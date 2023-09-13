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Кибербезопасность Firewall Фаервол Сетевой экран Брандмауэр Межсетевой экран межсетевое экранирование

Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование

Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.

  • NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения
  • ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол
  • WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений
  • FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис

13.09.2023 Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance

Компания «Нетопия» продолжает выпускать продукты, целью которых является повышение работоспособности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. Новым релизом стало программное обеспечение Netopia Firewall Compliance. Firewall Compliance — программное обеспечение по контролю access-листов на межсетевых экранах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия». Данный продук
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V

я под специфические задачи изначально заложены в архитектуру решения. Таким образом, UDV Industrial Firewall — это санкционно устойчивый продукт с отличным соотношением эффективность/цена за сч
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за
18.08.2023 «Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил межсетевой экран Zenator SE с функциями обнаружения вторжений. Решение обеспечивает коммутацию, маршрутизацию и фильтрацию трафика, в том числе ограниченного доступа, для создания доверенных се
20.07.2023 UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V

SC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV Industrial Firewall для применения в промышленных сетях. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM

ий на совместимость и корректность работы своих продуктов. Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Межсетевой экран Ideco UTM — это современное средство защиты сетевого периметра, включающее в себя множество модулей собственной разработки компании: межсетевой экран, VPN-сервер, контро
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate

ер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качест
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

тников. Для государственных компаний в 50% случаев причина замены – вывод используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса — такую причину указали 33% участников исследования. «Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы

13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

тников. Для государственных компаний в 50% случаев причина замены — вывод используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса — такую причину указали 33% участников исследования. «Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы

27.12.2022 Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен»

«ПО Овен» провели успешные испытания на совместимость межсетевого экрана InfoWatch Arma Industrial Firewall и контроллера «Овен ПЛК210», который широко применяется на различных промышленных об
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?

Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим
25.10.2022 InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг»

h АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digital Process Automation). В ходе проведенного тестирования подтверждена совместимость и возможность использования InfoWatch ARMA Industrial Firewall<
28.06.2022 InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана

выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall. В функциональность InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.7 добавлена п
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны нес
22.12.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы

гружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней

08.12.2021 Кибербезопасность организаций любого уровня — межсетевые экраны нового поколения Cisco

ационных систем на предприятиях являются межсетевые экраны (МСЭ) нового поколения — Next Generation Firewall или сокращенно NGFW. В отличие от обычного брандмауэра такая система сочетает в себе
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»

ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на

10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies

формационной безопасности и защиты веб-ресурсов, используя продукты Maxpatrol SIEM и PT Application Firewall компании Positive Technologies Oxygen – провайдер полного спектра ИТ-услуг: от созда
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус»

РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной

05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall

й компании «Инкахран», а также в присоединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить д
03.08.2021 InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России

т в ГК InfoWatch, получила сертификат соответствия программного комплекса InfoWatch ARMA Industrial Firewall требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия - решение может применяться на значимых
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500

«Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Серт
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО

тр отечественного программного обеспечения (ПО). SolidWall WAF – специализированное решение для защиты критичных веб-ресурсов и приложений от внешних атак, несанкционированного использования и фрода. Сетевой экран контролирует сценарии работы приложений, минимизирует возможность эксплуатации ошибок бизнес‑логики, обеспечивает эффективную защиту при низкой стоимости владения. Михаил Плахута,
13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall

й ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской обл
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

а, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и

06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу

Компания Fortinet анонсировала FortiGate 2600F, новейший межсетевой экран Fortinet, способный обеспечивать безопасность сразу нескольких периферий сет
29.10.2020 ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

го участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust). В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты 76%

12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS

успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №4225 на межсетевой экран и систему обнаружения вторжений. Срок действия сертификата до 13 февраля 202
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД

тки данных. Для решения задачи был использован специализированный межсетевой экран (web application firewall, WAF) уровня приложений PT Application Firewall от компании Positive Technolo
24.09.2020 «Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения

модуле центрального процессорного устройства. Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip), или защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта неограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отеч
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому потреблению (pa
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов

сти, уходит от пары минут до нескольких часов (в случае сложных и/или скрытых атак). Но сам по себе межсетевой экран является всего лишь одним, пусть и ключевым, элементом корпоративной безопас
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк пере
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак

ния различных сценариев: пакетной фильтрации трафика, преобразования сетевых адресов и настройки демилитаризованных зон (DMZ), создания защищенного канала связи на базе сети общего пользования (VPN). Межсетевые экраны «Кронос», реализованные на аппаратных платформах, производство которых локализовано на территории России, включены в реестр телекоммуникационного оборудования российского прои
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран

нирующи на базе NP7, специально сконструированного сетевого процессора седьмого поколения Fortinet, межсетевой экран FortiGate 4200F создан для обеспечения масштабируемости и производительности
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволи
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и направленных атак: не
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак

«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на сниже
07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений

«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинного обу
13.03.2019 Межсетевые экраны Huawei USG6000 и USG9500 прошли сертификацию ФСТЭК России

