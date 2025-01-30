Netopia Нетопия
Нетопия — российская компания-разработчик, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности и анализе работы сетевого оборудования. Продукты компании входят в Реестр российского ПО Минцифры России, представлены в Репозитории ИТ-решений АФТ. Компания Нетопия является технологическим партнером российских производителей сетевого оборудования.
Netopia и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириллов Павел 5 2
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
|Лебедев Дмитрий 16 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
|Южная Корея - Республика 6654 1
|Швеция - Королевство 3620 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 1
|Испания - Королевство 3710 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
|Newsbytes News Network 379 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|S&P 500 558 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|Internet Stock Report 994 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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