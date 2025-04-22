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Баулин Александр



22.04.2025 «Улыбка радуги» открыла первый магазин без кассиров 1
17.06.2022 «Улыбка радуги» внедрила электронные чеки во всех магазинах сети 1
11.05.2022 «Улыбка радуги» внедрила оплату по QR-кодам в своих магазинах 1
08.12.2020 «Улыбка радуги» автоматизировала запуск маркетинговых кампаний с помощью решений SAS 1
13.07.2020 Сеть магазинов «Улыбка радуги» запустила оплату без кассиров в приложении B-Pay 1
22.06.2020 «Улыбка радуги» автоматизировала подтверждение заказов с помощью Voximplant 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
10.12.2009 Журнал «Компьютерра» закрыт 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Баулин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 640 1
Cisco Systems 5145 1
Microsoft Corporation 24790 1
Huawei 3995 1
Accenture plc 684 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
SAS Institute 983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Voximplant - Фастком 24 1
IBM Global Markets 1 1
Briskly - Брискли 5 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 171 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Dbrain - Дибрейн 26 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 30 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Альфа-Банк 1790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5136 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1464 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6984 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 284 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3011 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2995 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1813 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12926 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5948 1
Script - Скрипт 512 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5311 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5196 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3069 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 94 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 359 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple - App Store 2923 1
Briskly B-Pay 6 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 1
Apple Pay 492 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 603 1
Белоусов Максим 108 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 28 1
Сечкин Алексей 19 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Григорьева Мария 25 1
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Попова Александра 10 1
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Хахунов Алексей 2 1
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Павленко Антон 16 1
Гаврилов Антон 17 1
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Кантор Виктор 19 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
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Вильянов Сергей 15 1
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Харитонов Глеб 4 1
Нечай Олег 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147621 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 2
Европа 21879 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Европа Юго-Восточная 61 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2787 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Visionary - Визионер - Визионерство 112 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1652 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 420 1
Forbes - Форбс 846 1
Компьютерра 42 1
Планета Интернет 4 1
Инфобизнес 24 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
НМГ - Медиалогия 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 355 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
День молодёжи - 27 июня 928 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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