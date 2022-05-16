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Инфосистемы Джет Jet Infosystems
«Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 года работает на рынке системной интеграции. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.
Инфосистемы Джет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 84
|Молодых Владимир 27 27
|Ляпунов Игорь 65 25
|Акимов Евгений 32 24
|Янкин Андрей 22 21
|Андронов Сергей 19 19
|Елисеев Владимир 18 16
|Кошкина Юлия 13 13
|Гришин Алексей 20 13
|Сизов Алексей 14 12
|Краснов Александр 51 12
|Шапошников Андрей 12 11
|Колесников Евгений 15 11
|Махов Геннадий 11 11
|Медведев Вячеслав 17 10
|Козлова Елена 17 10
|Трифаленков Илья 17 10
|Кулагин Дмитрий 9 9
|Викторов Кирилл 11 9
|Сечкин Алексей 15 9
|Яшин Андрей 8 8
|Галкин Дмитрий 21 8
|Крохин Валентин 29 8
|Мальнев Алексей 11 7
|Осипов Сергей 27 7
|Черкас Юрий 15 7
|Аршавский Анджей 28 7
|Карпинский Алексей 37 7
|Гешель Андрей 7 7
|Воробьев Всеволод 8 7
|Путин Владимир 2542 7
|Бобровников Борис 99 7
|Огородников Дмитрий 27 6
|Заикин Андрей 20 6
|Беляевский Владимир 6 6
|Хайретдинов Рустэм 56 6
|Панченко Юрий 6 6
|Сергеев Сергей 65 6
|Маковский Максим 9 6
|Акопян Алексей 7 6
Ключевых фраз выявлено - 1185646, в очереди разбора - 959271.
Создано именных указателей - 79488.
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