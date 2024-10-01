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Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО

Межсетевой экран для корпоративного сегмента «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр российского программного обеспечения. Включение в реестр подтверждает, что МСЭ InfoWatch ARMA может использоваться в организациях, которые в силу требований законодательства должны перейти на отечественное ПО и средства защиты информации, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

В реестр российского программного обеспечения включен программный комплекс «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» по классам «Межсетевые экраны», «Средства выявления и предотвращения целевых атак» и «Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак)». Также «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» находится в процессе сертификации ФСТЭК России, решение проходит лабораторные испытания для сертификации по профилю защиты межсетевой экран типов Б и Д, в 2025 г. запланирована сертификация по типам А и ММЭ (многофункциональный межсетевой экран).

Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» – это собственная разработка InfoWatch ARMA для обеспечения комплексной защиты сетевой инфраструктуры корпоративного сектора. В основе межсетевого экрана лежит современная аппаратная платформа российского производства и принципиально новая архитектура, разработанная специально для корпоративных заказчиков с учетом необходимой функциональности, особенностей корпоративных протоколов и требований к производительности. В линейке представлен ряд межсетевых экранов с производительностью до 10 Гбит/сек. Это позволяет закрывать широкий спектр потребностей заказчиков и создавать гибкие сценарии использования с учетом задач бизнеса.

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Безопасность

В сентябре «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» успешно прошел независимое тестирование в формате vendor-agnostic в лаборатории «Инфосистемы Джет». По результатам тестов решение продемонстрировало производительность 6,2 Гбит/с, которая полностью закрывает потребности корпоративного сегмента.

«При разработке и развитии «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» мы ориентируемся на ключевые требования современного рынка – высокая надежность решения, интегрируемость и удобство использования. Включение в Реестр российского ПО подтверждает, что наш межсетевой экран для корпоративного сегмента полностью соответствует необходимым стандартам и требованиям, в том числе по импортозамещению, и готов к внедрению в любой организации, включая субъекты критической инфраструктуры», – отметил технический директор InfoWatch ARMA Владимир Садовников.

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