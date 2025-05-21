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Пассворк Passwork

Пассворк - Passwork

«Пассворк» был создан в 2014 году Андреем Пьянковым и Ильей Гарахом. Изначально менеджер паролей был предназначен для внутреннего использования, но затем «Пассворк» вышел на рыно.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк» 2
26.06.2024 Компания «Пассворк» получила две лицензии от ФСТЭК 2
10.06.2024 Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк» 1
14.05.2024 «Лаборатория Касперского» помогла устранить критические уязвимости в менеджере паролей для бизнеса 1
29.02.2024 Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании 2
24.11.2023 «Чёрная пятница»: лучший момент для покупки менеджера паролей для бизнеса «Пассворк» — со скидкой 50% 1
18.09.2023 Как управлять корпоративными паролями по-новому 2
27.06.2023 Успешно реализована интеграция СКДПУ НТ и менеджера паролей «Пассворк» 1
13.03.2023 Где хранить сотни корпоративных паролей и как ими делиться с коллегами? Инструкция 2
06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru 1
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux 2

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Пассворк и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 2
MONT - МОНТ 152 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 242 1
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