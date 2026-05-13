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Кибербезопасность Firewall Фаервол Сетевой экран Брандмауэр Межсетевой экран межсетевое экранирование

Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование

Межсетевой экран (фаервол или брандмауэр) — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля проходящих через него сетевых пакетов. Основное назначение межсетевых экранов — обеспечить защиту информационной системы за счет фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами. Брандмауэр может остановить подмену трафика, защитить корпоративную сеть от DDoS-атак, а также заблокировать передачу данных на неизвестный IP-адрес.

  • NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения
  • ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол
  • WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений
  • FWaaS - Firewall as a Service - Межсетевой экран как сервис

СОБЫТИЯ

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13.05.2026 «InfoWatch Arma Стена» объединит промышленный и корпоративный файрволы

ой платформы – функционал межсетевого экрана для промышленных предприятий InfoWatch Arma Industrial Firewall теперь доступен в составе решения «InfoWatch Arma Стена (NGFW)». Объединенное решени
05.05.2026 PAM-платформа СКДПУ НТ совместима с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum

o NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN-сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использ
16.04.2026 Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum

o NGFW Novum — межсетевой экран нового поколения для корпоративных заказчиков, объединяющий функции firewall, VPN‑сервер, системы предотвращения вторжений и контроля приложений. Решение использ
08.04.2026 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c межсетевым экраном «Кода Безопасности»

м межсетевым экраном «Континент 4». Об этом CNews сообщили представители F6. «Континент 4» (NGFW) – межсетевой экран с поддержкой алгоритмов ГОСТ. Система обеспечивает защиту от сетевых угроз з
17.02.2026 Продукт Cicada8 Dependency Firewall включен в Единый реестр российского ПО

Компания Cicada8 сообщает о том, что решение Cicada8 Dependency Firewall для безопасной разработки вошло в Единый реестр российского программного обеспечения
13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление че
03.12.2025 Российские межсетевые экраны NGFW 2025
21.10.2025 InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики

CNews сообщили представители ГК InfoWatch. Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall обновлен до версии 3.15. В обновлении добавлена возможность защиты каналов сбора инф
13.10.2025 Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой

Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осуществлялась с помощью Apache Kafka вместо традиционного SS7-протоко
25.09.2025 На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum

вом стеке с использованием технологий DPDK и VPP. Они обеспечивают прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускоряют пакетную обработку на многоядерных системах. Полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI обеспечивает производительность до 200 Гбит/с и способен обрабатывать до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файр
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью за
02.09.2025 UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет об официальном запуске нового продукта — UserGate Data Center Firewall (UserGate DCFW). Это высокопроизводительный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для защиты дата-центров и сетевого периметра организаций уровня Enterprise. Отличительная особенность UserGate DCFW — поддержка до 130 тыс. правил межсе
21.08.2025 Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Тестирование «Золотого щита» По информации исследователей Great Firewall Report, из-за теста нового оборудования для «Великого китайского файервола» в ночь н
05.08.2025 Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы

На красном мотоцикле С конца июля аппаратные файерволлы SonicWall все чаще становятся целью для шифровальщика Akira. По данным специалистов компании Arctic Wolf, речь может идти о серийной эксплуатации уязвимости нулевого дня. Вымогатель

22.07.2025 UserGate NGFW совместим с Multidirectory

службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews со
16.07.2025 Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите

CNews: Недавно компания Cicada8 вывела на рынок новое решение — продукт класса Dependency Firewall, встраиваемый в процесс безопасной разработки программных решений. Почему вы решили

10.07.2025 «Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения

ти» и «Цифровых решений» собрали инсталляцию масштабируемого межсетевого экрана из четырех NGFW «Континент 4» IPC-R3000 и двух брокеров сетевых пакетов DS Integrity 100G NG. Управление масштабируемым межсетевым экраном осуществляется основным и резервным центром управления сетью в виртуальном исполнении «Континент 4». Все работы по интеграции инсталляции в ИТ-инфраструктуру центра обработки
08.07.2025 Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО

