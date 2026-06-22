Разделы

Безопасность Искусственный интеллект
|

Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон

Компания Ideco объявила о запуске тестового сервиса ИИ-аналитики для Ideco NGFW, который берет на себя рутинные задачи по анализу событий безопасности и проверке конфигурации межсетевого экрана. Решение ориентировано на организации с загруженными шлюзами, где журналы IPS и DNS Security за сутки содержат тысячи строк, а наборы решающих правил файрвола достигают сотен и тысяч записей.

В рамках сервиса доступны две услуги: ИИ-анализ срабатываний IPS и DNS Security и ИИ-аудит правил межсетевого экрана. Обе услуги работают через REST API в режиме «только чтение», не изменяя конфигурацию NGFW и не влияя на его работу.

ИИ-агент подключается к Ideco NGFW, выгружает журнал срабатываний системы предотвращения вторжений и заблокированные DNS‑угрозы и формирует приоритизированный отчет с конкретными рекомендациями. В отчете инциденты ранжируются по критичности, что позволяет быстро отделить действительно опасные события от фонового шума.

Сервис отсекает ложные срабатывания, включая типичные случаи ложного DNS‑туннелирования через легитимные CDN и облачные платформы вроде cloudflare.net и azurefd.net. Дополнительно в отчете приводятся топ сигнатур IPS, география стран‑источников атак и, при необходимости, контекст по репутации внешних IP‑адресов и доменов через дополнительные источники.

Услуга доступна для Ideco NGFW Novum версии 22 и выполняется строго в режиме read‑only.

Вторая услуга — ИИ-аудит правил файрвола Ideco NGFW, ориентированная на ускорение и стандартизацию проверки сложных конфигураций.

Среди типовых проверок — наличие явного завершающего правила default deny в цепочках FORWARD и INPUT, поиск разрешающих правил ANY→ANY без инспекции (IPS/DPI), контроль логирования разрешающих правил, выявление теневых и дублирующих правил. Отдельный блок посвящен детальному разбору публикуемых портов и сервисов. Кроме того, ИИ-агент анализирует суточный журнал защиты от брутфорс-атак: какие сервисы подвергались перебору паролей и какие IP‑адреса или сети рекомендуется заблокировать постоянно.

Как и в случае с анализом IPS/DNS, все операции выполняются строго в режиме «только чтение».

Тестовый режим сервиса ИИ-аналитики Ideco NGFW доступен для пользователей Ideco NGFW версии 22. Для получения доступа и запуска анализа администраторы могут оставить заявку через систему поддержки компании «Айдеко».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Обзор: Комплексные системы управления фермерским хозяйством 2026

Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще