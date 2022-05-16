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Инфосистемы Джет Jet Infosystems

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems

«Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 года работает на рынке системной интеграции. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.


16.05.2022 «Инфосистемы джет» и ГК «Астра» обеспечат качество и надежность импортозамещенных ИТ-систем
05.05.2022 «Инфосистемы джет» создала корпоративный гибридный конференц-центр
22.04.2022 «Инфосистемы джет» поможет компаниям оптимизировать ИТ-мощности и переориентироваться на отечественные и Open Source-технологии
18.04.2022 «Инфосистемы джет» разработала новые сценарии киберучений на отечественных решениях
29.03.2022 «Инфосистемы джет» увеличила объем обучения сотрудников в 2021 году
14.02.2022 «Инфосистемы джет» выпустила новую версию аналитической системы Jet BI
31.01.2022 Специалисты «Инфосистемы Джет» провели анализ уязвимостей системы интернет-банка в Челябинвестбанке
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift
16.12.2021 «Инфосистемы джет» поможет российским компаниями защититься от критичной уязвимости Log4Shell
13.12.2021 «Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»
07.12.2021 «Инфоcистемы джет» запускает услугу сопровождения Open Source
01.12.2021 «МС банк Рус» организовал удаленную работу на VDI при помощи «Инфосистемы джет»
29.11.2021 Росбанк и «Инфосистемы джет» развернут частное облако
Антон Павленко, «Инфосистемы Джет»: Мы уже в новой парадигме построения ИТ-инфраструктуры, нельзя закрыть на это глаза
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн
22.10.2021 Исследование: более трети работников не хотят делиться своей биометрией с работодателем
22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
22.10.2021 «Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений
21.09.2021 «Инфосистемы Джет» стала первым крупным российским партнером американской компании Denodo, мирового лидера в области виртуализации данных
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда»
31.08.2021 «Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud
11.08.2021 Специалисты «Инфосистемы джет» подтвердили реализацию PCI DSS 3.2.1 в контакт-центрах VOXYS
09.08.2021 «Инфосистемы джет» оказывает услуги облачного консалтинга
05.08.2021 Кредитное бюро «Русский Стандарт» доверил техподдержку критичной ИТ-системы «Инфосистемы джет»
20.07.2021 «Инфосистемы джет» помогает «Ачимгаз» подготовить ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям
15.06.2021 Эксперты «Инфосистемы джет» разработали стратегию развития ИТ и ИБ для «Вологодской областной энергетической компании»
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков
19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры

