Ideco Айдеко

Ideco - Айдеко

Компания основана в 2005 году в Екатеринбурге. Команда «Айдеко» помогает своим клиентам защитить сеть от современных угроз безопасности средствами «умного» межсетевого экрана нового поколения Ideco UTM.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.09.2025 На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum

Российский разработчик решений для сетевой безопасности компания Ideco объявила о выпуске межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum. Продукт построен на технологиях, которые используют ведущие мировые производители NGFW для крупных корпорат
18.09.2025 Совместимость решений «Базальт СПО» и Ideco — надежная защита от кибератак

В результате успешных тестовых испытаний, проведенных специалистами компании Ideco, была подтверждена корректность работы программного обеспечения Ideco NGFW на операционных системах семейства «Альт» разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители

08.09.2025 Ideco и Securitm: мониторинг и контроль информационной безопасности – в единой точке

На российском рынке информационной безопасности представлено новое партнерство, объединившее многофункциональный межсетевой экран Ideco NGFW и систему для управления процессами ИБ Securitm. Коллаборация позволила создать комплексное решение. Интеграция позволяет: автоматически импортировать инциденты из Ideco в Sec
04.09.2025 «Финам» — организатор размещения дебютного выпуска облигаций ИТ-компании Ideco

ботчик продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур, ИТ-компания Ideco успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A10CM71, 4B02-01-0
27.08.2025 Axoft защитил демозону с помощью Ideco NGFW

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершил проект миграции собственной демозоны с решения Check Point на российский межсетевой экран Ideco NGFW. Внедрение продукта позволит повысить информационную безопасность демозоны компании, обеспечить соответствие требованиям регуляторов, оптимизировать сетевую инфраструктуру, в том чис
10.07.2025 На российский рынок вышел новый межсетевой экран NGFW 20.0 от компании Ideco

На российский рынок информационной безопасности ИТ-вендор Ideco выпустил новое решение NGFW 20.0. Обновление межсетевого экрана следующего поколения на
02.06.2025 Ideco и «Мобиус» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Разработчик систем информационной безопасности Ideco и системный интегратор «Мобиус Технологии» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Такое сотрудничество будет способствовать повышению защиты данных, соответствия требований ре
19.05.2025 IVA Technologies и Ideco подтвердили совместимость своих решений

Российские компании — разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и производитель решений информационной безопасности Ideco — успешно завершили тестирование и подтвердили совместимость платформ видеоконференцсвязи IVA MCU и бизнес-коммуникаций IVA ONE с межсетевым экраном нового поколения Ideco NGFW. Об
12.05.2025 Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19

Компании «Актив» и «Айдеко» сообщают о подтверждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19

15.04.2025 Группа компаний «Атриум» внедрила решение Ideco для модернизации сетевой инфраструктуры

Группа компаний «Атриум», известная в сфере ТЭК и управляющая 180 объектами по всей России, завершила внедрение программно-аппаратного комплекса Ideco в рамках своей стратегии импортозамещения. Целью проекта является модернизация сети и обеспечение надежности коммуникаций с планами увеличения числа объектов до более чем 300 к 2026–2027

08.04.2025 Подтверждена совместимость Ideco NGFW и Astra Linux

«Группа Астра» и компания Ideco сообщают об успешном завершении тестирования на совместимость межсетевого экрана Ideco NGFW с операционной системой Astra Linux, включая корректную работу с учетными записями польз
20.03.2025 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» успешно завершил миграцию на Ideco NGFW 17

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» завершил миграцию своей информационной инфраструктуры с иностранного межсетевого экрана Check Point на отечественное решение Ideco NGFW. Этот шаг стал важным этапом в обеспечении импортозамещения и повышения уровня информационной безопасности в соответствии с действующими нормативами. Об этом CNews сообщили представи
13.03.2025 Для улучшенной защиты сети Enterprise компаний выпустили новый релиз Ideco NGFW 19

Компания Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана следующего поколения Ideco NGFW 19. Этот релиз включает в себя множество функций и оптимизаций, направленных на повышение безопасности инф
18.02.2025 Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025»

20 февраля сервисные партнеры Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025», посвященной развитию российских ИБ- и ИТ-решений и технологий. Евгений Киров, руководитель группы пресейл Cloud Netw
18.02.2025 Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025»

20 февраля сервисные партнеры Cloud Networks и Ideco примут участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2025», посвящённой развитию российских ИБ- и ИТ-решений и технологий. Евгений Киров, руководитель группы пресейл Cloud Netw
07.02.2025 Ideco: 33% российских компаний предпочитают комплексный подход при выборе систем кибербезопасности

стие представители органов власти и госучреждений — 26%, финансового сектора, образования и ИТ — по 15%, а также 29% из других отраслей малого и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Согласно аналитике Ideco, для развития ИБ-решений вендорам необходимо придерживаться трех ключевых векторов. Первый из них — безопасность, реализующаяся через технологическое парт
20.12.2024 Исследование Ideco и SkyDNS: 83% компаний не защищены на уровне DNS

Российский вендор NGFW Ideco вместе с сервисом по DNS-защите SkyDNS подвели итоги года в цифрах. В основе исследования — статистика клиентов SkyDNS о заблокированных угрозах, а также опросы руководителей, системных а
08.11.2024 Ideco: Рынок NGFW вырос в шесть раз за 2022-2024 годы

льтатам, российский рынок вендоров межсетевых экранов NGFW за два года вырос в шесть раз, достигнув рекордного результата в более чем 30 отечественных разработок. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Крупный отечественный бизнес особенно активно влияет на становление NGFW сферы, которая все еще является достаточно молодой. Несмотря на это, более 70% проектов находится в активной стад
30.09.2024 Абсолютный прорыв в киберзащите: встречайте Ideco NGFW 18

