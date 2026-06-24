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Инфосистемы Джет Jet Infosystems

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems

АО «Инфосистемы Джет» представляет собой одну из российских системных интеграторов и поставщиков ИТ-услуг, специализирующихся на проектировании, внедрении и сопровождении корпоративной инфраструктуры, информационной безопасности и цифровой трансформации. Компания работает на рынке с 1991 года, реализуя проекты для государственных структур, финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций и ритейла. Основная специализация включает построение отказоустойчивых центров обработки данных (ЦОД), внедрение контейнерных платформ, организацию сетевого взаимодействия и комплексное обеспечение киберустойчивости бизнеса.

Ключевые отличительные особенности компании заключаются в наличии собственной испытательной лаборатории Jet RuLab, которая позволяет проводить независимое тестирование оборудования и программного обеспечения перед внедрением у заказчиков, а также в фокусе на концепцию «киберустойчивости» (anti-fragility), где акцент смещается с простой защиты периметра на способность бизнеса быстро восстанавливаться после инцидентов.

Сильными сторонами являются экспертиза в инфраструктурных решениях (виртуализация, контейнеризация Kubernetes), развитый консалтинг и наличие собственных продуктов, таких как система мониторинга Jet Monitoring и балансировщик нагрузки flxGATE.

Слабые стороны или зоны риска включают зависимость от глобальных цепочек поставок оборудования в условиях санкционного давления и необходимость постоянной адаптации к быстро меняющемуся ландшафту импортозамещенных технологий, где качество некоторых отечественных решений может уступать ушедшим западным аналогам.

«Инфосистемы Джет» является самостоятельным юридическим лицом (АО), не входящим в состав более крупной корпоративной группы. Компания действует как независимый системный интегратор, хотя активно формирует стратегические альянсы с разработчиками ПО и аппаратных решений для создания комплексных предложений «под ключ».

Компания регистрирует собственные товарные знаки на разработанные продукты, включая flxGATE (балансировщик нагрузки), Jet Monitoring (система мониторинга инженерной инфраструктуры) и бренд лаборатории Jet RuLab. Также зарегистрировано название компании «Инфосистемы Джет» и логотип.

Компания регулярно упоминается в аналитических материалах CNews. В частности, «Инфосистемы Джет» фигурирует как один из активных игроков на рынке системной интеграции, кибербезопасности и построения ЦОД

Для работы с госсектором и критической информационной инфраструктурой (КИИ) компания обладает необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ России на деятельность по обеспечению безопасности информации. Также продукт flxGATE внесен в Единый реестр российского ПО (запись №32819 от 31.03.2026). Компания имеет аккредитации у ключевых вендоров, включая статус Yandex Cloud Professional по направлению Data Platform.

Клиенты и деловые связи Ключевыми клиентами компании являются организации из финансового сектора, промышленности и госсектора:

  1. «Почта России»: реализация трехлетнего проекта по построению киберустойчивой инфраструктуры, включая проведение независимых киберучений.
  2. Т2 (Tele2): проектирование и внедрение геораспределенной отказоустойчивой системы мониторинга на базе решения «Пульт».
  3. «Норникель»: стратегическое партнерство в области киберустойчивости горно-металлургической отрасли, обмен индикаторами компрометации.
  4. Алмазэргиэнбанк: построение отказоустойчивого ЦОДа в экстремальных климатических условиях Якутии.
  5. ГБУ «Мосгоргеотрест»: создание автоматизированной системы «Геология 2.0» для цифровой трансформации инженерно-геологических изысканий.

Деловые связи включают стратегические соглашения с «СОГАЗом» (киберстрахование), «Аквариусом» (совместные ПАК для высоконагруженных систем), корпорацией ITG (внедрение экосистемы SimpleOne), «Лектоном» (процессинговые системы) и UserGate (совместная техническая поддержка).

 

Продукты и технологии Основные продукты и услуги:

Ключевые технологии: контейнеризация (Kubernetes, платформа «Штурвал»), виртуализация, метрокластеризация для отказоустойчивости, DevOps-практики, искусственный интеллект (лаборатория Jet & YandexGPT Lab для тестирования GPT-решений). Компания активно развивает компетенции в области AIOps (платформа Artimate) и защищенных корпоративных коммуникаций.

 

Цитата

«Главное отличие компаний, способных быстро восстановиться после кибератаки, заключается в том, что они готовились к этому заранее. Почти никогда не удается восстановиться с первого раза, если это ни разу не отрабатывалось на практике... Настало время переходить к антихрупкости — новому уровню зрелости, при котором организация не просто выдерживает удар, но становится сильнее после каждого инцидента». — Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет», в интервью CNews.

