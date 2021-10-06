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TeamViewer


06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 14
23.08.2021 Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer 4
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 2
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
12.03.2021 Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер 1
30.12.2020 «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год 2
23.12.2020 Эксперты Syssoft подвели итоги 2020 года на рынке ПО 1
23.07.2020 «Системный софт» помог Подольскому машиностроительному заводу перевести сотрудников на «удаленку» 2
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM 1
30.04.2020 Positive Technologies: 80% сотрудников российских компаний используют домашние ПК для удаленной работы 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
10.02.2020 Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 9
23.08.2019 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля привилегированных пользователей 1
14.08.2019 Group-IB сообщила мошенничествах с приложениями для мобильного банкинга 4
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
12.03.2019 Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов 1
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» 1
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования 1
21.04.2017 Groupe SEB автоматизировала договорной процесс на базе DirectumRX 1
13.04.2017 Новые компоненты MaxPatrol SIEM строят полную картину состояния ИТ-инфраструктуры за секунды 1
09.03.2017 Клиенты Amazon WorkSpaces получили возможность подписки на TeamViewer через AWS Marketplace 3
21.02.2017 TeamViewer и Harman совместно представят IoT-решение для управления «умными» зданиями и устройствами 6
29.11.2016 TeamViewer выпустил финальную версию TeamViewer 12 2
02.11.2016 Teamviewer запустил бета-тестирование TeamViewer 12 3
18.10.2016 TeamViewer интегрировала свое приложение с Salesforce Service Cloud 2
09.09.2016 Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone 2
06.09.2016 «Системный софт» стал эксклюзивным дистрибьютором TeamViewer в России 1
16.08.2016 TeamViewer выпустила QuickSupport Preview для удаленного управления Windows-смартфонами 5
15.08.2016 Бэкдор-шпион атакует жителей России, Великобритании, Испании и США 11
11.08.2016 TeamViewer выпустила решение ITbrain Backup для защиты конечных точек 2
09.08.2016 TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune 5
20.07.2016 TeamViewer теперь совместим с «умными» очками R-7 1
31.05.2016 TeamViewer объявила о новых назначениях в подразделении продаж 1
21.04.2016 TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN 9
24.02.2016 Удаленная поддержка TeamViewer становится доступна для телевизоров Smart TV 2
10.02.2016 TeamViewer интегрирован в панель управления Avira Online Essentials 7
10.12.2015 ПО TeamViewer было интегрировано в платформу Atheer AiR 6

Публикаций - 78, упоминаний - 353

TeamViewer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Системный софт - SysSoft 124 5
Microsoft Corporation 11127 4
Samsung Electronics 5702 4
Atlassian 33 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Ланит Интеграция 101 2
Google LLC 7161 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Adobe Systems 811 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
VMware 1829 2
3761 2
РТИ 122 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
IVA Technologies 33 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Код Безопасности 365 1
Rainbow Security 56 1
Цифра ГК 116 1
SAP SE 3216 1
Philips 733 1
Lenovo Group 1639 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Сервионика - Servionica 164 1
Harman Kardon 167 1
ТелеСвязь 11 1
CS2C - China Standard Software 11 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Унитех 10 1
Itransition - Итранзишн 7 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Liebherr 36 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 1 1
Россети Ленэнерго 44 1
Merrill Lynch 33 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Деловые Линии ГК 36 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Barclays 50 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Согласие СК 44 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
X5 Group 599 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Россети ПАО 168 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Permira 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1574 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 2 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
VPN Gateway 1 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Умные платформы 499 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Google Android 10751 21
Microsoft Windows 10 6659 20
Apple iOS 5742 12
Linux OS 4267 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
TeamViewer QuickSupport 11 6
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple macOS 930 3
Google Chrome - браузер 1118 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Windows 854 2
Apple macOS X 904 2
Microsoft Teams 214 2
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 20 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Office 1946 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Intel Security McAfee Safe Family 2 1
Google Android TV 173 1
Philips Android TV 2 1
Cisco Webex 107 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Microsoft Excel 436 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
OpenVPN 31 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Linux NeoKylin 9 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 25 1
GIMP - Графический редактор 35 1
Cisco VPN 4 1
Microsoft Intune 29 1
GNU GNOME Cinnamon 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 8 1
Тикуркин Максим 32 3
Матросов Александр 42 2
Любинская Валерия 1 1
Жуков Андрей 2 1
Глейм Артур 3 1
Степаненко Василий 13 1
Богданов Валентин 7 1
Иодковский Станислав 1 1
Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
Казанькова Наталия 4 1
Хрупов Сергей 1 1
Марков Сергей 2 1
Мазуренко Юрий 1 1
Парфентьев Алексей 33 1
Гуревич Александр 6 1
Новиков Дмитрий 27 1
Игнатова Людмила 5 1
Авезова Яна 10 1
Крылов Павел 21 1
Макаров Алексей 49 1
Кулин Филипп 39 1
Калинин Александр 95 1
Новиков Алексей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 21
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Казахстан - Республика 2641 3
Япония 2802 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Индия - Республика 2175 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Европа 3774 2
Украина 3378 2
Восточная Европа 1682 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Сингапур - Республика 808 1
Армения - Республика 689 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
CNET - Издание 273 1
Liliputing 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Fortune Global 500 162 1
CNews Fast рейтинг 30 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765204, в очереди разбора - 668892.
Создано именных указателей - 46354.
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