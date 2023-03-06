Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru

Группа компаний Mont завершила миграцию с зарубежного программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer на решение российского производителя Getscreen.ru. В рамках проекта миграции было оснащено 500 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Уход TeamViewer из России стал для компании толчком к исследованию рынка аналогичных решений. При выборе альтернативного решения для удаленного доступа учитывалось, что установка и развертывание приложения должны быть в инфраструктуре Mont. Компании были важны простота в использовании продукта и кроссплатформенность. Выбор осуществлялся только среди российских разработок, входящих в реестр отечественного ПО. В рамках исследования стояла задача найти продукт, не уступающий зарубежному аналогу, при этом максимально диверсифицировав существующие риски — таким стал Getscreen.ru.

Важными факторами, которые также повлияли на выбор в пользу решения Getscreen.ru, стали современный и понятный интерфейс, приемлемая совокупная стоимость владения продуктом, сокращение времени загрузки и количества кликов при подключении, а также очевидное удобство использования для администраторов и пользователей.

Весь пилот занял в общей сложности три недели, за которые было проведено комплексное тестирование возможностей продукта.

«Среди полезных опций, на которые мы обратили внимание: онлайн-переводчик — будет полезен при работе в мультиязычных компаниях, использование горячих клавиш — помогает в работе администратора при оказании удаленной поддержки, запись экрана. Также Getscreen.ru позволяет сразу увидеть технические характеристики подключенного компьютера. Все эти опции значительно упрощают поддержку как сотрудников, работающих в офисе, так и удаленных сотрудников, в том числе работающих в других филиалах за пределами России», — отметил Иван Бурмистров, специалист по управлению ИТ активами ГК Mont.

В Getscreen.ru реализован дашборд для администраторов, где видны все компьютеры компании в режиме онлайн. Благодаря групповым политикам при подключении к домену компьютер автоматически получает агент, к которому сразу же может подключиться администратор. Нет необходимости каждый раз запрашивать ID и пароль, как это реализовано в других решениях. Достаточно найти компьютер в списке по имени, и можно сразу подключиться, получив подтверждение от пользователя.

Внедрив в свой рабочий процесс Getscreen.ru, компания Mont оценила возможности ПО и будет предлагать его своим клиентам-партнерам.

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«Getscreen.ru ничем не уступает своим зарубежным аналогам, входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат совместимости с российскими операционными системами. А благодаря своей гибкости и масштабируемости легко подстроится под потребности и задачи компаний любого типа и размера. Теперь, благодаря нашему сотрудничеству с Mont, мы предложим функциональные продукты большому количеству российских пользователей», — отметил Алексей Новиков, директор департамента корпоративных продаж Pro32.

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Pro32 — поставщик эффективных ИТ-решений для бизнеса любого размера, государственных структур и домашних пользователей. Компания работает на рынке России, СНГ и Грузии с 2005 г. Pro32 предлагает клиентам решения для обеспечения кибербезопасности (антивирусы Pro32), менеджер паролей «Пассворк», сервис удаленного доступа Getscreen.ru, приложение для защиты приватности мобильных устройств MyPrivacy. Компания обеспечивает техническую поддержку 24/7.

Mont — дистрибьютор программного обеспечения. Продуктовый портфель Mont включает как давно и хорошо известные программные продукты, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка. Среди направлений работы Mont: классическая дистрибьюция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу Mont.