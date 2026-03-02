Разделы

Глейм Артур


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1
26.01.2022 НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации 1
27.12.2018 «Ростелеком» завершил первый этап тестирования оборудования для квантовых коммуникаций 1
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования 2
08.08.2016 В России запущен «квантовый интернет» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Глейм Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Квантовая информатика - Научно-исследовательская лаборатория 3 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 1
QRate - КуРэйт 35 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 209 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
СИНХ - Таттелеком 220 1
Ростелеком 10455 1
TeamViewer 133 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
РЖД - Российские железные дороги 2023 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 667 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 54 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 54 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 38 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 631 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1486 5
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 141 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13149 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4834 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11224 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26236 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2466 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 209 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 188 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3365 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 457 1
Mesh network - Ячеистая топология сети 71 1
Квантовый интернет вещей - Quantum Internet of Things 6 1
Квантовый интернет - Quantum internet 31 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57877 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 169 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8983 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2830 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15042 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6245 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Федоров Алексей 131 1
Уткин Никита 40 1
Павлов Игорь 8 1
Степаненко Василий 48 1
Марков Сергей 16 1
Мазуренко Юрий 1 1
Моисеев Сергей 12 1
Глазков Борис 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 5
Европа 24708 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 400 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2729 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18868 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 3
Информатика - computer science - informatique 1145 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20504 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2818 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 1
Образование в России 2582 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4278 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1526 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Физика - Physics - область естествознания 2846 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3265 1
Известия ИД 724 1
Independent 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 432 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
