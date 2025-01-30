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Netopia Нетопия


Нетопия — российская компания-разработчик, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности и анализе работы сетевого оборудования. Продукты компании входят в Реестр российского ПО Минцифры России, представлены в Репозитории ИТ-решений АФТ. Компания Нетопия является технологическим партнером российских производителей сетевого оборудования.


30.01.2025 Совместные испытания Netopia и «С-Терра СиЭсПи» открывают новые горизонты кибербезопасности 1
24.09.2024 Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС» 2
15.08.2024 «Нетопия» и UserGate стали технологическими партнерами 2
26.07.2024 «Нетопия» и «Код Безопасности» стали технологическими партнерами 2
25.07.2024 Интеграция решения Netopia Firewall Compliance с PT VM MP8 1
17.04.2024 Резидент «Сколково» представил обновленный продукт для сетевой безопасности 3
13.09.2023 Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance 2
20.07.2023 Новый релиз программного обеспечения Netopia Network Monitor 1
17.11.2006 NStation L110 и L100 сертифицированы на работу с программами "Бэст" 1
15.11.2006 Motorola приобретет Netopia 1
29.01.2001 Proxim приобретет Netopia за акции стоимостью $223 млн. 2
04.09.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 1 сентября 2000 года 1
21.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 20 июля 2000 года 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Netopia и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Check Point Software Technologies 760 1
Lenovo Motorola 3501 1
Yahoo! 3697 1
Extreme Networks 100 1
Zabbix SIA - Заббикс 92 1
SolarWinds 49 1
AOL - America Online 718 1
Broadvision 69 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
JDSU - JDS Uniphase 218 1
Commerce One - CMRC 175 1
Motorola Inc 1140 1
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 1
Register.com 41 1
Good Technology 30 1
Proxim 47 1
Exodus Communications 49 1
Skybox Security 29 1
AlgoSec 8 1
Amazon - CDNow 27 1
Tufin 9 1
NComputing 6 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1183 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
Код Безопасности 619 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Ред Софт - Red Soft 709 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 1
Bertelsmann 194 1
KBRO - Kaufman Bros - Kaufman Brothers 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2061 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 715 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 564 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6129 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3862 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20814 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16155 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8009 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 370 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 66 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12765 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1827 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3734 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2149 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 182 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13143 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 1
Netopia FC - Netopia Firewall Compliance 7 5
SAP Ariba 296 1
Paessler PRTG Network Monitor 5 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
Avaya L100 - серия гарнитур 16 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 25 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 104 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 1
Кириллов Павел 5 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Рустамов Рустам 414 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Швеция - Королевство 3620 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 1
Испания - Королевство 3710 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9818 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
Newsbytes News Network 379 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
S&P 500 558 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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