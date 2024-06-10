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TeamViewer

TeamViewer
 

Максим Жестеров, Глава партнёрских продаж, TeamViewer в России, СНГ и Прибалтике "Технологии TeamViewer для удаленной работы: Удаленный доступ, Ассистент дополненной реальности, CoBrowsing" на онлайн-конференции CNews "Технологии удаленной работы" 15 февраля 2022 года.

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10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6

России зарубежных софтверных компаний российские разработчики представили PRO32 Connect – программное обеспечение для удаленной поддержки, способное заменить популярные, но требующие импортозамещения TeamViewer и AnyDesk. Как рассказал CNews владелец продукта PRO32 Connect Владимир Абрамов, решение ориентировано на банки, ритейлеров и другие компании, которым критически важны безопасность и
06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru

Группа компаний Mont завершила миграцию с зарубежного программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer на решение российского производителя Getscreen.ru. В рамках проекта миграции было оснащено 500 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители Mont. Уход TeamViewer из Росс
06.05.2022 В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer

Замена TeamViewer Как стало известно CNews, россияне выводят на рынок замену немецкому TeamViewer, ушедшему накануне с рынка нашей страны. Отечественный сервис для удаленного доступа к ПК был с
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс

CNews: TeamViewer хорошо известен российским пользователям как производитель удобных и популярных ин
23.08.2021 Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer

Softprom и Teamviewer объявили о подписании дистрибьюторского контракта. Согласно договору, Softprom получает право продвижения решений Teamviewer на территории ряда стран Восточной Европы и Азии.

26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer

ха всего процесса трансформации. Именно такой подход при внедрении решений Индустрии 4.0 предлагает TeamViewer – немецкая компания, которая стала всемирно известной как разработчик быстрого и б
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO

TeamViewer выходит на IPO Немецкий разработчик TeamViewer намерен до конца 2019 г. провести первичное публичное предложение (IPO) своих ценных бумаг на Франкфуртской бирже. Об этом компания сообщает на своем сайте. Это будет крупнейшее в Ге
09.03.2017 Клиенты Amazon WorkSpaces получили возможность подписки на TeamViewer через AWS Marketplace

Workspaces могут воспользоваться преимуществами удаленной технической поддержки и доступа с помощью TeamViewer.Amazon WorkSpaces предлагает безопасные управляемые виртуальные рабочие столы, раз
21.02.2017 TeamViewer и Harman совместно представят IoT-решение для управления «умными» зданиями и устройствами

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о своем сотрудничестве с компанией Harman, специализирующейся в
29.11.2016 TeamViewer выпустил финальную версию TeamViewer 12

TeamViewer объявил о доступности финальной версии TeamViewer 12. Как рассказали CNews в компании, в TeamViewer добавлены новые функции б
02.11.2016 Teamviewer запустил бета-тестирование TeamViewer 12

Teamviewer запустил бета-версию своего программного обеспечения TeamViewer 12 для удаленного управления. Как рассказали CNews в компании, с помощью новых фун
18.10.2016 TeamViewer интегрировала свое приложение с Salesforce Service Cloud

рудники служб поддержки могут предоставлять клиентам более быстрое и эффективное обслуживание по нескольким каналам, включая интернет, электронную почту и мобильные устройства. Благодаря интеграции с TeamViewer клиенты Service Cloud могут инициировать сеанс удаленного управления непосредственно из консоли агента Salesforce, что позволяет сотрудникам службы поддержки подключиться к устройств
09.09.2016 Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone

Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о назначении Томаса Новака (Thomas Nowak), ранее работавшего в Vodafone, новым главным финансовым д
06.09.2016 «Системный софт» стал эксклюзивным дистрибьютором TeamViewer в России

й интегратор и мультисервисный провайдер «Системный софт» стал эксклюзивным дистрибьютором компании TeamViewer и будет работать с партнерской сетью TeamViewer GmbH в России. Об этом гово
16.08.2016 TeamViewer выпустила QuickSupport Preview для удаленного управления Windows-смартфонами

Компания TeamViewer объявила о выпуске приложения для полной удаленной поддержки устройств на базе Win
15.08.2016 Бэкдор-шпион атакует жителей России, Великобритании, Испании и США

Компания «Доктор Веб» обнаружила бэкдора, устанавливающего на атакуемый компьютер в целях шпионажа легальные компоненты TeamViewer. Троян, получивший наименование BackDoor.TeamViewerENT.1, также имеет самоназвание Spy-Agent (так называется административный интерфейс его системы управления). Злоумышленники развив
11.08.2016 TeamViewer выпустила решение ITbrain Backup для защиты конечных точек

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о доступности решения ITbrain Backup для защиты данных конечных
09.08.2016 TeamViewer упрощает удаленное предоставление поддержки в рамках Microsoft Intune

Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и совместной работы в режиме онлайн, объявила о совместимости своей технологии со службой Microsoft Intune, что

20.07.2016 TeamViewer теперь совместим с «умными» очками R-7

Компания TeamViewer, поставщик ПО для удаленного управления устройствами и совместной работы, объявила о начале сотрудничества с компанией Osterhout Design Group (ODG) — создателем очков дополненной реа
31.05.2016 TeamViewer объявила о новых назначениях в подразделении продаж

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о пополнении команды своего подразделения продаж двумя эксперта
21.04.2016 TeamViewer выпустил новую версию своего Android-приложения с поддержкой технологии Wake-on-LAN

шей версии своего Android-приложения. Обновленная версия предлагает новые возможности, в том числе поддержку Wake-on-LAN — одной из самых востребованных функций среди пользователей Android-приложения TeamViewer. Современные условия работы вынуждают организации переходить от среды, построенной вокруг настольного компьютера, к среде, построенной вокруг пользователя и не зависящей от устройств
24.02.2016 Удаленная поддержка TeamViewer становится доступна для телевизоров Smart TV

