Получите все материалы CNews по ключевому слову
Павленко Антон
Павленко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Максим 108 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Молодых Владимир 28 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Тузмухаметов Эльдар 2 1
|Григорьева Мария 25 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Шуваев Ярослав 10 1
|Попова Александра 10 1
|Зисман Александр 2 1
|Баулин Александр 7 1
|Жуков Алексей 5 1
|Хахунов Алексей 2 1
|Шамрай Константин 4 1
|Гаврилов Антон 17 1
|Седелев Олег 3 1
|Колесников Евгений 17 1
|Андронов Сергей 27 1
|Ратина Ирина 2 1
|Хрупова Елена 5 1
|Безуглова Марина 3 1
|Сизов Алексей 14 1
|Hedges Peter - Хеджес Питер 1 1
|Kalcher Klaudius - Калхер Клаудиус 1 1
|Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Кантор Виктор 19 1
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
|Сереченко Денис 13 1
|Бобровников Борис 104 1
|Кузнецова Ирина 25 1
|Мельников Алексей 63 1
|Козлов Роман 2 1
|Изосимов Алексей 4 1
|Скурихин Владимир 17 1
|Forbes - Форбс 844 1
|Ведомости 1057 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.