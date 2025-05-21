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Пассворк Passwork
«Пассворк» был создан в 2014 году Андреем Пьянковым и Ильей Гарахом. Изначально менеджер паролей был предназначен для внутреннего использования, но затем «Пассворк» вышел на рыно.
УПОМИНАНИЯ
Пассворк и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 1
|Пьянков Андрей 6 6
|Гарах Илья 2 2
|Рудевский Антон 39 1
|Новиков Алексей 62 1
|Бурмистров Иван 1 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Смирнов Владислав 2 1
|Галдобин Александр 14 1
|Омельченко Татьяна 1 1
|Назаренко Ирина 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 8
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 1
|Грузия 1255 1
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