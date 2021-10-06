Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TeamViewer
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 353
TeamViewer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тикуркин Максим 32 3
|Матросов Александр 42 2
|Любинская Валерия 1 1
|Жуков Андрей 2 1
|Глейм Артур 3 1
|Степаненко Василий 13 1
|Богданов Валентин 7 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
|Казанькова Наталия 4 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Марков Сергей 2 1
|Мазуренко Юрий 1 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Гуревич Александр 6 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Игнатова Людмила 5 1
|Авезова Яна 10 1
|Крылов Павел 21 1
|Макаров Алексей 49 1
|Кулин Филипп 39 1
|Калинин Александр 95 1
|Новиков Алексей 39 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Bloomberg 785 1
|CNET - Издание 273 1
|Liliputing 27 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765204, в очереди разбора - 668892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765204, в очереди разбора - 668892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru