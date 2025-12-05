Разделы

AES Advanced Encryption Standard Rijndael международный стандарт шифрования симметричный алгоритм блочного шифрования


05.12.2025 Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork 1
21.10.2025 «Индид» обеспечила безопасный доступ к корпоративным паролям для Страхового брокера Сбербанка 1
Корпоративные почтовые решения 2024 1
02.09.2025 Выбираем систему управления проектами под задачи бизнеса 1
11.08.2025 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж 1
22.05.2025 Цифровые технологии представили бесплатную версию «КриптоАРМ» 1
21.05.2025 ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк» 1
23.04.2025 Дневная аудитория сервиса «Чаты» от «МТС Линк» за полгода выросла вдвое 2
23.04.2025 Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода 2
10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже 1
28.03.2025 Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров 1
28.03.2025 Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров» 1
19.03.2025 Handy Backup прошел сертификацию и подтвердил свою совместимость с операционной системой «Ред ОС» 8 2
10.03.2025 Новая версия вредоноса Mallox под Linux оказалась перелицовкой другого шифровальщика 1
26.02.2025 Handy Backup успешно прошел сертификацию и теперь поддерживает «ОСнова» для эффективного резервного копирования 2
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
09.12.2024 На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя 1
12.11.2024 «Лаборатория Касперского» выявила программу-вымогатель с продвинутыми функциями сокрытия 1
25.10.2024 SimpleOne улучшил безопасность и работу с данными в ESM-платформе 2
25.09.2024 Как проверить безопасность почтовых сервисов: изучаем несколько критериев 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 1
06.08.2024 Хакеры атакуют СНГ дешевым, но опасным трояном, притворяясь госструктурами 2
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
29.02.2024 Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании 1
26.02.2024 «Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V 1
08.02.2024 На российском рынке появились инновационные онлайн-замки для отелей 1
18.09.2023 Как управлять корпоративными паролями по-новому 1
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 2
31.07.2023 Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM 1
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 1
05.04.2023 Бизнес-коммуникатор Anwork обеспечит безопасный обмен данными на Курганском заводе энергетических технологий 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
04.11.2022 Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж 1
22.09.2022 Oppo запустила глобальную версию ColorOS 13 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
09.08.2022 Windows 11 безвозвратно повреждает файлы на ПК с современными процессорами. Исправление заставляет их «тормозить» 2
03.06.2022 «Шифровальщик-робингуд» требует от жертв помогать бедным в обмен на ключ дешифровки 1
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 2
05.07.2021 Выпущена бесплатная файловая система для параноиков, которые не доверяют облачным провайдерам 2