Компания Cicada8 объявила о запуске решения Cicada8 Dependency Firewall для контроля безопасности зависимостей и сторонних компонентов, используемых в разра
25.06.2025 InfoWatch Industrial Firewall поддерживает разбор 16 промышленных протоколов

Промышленный межсетевой экран InfoWatch ARMA Industrial Firewall получил обновление — в версии 3.14 появился новый функционал для промышленных сетей,
29.05.2025 Netopia расширяет поддержку платформы Firewall Compliance: теперь с Positive Technologies NGFW

Netopia продолжает развивать флагманскую платформу сетевой безопасности Netopia Firewall Compliance. Теперь решение поддерживает и межсетевые экраны от Positive Technologies – российского разработчика средств кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Netopia. Расширение перечня поддерживаемого оборудования ст
13.05.2025 Финансовый сектор Дальнего Востока внедряет PT NGFW совместно с MONT и «Акцент»

T поставил заказчику первый на территории Дальневосточного федерального округа PT NGFW – российский межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем. Решение было интегрировано в

15.04.2025 Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС

Технология анализа входящего трафика InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в Евразийской патентной организации (ЕАПО). Это один из немногих успеш
01.04.2025 Исследование InfoWatch: межсетевые экраны – главный приоритет в защите АСУ ТП

Согласно результатам, 65% опрошенных организаций для защиты промышленной инфраструктуры используют межсетевые экраны, по 58% – межсетевые экраны нового поколения и пассивные средства об
14.03.2025 Свежий релиз NSPM-решения Netopia Firewall Compliance упростит hardening на продуктах «С-Терра СиЭсПи»

средств сетевой информационной безопасности. В линейке продуктов — средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для построения VPN в соответствии с ГОСТ, средство обнаружения вторжений (СОВ), межсетевые экраны, система управления. Netopia — российский разработчик системы класса файрвол-менеджмент. Продукты компании позволяют анализировать сеть и настройки ее политик, приоритизироват
18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)»

едиться в высоком уровне защиты и гибкости решения. Мы протестировали продукт в условиях реальной корпоративной сети, оценили его производительность, функциональные возможности и удобство управления. Межсетевой экран от InfoWatch продемонстрировал качественную работу системы фильтрации трафика, возможности VPN и IDS/IPS. Интуитивно понятный интерфейс и оперативная техподдержка сделали проце
10.12.2024 Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов

рвые версии появились более 20 лет назад, а пятое поколение продукта представляет собой полноценный межсетевой экран нового поколения с ГОСТ VPN. В настоящий момент ViPNet Coordinator HW 5 — ед
01.10.2024 Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО

ртификации ФСТЭК России, решение проходит лабораторные испытания для сертификации по профилю защиты межсетевой экран типов Б и Д, в 2025 г. запланирована сертификация по типам А и ММЭ (многофун
24.09.2024 Netopia Firewall Compliance обеспечит непрерывный мониторинг уязвимостей для пользователей «Ред ОС»

Netopia Firewall Compliance от компании «Нетопия» поможет пользователям «Ред ОС» усилить сетевую безопасность благодаря продвинутым средствам мониторинга трафика и приоритизации уязвимостей. Совместное
31.07.2024 «Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall

Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских
09.07.2024 K2 Cloud и Positive Technologies помогут компаниям быстро защитить приложения

взаимодействия стал запуск первого облачного продукта Positive Technologies — PT Cloud Application Firewall из облака К2 Cloud. Это поможет компаниям-клиентам оперативно защитить свои веб-прил
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран

ые связаны с промышленной автоматизацией. Они используют такие экраны не только как устройства ограниченной фильтрации, но и как сегментирующие устройства для выделения различных сегментов сети. Пока межсетевой экран находится на стадии прототипирования, проходят процедуры, проверки, апробации. Сейчас мы активно тестируем разработанные в УрФУ решения на своих внутренних стендах».
15.05.2024 Yandex Cloud усилит защиту веб-приложений клиентов с помощью Web Application Firewall

Yandex Cloud запустила межсетевой экран для защиты веб-приложений от внешних атак Web Application Firewall в рамках сервиса Smart Web Security. WAF автоматически блокирует попытки злоумышленников использовать уязвимо
15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro

