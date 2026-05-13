Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование

«InfoWatch Arma Стена» объединит промышленный и корпоративный файрволы ой платформы – функционал межсетевого экрана для промышленных предприятий InfoWatch Arma Industrial Firewall теперь доступен в составе решения «InfoWatch Arma Стена (NGFW)». Объединенное решени

PAM-платформа СКДПУ НТ совместима с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum o NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN-сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использ

Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum o NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN‑сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использ

F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности» м межсетевым экраном «Континент 4». Об этом CNews сообщили представители F6. «Континент 4» (NGFW) – межсетевой экран с поддержкой алгоритмов ГОСТ. Система обеспечивает защиту от сетевых угроз з

Продукт Cicada8 Dependency Firewall включен в Единый реестр российского ПО Компания Cicada8 сообщает о том, что решение Cicada8 Dependency Firewall для безопасной разработки вошло в Единый реестр российского программного обеспечения

ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление че

InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики CNews сообщили представители ГК InfoWatch. Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall обновлен до версии 3.15. В обновлении добавлена возможность защиты каналов сбора инф

Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осуществлялась с помощью Apache Kafka вместо традиционного SS7-протоко

На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum вом стеке с использованием технологий DPDK и VPP. Они обеспечивают прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускоряют пакетную обработку на многоядерных системах. Полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI обеспечивает производительность до 200 Гбит/с и способен обрабатывать до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файр

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за

UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет об официальном запуске нового продукта — UserGate Data Center Firewall (UserGate DCFW). Это высокопроизводительный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для защиты дата-центров и сетевого периметра организаций уровня Enterprise. Отличительная особенность UserGate DCFW — поддержка до 130 тыс. правил межсе

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола» Тестирование «Золотого щита» По информации исследователей Great Firewall Report, из-за теста нового оборудования для «Великого китайского файервола» в ночь н

Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы На красном мотоцикле С конца июля аппаратные файерволлы SonicWall все чаще становятся целью для шифровальщика Akira. По данным специалистов компании Arctic Wolf, речь может идти о серийной эксплуатации уязвимости нулевого дня. Вымогатель

UserGate NGFW совместим с Multidirectory службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews со

Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите CNews: Недавно компания Cicada8 вывела на рынок новое решение — продукт класса Dependency Firewall, встраиваемый в процесс безопасной разработки программных решений. Почему вы решили

«Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения ти» и «Цифровых решений» собрали инсталляцию масштабируемого межсетевого экрана из четырех NGFW «Континент 4» IPC-R3000 и двух брокеров сетевых пакетов DS Integrity 100G NG. Управление масштабируемым межсетевым экраном осуществляется основным и резервным центром управления сетью в виртуальном исполнении «Континент 4». Все работы по интеграции инсталляции в ИТ-инфраструктуру центра обработки

Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО Компания Cicada8 объявила о запуске решения Cicada8 Dependency Firewall для контроля безопасности зависимостей и сторонних компонентов, используемых в разра

InfoWatch Industrial Firewall поддерживает разбор 16 промышленных протоколов Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall получил обновление — в версии 3.14 появился новый функционал для промышленных сетей,

Netopia расширяет поддержку платформы Firewall Compliance: теперь с Positive Technologies NGFW Netopia продолжает развивать флагманскую платформу сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance. Теперь решение поддерживает и межсетевые экраны от Positive Technologies – российского разработчика средств кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Netopia. Расширение перечня поддерживаемого оборудования ст

Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент» T поставил заказчику первый на территории Дальневосточного федерального округа PT NGFW – российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем. Решение было интегрировано в

Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС Технология анализа входящего трафика InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в Евразийской патентной организации (ЕАПО). Это один из немногих успеш

Исследование InfoWatch: межсетевые экраны – главный приоритет в защите АСУ ТП Согласно результатам, 65% опрошенных организаций для защиты промышленной инфраструктуры используют межсетевые экраны, по 58% – межсетевые экраны нового поколения и пассивные средства об

Свежий релиз NSPM-решения Netopia Firewall Compliance упростит hardening на продуктах «С-Терра СиЭсПи» средств сетевой информационной безопасности. В линейке продуктов — средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для построения VPN в соответствии с ГОСТ, средство обнаружения вторжений (СОВ), межсетевые экраны, система управления. Netopia — российский разработчик системы класса файрвол-менеджмент. Продукты компании позволяют анализировать сеть и настройки ее политик, приоритизироват

ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» едиться в высоком уровне защиты и гибкости решения. Мы протестировали продукт в условиях реальной корпоративной сети, оценили его производительность, функциональные возможности и удобство управления. Межсетевой экран от InfoWatch продемонстрировал качественную работу системы фильтрации трафика, возможности VPN и IDS/IPS. Интуитивно понятный интерфейс и оперативная техподдержка сделали проце

Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов рвые версии появились более 20 лет назад, а пятое поколение продукта представляет собой полноценный межсетевой экран нового поколения с ГОСТ VPN. В настоящий момент ViPNet Coordinator HW 5 — ед

Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО ртификации ФСТЭК России, решение проходит лабораторные испытания для сертификации по профилю защиты межсетевой экран типов Б и Д, в 2025 г. запланирована сертификация по типам А и ММЭ (многофун

Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС» Netopia Firewall Compliance от компании «Нетопия» поможет пользователям «Ред ОС» усилить сетевую безопасность благодаря продвинутым средствам мониторинга трафика и приоритизации уязвимостей. Совместное

«Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских

K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения взаимодействия стал запуск первого облачного продукта Positive Technologies — PT Cloud Application Firewall из облака К2 Cloud. Это поможет компаниям-клиентам оперативно защитить свои веб-прил

Ученые УрФУ разработают межсетевой экран ые связаны с промышленной автоматизацией. Они используют такие экраны не только как устройства ограниченной фильтрации, но и как сегментирующие устройства для выделения различных сегментов сети. Пока межсетевой экран находится на стадии прототипирования, проходят процедуры, проверки, апробации. Сейчас мы активно тестируем разработанные в УрФУ решения на своих внутренних стендах».

Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall Yandex Cloud запустила межсетевой экран для защиты веб-приложений от внешних атак Web Application Firewall в рамках сервиса Smart Web Security. WAF автоматически блокирует попытки злоумышленников использовать уязвимо

Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro й UserGate сообщают о сертификации межсетевого экрана следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall 6.1.9 (NGFW) в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Экспер

Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются В неожиданном месте Palo Alto Networks начали выпускать исправления для уязвимости нулевого дня, позволявшей хакерам встраивать бэкдоры прямо в файерволлы компании. Уязвимость находилась под активной эксплуатации с конца марта. Злоумышленники успешно устанавливали бэкдоры в файерволлы PAN-OS. Затем эти «закладки» использовались

«Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall кий облачный провайдер «Инферит Облако» расширяет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Techn

DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке e смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек

Positive Technologies сделала бессрочной свою первую продуктовую программу багбаунти Исследователи могут продолжать искать уязвимости в облачном продукте PT Cloud Application Firewall на платформе Standoff 365 Bug Bounty, условия и требования программы не изменились.

ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение logies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений. Благодаря сотрудничеству клие

Positive Technologies запустила свою первую продуктовую программу багбаунти Исследователи будут искать уязвимости в облачном продукте компании — PT Cloud Application Firewall Программа на платформе Standoff 365 Bug Bounty продлится с 20 декабря 2023 г. по 20