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Кибербезопасность Firewall Фаервол Сетевой экран Брандмауэр Межсетевой экран межсетевое экранирование
Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.
- NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения
- ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол
- WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений
- FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.05.2026
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«InfoWatch Arma Стена» объединит промышленный и корпоративный файрволы
ой платформы – функционал межсетевого экрана для промышленных предприятий InfoWatch Arma Industrial Firewall теперь доступен в составе решения «InfoWatch Arma Стена (NGFW)». Объединенное решени
|05.05.2026
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PAM-платформа СКДПУ НТ совместима с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum
o NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN-сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использ
|16.04.2026
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Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum
o NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN‑сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использ
|08.04.2026
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F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности»
м межсетевым экраном «Континент 4». Об этом CNews сообщили представители F6. «Континент 4» (NGFW) – межсетевой экран с поддержкой алгоритмов ГОСТ. Система обеспечивает защиту от сетевых угроз з
|17.02.2026
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Продукт Cicada8 Dependency Firewall включен в Единый реестр российского ПО
Компания Cicada8 сообщает о том, что решение Cicada8 Dependency Firewall для безопасной разработки вошло в Единый реестр российского программного обеспечения
|13.02.2026
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ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода
Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление че
|03.12.2025
|Российские межсетевые экраны NGFW 2025
|21.10.2025
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InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики
CNews сообщили представители ГК InfoWatch. Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall обновлен до версии 3.15. В обновлении добавлена возможность защиты каналов сбора инф
|13.10.2025
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Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой
Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осуществлялась с помощью Apache Kafka вместо традиционного SS7-протоко
|25.09.2025
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На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum
вом стеке с использованием технологий DPDK и VPP. Они обеспечивают прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускоряют пакетную обработку на многоядерных системах. Полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI обеспечивает производительность до 200 Гбит/с и способен обрабатывать до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файр
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Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за
|02.09.2025
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UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов
Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет об официальном запуске нового продукта — UserGate Data Center Firewall (UserGate DCFW). Это высокопроизводительный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для защиты дата-центров и сетевого периметра организаций уровня Enterprise. Отличительная особенность UserGate DCFW — поддержка до 130 тыс. правил межсе
|21.08.2025
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Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»
Тестирование «Золотого щита» По информации исследователей Great Firewall Report, из-за теста нового оборудования для «Великого китайского файервола» в ночь н
|05.08.2025
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Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы
На красном мотоцикле С конца июля аппаратные файерволлы SonicWall все чаще становятся целью для шифровальщика Akira. По данным специалистов компании Arctic Wolf, речь может идти о серийной эксплуатации уязвимости нулевого дня. Вымогатель
|22.07.2025
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UserGate NGFW совместим с Multidirectory
службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews со
|16.07.2025
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Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите
CNews: Недавно компания Cicada8 вывела на рынок новое решение — продукт класса Dependency Firewall, встраиваемый в процесс безопасной разработки программных решений. Почему вы решили
|10.07.2025
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«Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения
ти» и «Цифровых решений» собрали инсталляцию масштабируемого межсетевого экрана из четырех NGFW «Континент 4» IPC-R3000 и двух брокеров сетевых пакетов DS Integrity 100G NG. Управление масштабируемым межсетевым экраном осуществляется основным и резервным центром управления сетью в виртуальном исполнении «Континент 4». Все работы по интеграции инсталляции в ИТ-инфраструктуру центра обработки
|08.07.2025
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Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО
Компания Cicada8 объявила о запуске решения Cicada8 Dependency Firewall для контроля безопасности зависимостей и сторонних компонентов, используемых в разра
|25.06.2025
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InfoWatch Industrial Firewall поддерживает разбор 16 промышленных протоколов
Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall получил обновление — в версии 3.14 появился новый функционал для промышленных сетей,
|29.05.2025
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Netopia расширяет поддержку платформы Firewall Compliance: теперь с Positive Technologies NGFW
Netopia продолжает развивать флагманскую платформу сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance. Теперь решение поддерживает и межсетевые экраны от Positive Technologies – российского разработчика средств кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Netopia. Расширение перечня поддерживаемого оборудования ст
|13.05.2025
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Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент»
T поставил заказчику первый на территории Дальневосточного федерального округа PT NGFW – российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем. Решение было интегрировано в
|15.04.2025
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Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС
Технология анализа входящего трафика InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в Евразийской патентной организации (ЕАПО). Это один из немногих успеш
