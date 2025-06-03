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Молодых Владимир


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ГК «Экспанта» и Hive Mind AI объявили о партнерстве для развития цифровых решений в промышленности на ЦИПР-2025 1
06.03.2023 «Цифра» развернула ZIIoT на российском ИТ-решении управления контейнерами «Штурвал» 1
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ 1
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и Segezha Group внедрят ИИ в целлюлозно-бумажное производство 1
05.09.2019 «Инфосистемы джет» создали «озеро данных» для НЛМК 1
20.02.2019 «Инфосистемы джет» разработала образовательный портал для школьников 1
12.02.2019 Решение «Инфосистемы джет» спрогнозировало выкуп товаров в «Утконосе» с точностью до 80% 1
24.01.2019 «Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia 1
27.12.2018 «Инфосистемы Джет» показала 250 госслужащим цифровую трансформацию изнутри 1
20.12.2018 «Инфосистемы Джет» помогли «М.Видео» автоматизировать доработки интернет-магазина 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
23.10.2018 II Российский форум по системам искусственного интеллекта (RAIF) 1
17.10.2018 «Инфосистемы Джет» представила ИИ-решение для «Контрол лизинг» 1
17.10.2018 «Инфосистемы джет» разработала для «Контрол лизинг» решение, позволяющее контролировать действия водителей 1
15.10.2018 «Инфосистемы Джет» разработали систему товарных рекомендаций для сети аптек «Век Живи» 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
15.08.2018 Открыта регистрация на российский форум по системам искусственного интеллекта RAIF 2018 1
17.07.2018 «Инфосистемы джет» совместно с Intelligence Retail внедряет компьютерное зрение в ритейле 1
16.05.2018 «Инфосистемы Джет» разработала систему предсказания поведения покупателей для «Рив Гош» 1
14.02.2018 «Инфосистемы Джет» представила цифровую платформу управления талантами 1
27.11.2017 «Инфосистемы Джет»: российский рынок ML и AI вырастет к 2020 до 28 млрд рублей 1
13.11.2017 «Инфосистемы Джет» провела первый Российский форум по системам искусственного интеллекта 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
05.10.2017 «М.Видео» стала партнером чемпионата по искусственному интеллекту 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
21.09.2017 «Инфосистемы Джет» запустила Чемпионат по искусственному интеллекту RAIF-Challenge 2017 1
15.07.2016 «Лукойл-Интер-Кард» вместе с «Инфосистемами Джет» автоматизировала процессы обслуживания юридических лиц 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Молодых Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 27
IBM - International Business Machines Corp 9473 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 4
NetApp - Network Appliance 640 3
Huawei 4026 3
Accenture plc 685 3
Data Mining Labs - Дата Минер Лабс 3 3
Cisco Systems 5157 2
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 2
Dbrain - Дибрейн 26 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Microsoft Corporation 24859 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Intelligence Retail 6 1
Zabbix SIA - Заббикс 110 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
IBM Global Markets 1 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Teradata - Терадата 215 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
SAP SE 5331 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
Huawei Technologies 399 1
iPavlov - Айпавлов 9 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 177 1
Rubbles - Раблз 33 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
Цифра ГК 2477 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 54 1
ODS - Open Data Science 6 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 8
АльфаСтрахование СГ 330 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 4
Лента - Утконос 177 4
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 3
Ак Барс Банк 273 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7609 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 2
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 2
Runa Capital 158 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 792 1
НСПК - Национальная система платежных карт 837 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Альфа-Банк 1799 1
X5 Group - Перекрёсток 577 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 17 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Газпром нефть 641 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 669 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 293 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5001 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4889 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3299 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11749 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3371 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 159 3
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1309 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 2
DevOps - Development и Operations 943 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 145 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 395 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 345 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 666 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6506 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4647 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 507 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2231 2
Google Chrome - браузер 1594 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 2
Microsoft Edge - браузер 2001 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 2
Pentaho BI Project 11 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 18 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 621 2
Apache Hadoop 438 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1378 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 180 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 80 1
Apache NiFi 18 1
Apache Atlas 1 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 7 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 5 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 46 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Белоусов Максим 108 5
Сергеев Сергей 142 5
Колесников Евгений 17 4
Хрупова Елена 5 4
Шишкин Сергей 9 4
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 4
Аршавский Анджей 31 3
Шклярук Мария 15 3
Натекин Алексей 7 3
Дмитриев Александр 40 3
Педоренко Андрей 42 3
Шебалков Михаил 6 3
Григорьева Мария 25 2
Шуваев Ярослав 10 2
Седелев Олег 3 2
Порубов Виталий 6 2
Жердев Сергей 4 2
Безуглова Марина 3 2
Сизов Алексей 14 2
Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 2
Горбач Константин 3 2
Соколова Анастасия 10 2
Гришин Алексей 27 2
Кантор Виктор 19 2
Виноградов Константин 6 2
Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 2
Путин Владимир 3245 1
Гуцериев Михаил 111 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Вахнин Павел 53 1
Сечкин Алексей 19 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Морозов Максим 11 1
Попова Александра 10 1
Баулин Александр 8 1
Федосеев Алексей 20 1
Жуков Алексей 5 1
Хахунов Алексей 2 1
Павленко Антон 16 1
Гаврилов Антон 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 5
Европа 24389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Индия - Bharat 5539 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Беларусь - Белоруссия 5843 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 6
Visionary - Визионер - Визионерство 113 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6362 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 403 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 208 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 2
Аренда 2498 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 324 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1085 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 411 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1739 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2816 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9085 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4509 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1358 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1433 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2480 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
TAdviser - Центр выбора технологий 408 2
Forbes - Форбс 861 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 287 1
New retail 2 1
ComputerWorld 144 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1979 1
Аналитический банковский журнал 12 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 15 1
Серебряный дождь 12 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
Markets&Markets Research 113 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 366 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 69 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 434 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 11
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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