ическом партнерстве с компанией TP Vision. TP Vision занимается разработкой, производством и маркетингом телевизоров под брендом Philips. Партнерство стало для обеих сторон шагом в новом направлении: TeamViewer выходит в сегмент телевизоров Smart TV, а Philips существенно улучшает имидж своего бренда и повышает лояльность потребителей. Это упрочит позицию компании на высококонкурентном рынк
10.02.2016 TeamViewer интегрирован в панель управления Avira Online Essentials

Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, совместно с компанией Avira предоставила пользователям панели управлен
10.12.2015 ПО TeamViewer было интегрировано в платформу Atheer AiR

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интер
01.12.2015 Вышла финальная версия TeamViewer 11

Компания TeamViewer, мировой разработчик ПО для удаленного управления и организации совместной работы

03.11.2015 TeamViewer выпускает бета-версию TeamViewer 11

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интер
28.10.2015 TeamViewer активирован на 1 млрд устройств

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о достижении важного этапа в истории компании: на сегодняшний д
09.10.2015 TeamViewer присоединилась к сообществу App Configuration for Enterprise для стандартизации нативных приложений

Компания TeamViewer, поставщик программ для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, присоединилась к сообществу ACE (App Configuration for Enterprise). Как сообщили CNews в
25.08.2015 В приложении Help@Work для Android теперь доступны функции TeamViewer

Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила об интеграции своего продукта в приложение Help@Work для Andr
02.06.2015 Обновленный TeamViewer QuickSupport упрощает процесс поддержки мобильных устройств

Компания TeamViewer, разработчик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, выпустила оптимизированную версию приложения QuickSupport. Как сообщил
19.02.2015 TeamViewer обновил приложение QuickSupport для Android

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации интерактивных конференций, обновила приложение QuickSupport для устройств на базе ОС Android. Новая версия
19.12.2014 Функции удаленной поддержки TeamViewer интегрированы с системой Atlassian JIRA

Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организаци
02.12.2014 Вышла 10 версия ПО для удаленного управления и организации онлайн-конференций TeamViewer

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации онлайн
14.11.2014 TeamViewer обновила Remote Control для Windows Phone и выпустила TeamViewer 10 beta

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации интера
05.11.2014 Вышла бета-версия TeamViewer 10 для компьютеров под управлением Windows, Mac OS и Linux

Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организаци
02.10.2014 С TeamViewer интерактивное обучение стало доступно школьникам в удаленных регионах России

TeamViewer, приложение для удаленной поддержки и организации интерактивных конференций, используется в дистанционном обучении учащихся школы МиКЭБИ компании «Тренинг Сити». С помощью TeamViewer организовано одновременное интерактивное обучение 2-3 учеников, проживающих в российских регионах, с возможностью полного доступа к их компьютеру, сообщили CNews в компании TeamVi
19.09.2014 TeamViewer выпустила SDK, совместимый с iOS и Android, для интеграции функций удаленной поддержки

Компания TeamViewer, мировой поставщик ПО для удаленного управления и организации интерактивных конфер
17.09.2014 Сотрудники «Банка Интеза» удаленно решают проблемы клиентов с помощью TeamViewer

Компания TeamViewer обеспечила специалистов «горячей линии» «Банка Интеза» удаленным доступом к компью
29.08.2014 TeamViewer выпустил обновленное приложение QuickSupport для Android

грузки и установки QuickSupport пользователи получают возможность удаленно подключиться посредством TeamViewer 9 к любому устройству с операционной системой Android, в какой бы точке мира оно н
20.05.2014 TeamViewer интегрировал удаленную поддержку в платформу Zendesk

Компания TeamViewer сообщила о полной интеграции удаленной поддержки через TeamViewer в платфор

Публикаций - 138, упоминаний - 184

TeamViewer и организации, системы, технологии, персоны:

AnyDesk Software GmbH 59 15
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 15
Microsoft Corporation 25775 12
9594 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 9
S8 Capital - С8 Капитал 51 9
PRO32 - ПРО32 58 9
Telegram Group 2940 9
Broadcom - VMware 2610 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Google LLC 12688 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 6
Atlassian 156 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
SAP SE 5601 5
Apple Inc 13154 5
Intel Corporation 12811 5
Autodesk 639 5
ESET - ESET Software 1161 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Samsung Electronics 11064 4
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Red Hat 1378 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Dropbox 527 4
MONT - МОНТ 187 3
Ланит Интеграция 219 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Boeing 1031 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Coca-Cola Company 261 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 2
Фора Банк 86 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
ВТБ Лизинг 73 1
Assist - Ассист 218 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 434 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Barclays 122 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Комус 110 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 11
Microsoft Windows 16882 49
Google Android 15243 33
Linux OS 11533 33
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Apple iOS 8583 17
TeamViewer QuickSupport - TeamViewer QuickJoin 13 13
Apple macOS 2419 13
Microsoft Teams - MS Teams 670 10
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 23 9
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 9
Передовые технологии - RuDesktop 36 8
Microsoft Windows 10 1938 8
Google Chrome - браузер 1701 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 6
AeroAdmin - программа удаленного доступа к компьютеру 12 6
PRO32 - Getscreen 11 6
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TeamViewer Management Console 6 6
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Linux - Debian GNU 567 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 4
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König Andreas - Кёниг Андреас 12 7
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Авдеев Алексей 11 2
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Жестеров Максим 3 2
Минаев Андрей 15 2
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Тульчинский Станислав 93 2
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Аникин Дмитрий 68 2
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Koenig Andreas - Кёниг Андреас 2 2
Юринская Ольга 3 2
Парфентьев Алексей 183 2
Натрусов Артем 313 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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