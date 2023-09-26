Транспорт Транспортная телематика Системы мониторинга и контроля транспортных средств Smart Telematics Platform
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|26.09.2023
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«Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант»
кционал продукта «Цифровой транспорт» позволяет не только мониторить технику, но и открывает возможности для полноценного внедрения концепции интернета вещей (IoT). Помимо непосредственно функционала телематики, система имеет также аналитический модуль на базе Sbermobile IIoT Platform, который включает предиктивную ML-аналитику, BI-дашборды, систему контроля доступа водителя и видеоаналитик
|14.06.2022
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ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика»
Российский разработчик ИТС «Национальные телематические системы» (НТС) объявил о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Вместе со структурными изменениями – введением корпоративной системы управления, прове
|05.08.2020
|«Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора
|25.07.2019
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Йенс Штрошнайдер -
Телематика сделает транспорт частью «умного» города
CNews: Как вы в целом оцениваете российский рынок транспортной телематики? Йенс Штрошнайдер: По данным ежегодного исследования, которое мы проводим вот уже 9 лет, объем российского рынка транспортной телематики по итогам прошлого года составил около
|24.07.2019
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Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики
езопасности на транспорте, цифровые сервисы для пассажирских и грузоперевозок, электронная пломба и декларирование грузов, сопутствующие услуги». Активнее всего будет развиваться сегмент транспортной телематики – эксперты оценивают темпы его роста примерно в 10% в год. «Сегодня, по нашим оценкам, уже 76% новых коммерческих автомобилей оснащаются датчиками уровня топлива и другими решениями
|04.12.2018
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Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики
«ГЛОНАСС-ТМ» получила частоты для транспортной телематики Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в диапазоне 800 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. Об этом сооб
|15.06.2017
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«Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП
«Intouch Страхование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скор
|07.11.2014
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«Альфастрахование» будет следить за водителями через ГЛОНАСС
томобилей иностранного производства не старше 5 лет, в том числе клиенты других страховых компаний. Телематическое устройство будет устанавливаться в автомобиль в офисе «Альфастрахования» в теч
|13.10.2014
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«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшел
|11.07.2014
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Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет
ногих компаний продажи продолжают расти. Происходит это не только за счет клиентов, устанавливающих телематическое оборудование впервые, и тех, кто дооснащает автопарк, но и, в немалой степени,
|31.07.2013
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Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков
формационного центра компании «Российские космические системы» (ФГУП РНИИ КП) Вячеслав Чистяков. На этом посту он сменил Сергея Иванова, который теперь займет должность исполнительного директора «М2М телематики», сообщили C News в компании. Вячеслав Чистяков родился в 1965 г. в Украине. С 1990 по 1993 гг. был оперативным уполномоченным отдела военной контрразведки КГБ СССР. С 1994 по 1995 г
|07.12.2012
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Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России
ия проектов eCall в Европе и ЭРА-ГЛОНАСС в России (предусматривающих обязательное оснащение автомобилей автоматическими системами аварийного вызова) создадут благоприятную конкурентную среду на рынке телематических систем. Как следствие, поставщики первого уровня и провайдеры услуг получат возможность укрепить свое положение на рынке. Согласно данным исследования Frost & Sullivan «Основные
|31.10.2012
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МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» на стенде «Партнерства ГЛОНАСС» представила телематические сервисы на основе навигационной системы ГЛОНАСС. МТС внедрила решения с использованием системы ГЛОНАСС в целый ряд телематических услуг по дистанционному мониторингу транспорта,
|19.10.2011
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«М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг
коскоростную трансляцию информации по альтернативному каналу Wi-Fi, создать необходимые условия для мониторинга и управления транспортом независимо от бортовой сети и многое другое. «Высокий спрос на телематические терминалы подтолкнул нас созданию целой линейки навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС на базе универсальной, годами проверенной телематической платформы «М2М телематики». По
|15.07.2010
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АФК «Система» приобрела 51% в уставном капитале «М2М телематики»
АФК «Система» приобрела долю в размере 51% уставного капитала компании «М2М телематика». В соответствии с достигнутыми договоренностями, АФК «Система» выкупит оставшиеся 49% уставного капитала «М2М телематики» в период с 2012 г. по 2015 г. «М2М телематика» была основана в 2005 г. Компания предоставляет на российском рынке услуги мониторинга транспорта, навигации и телематики. «М2М
|31.05.2004
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Рынок телематики: сверхрывок в России
вительственные программы (например, ФЦП "Электронная Россия"). Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста рынка услуг документальной электросвязи, в первую очередь, сегментов услуг передачи данных и телематики будут превышать (в том числе и за счет развития телематики в беспроводных сетях) темпы роста сегмента сотовой связи. По прогнозу iKS-Консалтинг, к концу 2005 года доход от пре
|10.12.2001
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Индустрия телематических систем в автомобилях переживает бурный рост
По данным исследования, проведенного группой The Strategis Group, индустрия телематических систем, используемых в автомобилях, переживает бурный рост, который не ослабнет и в ближайшие несколько лет. В отчете говорится, что наличие телематических систем в автомо
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянов Станислав 67 14
|Гурко Александр 136 10
|Медведев Дмитрий 1652 7
|Смирнов Денис 23 7
|Ротенберг Аркадий 52 6
|Ротенберг Игорь 37 6
|Смятских Алексей 48 5
|Нечаев Иван 60 5
|Хереш Игорь 16 5
|Шипелов Андрей 22 4
|Нигметзянов Марсель 14 4
|Хадонова Светлана 14 4
|Иванов Олег 141 4
|Нащекин Алексей 116 4
|Путин Владимир 3107 4
|Райкевич Алексей 62 4
|Орловский Виктор 371 4
|Висневский Юрий 14 4
|Федулов Кирилл 44 3
|Рейман Леонид 1047 3
|Слизень Виталий 242 3
|Пономарев Сергей 6 3
|Аксельрод Илья 17 3
|Никифоров Николай 1135 3
|Иванов Сергей 385 3
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Резников Роман 5 3
|Молодых Владимир 28 2
|Волотовская Елена 30 2
|Агафонов Вадим 13 2
|Куканов Александр 19 2
|Парахин Виктор 8 2
|Шилов Сергей 91 2
|Колесников Андрей 85 2
|Жердев Сергей 4 2
|Теверовский Александр 12 2
|Шипулин Алексей 2 2
|Приданцев Сергей 145 2
|Белимов Александр 14 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
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