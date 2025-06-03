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Молодых Владимир
УПОМИНАНИЯ
Молодых Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 2
|Белоусов Максим 108 5
|Сергеев Сергей 142 5
|Колесников Евгений 17 4
|Хрупова Елена 5 4
|Шишкин Сергей 9 4
|Wirth Michael - Вирт Майкл 5 4
|Аршавский Анджей 31 3
|Шклярук Мария 15 3
|Натекин Алексей 7 3
|Дмитриев Александр 40 3
|Педоренко Андрей 42 3
|Шебалков Михаил 6 3
|Григорьева Мария 25 2
|Шуваев Ярослав 10 2
|Седелев Олег 3 2
|Порубов Виталий 6 2
|Жердев Сергей 4 2
|Безуглова Марина 3 2
|Сизов Алексей 14 2
|Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 2
|Горбач Константин 3 2
|Соколова Анастасия 10 2
|Гришин Алексей 27 2
|Кантор Виктор 19 2
|Виноградов Константин 6 2
|Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 2
|Путин Владимир 3245 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Вахнин Павел 53 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Тузмухаметов Эльдар 2 1
|Морозов Максим 11 1
|Попова Александра 10 1
|Баулин Александр 8 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Жуков Алексей 5 1
|Хахунов Алексей 2 1
|Павленко Антон 16 1
|Гаврилов Антон 19 1
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