Huawei получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на межсетевые экраны серии USG6000 и USG9500. Сертификация подтверждает соответствие решений требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типов А и Б четвертого класса защиты. Huawei стремится ра

Публикаций - 1770, упоминаний - 2136

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23926 221
Cisco Systems 4969 144
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4410 143
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 800 119
VMware 2222 104
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6522 94
Check Point Software Technologies 723 93
Fortinet 354 91
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 86
Intel Corporation 11817 71
IBM - International Business Machines Corp 9295 66
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 229 65
Код Безопасности 509 57
Oracle Corporation 6447 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10502 54
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 50
Dr.Web - Доктор Веб 1230 50
Google LLC 11264 46
ZyXEL Communications 288 45
Информзащита 692 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1391 41
InfoWatch - Инфовотч 956 41
Trend Micro 587 40
SAP SE 5041 38
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 992 38
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 37
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2975 35
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 657 35
7434 33
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 399 32
D-Link 347 32
Huawei 3638 32
HP Inc. 5602 28
Citrix Systems 793 28
WatchGuard Technologies 71 28
Dell EMC 4967 28
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 746 27
Softline - Софтлайн 2273 26
Apple Inc 11507 24
Крок - Croc 1750 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5588 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6286 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2555 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1347 17
РЖД - Российские железные дороги 1721 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 12
Открытие ФК - Банк Открытие 520 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6759 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 965 9
Россети Ленэнерго 2170 8
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 8
Лента - Сеть розничной торговли 1834 8
Почта России ПАО 1966 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 7
Абсолют Банк 199 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 239 7
ГПБ - Газпромбанк 994 7
Visa International 1899 7
LinkedIn 602 7
Росводоканал 86 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 610 6
Резонанс НПП 353 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 35 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 428 6
Альфа-Банк 1650 6
Интеррос - Росбанк АКБ 568 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 128 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 6
Bayer AG - Байер 81 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
ФосАгро 96 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 5
Газпром ПАО 1202 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 5
eBay Inc 1604 5
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 166 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3206 245
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2856 108
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9984 82
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4839 40
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Президент Российской Федерации 3956 25
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2588 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2125 13
Федеральное казначейство России 1625 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3121 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 442 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 857 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1654 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1692 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 322 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 345 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 7
Правительство Москвы 2135 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1247 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1092 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 696 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 177 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2533 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 4
OWASP - Open Web Application Security Project 74 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 5
OSI - Open Source Initiative 68 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 501 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
АФТ - Ассоциация Финтех 80 3
Коммунизм - Коммунистические партии 74 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 169 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Linux Foundation 176 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
4CIO 755 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 617 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
WiMAX Forum 68 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 2 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22056 897
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56951 772
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 586
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7105 562
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11530 503
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3214 391
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23037 334
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11386 310
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18450 309
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6208 302
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9671 257
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13322 249
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17905 241
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 732 236
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5340 233
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2648 231
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9974 229
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14212 226
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 306 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42421 217
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14104 215
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5639 208
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6236 199
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2525 195
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12010 193
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27376 193
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3626 189
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15362 187
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3674 173
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3713 172
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2942 172
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11870 170
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3088 166
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8788 155
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5229 152
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 358 151
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9818 146
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9581 146
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7713 140
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1521 136
Microsoft Windows 14851 222
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3640 214
Linux OS 8798 134
Microsoft Windows 2000 11772 96
Apple iPhone 6 5907 68
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 97 68
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 100 57
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1143 54
Microsoft Windows XP 2399 54
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 44
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 236 42
Google Android 13150 38
Apple Mac - Apple Macintosh 2908 38
Microsoft Windows Vista Longhorn 1604 35
Apple iOS 7179 34
Intel x86 - архитектура процессора 1693 29
Microsoft Outlook 1325 29
Microsoft Azure 1352 28
Microsoft SQL Server 1516 27
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 266 27
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 853 26
Microsoft Edge - браузер 1957 26
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 380 26
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 136 25
Oracle Java - язык программирования 2834 25
VMware vSphere 525 25
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 25
Apple macOS 1836 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4437 24
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2341 24
Microsoft Exchange 1365 24
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 248 23
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1294 22
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 978 22
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 243 22
Kaspersky Internet Security 424 21
Microsoft Skype 2001 21
Mozilla Firefox - браузер 1825 21
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 21
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 579 21
