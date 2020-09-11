Подтверждена совместимость принтеров и МФУ Brother с «Ред ОС»

«Ред софт» и Brother подтвердили совместимость и корректность работы принтеров и многофункциональных устройств Brother с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам испытаний был подписан двусторонний сертификат.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

Brother серии BC4. В серию BC4 входят принтеры: HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDW, HL-L9310CDW и многофункциональные устройства: DCP-L8410CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9570CDW.

Brother серии L5XXX. В серию L5XXX входят принтеры: HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5200DW и многофункциональные устройства: DCP-L5500DN, MFC-L5700DN,

MFC-L5750DW.

Brother Серии L6XXX. В серию L6XXX входят принтеры: HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6400DW, HL-L6450DW и многофункциональные устройства: MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L6950DW.

Brother серии L23XXX. В серию L23XXX входят принтеры: HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2371DN.

Brother серии L25XXX. В серию L25XXX входят многофункциональные устройства: DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2551DN, DCP-L2560DW.

Brother серии L27XXX. В серию L27XXX входят многофункциональные устройства: MFC-L2700DW, MFC-L2700DN, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, MFC-L2751DW.

Brother серии QL8XX. В серию QL8XX входят принтеры: QL-800, QL-810W, QL-820W.

«Компания Brother является производителем широкой продуктовой линейки. В рамках партнерства мы провели все необходимые тесты, обеспечивающие корректность работы принтеров и многофункциональных устройств на "Ред ОС". Предстоит работа по увеличению списка совместимости», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы придаем большое значение совместимости наших устройств с программными продуктами отечественных разработчиков. Бесперебойная работа печатной техники Brother на "Ред ОС" важна для участия во многих крупных российских проектах. Мы планируем и дальше работать над совместимостью новых продуктов с этой операционной системой и продолжать сотрудничество с "Ред софт"», – сказал Саркис Басеян, директор по продажам и маркетингу российского офиса Brother.