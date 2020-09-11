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Brother DCP Brother DCP Inkbenefit серия МФУ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.09.2020
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Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС»
одят принтеры: HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDW, HL-L9310CDW и многофункциональные устройства: DCP-L8410CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9570CDW. Brother с
|12.08.2019
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Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно
логии, включая беспроводную печать по Wi-Fi и возможность работы с мобильными устройствами. В новом МФУ Brother DCP-T510W используется система непрерывной подачи чернил - СНПЧ. Это самый эконом
|01.03.2018
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Brother представила устройства печати с контейнерами для чернил большой вместимости
Brother представила линейку новых печатных устройств серии Inkbenefit Plus, которые отличаются удобством использования и долговечностью. В состав новой
|22.03.2017
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Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit
чество печати профессионального уровня. Отличительной особенностью новых профессиональных струйных МФУ Brother является использование пигментных чернил для всех картриджей. Данные чернила подч
|05.11.2015
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Чернила не кончатся, печать не разорит
тех, кто хочет печатать много, качественно и недорого компания Brother выпустила новую линейку МФУ InkBenefit Plus со встроенной системой НПЧ. Линейка InkBenefit Plus появилась на рынке
|16.09.2015
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Brother выпустила новые лазерные устройства для дома и малого офиса
костью 1500 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19752) она составляет менее p1 за страницу. Принтер и МФУ Brother обладают высокой скоростью печати (до 20 стр/мин), а также имеют в комплекте скла
|24.07.2015
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Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus
пания Brother, специалист по производству печатной техники, представила свою первую серию устройств InkBenefit Plus — три новых струйных МФУ (DCP-T300, DCP-T500W и DCP-T700W), предлагающих экон
|16.10.2012
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Brother начала продажи новых моделей лазерных МФУ
Японская корпорация Brother запустила в продажу три новые модели МФУ: DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW. Новые монохромные лазерные DCP-8110DN, MFC-852ODN и MFC-895ODW обладают интуитивно понятной панелью управления, поэтому модели просты и удобны в испо
|01.10.2012
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Brother представил новые монохромные МФУ: DCP-7055WR и DCP-7057WR
нская компания Brother дополнила модельный ряд двумя мобильными многофункциональными устройствами - DCP-7055WR и DCP-7057WR. Новинки относятся к классу компактных монохромных МФУ: они предназна
|05.10.2011
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Brother представила в России новые модели струйных МФУ с поддержкой Wi-Fi
ставила на российском рынке три новых МФУ с возможностью цветной струйной печати для офиса и дома - DCP-J525W, MFC-J430W, MFC-J825DW. Представленные МФУ обладают хорошей скоростью печати и повы
|24.08.2011
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Brother представила в России новый принтер и два МФУ
her анонсировала на российском рынке бюджетные монохромные лазерные устройства – принтер HL-2130R и МФУ DCP-7055R и представила цветное лазерное МФУ с возможностью дуплексной печати и двусторон
|17.08.2011
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Brother представила в России новое МФУ - DCP-7070DWR
ртным для новых моделей компании Brother компактном форм-факторе - с габаритами 40,5x39,85x26,8 см. МФУ DCP-7070DWR снабжено лотком для бумаги емкостью да 250 страниц, двухстрочным LCD-дисплеем
|17.06.2011
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Brother показала в России новые монохромные МФУ
новых МФУ с возможностью монохромной лазерной печати для офиса и дома – компактное монохромное МФУ Brother DCP-7057R, компактное монохромное МФУ с опцией двусторонней печати Brother DCP-7060DR
|01.10.2010
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Brother выпустила новую серию многофункциональных устройств для дома и малого бизнеса
иональных устройств для дома и малого бизнеса. С начала октября на российский рынок поступят модели DCP-J315W, DCP-J515W и MFC-J265W. Они дополнят уже представленные на рынке МФУ Brother DCP-19
|01.08.2008
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Выбор ZOOM: струйные МФУ для дома
енной для него в задней стенке. Brother DCP-540CN Будучи одной из самых свежих в семействе струйных МФУ Brother (струйных принтеров, кстати, компания не выпускает), эта модель отличается элеган
|10.06.2008
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Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса
громный плюс. Из программных средств отметим наличие программы распознавания Abbyy Fine Reader 7.0. Brother DCP-8065DN Brother DCP-8065DN Солидный дизайн и компоновка корпуса, выполненного в се
|04.09.2007
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Поделись впечатлениями!
а и бумага Многое зависит от характеристик чернил, используемых принтером. Так, чернила Innobella в МФУ Brother обладают повышенной стойкостью к выцветанию. В итоге срок жизни снимков значитель
|04.09.2007
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Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ
Brother нет чипов, что позволяет снизить их стоимость. Картриджи в двух представленных в обозрении МФУ Brother неподвижны и устанавливаются непосредственно в корпус. К печатающей головке черни
|20.04.2007
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Первые новинки 2007 года от Brother
нцип, на котором базируется корпоративная стратегия Brother. Лучшие монохромные лазерные принтеры и МФУ Brother вы найдете здесь.
|25.01.2007
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Brother представил новые струйные МФУ с технологией Innobella
адающие существенно меньшими возможностями». Рекомендованные розничные цены составляют 4100 руб. за DCP-130C, 4400 руб. за DCP-330C, 4600 руб. за MFC-240C и MFC-5460CN обойдется в 6300 руб.
|31.05.2005
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Brother пополнила линейку МФУ
ности копирования и печати ставят это устройство по функциональности в один ряд с новыми МФУ. Новые МФУ Brother используют те же расходные материалы, что и лазерные принтеры серии HL-2000 —
|26.10.2004
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Brother анонсировал три струйных цветных МФУ
Компания Brother представила в России новые многофункциональные устройства: DCP-110C, MFC-210C и FAX-1840C. Модель DCP-110С представляет собой «домашний комбайн» типа 4-
Brother DCP и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Гималиев Наиль 11 4
|Тихонов Павел 10 2
|Махалин Алексей 2 2
|Поликарпов Иван 8 1
|Клинкевич Алексей 1 1
|Газаров Артур 77 1
|Буров Олег 25 1
|Орлов Сергей 29 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Елисеев Александр 7 1
|Миронос Владимир 5 1
|Колесов Олег 6 1
|Крюков Андрей 15 1
|Серегин Сергей 2 1
|Кириллов Владимир 6 1
|Рубцов Кирилл 4 1
|Игнатьева Полина 1 1
|Басеян Саркис 1 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Макаренков Константин 42 1
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|Times 661 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
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