brother обладают повышенной стойкостью к выцветанию. В итоге срок жизни снимков значитель

Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ Brother нет чипов, что позволяет снизить их стоимость. Картриджи в двух представленных в обозрении МФУ Brother неподвижны и устанавливаются непосредственно в корпус. К печатающей головке черни

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Brother представил новые струйные МФУ с технологией Innobella адающие существенно меньшими возможностями». Рекомендованные розничные цены составляют 4100 руб. за DCP-130C, 4400 руб. за DCP-330C, 4600 руб. за MFC-240C и MFC-5460CN обойдется в 6300 руб.

Brother пополнила линейку МФУ ности копирования и печати ставят это устройство по функциональности в один ряд с новыми МФУ. Новые МФУ Brother используют те же расходные материалы, что и лазерные принтеры серии HL-2000 —