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Инфосистемы Джет Jet Infosystems
АО «Инфосистемы Джет» представляет собой одну из российских системных интеграторов и поставщиков ИТ-услуг, специализирующихся на проектировании, внедрении и сопровождении корпоративной инфраструктуры, информационной безопасности и цифровой трансформации. Компания работает на рынке с 1991 года, реализуя проекты для государственных структур, финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций и ритейла. Основная специализация включает построение отказоустойчивых центров обработки данных (ЦОД), внедрение контейнерных платформ, организацию сетевого взаимодействия и комплексное обеспечение киберустойчивости бизнеса.
Ключевые отличительные особенности компании заключаются в наличии собственной испытательной лаборатории Jet RuLab, которая позволяет проводить независимое тестирование оборудования и программного обеспечения перед внедрением у заказчиков, а также в фокусе на концепцию «киберустойчивости» (anti-fragility), где акцент смещается с простой защиты периметра на способность бизнеса быстро восстанавливаться после инцидентов.
Сильными сторонами являются экспертиза в инфраструктурных решениях (виртуализация, контейнеризация Kubernetes), развитый консалтинг и наличие собственных продуктов, таких как система мониторинга Jet Monitoring и балансировщик нагрузки flxGATE.
Слабые стороны или зоны риска включают зависимость от глобальных цепочек поставок оборудования в условиях санкционного давления и необходимость постоянной адаптации к быстро меняющемуся ландшафту импортозамещенных технологий, где качество некоторых отечественных решений может уступать ушедшим западным аналогам.
«Инфосистемы Джет» является самостоятельным юридическим лицом (АО), не входящим в состав более крупной корпоративной группы. Компания действует как независимый системный интегратор, хотя активно формирует стратегические альянсы с разработчиками ПО и аппаратных решений для создания комплексных предложений «под ключ».
Компания регистрирует собственные товарные знаки на разработанные продукты, включая flxGATE (балансировщик нагрузки), Jet Monitoring (система мониторинга инженерной инфраструктуры) и бренд лаборатории Jet RuLab. Также зарегистрировано название компании «Инфосистемы Джет» и логотип.
Компания регулярно упоминается в аналитических материалах CNews. В частности, «Инфосистемы Джет» фигурирует как один из активных игроков на рынке системной интеграции, кибербезопасности и построения ЦОД.
Для работы с госсектором и критической информационной инфраструктурой (КИИ) компания обладает необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ России на деятельность по обеспечению безопасности информации. Также продукт flxGATE внесен в Единый реестр российского ПО (запись №32819 от 31.03.2026). Компания имеет аккредитации у ключевых вендоров, включая статус Yandex Cloud Professional по направлению Data Platform.
Клиенты и деловые связи Ключевыми клиентами компании являются организации из финансового сектора, промышленности и госсектора:
- «Почта России»: реализация трехлетнего проекта по построению киберустойчивой инфраструктуры, включая проведение независимых киберучений.
- Т2 (Tele2): проектирование и внедрение геораспределенной отказоустойчивой системы мониторинга на базе решения «Пульт».
- «Норникель»: стратегическое партнерство в области киберустойчивости горно-металлургической отрасли, обмен индикаторами компрометации.
- Алмазэргиэнбанк: построение отказоустойчивого ЦОДа в экстремальных климатических условиях Якутии.
- ГБУ «Мосгоргеотрест»: создание автоматизированной системы «Геология 2.0» для цифровой трансформации инженерно-геологических изысканий.
Деловые связи включают стратегические соглашения с «СОГАЗом» (киберстрахование), «Аквариусом» (совместные ПАК для высоконагруженных систем), корпорацией ITG (внедрение экосистемы SimpleOne), «Лектоном» (процессинговые системы) и UserGate (совместная техническая поддержка).
Продукты и технологии Основные продукты и услуги:
- flxGATE: собственный программный балансировщик нагрузки для интеллектуального распределения сетевого трафика, зарегистрированный в реестре российского ПО.
- Jet Monitoring: система мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД, позволяющая отслеживать состояние климатических и энергетических систем 24/7.
- Jet CSIRT: центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC), использующий технологии SIEM/SOAR (в т.ч. R-Vision).
- Консалтинг и аудит ИБ: разработка методик тестирования NGFW, оценка зрелости процессов ИБ, проведение киберучений.
Ключевые технологии: контейнеризация (Kubernetes, платформа «Штурвал»), виртуализация, метрокластеризация для отказоустойчивости, DevOps-практики, искусственный интеллект (лаборатория Jet & YandexGPT Lab для тестирования GPT-решений). Компания активно развивает компетенции в области AIOps (платформа Artimate) и защищенных корпоративных коммуникаций.
Цитата
«Главное отличие компаний, способных быстро восстановиться после кибератаки, заключается в том, что они готовились к этому заранее. Почти никогда не удается восстановиться с первого раза, если это ни разу не отрабатывалось на практике... Настало время переходить к антихрупкости — новому уровню зрелости, при котором организация не просто выдерживает удар, но становится сильнее после каждого инцидента». — Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет», в интервью CNews.
Информация актуальна на 17.06.2026
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Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:
|Янкин Андрей 52 50
|Андронов Сергей 32 30
|Молодых Владимир 30 27
|Ляпунов Игорь 132 27
|Акимов Евгений 39 24
|Воробьев Всеволод 21 20
|Елисеев Владимир 20 17
|Гришин Алексей 27 15
|Кулагин Дмитрий 14 14
|Акопян Алексей 16 14
|Шапиро Яков 14 14
|Краснов Александр 91 13
|Беляевский Владимир 23 13
|Кошкина Юлия 13 13
|Трандин Сергей 128 13
|Тятюшев Максим 215 13
|Цыганков Роман 62 13
|Лапченко Владислав 13 13
|Хабибуллина Алина 13 13
|Сизов Алексей 14 12
|Шапошников Андрей 14 12
|Павленко Антон 23 11
|Колесников Евгений 17 11
|Волчков Павел 11 11
|Медведев Вячеслав 19 11
|Махов Геннадий 11 11
|Семенюков Юрий 11 11
|Замятина Надежда 13 11
|Яшин Андрей 12 10
|Козлова Елена 19 10
|Трифаленков Илья 17 10
|Путин Владимир 3454 10
|Сечкин Алексей 19 9
|Галкин Дмитрий 27 9
|Самойлов Андрей 9 9
|Хайретдинов Рустэм 95 9
|Гешель Андрей 9 9
|Горохов Дмитрий 11 9
|Визильтер Юрий 24 9
|Тесленко Павел 9 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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