й UserGate сообщают о сертификации межсетевого экрана следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall 6.1.9 (NGFW) в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Экспер
17.04.2024 Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются

В неожиданном месте Palo Alto Networks начали выпускать исправления для уязвимости нулевого дня, позволявшей хакерам встраивать бэкдоры прямо в файерволлы компании. Уязвимость находилась под активной эксплуатации с конца марта. Злоумышленники успешно устанавливали бэкдоры в файерволлы PAN-OS. Затем эти «закладки» использовались

26.02.2024 «Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall

кий облачный провайдер «Инферит Облако» расширяет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Techn
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке

e смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек

13.02.2024 Positive Technologies сделала бессрочной свою первую продуктовую программу багбаунти

Исследователи могут продолжать искать уязвимости в облачном продукте PT Cloud Application Firewall на платформе Standoff 365 Bug Bounty, условия и требования программы не изменились.

12.02.2024 ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение

logies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений. Благодаря сотрудничеству клие
20.12.2023 Positive Technologies запустила свою первую продуктовую программу багбаунти

Исследователи будут искать уязвимости в облачном продукте компании — PT Cloud Application Firewall Программа на платформе Standoff 365 Bug Bounty продлится с 20 декабря 2023 г. по 20

04.12.2023 PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размеще

Публикаций - 2483, упоминаний - 2990

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 255
Microsoft Corporation 25775 253
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 208
Cisco Systems 5372 180
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 142
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 135
Broadcom - VMware 2610 123
Код Безопасности 812 122
Check Point Software Technologies 829 119
Fortinet 452 105
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 94
Ростелеком 10948 85
Intel Corporation 12811 80
IBM - International Business Machines Corp 9699 77
InfoWatch - Инфовотч 1185 69
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 64
Oracle Corporation 7074 62
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 60
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 57
Google LLC 12688 53
Dr.Web - Доктор Веб 1294 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 52
Информзащита 941 52
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 52
Softline - Софтлайн 3743 50
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
Palo Alto Networks 209 47
9594 46
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 45
Huawei 4675 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 43
SAP SE 5601 42
Trend Micro 651 42
Ideco - Айдеко 123 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
D-Link - Д-Линк Трейд 395 38
Dell EMC 5180 33
HP Inc. 5883 33
ESET - ESET Software 1161 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Газпром ПАО 1493 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
Почта России ПАО 2370 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Visa International 1993 9
Абсолют Банк 249 9
Новатэк - ранее Новафининвест 76 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Резонанс НПП 407 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Альфа-Банк 1979 7
Россети Ленэнерго 1699 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
eBay Inc 1640 5
Русагро Группа Компаний 379 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 399
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
Федеральное казначейство России 1949 16
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 32
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
OSI - Open Source Initiative 80 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1470
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 804
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 768
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 713
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 698
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 531
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 474
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 465
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 438
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 419
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 391
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 368
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 358
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 345
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 338
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 337
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 332
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 330
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 329
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 323
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 322
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 315
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 303
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 285
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 284
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 283
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 276
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 251
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 235
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 227
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 222
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 217
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 214
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 209
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 207
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 195
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 192
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 190
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 186
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 182
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 364
Microsoft Windows 16882 283
Linux OS 11533 187
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 106
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 83
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 82
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 80
Microsoft Windows 2000 8678 78
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 78
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 77
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 76
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 68
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 65
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 63
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 62
Microsoft Windows XP 2431 57
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 53
Google Android 15243 53
Apple iPhone 6 4861 53
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 48
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 48
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 47
Apple iOS 8583 46
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 45
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 44
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 44
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Intel x86 - архитектура процессора 2151 39
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 39
Oracle Java - язык программирования 3469 38
