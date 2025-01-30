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Ideco NGFW



30.01.2025 «Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW 1
30.09.2024 Абсолютный прорыв в киберзащите: встречайте Ideco NGFW 18 3
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1
08.08.2024 Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне? 1
16.07.2024 Ideco — первый NGFW с облачным DNS Protection 1
24.06.2024 Ideco NGFW выходит на юго-восточный рынок Азии 1
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 1
22.04.2024 Подтверждена совместимость «Ред Адм» и Ideco NGFW 1
15.03.2024 Ideco запустила совместные курсы с учебным центром «Информзащита» 1
29.11.2023 Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса 1
30.10.2023 Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Ideco NGFW и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 71 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
2domains 4 3
SkyDNS - СкайДНС 33 2
Ред Софт - Red Soft 709 1
Информзащита 760 1
Cisco Systems 5115 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Код Безопасности 619 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 311 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4888 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 324 1
Check Point Software Technologies 760 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 565 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3754 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27502 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10993 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4870 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12637 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24165 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 299 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 821 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2062 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 165 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29736 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7426 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 2
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 22 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1909 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 232 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2149 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25396 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30760 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 338 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4706 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 315 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 770 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1243 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3392 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2194 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 846 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11966 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 345 3
Linux OS 9967 3
2Test Профишкаф 1 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 2
Apple macOS 2067 2
Ред Софт - Ред Адм 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 22 1
Google Gmail 947 1
НКТ - Р7-Сервер 1 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 98 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 18 1
Axoft - Алькор ПАК 2 1
Хомутов Дмитрий 31 7
Хвостова Юлия 3 1
Вяльятага Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 6
Индонезия - Республика 959 1
Азия - Азиатский регион 5538 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29109 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6075 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10955 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7850 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 1
Образование в России 2202 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2381 1
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