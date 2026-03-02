Получите все материалы CNews по ключевому слову
Глейм Артур
СОБЫТИЯ
Глейм Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
|RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
|Федоров Алексей 131 1
|Уткин Никита 40 1
|Павлов Игорь 8 1
|Степаненко Василий 48 1
|Марков Сергей 16 1
|Мазуренко Юрий 1 1
|Моисеев Сергей 12 1
|Глазков Борис 48 1
|Известия ИД 724 1
|Independent 111 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.