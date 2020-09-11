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Brother DCP Brother DCP Inkbenefit серия МФУ

СОБЫТИЯ

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11.09.2020 Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС»

одят принтеры: HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDW, HL-L9310CDW и многофункциональные устройства: DCP-L8410CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9570CDW. Brother с
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

логии, включая беспроводную печать по Wi-Fi и возможность работы с мобильными устройствами. В новом МФУ Brother DCP-T510W используется система непрерывной подачи чернил - СНПЧ. Это самый эконом
01.03.2018 Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости

Brother представила линейку новых печатных устройств серии Inkbenefit Plus, которые отличаются удобством использования и долговечностью. В состав новой

22.03.2017 Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit

чество печати профессионального уровня.  Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подч
05.11.2015 Чернила не кончатся, печать не разорит

тех, кто хочет печатать много, качественно и недорого компания Brother выпустила новую линейку МФУ InkBenefit Plus со встроенной системой НПЧ. Линейка InkBenefit Plus появилась на рынке
16.09.2015 Brother выпустила новые лазерные устройства для дома и малого офиса

костью 1500 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19752) она составляет менее p1 за страницу. Принтер и МФУ Brother обладают высокой скоростью печати (до 20 стр/мин), а также имеют в комплекте скла
24.07.2015 Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus

пания Brother, специалист по производству печатной техники, представила свою первую серию устройств InkBenefit Plus — три новых струйных МФУ (DCP-T300, DCP-T500W и DCP-T700W), предлагающих экон
16.10.2012 Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ

Японская корпорация Brother запустила в продажу три новые модели МФУ: DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW. Новые монохромные лазерные DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW обладают интуитивно понятной панелью управления, поэтому модели просты и удобны в испо
01.10.2012 Brother представил новые монохромные МФУ: DCP-7055WR и DCP-7057WR

нская компания Brother дополнила модельный ряд двумя мобильными многофункциональными устройствами - DCP-7055WR и DCP-7057WR. Новинки относятся к классу компактных монохромных МФУ: они предназна
05.10.2011 Brother представила в России новые модели струйных МФУ с поддержкой Wi-Fi

ставила на российском рынке три новых МФУ с возможностью цветной струйной печати для офиса и дома - DCP-J525W, MFC-J430W, MFC-J825DW. Представленные МФУ обладают хорошей скоростью печати и повы
24.08.2011 Brother представила в России новый принтер и два МФУ

her анонсировала на российском рынке бюджетные монохромные лазерные устройства – принтер HL-2130R и МФУ DCP-7055R и представила цветное лазерное МФУ с возможностью дуплексной печати и двусторон
17.08.2011 Brother представила в России новое МФУ - DCP-7070DWR

ртным для новых моделей компании Brother компактном форм-факторе - с габаритами 40,5x39,85x26,8 см. МФУ DCP-7070DWR снабжено лотком для бумаги емкостью да 250 страниц, двухстрочным LCD-дисплеем
17.06.2011 Brother показала в России новые монохромные МФУ

новых МФУ с возможностью монохромной лазерной печати для офиса и дома – компактное монохромное МФУ Brother DCP-7057R, компактное монохромное МФУ с опцией двусторонней печати Brother DCP-7060DR
01.10.2010 Brother выпустила новую серию многофункциональных устройств для дома и малого бизнеса

иональных устройств для дома и малого бизнеса. С начала октября на российский рынок поступят модели DCP-J315W, DCP-J515W и MFC-J265W. Они дополнят уже представленные на рынке МФУ Brother DCP-19
01.08.2008 Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома

енной для него в задней стенке. Brother DCP-540CN Будучи одной из самых свежих в семействе струйных МФУ Brother (струйных принтеров, кстати, компания не выпускает), эта модель отличается элеган
10.06.2008 Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса

громный плюс. Из программных средств отметим наличие программы распознавания Abbyy Fine Reader 7.0. Brother DCP-8065DN Brother DCP-8065DN Солидный дизайн и компоновка корпуса, выполненного в се
04.09.2007 Поделись впечатлениями!

а и бумага Многое зависит от характеристик чернил, используемых принтером. Так, чернила Innobella в МФУ Brother обладают повышенной стойкостью к выцветанию. В итоге срок жизни снимков значитель
04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ

Brother нет чипов, что позволяет снизить их стоимость. Картриджи в двух представленных в обозрении МФУ Brother неподвижны и устанавливаются непосредственно в корпус. К печатающей головке черни
20.04.2007 Первые новинки 2007 года от Brother

нцип, на котором базируется корпоративная стратегия Brother. Лучшие монохромные лазерные принтеры и МФУ Brother вы найдете здесь.
25.01.2007 Brother представил новые струйные МФУ с технологией Innobella

адающие существенно меньшими возможностями». Рекомендованные розничные цены составляют 4100 руб. за DCP-130C, 4400 руб. за DCP-330C, 4600 руб. за MFC-240C и MFC-5460CN обойдется в 6300 руб.
31.05.2005 Brother пополнила линейку МФУ

ности копирования и печати ставят это устройство по функциональности в один ряд с новыми МФУ. Новые МФУ Brother используют те же расходные материалы, что и лазерные принтеры серии HL-2000 —
26.10.2004 Brother анонсировал три струйных цветных МФУ

Компания Brother представила в России новые многофункциональные устройства: DCP-110C, MFC-210C и FAX-1840C. Модель DCP-110С представляет собой «домашний комбайн» типа 4-

Публикаций - 60, упоминаний - 160

Brother DCP и организации, системы, технологии, персоны:

Brother - Brother Industries - Бразер 215 52
HP Inc. 5883 15
Canon 1439 13
Seiko Epson Corporation 908 10
Samsung Electronics 11065 8
Xerox - The Haloid Company 1168 8
Apple Inc 13156 4
Xerox - Lexmark Int 303 4
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 4
Dropbox 527 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 2
OKI - ОКИ Системс Рус 174 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 2
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 1
Программные технологии 88 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
КНИТ 1 1
Dell EMC 5180 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Крок - Croc 1964 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Konica Minolta 423 1
Pantum - Пантум 77 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Verbatim 69 1
Монолит-Инфо 138 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Совкомбанк Совесть 279 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 52
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 50
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 39
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 27
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 26
Оцифровка - Digitization 5185 26
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 26
Принтер - скорость печати 590 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 24
Принтер струйный - Inkjet printer 739 24
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 22
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 15
Монохромное изображение - Monochrome image 642 14
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 19 8
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 8
Принтер - СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил - Continuous ink system 40 8
Копир - OPC drum - optical photoconductor drum - Фотобарабан 46 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Scanner flatbed - Сканеры планшетные 70 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 155 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 32
Brother iPrint&Scan 12 9
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 9
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 8
Canon i-SENSYS - МФУ 42 8
Apple AirPrint 119 8
Microsoft Windows 16882 7
Linux OS 11533 5
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
HP PhotoSmart 113 4
Seiko Epson Stylus 149 4
Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 4
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Apple macOS 2419 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 4
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 3
Olympus xD-Picture Card 122 3
Samsung SCX - серия МФУ 14 3
Kyocera FS МФУ 12 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 3
HP Smart Tank - МФУ 6 3
Microsoft Windows 11 827 2
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 2
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 2
Brother BRAdmin 2 2
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Seiko Epson L - Seiko Epson М - серия МФУ 27 2
HP Ink Tank - МФУ 6 2
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