|01.04.2025
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Исследование InfoWatch: межсетевые экраны – главный приоритет в защите АСУ ТП
Согласно результатам, 65% опрошенных организаций для защиты промышленной инфраструктуры используют межсетевые экраны, по 58% – межсетевые экраны нового поколения и пассивные средства об
|14.03.2025
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Свежий релиз NSPM-решения Netopia Firewall Compliance упростит hardening на продуктах «С-Терра СиЭсПи»
средств сетевой информационной безопасности. В линейке продуктов — средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для построения VPN в соответствии с ГОСТ, средство обнаружения вторжений (СОВ), межсетевые экраны, система управления. Netopia — российский разработчик системы класса файрвол-менеджмент. Продукты компании позволяют анализировать сеть и настройки ее политик, приоритизироват
|18.02.2025
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ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)»
едиться в высоком уровне защиты и гибкости решения. Мы протестировали продукт в условиях реальной корпоративной сети, оценили его производительность, функциональные возможности и удобство управления. Межсетевой экран от InfoWatch продемонстрировал качественную работу системы фильтрации трафика, возможности VPN и IDS/IPS. Интуитивно понятный интерфейс и оперативная техподдержка сделали проце
|10.12.2024
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Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов
рвые версии появились более 20 лет назад, а пятое поколение продукта представляет собой полноценный межсетевой экран нового поколения с ГОСТ VPN. В настоящий момент ViPNet Coordinator HW 5 — ед
|01.10.2024
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Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО
ртификации ФСТЭК России, решение проходит лабораторные испытания для сертификации по профилю защиты межсетевой экран типов Б и Д, в 2025 г. запланирована сертификация по типам А и ММЭ (многофун
|24.09.2024
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Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС»
Netopia Firewall Compliance от компании «Нетопия» поможет пользователям «Ред ОС» усилить сетевую безопасность благодаря продвинутым средствам мониторинга трафика и приоритизации уязвимостей. Совместное
|31.07.2024
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«Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall
Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских
|09.07.2024
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K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения
взаимодействия стал запуск первого облачного продукта Positive Technologies — PT Cloud Application Firewall из облака К2 Cloud. Это поможет компаниям-клиентам оперативно защитить свои веб-прил
|05.07.2024
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Ученые УрФУ разработают межсетевой экран
ые связаны с промышленной автоматизацией. Они используют такие экраны не только как устройства ограниченной фильтрации, но и как сегментирующие устройства для выделения различных сегментов сети. Пока межсетевой экран находится на стадии прототипирования, проходят процедуры, проверки, апробации. Сейчас мы активно тестируем разработанные в УрФУ решения на своих внутренних стендах».
|15.05.2024
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Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall
Yandex Cloud запустила межсетевой экран для защиты веб-приложений от внешних атак Web Application Firewall в рамках сервиса Smart Web Security. WAF автоматически блокирует попытки злоумышленников использовать уязвимо
|15.05.2024
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Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro
й UserGate сообщают о сертификации межсетевого экрана следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall 6.1.9 (NGFW) в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Экспер
|17.04.2024
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Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются
В неожиданном месте Palo Alto Networks начали выпускать исправления для уязвимости нулевого дня, позволявшей хакерам встраивать бэкдоры прямо в файерволлы компании. Уязвимость находилась под активной эксплуатации с конца марта. Злоумышленники успешно устанавливали бэкдоры в файерволлы PAN-OS. Затем эти «закладки» использовались
|26.02.2024
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«Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall
кий облачный провайдер «Инферит Облако» расширяет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Techn
|15.02.2024
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DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке
e смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек
|13.02.2024
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Positive Technologies сделала бессрочной свою первую продуктовую программу багбаунти
Исследователи могут продолжать искать уязвимости в облачном продукте PT Cloud Application Firewall на платформе Standoff 365 Bug Bounty, условия и требования программы не изменились.
|12.02.2024
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ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение
logies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений. Благодаря сотрудничеству клие
|20.12.2023
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Positive Technologies запустила свою первую продуктовую программу багбаунти
Исследователи будут искать уязвимости в облачном продукте компании — PT Cloud Application Firewall Программа на платформе Standoff 365 Bug Bounty продлится с 20 декабря 2023 г. по 20
|04.12.2023
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PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак
Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размеще
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Хомутов Дмитрий 62 24
|Ляпунов Игорь 132 18
|Чернов Иван 40 15
|Филиппов Максим 55 14
|Гусев Дмитрий 92 14
|Зенкин Денис 263 12
|Чапчаев Андрей 56 11
|Дбар Федор 51 11
|Душа Игорь 23 11
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 11
|Лукацкий Алексей 140 10
|Курашев Дмитрий 59 10
|Маннанов Альберт 11 10
|Блинов Михаил 73 10
|Голов Андрей 53 9
|Емельянников Михаил 40 9
|Путин Владимир 3454 9
|Родионов Михаил 47 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Кабанов Владимир 178 9
|Коростелев Павел 43 8
|Ключников Михаил 20 8
|Вураско Александр 48 8
|Прямов Кирилл 21 8
|Пашков Алексей 21 8
|Касперская Наталья 319 8
|Мельникова Анастасия 440 8
|Дягилев Василий 84 8
|Баринов Александр 44 8
|Соловьев Алексей 97 8
|Черкас Юрий 17 7
|Кирьянова Александра 169 7
|Шаров Борис 73 7
|Баранов Денис 24 7
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 7
|Лебедев Дмитрий 29 7
|Момчилович Ирина 28 7
|Кораблев Денис 22 7
|Хвещеник Анастасия 29 7
|Афонина Анастасия 8 7
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