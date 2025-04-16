Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173134
ИКТ 13468
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25386
Персоны 74304
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Павленко Антон



16.04.2025 «МегаФон» улучшил интернет в крупном городе Волгоградской области 1
22.02.2024 SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами 1
18.01.2024 «МегаФон» в Волгоградской области возглавил новый топ-менеджер 2
07.07.2023 Свято-Пафнутьев Боровский монастырь подключили к LTE от «Мегафона» 1
02.05.2023 «Мегафон» улучшил связь в Жукове Калужской области 1
28.03.2023 «Мегафон» улучшил сеть на территории ОЭЗ «Калуга» 1
22.02.2023 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области 1
18.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги 1
13.07.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE арт-парк Никола-Ленивец 1
Антон Павленко, «Инфосистемы Джет»: Мы уже в новой парадигме построения ИТ-инфраструктуры, нельзя закрыть на это глаза 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
08.07.2019 «Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры 1
01.11.2018 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Шаркс Датацентр» 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
30.09.2015 «МегаФон» расширил 4G-покрытие в Калужской области 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Павленко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9145 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 7
Huawei 3992 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 3
Крок - Croc 1782 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Pure Storage 54 1
Cisco Systems 5141 1
Microsoft Corporation 24776 1
Accenture plc 684 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
IBM Global Markets 1 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
Softline - Софтлайн 2919 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 300 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
Oracle Corporation 6747 1
Теко НПК 430 1
SAP SE 5317 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 33 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Альфа-Банк 1787 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2852 1
Почта России ПАО 2146 1
Газпром нефть 632 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
Газпром ПАО 1358 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1079 1
Никола-Ленивец - ландшафтный арт-парк 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8497 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1076 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7997 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3584 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6772 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3789 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5853 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3232 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4859 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7594 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24789 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 691 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7468 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 882 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2952 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1678 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 284 1
VPN - EVPN - Ethernet Virtual Private Network - EVPN-VXLAN - Ethernet VPN-Ethernet Virtual Extensible LAN 14 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5226 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 547 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2227 1
Intel x86 - архитектура процессора 1886 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1003 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
Google TensorFlow 90 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 1
Huawei MindSpore 4 1
Huawei IdeaHub - сенсорная презентационная доска 6 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei E2E NVMe Over RoCE 1 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
Python PyTorch 50 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 1
Яндекс.Лавка 239 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 600 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
Белоусов Максим 108 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 28 1
Сечкин Алексей 19 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Григорьева Мария 25 1
Елисеев Владимир 19 1
Шуваев Ярослав 10 1
Попова Александра 10 1
Зисман Александр 2 1
Баулин Александр 7 1
Жуков Алексей 5 1
Хахунов Алексей 2 1
Шамрай Константин 4 1
Гаврилов Антон 17 1
Седелев Олег 3 1
Колесников Евгений 17 1
Андронов Сергей 27 1
Ратина Ирина 2 1
Хрупова Елена 5 1
Безуглова Марина 3 1
Сизов Алексей 14 1
Hedges Peter - Хеджес Питер 1 1
Kalcher Klaudius - Калхер Клаудиус 1 1
Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Виноградова Наталья 53 1
Бутмалай Дмитрий 13 1
Прохоров Фёдор 83 1
Дьяконова Наталия 19 1
Кантор Виктор 19 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Сереченко Денис 13 1
Бобровников Борис 104 1
Кузнецова Ирина 25 1
Мельников Алексей 63 1
Козлов Роман 2 1
Изосимов Алексей 4 1
Скурихин Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 9
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 533 7
Россия - ЦФО - Калужская область 996 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 3
Европа 21871 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 764 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Перемышль 3 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 23 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 470 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1534 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 716 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 965 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1317 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Белоусово 5 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1558 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 455 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1035 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 147 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Людиново 7 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Балабаново 12 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Козельск 6 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3690 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 431 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2783 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 304 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10109 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3073 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2662 1
Visionary - Визионер - Визионерство 112 1
Образование в России 2259 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2486 1
Reference - Референс 186 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 1
Энергетика - Energy - Energetically 5189 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1402 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 929 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 392 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7604 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5113 1
Forbes - Форбс 844 1
Ведомости 1057 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 352 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153