Филиппов Максим 48 11
Ляпунов Игорь 96 11
Зенкин Денис 262 11
Maddison John - Мэддисон Джон 24 11
Душа Игорь 13 11
Блинов Михаил 73 10
Чапчаев Андрей 50 10
Кабанов Владимир 176 9
Родионов Михаил 45 9
Лукацкий Алексей 103 8
Емельянников Михаил 39 8
Демидов Сергей 103 8
Костров Дмитрий 27 8
Дягилев Василий 84 8
Dor Dorit - Дор Дорит 25 7
Момчилович Ирина 28 7
Курашев Дмитрий 48 7
Шаров Борис 73 7
Ключников Михаил 18 7
Нуйкин Андрей 42 7
Черкас Юрий 15 7
Дергилёв Никита 44 7
Сотин Денис 189 6
Мельников Максим 30 6
Луганцев Александр 34 6
Путин Владимир 2872 6
Голов Андрей 46 6
Касперский Евгений 311 6
Королев Максим 12 6
Медведев Дмитрий 1638 6
Ерин Андрей 22 6
Курбатов Владимир 35 6
Чернов Иван 18 6
Путин Сергей 56 6
Гадарь Дмитрий 24 6
Танюхин Дмитрий 24 6
Севостьянов Александр 15 6
Шадаев Максут 767 6
Савельев Михаил 41 6
Воробьев Артем 26 5
Россия - РФ - Российская федерация 129474 874
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50867 207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40330 164
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13530 121
Европа 21505 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15730 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15843 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13864 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13121 61
Германия - Федеративная Республика 12324 55
Франция - Французская Республика 7652 28
Япония 13064 26
Украина 7416 25
Россия - СФО - Новосибирск 3885 23
Азия - Азиатский регион 5223 23
Беларусь - Белоруссия 4808 21
Казахстан - Республика 5172 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2428 20
Южная Корея - Республика 6394 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2661 19
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1032 18
Канада 4760 18
Израиль 2656 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6643 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3495 16
Европа Восточная 3028 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1927 16
Индия - Bharat 5204 15
Америка Северная 3130 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3459 14
Финляндия - Финляндская Республика 3514 14
США - Калифорния 4666 13
Россия - СФО - Томская область - Томск 820 13
Италия - Итальянская Республика 4262 13
Ближний Восток 2799 12
Нидерланды 3368 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 586 11
Бразилия - Федеративная Республика 2270 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1341 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46521 392
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43920 308
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 227
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9804 225
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11558 160
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4910 150
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25556 112
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6316 97
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21731 94
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5367 89
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16082 76
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2190 74
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1596 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4872 63
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7277 62
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4939 60
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6832 57
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4228 57
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1129 53
Аудит - аудиторский услуги 2120 52
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3402 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8775 50
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2020 48
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10268 46
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2018 44
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1743 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14762 43
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3237 43
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1951 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5355 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7478 42
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3584 38
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2838 38
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 778 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6848 35
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 672 35
Энергетика - Energy - Energetically 4598 35
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8185 34
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2350 32
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5357 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11059 13
Computer Weekly 373 6
Открытые системы ИД 172 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5815 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2710 5
CNews - ZOOM.CNews 1801 5
NYT - The New York Times 1011 5
The Register 1470 5
AP - Associated Press 1994 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 4
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 4
Reddit 275 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
Virus Bulletin 33 3
Ведомости 691 3
Silicon.com 364 3
Vnunet 225 3
TAdviser - Центр выбора технологий 329 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 3
allNetDevices 160 3
DarkReading.com 91 3
Times 638 2
cw360 84 2
Известия ИД 524 2
Мобильные системы 114 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 2
MSNBC - телеканал 89 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 236 2
The Verge - Издание 518 2
Из рук в руки - irr.ru 63 2
Mercury Center 309 2
EWeek 178 2
heise online - heise security 122 2
MacWorld 135 2
Silicon 497 2
Total Telecom 613 2
Newsbytes News Network 379 2
Inquirer 463 2
The Guardian - Британская газета 350 2
Wired - Издание 228 2
Gartner - Гартнер 3505 81
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7609 56
IDC - International Data Corporation 4880 48
Juniper Research 511 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2562 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 11
Forrester Research 815 6
Fortune Global 500 284 6
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 5
Gartner - Dataquest 348 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 551 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 4
IHS Infonetics Research 90 4
Infonetics Research 98 3
Aberdeen Group 48 3
Security Compute Rating 5 3
Synergy Research Group 41 3
IDC Russia - IDC Россия 160 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 3
Forrester Wave 45 3
Cybersecurity Ventures 7 3
Security Compute Ratings 3 3
Markets&Markets Research 106 3
AV-Comparatives 23 2
Gartner Enterprise Firewall 2 2
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 34 2
RiskIQ 9 2
CNews Мишень 161 2
Zecurion Analytics 25 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 2
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 2
CNews Инновация года - награда 99 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 53 2
NPD DisplaySearch 282 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 638 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 52 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 2
Информзащита Учебный центр 38 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 58 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 2
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 15 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 516 2
МЭИ - Московский энергетический институт 100 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 166 2
РАН - Российская академия наук 1801 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 80 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 10 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
Qatar University 1 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 137 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 74 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10458 52
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2197 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1866 15
CeBIT 611 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 973 6
Infosecurity - выставка 63 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1137 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 5
CNews AWARDS - награда 437 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 3
Positive Hack Days - PHDays 20 3
Fortinet Security Day 9 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 905 3
Intel Developer Forum - IDF 276 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
Связь-Экспокомм 93 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 2
CNews FORUM Кейсы 158 2
ИнфоКом 89 1
LinuxWorld 53 1
CiscoLive! 10 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Check Point CPX 360 2 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Selectel TechDay 4 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
Intel Architecture Day 4 1
День молодёжи - 27 июня 713 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Photokina 59 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Docflow 146 1
VMworld 29 1
Армия - Международный военно-технический форум 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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