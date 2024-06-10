Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 России зарубежных софтверных компаний российские разработчики представили PRO32 Connect – программное обеспечение для удаленной поддержки, способное заменить популярные, но требующие импортозамещения TeamViewer и AnyDesk. Как рассказал CNews владелец продукта PRO32 Connect Владимир Абрамов, решение ориентировано на банки, ритейлеров и другие компании, которым критически важны безопасность и

Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru Группа компаний Mont завершила миграцию с зарубежного программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer на решение российского производителя Getscreen.ru. В рамках проекта миграции было оснащено 500 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители Mont. Уход TeamViewer из Росс

В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer Замена TeamViewer Как стало известно CNews, россияне выводят на рынок замену немецкому TeamViewer, ушедшему накануне с рынка нашей страны. Отечественный сервис для удаленного доступа к ПК был с

Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс CNews: TeamViewer хорошо известен российским пользователям как производитель удобных и популярных ин

Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer Softprom и Teamviewer объявили о подписании дистрибьюторского контракта. Согласно договору, Softprom получает право продвижения решений Teamviewer на территории ряда стран Восточной Европы и Азии.

Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer ха всего процесса трансформации. Именно такой подход при внедрении решений Индустрии 4.0 предлагает TeamViewer – немецкая компания, которая стала всемирно известной как разработчик быстрого и б

Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO TeamViewer выходит на IPO Немецкий разработчик TeamViewer намерен до конца 2019 г. провести первичное публичное предложение (IPO) своих ценных бумаг на Франкфуртской бирже. Об этом компания сообщает на своем сайте. Это будет крупнейшее в Ге

Клиенты Amazon WorkSpaces получили возможность подписки на TeamViewer через AWS Marketplace Workspaces могут воспользоваться преимуществами удаленной технической поддержки и доступа с помощью TeamViewer.Amazon WorkSpaces предлагает безопасные управляемые виртуальные рабочие столы, раз

TeamViewer и Harman совместно представят IoT-решение для управления «умными» зданиями и устройствами Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о своем сотрудничестве с компанией Harman, специализирующейся в

TeamViewer выпустил финальную версию TeamViewer 12 TeamViewer объявил о доступности финальной версии TeamViewer 12. Как рассказали CNews в компании, в TeamViewer добавлены новые функции б

Teamviewer запустил бета-тестирование TeamViewer 12 Teamviewer запустил бета-версию своего программного обеспечения TeamViewer 12 для удаленного управления. Как рассказали CNews в компании, с помощью новых фун

TeamViewer интегрировала свое приложение с Salesforce Service Cloud рудники служб поддержки могут предоставлять клиентам более быстрое и эффективное обслуживание по нескольким каналам, включая интернет, электронную почту и мобильные устройства. Благодаря интеграции с TeamViewer клиенты Service Cloud могут инициировать сеанс удаленного управления непосредственно из консоли агента Salesforce, что позволяет сотрудникам службы поддержки подключиться к устройств

Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о назначении Томаса Новака (Thomas Nowak), ранее работавшего в Vodafone, новым главным финансовым д

«Системный софт» стал эксклюзивным дистрибьютором TeamViewer в России й интегратор и мультисервисный провайдер «Системный софт» стал эксклюзивным дистрибьютором компании TeamViewer и будет работать с партнерской сетью TeamViewer GmbH в России. Об этом гово

TeamViewer выпустила QuickSupport Preview для удаленного управления Windows-смартфонами Компания TeamViewer объявила о выпуске приложения для полной удаленной поддержки устройств на базе Win

Бэкдор-шпион атакует жителей России, Великобритании, Испании и США Компания «Доктор Веб» обнаружила бэкдора, устанавливающего на атакуемый компьютер в целях шпионажа легальные компоненты TeamViewer. Троян, получивший наименование BackDoor.TeamViewerENT.1, также имеет самоназвание Spy-Agent (так называется административный интерфейс его системы управления). Злоумышленники развив

TeamViewer выпустила решение ITbrain Backup для защиты конечных точек Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о доступности решения ITbrain Backup для защиты данных конечных

TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что

TeamViewer теперь совместим с «умными» очками R-7 Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о начале сотрудничества с компанией Osterhout Design Group (ODG) — создателем очков дополненной реа

TeamViewer объявила о новых назначениях в подразделении продаж Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о пополнении команды своего подразделения продаж двумя эксперта

TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN шей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения TeamViewer. Современные условия работы вынуждают организации переходить от среды, построенной вокруг настольного компьютера, к среде, построенной вокруг пользователя и не зависящей от устройств

Удаленная поддержка TeamViewer становится доступна для телевизоров Smart TV ическом партнерстве с компанией TP Vision. TP Vision занимается разработкой, производством и маркетингом телевизоров под брендом Philips. Партнерство стало для обеих сторон шагом в новом направлении: TeamViewer выходит в сегмент телевизоров Smart TV, а Philips существенно улучшает имидж своего бренда и повышает лояльность потребителей. Это упрочит позицию компании на высококонкурентном рынк

TeamViewer интегрирован в панель управления Avira Online Essentials Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, совместно с компанией Avira предоставила пользователям панели управлен

ПО TeamViewer было интегрировано в платформу Atheer AiR Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интер

Вышла финальная версия TeamViewer 11 Компания TeamViewer, мировой разработчик ПО для удаленного управления и организации совместной работы

TeamViewer выпускает бета-версию TeamViewer 11 Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интер

TeamViewer активирован на 1 млрд устройств Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о достижении важного этапа в истории компании: на сегодняшний д

TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений Компания TeamViewer, поставщик программ для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, присоединилась к сообществу ACE (App Configuration for Enterprise). Как сообщили CNews в

В приложении Help@Work для Android теперь доступны функции TeamViewer Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила об интеграции своего продукта в приложение Help@Work для Andr

Обновленный TeamViewer QuickSupport упрощает процесс поддержки мобильных устройств Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, выпустила оптимизированную версию приложения QuickSupport. Как сообщил

TeamViewer обновил приложение QuickSupport для Android Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации интерактивных конференций, обновила приложение QuickSupport для устройств на базе ОС Android. Новая версия

Функции удаленной поддержки TeamViewer интегрированы с системой Atlassian JIRA Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организаци

Вышла 10 версия ПО для удаленного управления и организации онлайн-конференций TeamViewer Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации онлайн

TeamViewer обновила Remote Control для Windows Phone и выпустила TeamViewer 10 beta Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации интера

Вышла бета-версия TeamViewer 10 для компьютеров под управлением Windows, Mac OS и Linux Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организаци

С TeamViewer интерактивное обучение стало доступно школьникам в удаленных регионах России TeamViewer, приложение для удаленной поддержки и организации интерактивных конференций, используется в дистанционном обучении учащихся школы МиКЭБИ компании «Тренинг Сити». С помощью TeamViewer организовано одновременное интерактивное обучение 2-3 учеников, проживающих в российских регионах, с возможностью полного доступа к их компьютеру, сообщили CNews в компании TeamVi

TeamViewer выпустила SDK, совместимый с iOS и Android, для интеграции функций удаленной поддержки Компания TeamViewer, мировой поставщик ПО для удаленного управления и организации интерактивных конфер

Сотрудники «Банка Интеза» удаленно решают проблемы клиентов с помощью TeamViewer Компания TeamViewer обеспечила специалистов «горячей линии» «Банка Интеза» удаленным доступом к компью

TeamViewer выпустил обновленное приложение QuickSupport для Android грузки и установки QuickSupport пользователи получают возможность удаленно подключиться посредством TeamViewer 9 к любому устройству с операционной системой Android, в какой бы точке мира оно н