Компания Ideco выпустила новый релиз межсетевого экрана Ideco NGFW 18, единственного в России NGFW c модулем DNS. Новые возможности Ideco NGFW учитывают запрос enterprise-компаний на высок
26.09.2024 Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве

Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор «Атом безопасность» (бренд Staffcop) Иван Хаустов и директор Ideco Дмитрий Хомутов. Стороны договорились работ
03.09.2024 Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN

Efros DefOps («Газинформсервис») совместим с решением Ideco VPN – испытания, проведенные специалистами обеих компаний, подтвердили корректность совместной работы. Объединение этих решений позволит укрепить сетевую защиту, обеспечивая защищенный до
08.08.2024 Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?

афик, предотвращают манипуляции с DNS, защищают от фишинга и борются с DGA. Уход зарубежных вендоров стимулирует отечественных производителей создавать конкурентоспособные решения. Интеграция NGFW от Ideco и DNS Protection от SkyDNS демонстрирует готовность российских ИТ-компаний предлагать передовые решения безопасности. © IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Защита от DNS-атак — это невиди
16.07.2024 Ideco — первый NGFW с облачным DNS Protection

В июле 2024 г. российский вендор Ideco представил единственный в России NGFW с облачным модулем DNS Security. Эта технология обеспечивает защиту от ботнетов и других киберугроз, вновь открывая недоступные после ухода западных

24.06.2024 Ideco NGFW выходит на юго-восточный рынок Азии

Ideco провела переговоры о выходе на азиатский рынок и заключила соглашение с партнером Global IT для развития продаж в юго-восточном регионе. Об этом CNews сообщили представители Ideco. Первым шагом компании стало сотрудничество с индонезийскими партнерами, которые искали решение для госструктур и выбрали виртуальную платформу Ideco NGFW после проведения пилотног
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0

Решение для киберзащиты предприятий нашло воплощение в новой бета-версии Ideco NGFW 17.0. Усовершенствованные технологии и функции системы помогут предотвратить атаки фишинга, защитить ценные данные компании и обеспечить безопасность сотрудников в сети. Об этом CNew
22.04.2024 Подтверждена совместимость «Ред Адм» и Ideco NGFW

Компании «Ред Софт» и «Айдеко» сообщили, что система централизованного управления инфраструктурой «Ред Адм» и межсет
15.03.2024 Ideco запустила совместные курсы с учебным центром «Информзащита»

Ideco и учебный центр «Информзащита» объявили о запуске совместных курсов по администрированию межсетевого экрана. Курс «Администрирование межсетевого экрана Ideco» предоставит студентам необходимые знания и навыки для успешного использования NGFW в корпоративной сети. Об этом CNews сообщили представители Ideco. В рамках курса студенты изучат
26.02.2024 Идеальное сочетание надежности и защиты: выпущен релиз Ideco UTM 16.4

омпании. Это второе крупное обновление ФСТЭК-версии в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». В новом релизе важными нововведениями являются внедрение Zone Based Firewall для упр
20.02.2024 Критическая уязвимость угрожает отечественным NGFW и IPS-решениям

ярном OpenSource-IPS-модуле Suricata обнаружены 3 критические уязвимости (CVE-2а024-23839, CVE-2024-23836, CVE-2024-23837 по международной классификации). Об этом CNews сообщил представитель компании Ideco. Только за 2023 г. в результате «пробелов» в защите в открытый доступ попало более 300 миллионов конфиденциальных документов. Большинство отечественных средств защиты информации (межсетев
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7

. Новая версия — усиленная защита от утечек данных», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco. *** «Айдеко» — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и
17.01.2024 Ideco: Треть российских компаний продолжают использовать зарубежное ПО

Исследование российской компании Ideco показало, что на данный момент более 30-40% российских коммерческих организаций все еще используют иностранные ИТ-решения, и к 2025 г. большая часть компаний не сможет осуществить полный

29.11.2023 Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса

Компания Ideco выпустила инновацию в сфере информационной безопасности — новое поколение межсетевых экранов и полностью перешла на NGFW-решения. Это позволит удовлетворить все требования крупных компани
30.10.2023 Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0

Компания Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0. Это решение было разработано с учетом последних тенденций в киберугрозах и предлагает новейшие функции, чтобы обес
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0

ить защиту на всех этапах работы межсетевого экрана», — отметил Дмитрий Хомутов, директор компании «Айдеко». *** «Айдеко» — российский разработчик программных продуктов для фильтрации тр
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM

«Мультифактор» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость и корректность работы своих продуктов. Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видо
23.05.2023 Университет Иннополис и «Айдеко» подписали соглашение об академическом сотрудничестве

Компания «Айдеко» и Университет Иннополис подписали соглашение об академическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». «Айдеко» стала одним из 16 партнеров «Иннокибе
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоратив
28.03.2023 Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM

Компания «Айдеко» выпустила релиз ФСТЭК-версии межсетевого экрана Ideco UTM. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». Новые возможности Ideco UTM 14 ФСТЭК Новая платформа и компоненты на баз
27.01.2023 «Айдеко» выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM

«Айдеко» объявила о релизе новой версии межсетевого экрана Ideco UTM 14. Среди основных новшеств выпуска – функция блокировки по GeoIP и новые механизмы журналирования. Для пользователей сделан

12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана

Летом 2022 г. компания «Айдеко» (головной офис находится в Екатеринбурге) выпустила новую версию своего шлюза безопас

