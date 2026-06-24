Инфосистемы Джет - Jet Infosystems

АО «Инфосистемы Джет» представляет собой одну из российских системных интеграторов и поставщиков ИТ-услуг, специализирующихся на проектировании, внедрении и сопровождении корпоративной инфраструктуры, информационной безопасности и цифровой трансформации. Компания работает на рынке с 1991 года, реализуя проекты для государственных структур, финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций и ритейла. Основная специализация включает построение отказоустойчивых центров обработки данных (ЦОД), внедрение контейнерных платформ, организацию сетевого взаимодействия и комплексное обеспечение киберустойчивости бизнеса.

Ключевые отличительные особенности компании заключаются в наличии собственной испытательной лаборатории Jet RuLab, которая позволяет проводить независимое тестирование оборудования и программного обеспечения перед внедрением у заказчиков, а также в фокусе на концепцию «киберустойчивости» (anti-fragility), где акцент смещается с простой защиты периметра на способность бизнеса быстро восстанавливаться после инцидентов.

Сильными сторонами являются экспертиза в инфраструктурных решениях (виртуализация, контейнеризация Kubernetes), развитый консалтинг и наличие собственных продуктов, таких как система мониторинга Jet Monitoring и балансировщик нагрузки flxGATE.

Слабые стороны или зоны риска включают зависимость от глобальных цепочек поставок оборудования в условиях санкционного давления и необходимость постоянной адаптации к быстро меняющемуся ландшафту импортозамещенных технологий, где качество некоторых отечественных решений может уступать ушедшим западным аналогам.

«Инфосистемы Джет» является самостоятельным юридическим лицом (АО), не входящим в состав более крупной корпоративной группы. Компания действует как независимый системный интегратор, хотя активно формирует стратегические альянсы с разработчиками ПО и аппаратных решений для создания комплексных предложений «под ключ».

Компания регистрирует собственные товарные знаки на разработанные продукты, включая flxGATE (балансировщик нагрузки), Jet Monitoring (система мониторинга инженерной инфраструктуры) и бренд лаборатории Jet RuLab. Также зарегистрировано название компании «Инфосистемы Джет» и логотип.

Компания регулярно упоминается в аналитических материалах CNews. В частности, «Инфосистемы Джет» фигурирует как один из активных игроков на рынке системной интеграции, кибербезопасности и построения ЦОД.

Для работы с госсектором и критической информационной инфраструктурой (КИИ) компания обладает необходимыми лицензиями ФСТЭК и ФСБ России на деятельность по обеспечению безопасности информации. Также продукт flxGATE внесен в Единый реестр российского ПО (запись №32819 от 31.03.2026). Компания имеет аккредитации у ключевых вендоров, включая статус Yandex Cloud Professional по направлению Data Platform.

Клиенты и деловые связи Ключевыми клиентами компании являются организации из финансового сектора, промышленности и госсектора:

Деловые связи включают стратегические соглашения с «СОГАЗом» (киберстрахование), «Аквариусом» (совместные ПАК для высоконагруженных систем), корпорацией ITG (внедрение экосистемы SimpleOne), «Лектоном» (процессинговые системы) и UserGate (совместная техническая поддержка).

Продукты и технологии Основные продукты и услуги:

Ключевые технологии: контейнеризация (Kubernetes, платформа «Штурвал»), виртуализация, метрокластеризация для отказоустойчивости, DevOps-практики, искусственный интеллект (лаборатория Jet & YandexGPT Lab для тестирования GPT-решений). Компания активно развивает компетенции в области AIOps (платформа Artimate) и защищенных корпоративных коммуникаций.

Цитата

«Главное отличие компаний, способных быстро восстановиться после кибератаки, заключается в том, что они готовились к этому заранее. Почти никогда не удается восстановиться с первого раза, если это ни разу не отрабатывалось на практике... Настало время переходить к антихрупкости — новому уровню зрелости, при котором организация не просто выдерживает удар, но становится сильнее после каждого инцидента». — Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет», в интервью CNews.

Информация актуальна на 17.06.2026