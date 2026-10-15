Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Бизнес Законодательство Телеком Мобильная связь Внедрения Системное ПО Техника Импортонезависимость
|

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Минцифры России предложило обязать производителей 5G-смартфонов добавить поддержку российского криптографического алгоритма «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015). Требование планируют ввести к 2032 г., чтобы дать компаниям около шести лет на подготовку. Инициатива касается только устройств с поддержкой сетей 5G. Детали контроля исполнения пока не раскрываются.

Внедрение шифрования трафика

«Кузнечик» станет обязательным для всех 5G-смартфонов в России с 2032 г., пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры России о требовании к применению абонентских терминалов сетей стандарта 5G.

В октябре 2026 г. Минцифры предложило обязать все смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения использовать российский криптографический алгоритм «Кузнечик». Соответствующее требование закреплено в проекте приказа министерства и должно вступить в силу с 1 марта 2032 г. Производителям отводится около шести лет на подготовку.

«Кузнечик» представляет собой российский алгоритм блочного шифрования, установленный национальным стандартом России (ГОСТ Р) 34.12-2015. В сетях 5G его предполагается применять для шифрования трафика и проверки целостности данных с использованием механизмов non-access stratum encryption algorithm 7 (NEA7) и new integrity algorithm 7 (NIA7), писал CNews.

biznesmen-na-otkrytom-vozduhe-glada-na-svoi-telefon_1.jpg

Magnific - Magnific
Минцифры обяжет все 5G-смартфоны в России использовать алгоритм шифрования «Кузнечик» с 2032 г.

Для реализации алгоритма в устройствах потребуется либо добиться встраивания его в продукцию иностранных производителей чипов (в частности, Qualcomm и Unisoc), либо дождаться появления на рынке конкурентоспособных российских микросхем с поддержкой отечественного шифрования.

Технические ограничения

Основная сложность носит аппаратный характер. Шифрование мобильного соединения выполняется непосредственно в чипе модема. В зарубежных модемах Qualcomm и Unisoc российского алгоритма 15 октября 2026 г. нет. Добавить его посредством обычного обновления программного обеспечения (ПО) или замены SIM-карты невозможно: для массовых смартфонов необходима аппаратная реализация «Кузнечика» в самом модеме. Дополнительную трудность создает и то, что алгоритм не входит в международный стандарт мобильной связи 3GPP.

В Минцифры подчеркнули, что отечественное шифрование будет активироваться только при одновременной поддержке со стороны смартфона и базовой станции. До 1 марта 2032 г. зарубежные устройства без поддержки российского алгоритма смогут работать в сетях 5G в штатном режиме, используя существующие решения, включая аdvanced encryption standard (AES) - стандарт продвинутого шифрования, также известный как Rijndael.

Оценка сроков и текущая ситуация

Генеральный директор производителя базовых станций «Сигналтек» Алексей Алясев полагает, что реализация технологии в смартфонах возможна не ранее 2030 г. и потребует существенных затрат. При такой оценке между появлением готовых решений и сроком вступления требований в силу останется не более двух лет.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Российская инфраструктура готова лишь частично. Отечественные базовые станции уже поддерживают шифрование «Кузнечик» программно, однако для защиты радиоканала оборудование потребуется доработать. Это займет один-два года и потребует сотен миллионов рублей.

Что произойдет после вступления новых требований в силу с уже выпущенными iPhone и Android-смартфонами в России, 15 октября 2026 г. неизвестно. В Минцифры обещают позже уточнить порядок их применения.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей

CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

В России начато собственное производство нанотрубок для электроники

Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще