На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum

Российский разработчик решений для сетевой безопасности компания Ideco объявила о выпуске межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum. Продукт построен на технологиях, которые используют ведущие мировые производители NGFW для крупных корпоративных сетей.

Решение работает на собственном сетевом стеке с использованием технологий DPDK и VPP. Они обеспечивают прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускоряют пакетную обработку на многоядерных системах. Полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI обеспечивает производительность до 200 Гбит/с и способен обрабатывать до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файрвол с собственным компилятором правил обрабатывает трафик при 100 тыс. правилах для 500 тыс. пользователей и групп безопасности.

Межсетевой экран обладает всеми необходимыми современными функциями. Возможности файрвола усиливает облачная защита DNS, которая обнаруживает и блокирует DNS-туннелирование в первые минуты появления аномалий, включая защиту от Botnets & C2C, Cryptojacking, DGA, Malware, Phishing & Typosquatting, Ransomware. А технология виртуальных контекстов (VCE) позволяет создавать на одном устройстве несколько изолированных виртуальных копий NGFW с разделением ресурсов (оперативная память и ядра процессора) и управлением сетевыми политиками для разных сегментов.

Продукт поддерживает кластеризацию в режиме active-passive с синхронизацией сессий и конфигурации виртуальных контекстов между узлами, что обеспечивает полную отказоустойчивость. Также предусмотрена работа с LACP-интерфейсами в кластере. Новой фичей является в том числе и режим L2-мост (Virtual wire), позволяющий интегрировать решение без перестройки существующей сети, обеспечивая быстрый запуск пилотных проектов.

Кроссплатформенный клиент для удаленного доступа с поддержкой основных корпоративных операционных систем Ideco Center обеспечивает централизованное управление enterprise-класса до 10 тыс. устройств из единого интерфейса. Система позволяет централизованно настраивать политики безопасности и сетевой фильтрации, собирает логи и консолидирует события перед отправкой в SIEM-системы. Решение поддерживает интеграцию с корпоративными каталогами пользователей до 500 тыс. учетных записей и групп безопасности с синхронизацией не более 30 секунд. Также предусмотрена консолидация с другими решениями ИБ через syslog, ICAP, SNMP, NetFlow, Zabbix.

«В основе разработки Ideco NGFW Novum — глубокое понимание потребностей заказчиков и адаптация решения под уникальные задачи каждого бизнеса. Использование технологий DPDK и VPP в сочетании с собственными инновационными разработками подтверждает готовность решения к масштабным корпоративным внедрениям на уровне мировых технологических стандартов», — отметил Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Ideco NGFW Novum — результат многолетней экспертизы компании в области сетевой безопасности. Решение знаменует новую эру в защите корпоративных сетей, обеспечивая максимальную производительность, гибкость интеграции и полный спектр современных функций кибербезопасности.