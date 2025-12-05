Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность СКЗИ AES Advanced Encryption Standard Rijndael международный стандарт шифрования симметричный алгоритм блочного шифрования
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|BleepingComputer - Издание 410 7
|Silicon 490 3
|Ars Technica 435 2
|Новая газета 24 1
|RAIDforums - хакерский форум 13 1
|Фонтанка 34 1
|Reg Hardware 91 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|Cellular News 234 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|allNetDevices 160 1
|SPIE - Optics.org 29 1
|BreachForums 10 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Reddit 356 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
|TechRadar 95 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|The Register - The Register Hardware 1696 1
|Crunchbase 74 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.