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 38
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 34
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 34
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 34
Apple macOS 2419 33
Microsoft Outlook 1506 33
Хомутов Дмитрий 62 24
Ляпунов Игорь 132 18
Чернов Иван 40 15
Филиппов Максим 55 14
Гусев Дмитрий 92 14
Зенкин Денис 263 12
Чапчаев Андрей 56 11
Дбар Федор 51 11
Душа Игорь 23 11
Maddison John - Мэддисон Джон 24 11
Лукацкий Алексей 140 10
Курашев Дмитрий 59 10
Маннанов Альберт 11 10
Блинов Михаил 73 10
Голов Андрей 53 9
Емельянников Михаил 40 9
Путин Владимир 3454 9
Родионов Михаил 47 9
Шадаев Максут 1210 9
Кабанов Владимир 178 9
Коростелев Павел 43 8
Ключников Михаил 20 8
Вураско Александр 48 8
Прямов Кирилл 21 8
Пашков Алексей 21 8
Касперская Наталья 319 8
Мельникова Анастасия 440 8
Дягилев Василий 84 8
Баринов Александр 44 8
Соловьев Алексей 97 8
Черкас Юрий 17 7
Кирьянова Александра 169 7
Шаров Борис 73 7
Баранов Денис 24 7
Dor Dorit - Дор Дорит 25 7
Лебедев Дмитрий 29 7
Момчилович Ирина 28 7
Кораблев Денис 22 7
Хвещеник Анастасия 29 7
Афонина Анастасия 8 7
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1383
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 282
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 274
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 140
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 94
Европа 24963 93
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 81
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 78
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 72
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 72
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 70
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 65
Германия - Федеративная Республика 13221 60
Беларусь - Белоруссия 6289 49
Франция - Французская Республика 8177 37
Израиль 2856 34
Азия - Азиатский регион 5920 30
Япония 13807 30
Россия - СФО - Новосибирск 4875 30
Индия - Bharat 5869 28
Украина 7928 28
Казахстан - Республика 6047 26
Южная Корея - Республика 7051 24
Ближний Восток 3154 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Канада 5081 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Европа Восточная 3138 17
США - Калифорния 4829 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 15
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 14
Африка - Африканский регион 3640 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 595
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 448
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 338
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 248
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 223
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 210
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 193
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 180
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 132
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 124
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 117
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 104
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 88
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 77
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 77
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 76
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 67
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 66
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 63
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 63
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 62
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 61
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 56
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 55
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 54
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 51
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 51
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 48
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
NYT - The New York Times 1100 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
The Register - The Register Hardware 1784 7
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 6
Computer Weekly 376 6
Открытые системы ИД 176 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
Ведомости 1466 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
The Verge - Издание 619 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
DarkReading.com 105 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Reddit 398 4
Bloomberg 1627 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
AP - Associated Press 2007 4
Virus Bulletin 33 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 3
Vnunet 224 3
Silicon.com 364 3
Newsbytes News Network 379 3
allNetDevices 160 3
Times 661 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
BleepingComputer - Издание 458 3
N+1 - Издание 188 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Wired - Издание 276 3
IDG - International Data Group 117 3
Inquirer 463 3
Известия ИД 770 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Gartner - Гартнер 3658 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 72
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 63
IDC - International Data Corporation 4975 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 13
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 12
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 8
Forrester Research 834 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 6
Fortune Global 500 295 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Gartner - Dataquest 353 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Markets&Markets Research 113 5
CNews Инновация года - награда 155 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Cybersecurity Ventures 11 4
Security Compute Rating 5 3
Synergy Research Group 48 3
Security Compute Ratings 3 3
CNews Мишень 186 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Aberdeen Group 53 3
Verizon DBIR 3 3
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Forrester Wave 45 3
AV-Test Institute 41 2
RiskIQ 9 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Gartner Enterprise Firewall 2 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
B2B International 50 2
AV-Comparatives 28 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 48
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 2
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
TED Talks 36 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Avaya Online University 6 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
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CeBIT 614 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Связь-Экспокомм 276 4
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Black Hat - Конференция 120 4
GITEX Technology - международная выставка 48 4
Fortinet Security Day 9 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
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ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Единый день голосования 143 2
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Docflow 148 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CiscoLive! 10 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
VMworld 29 1
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iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Selectel TechDay 6 1
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Check Point CPX 360 2 1
Photokina 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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