Минцифры России предложило обязать производителей 5G-смартфонов добавить поддержку российского криптографического алгоритма «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015). Требование планируют ввести к 2032 г., чтобы дать компаниям около шести лет на подготовку. Инициатива касается только устройств с поддержкой сетей 5G. Детали контроля исполнения пока не раскрываются.

Внедрение шифрования трафика

«Кузнечик» станет обязательным для всех 5G-смартфонов в России с 2032 г., пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры России о требовании к применению абонентских терминалов сетей стандарта 5G.

В октябре 2026 г. Минцифры предложило обязать все смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения использовать российский криптографический алгоритм «Кузнечик». Соответствующее требование закреплено в проекте приказа министерства и должно вступить в силу с 1 марта 2032 г. Производителям отводится около шести лет на подготовку.

«Кузнечик» представляет собой российский алгоритм блочного шифрования, установленный национальным стандартом России (ГОСТ Р) 34.12-2015. В сетях 5G его предполагается применять для шифрования трафика и проверки целостности данных с использованием механизмов non-access stratum encryption algorithm 7 (NEA7) и new integrity algorithm 7 (NIA7), писал CNews.

Magnific - Magnific Минцифры обяжет все 5G-смартфоны в России использовать алгоритм шифрования «Кузнечик» с 2032 г.

Для реализации алгоритма в устройствах потребуется либо добиться встраивания его в продукцию иностранных производителей чипов (в частности, Qualcomm и Unisoc), либо дождаться появления на рынке конкурентоспособных российских микросхем с поддержкой отечественного шифрования.

Технические ограничения

Основная сложность носит аппаратный характер. Шифрование мобильного соединения выполняется непосредственно в чипе модема. В зарубежных модемах Qualcomm и Unisoc российского алгоритма 15 октября 2026 г. нет. Добавить его посредством обычного обновления программного обеспечения (ПО) или замены SIM-карты невозможно: для массовых смартфонов необходима аппаратная реализация «Кузнечика» в самом модеме. Дополнительную трудность создает и то, что алгоритм не входит в международный стандарт мобильной связи 3GPP.

В Минцифры подчеркнули, что отечественное шифрование будет активироваться только при одновременной поддержке со стороны смартфона и базовой станции. До 1 марта 2032 г. зарубежные устройства без поддержки российского алгоритма смогут работать в сетях 5G в штатном режиме, используя существующие решения, включая аdvanced encryption standard (AES) - стандарт продвинутого шифрования, также известный как Rijndael.

Оценка сроков и текущая ситуация

Генеральный директор производителя базовых станций «Сигналтек» Алексей Алясев полагает, что реализация технологии в смартфонах возможна не ранее 2030 г. и потребует существенных затрат. При такой оценке между появлением готовых решений и сроком вступления требований в силу останется не более двух лет.

Российская инфраструктура готова лишь частично. Отечественные базовые станции уже поддерживают шифрование «Кузнечик» программно, однако для защиты радиоканала оборудование потребуется доработать. Это займет один-два года и потребует сотен миллионов рублей.

Что произойдет после вступления новых требований в силу с уже выпущенными iPhone и Android-смартфонами в России, 15 октября 2026 г. неизвестно. В Минцифры обещают позже уточнить порядок их применения.