Информация актуальна на 17.06.2026

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в качестве ответчика (22) на сумму 450 235 908 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 1440, упоминаний - 1934

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 233
Softline - Софтлайн 3743 183
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 160
Oracle Corporation 7074 143
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 138
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 131
Ростелеком 10948 127
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 120
IBM - International Business Machines Corp 9699 112
Cisco Systems 5372 87
SAP SE 5601 85
Microsoft Corporation 25774 85
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 77
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 74
АйТи 1519 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 72
9594 71
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 68
Информзащита 941 66
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 58
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 54
NVision Group - Энвижн Груп 699 53
Код Безопасности 812 53
Broadcom - VMware 2610 52
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 50
InfoWatch - Инфовотч 1185 50
ИКС 538 49
HP Inc. 5883 47
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 45
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 41
Yandex - Яндекс 9215 41
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 40
Huawei 4675 40
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 38
Компьюлинк ГК - Compulink 456 36
Открытые технологии 732 36
МегаФон 10742 36
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 100
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 48
Газпром нефть 725 35
Почта России ПАО 2370 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
Альфа-Банк 1979 29
Русагро Группа Компаний 379 27
Газпром ПАО 1493 24
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 20
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Visa International 1993 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
АльфаСтрахование СГ 394 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 14
ВТБ - ВТБ24 671 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
X5 Group - Перекрёсток 640 12
Лента - Утконос 180 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
Русский стандарт Банк 509 12
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 113
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 7
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 19
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 790
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 586
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 414
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 351
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 336
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 329
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 282
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 256
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 234
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 228
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 211
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 198
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 177
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 177
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 171
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 160
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 150
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 148
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 140
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 131
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 131
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 131
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 127
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 125
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 125
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 122
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 120
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 117
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 116
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 113
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 112
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 110
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 109
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 109
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 108
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 107
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 105
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 90
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 97
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
Linux OS 11533 34
Microsoft Windows 16882 34
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 33
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 32
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 27
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 26
Apple iPhone 6 4861 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 21
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 20
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 20
Microsoft Windows 2000 8678 20
Red Hat OpenShift 169 19
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 19
Microsoft Office 4170 19
FreePik 1841 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Инфосистемы Джет - Jet CyberCamp 17 17
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 17
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 16
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 15
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 13
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 13
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 14 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 13
Google Android 15243 13
Янкин Андрей 52 50
Андронов Сергей 32 30
Молодых Владимир 30 27
Ляпунов Игорь 132 27
Акимов Евгений 39 24
Воробьев Всеволод 21 20
Елисеев Владимир 20 17
Гришин Алексей 27 15
Кулагин Дмитрий 14 14
Акопян Алексей 16 14
Шапиро Яков 14 14
Краснов Александр 91 13
Беляевский Владимир 23 13
Кошкина Юлия 13 13
Трандин Сергей 128 13
Тятюшев Максим 215 13
Цыганков Роман 62 13
Лапченко Владислав 13 13
Хабибуллина Алина 13 13
Сизов Алексей 14 12
Шапошников Андрей 14 12
Павленко Антон 23 11
Колесников Евгений 17 11
Волчков Павел 11 11
Медведев Вячеслав 19 11
Махов Геннадий 11 11
Семенюков Юрий 11 11
Замятина Надежда 13 11
Яшин Андрей 12 10
Козлова Елена 19 10
Трифаленков Илья 17 10
Путин Владимир 3454 10
Сечкин Алексей 19 9
Галкин Дмитрий 27 9
Самойлов Андрей 9 9
Хайретдинов Рустэм 95 9
Гешель Андрей 9 9
Горохов Дмитрий 11 9
Визильтер Юрий 24 9
Тесленко Павел 9 9
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1089
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 275
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 184
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 177
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 81
Европа 24962 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 48
Германия - Федеративная Республика 13220 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 36
Украина 7928 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Азия - Азиатский регион 5920 31
Казахстан - Республика 6047 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 24
Россия - СФО - Новосибирск 4875 23
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Европа Восточная 3138 18
Индия - Bharat 5869 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Ближний Восток 3154 15
Япония 13807 14
Франция - Французская Республика 8176 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 11
Канада 5081 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Узбекистан - Республика 2005 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 10
Израиль 2856 10
Африка - Африканский регион 3640 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 553
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 386
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 218
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 206
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 188
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IDC - International Data Corporation 4975 77
Gartner - Гартнер 3658 71
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 17
CNews Рынок ИТ-услуг 171 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
Fortune Global 500 295 8
Markets&Markets Research 113 8
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 6
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
Gartner - Dataquest 353 3
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Frost & Sullivan 207 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
CNews Fast рейтинг 55 2
Mordor Intelligence 35 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Cybersecurity Ventures 11 2
CNews Мишень 186 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
CNews Облачные сервисы 23 2
Gartner IT Spending and Staffing 4 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 14
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 14
РАН - Российская академия наук 2122 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 3
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
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LinuxWorld 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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