Публикаций - 865, упоминаний - 1287

Инфосистемы Джет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1616 119
Oracle Corporation 6035 96
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 95
IBM - International Business Machines Corp 8941 85
Айтеко - iTeco 915 71
Softline - Софтлайн 1870 68
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 59
Microsoft Corporation 22497 56
Cisco Systems 4720 56
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 53
SAP SE 4595 52
Информзащита 641 51
Астерос - Asteros 624 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 44
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 40
NVision Group - Энвижн Груп 660 40
Oracle - Sun Microsystems 2176 36
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 34
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 33
VMware 2025 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
InfoWatch - Инфовотч 842 31
АйТи 1179 30
HP Inc. 5313 30
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 29
Huawei 3222 28
Компьюлинк ГК - Compulink 388 27
Корус Консалтинг ГК 1014 27
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 26
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 26
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 25
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 24
ITG - INLINE Technologies Group 150 23
Программный продукт ГК 3960 21
Открытые технологии 600 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 21
Google LLC 10352 21
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 20
Dell EMC 4736 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 53
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 32
X5 Group 709 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 18
Visa International 1809 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 14
Societe Generale - Росбанк 438 13
Альфа-Банк 1476 13
Точка 1820 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 12
ВТБ - ВТБ24 658 12
Открытие ФК 2713 12
Утконос 124 11
Газпром нефть 439 11
АльфаСтрахование СГ 241 11
Газпром ПАО 1008 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 10
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 10
X5 Group - Перекрёсток 340 10
Почта России ПАО 1853 10
Русагро Группа Компаний 182 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 9
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 8
Открытие ФК - Росгосстрах 266 8
Пробизнесбанк АКБ 126 8
Ингосстрах СПАО 301 7
МКБ - Московский кредитный банк 333 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 7
Почта Банк 319 7
Связной ГК 1190 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
ГПБ - Газпромбанк 842 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 62
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 11
Федеральное казначейство России 1345 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Президент Российской Федерации 3770 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Правительство Москвы 1640 6
Правительство РФ 8292 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 5
Счётная палата РФ 628 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 12
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
АРБ - Ассоциация российских банков 176 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
TIA - Telecommunications Industry Association 70 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Web development - Веб-разработка 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
РСПП - Союз работодателей Самарской области 1 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Bitcoin Foundation 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 475
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 248
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 246
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 168
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 157
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 153
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 149
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 135
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 130
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 111
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 108
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 107
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 88
Big Data - Большие данные 3520 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 86
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 82
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 82
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 78
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 77
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 67
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 65
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 64
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 64
Виртуализация - Virtualization 2373 63
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 61
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 61
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 2062 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 58
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 57
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 55
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 54
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 52
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 51
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 51
ИТ-аутсорсинг 898 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 48
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 836 48
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 47
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 43
ЭОС Дело СЭД 4365 37
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 36
LG 75SM99 2832 29
Apple iPhone 6 2649 27
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 24
Linux OS 7669 21
Microsoft Windows 2000 2856 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 18
Oracle Siebel CRM 209 18
1С:ERP Управление предприятием 268 18
Microsoft Windows 10 11713 18
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 25 17
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 17
Intel x86 - архитектура процессора 1391 15
Red Hat OpenShift 95 14
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 14
Microsoft Office 3247 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 12
Qlik Qlikview 113 11
Oracle СУБД 310 11
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 11
Depositphotos - фотобанк 385 11
Microsoft Skype 1940 10
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 10
Apple iOS 6422 10
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 9
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 9
Microsoft Exchange 1222 9
Google Android 11959 8
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 8
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 107 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
IBM Power Systems - Серия серверов 216 8
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 7
Исанин Антон 9365 84
Молодых Владимир 27 27
Ляпунов Игорь 65 25
Акимов Евгений 32 24
Янкин Андрей 22 21
Андронов Сергей 19 19
Елисеев Владимир 18 16
Кошкина Юлия 13 13
Гришин Алексей 20 13
Сизов Алексей 14 12
Краснов Александр 51 12
Шапошников Андрей 12 11
Колесников Евгений 15 11
Махов Геннадий 11 11
Медведев Вячеслав 17 10
Козлова Елена 17 10
Трифаленков Илья 17 10
Кулагин Дмитрий 9 9
Викторов Кирилл 11 9
Сечкин Алексей 15 9
Яшин Андрей 8 8
Галкин Дмитрий 21 8
Крохин Валентин 29 8
Мальнев Алексей 11 7
Осипов Сергей 27 7
Черкас Юрий 15 7
Аршавский Анджей 28 7
Карпинский Алексей 37 7
Гешель Андрей 7 7
Воробьев Всеволод 8 7
Путин Владимир 2542 7
Бобровников Борис 99 7
Огородников Дмитрий 27 6
Заикин Андрей 20 6
Беляевский Владимир 6 6
Хайретдинов Рустэм 56 6
Панченко Юрий 6 6
Сергеев Сергей 65 6
Маковский Максим 9 6
Акопян Алексей 7 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 574
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 174
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 36
Европа 12319 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
Украина 6212 18
Казахстан - Республика 4467 18
Германия - Федеративная Республика 8903 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 12
Европа Восточная 2927 12
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 11
Азия - Азиатский регион 3803 11
Индия - Республика 4263 11
Россия - СФО - Новосибирск 3269 10
Беларусь - Белоруссия 3525 10
Ближний Восток 2549 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 9
Япония 10069 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 8
Франция - Французская Республика 5665 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Америка Северная 2650 5
Канада 3319 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 5
Узбекистан - Республика 1285 5
Европа Западная 1329 5
Польша - Республика 1559 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 379
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 311
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 280
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 140
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 130
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 118
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 87
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 76
Аутсорсинг 1351 74
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 64
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 52
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 49
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 43
Мошенничество - Махинации 2142 40
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 37
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 35
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 33
Страхование - Страховое дело 1920 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 30
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 26
Кредитование 1515 26
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 24
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 23
Аренда 949 23
Человеческий фактор 1099 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 21
Физическое лицо - Физлицо 1548 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
TAdviser - Центр выбора технологий 243 13
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 9
Открытые системы ИД 160 8
91Mobiles 590 7
N+1 - Издание 121 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 6
Forbes - Форбс 591 4
ComNews - Медиа-бизнес 89 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
ComputerWorld 139 2
The Economist 43 2
CNews ИТ в промышленности 5 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
WikiLeaks 113 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Sputnik 41 1
Госрасходы - портал 36 1
Россия К - телеканал 13 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Independent 98 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Intelligent Enterprise 27 1
PC Magazine - PCMag 77 1
Компьютерра 38 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
New retail 2 1
Известия ИД 307 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
NYT - The New York Times 956 1
GigaOM 62 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 103
Gartner - Гартнер 3301 67
IDC - International Data Corporation 4671 67
500 Startups 4742 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 14
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 10
Fortune Global 500 280 7
Markets&Markets Research 97 7
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
CNews Рынок ИТ-услуг 34 5
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 4
Gartner - Dataquest 340 3
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 3
IDC Russia - IDC Россия 161 3
TAdviser Report 6 2
Frost & Sullivan 199 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 2
CNews Облачные сервисы 22 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 2
451 Research Group 87 2
Forrester Research 810 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Juniper Research 468 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 7 1
Zecurion Analytics 25 1
Cybersecurity Ventures 7 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Moody's Investors Service 135 1
Computer Economics 32 1
Forrester Wave 31 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
CNews Мишень 47 1
Recorded Future 10 1
Allied Market Research 18 1
The Nilson Report 6 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 77
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 4
АИС - Академия информационных систем 56 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 2
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 0 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
ГУУ - Государственный университет управления 47 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
Информзащита Учебный центр 38 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 35 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 7 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 58
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 25
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 9
Infosecurity - выставка 62 7
CNews AWARDS - награда 347 6
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Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 4
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Positive Hack Days - PHDays 17 4
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Hitachi Innovation Day 3 1
LinuxWorld 53 1
Docflow 123 1
Pure Russia Live 1 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
Oracle AppsForum 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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Создано именных указателей - 79488.
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