Кибербезопасность Firewall Фаервол Сетевой экран Брандмауэр Межсетевой экран межсетевое экранирование
Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.
- NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения
- ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол
- WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений
- FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис
|13.09.2023
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Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance
Компания «Нетопия» продолжает выпускать продукты, целью которых является повышение работоспособности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. Новым релизом стало программное обеспечение Netopia Firewall Compliance. Firewall Compliance — программное обеспечение по контролю access-листов на межсетевых экранах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия». Данный продук
|07.09.2023
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Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V
я под специфические задачи изначально заложены в архитектуру решения. Таким образом, UDV Industrial Firewall — это санкционно устойчивый продукт с отличным соотношением эффективность/цена за сч
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Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за
|18.08.2023
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«Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил межсетевой экран Zenator SE с функциями обнаружения вторжений. Решение обеспечивает коммутацию, маршрутизацию и фильтрацию трафика, в том числе ограниченного доступа, для создания доверенных се
|20.07.2023
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UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V
SC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV Industrial Firewall для применения в промышленных сетях. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.
|05.07.2023
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Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM
ий на совместимость и корректность работы своих продуктов. Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Межсетевой экран Ideco UTM — это современное средство защиты сетевого периметра, включающее в себя множество модулей собственной разработки компании: межсетевой экран, VPN-сервер, контро
|17.05.2023
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Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate
ер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качест
|17.04.2023
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«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
тников. Для государственных компаний в 50% случаев причина замены – вывод используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса — такую причину указали 33% участников исследования. «Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы
|13.04.2023
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«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
тников. Для государственных компаний в 50% случаев причина замены — вывод используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса — такую причину указали 33% участников исследования. «Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы
|27.12.2022
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Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен»
«ПО Овен» провели успешные испытания на совместимость межсетевого экрана InfoWatch Arma Industrial Firewall и контроллера «Овен ПЛК210», который широко применяется на различных промышленных об
|07.12.2022
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Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?
Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим
|25.10.2022
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InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг»
h АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digital Process Automation). В ходе проведенного тестирования подтверждена совместимость и возможность использования InfoWatch ARMA Industrial Firewall<
|28.06.2022
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InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана
выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall. В функциональность InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.7 добавлена п
|31.01.2022
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Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate
занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны нес
|22.12.2021
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Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы
гружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней
|08.12.2021
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Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco
ационных систем на предприятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе
|12.11.2021
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«Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»
ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на
|10.11.2021
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Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies
формационной безопасности и защиты веб-ресурсов, используя продукты Maxpatrol SIEM и PT Application Firewall компании Positive Technologies Oxygen – провайдер полного спектра ИТ-услуг: от созда
|30.08.2021
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РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус»
РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной
|05.08.2021
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МКБ внедрил Web application firewall
й компании «Инкахран», а также в присоединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить д
|03.08.2021
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InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России
т в ГК InfoWatch, получила сертификат соответствия программного комплекса InfoWatch ARMA Industrial Firewall требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия - решение может применяться на значимых
|21.05.2021
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Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500
«Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Серт
|09.02.2021
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Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО
тр отечественного программного обеспечения (ПО). SolidWall WAF – специализированное решение для защиты критичных веб-ресурсов и приложений от внешних атак, несанкционированного использования и фрода. Сетевой экран контролирует сценарии работы приложений, минимизирует возможность эксплуатации ошибок бизнес‑логики, обеспечивает эффективную защиту при низкой стоимости владения. Михаил Плахута,
|13.01.2021
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Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall
й ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской обл
|23.11.2020
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Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex
а, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и
|06.11.2020
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Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу
Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сет
|29.10.2020
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ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными
го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%
|12.10.2020
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Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS
успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №4225 на межсетевой экран и систему обнаружения вторжений. Срок действия сертификата до 13 февраля 202
|07.10.2020
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Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД
тки данных. Для решения задачи был использован специализированный межсетевой экран (web application firewall, WAF) уровня приложений PT Application Firewall от компании Positive Technolo
|24.09.2020
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«Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения
модуле центрального процессорного устройства. Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip), или защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта неограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отеч
|14.09.2020
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PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud
Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому потреблению (pa
|27.08.2020
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Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов
сти, уходит от пары минут до нескольких часов (в случае сложных и/или скрытых атак). Но сам по себе межсетевой экран является всего лишь одним, пусть и ключевым, элементом корпоративной безопас
|13.08.2020
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«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall
«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк пере
|21.07.2020
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Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак
ния различных сценариев: пакетной фильтрации трафика, преобразования сетевых адресов и настройки демилитаризованных зон (DMZ), создания защищенного канала связи на базе сети общего пользования (VPN). Межсетевые экраны «Кронос», реализованные на аппаратных платформах, производство которых локализовано на территории России, включены в реестр телекоммуникационного оборудования российского прои
|18.05.2020
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Fortinet представила производительный межсетевой экран
нирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности
|16.03.2020
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Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F
Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволи
|10.03.2020
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DataLine запустила сервис по защите веб-приложений
DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и направленных атак: не
|17.12.2019
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«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак
«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на сниже
|07.11.2019
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«Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений
«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинного обу
|13.03.2019
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Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России
Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра
Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Филиппов Максим 48 11
|Ляпунов Игорь 96 11
|Зенкин Денис 262 11
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 11
|Душа Игорь 13 11
|Блинов Михаил 73 10
|Чапчаев Андрей 50 10
|Кабанов Владимир 176 9
|Родионов Михаил 45 9
|Лукацкий Алексей 103 8
|Емельянников Михаил 39 8
|Демидов Сергей 103 8
|Костров Дмитрий 27 8
|Дягилев Василий 84 8
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 7
|Момчилович Ирина 28 7
|Курашев Дмитрий 48 7
|Шаров Борис 73 7
|Ключников Михаил 18 7
|Нуйкин Андрей 42 7
|Черкас Юрий 15 7
|Дергилёв Никита 44 7
|Сотин Денис 189 6
|Мельников Максим 30 6
|Луганцев Александр 34 6
|Путин Владимир 2872 6
|Голов Андрей 46 6
|Касперский Евгений 311 6
|Королев Максим 12 6
|Медведев Дмитрий 1638 6
|Ерин Андрей 22 6
|Курбатов Владимир 35 6
|Чернов Иван 18 6
|Путин Сергей 56 6
|Гадарь Дмитрий 24 6
|Танюхин Дмитрий 24 6
|Севостьянов Александр 15 6
|Шадаев Максут 767 6
|Савельев Михаил 41 6
|Воробьев Артем 26 5
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