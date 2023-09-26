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Транспорт Транспортная телематика Системы мониторинга и контроля транспортных средств Smart Telematics Platform



26.09.2023 «Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант»

кционал продукта «Цифровой транспорт» позволяет не только мониторить технику, но и открывает возможности для полноценного внедрения концепции интернета вещей (IoT). Помимо непосредственно функционала телематики, система имеет также аналитический модуль на базе Sbermobile IIoT Platform, который включает предиктивную ML-аналитику, BI-дашборды, систему контроля доступа водителя и видеоаналитик
14.06.2022 ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика»

Российский разработчик ИТС «Национальные телематические системы» (НТС) объявил о завершении основных этапов корпоративной реструктуризации бизнеса. Вместе со структурными изменениями – введением корпоративной системы управления, прове
05.08.2020 «Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора

25.07.2019 Йенс Штрошнайдер -

Телематика сделает транспорт частью «умного» города

CNews: Как вы в целом оцениваете российский рынок транспортной телематики? Йенс Штрошнайдер: По данным ежегодного исследования, которое мы проводим вот уже 9 лет, объем российского рынка транспортной телематики по итогам прошлого года составил около
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики

езопасности на транспорте, цифровые сервисы для пассажирских и грузоперевозок, электронная пломба и декларирование грузов, сопутствующие услуги». Активнее всего будет развиваться сегмент транспортной телематики – эксперты оценивают темпы его роста примерно в 10% в год. «Сегодня, по нашим оценкам, уже 76% новых коммерческих автомобилей оснащаются датчиками уровня топлива и другими решениями

04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики

«ГЛОНАСС-ТМ» получила частоты для транспортной телематики Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в диапазоне 800 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. Об этом сооб
15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП

«Intouch Страхование» изучила клиентские данные c телематических устройств, которые установили несколько тысяч автовладельцев Москвы и выяснила, что «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП.По данным Intouch, летом 2016 года водитель, в автомобиле которого установлен телеметрический трекер, перемещался со средней скор
07.11.2014 «Альфастрахование» будет следить за водителями через ГЛОНАСС

томобилей иностранного производства не старше 5 лет, в том числе клиенты других страховых компаний. Телематическое устройство будет устанавливаться в автомобиль в офисе «Альфастрахования» в теч
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт

Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшел
11.07.2014 Club.CNews: Транспортная телематика взрослеет

ногих компаний продажи продолжают расти. Происходит это не только за счет клиентов, устанавливающих телематическое оборудование впервые, и тех, кто дооснащает автопарк, но и, в немалой степени,
31.07.2013 Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков

формационного центра компании «Российские космические системы» (ФГУП РНИИ КП) Вячеслав Чистяков. На этом посту он сменил Сергея Иванова, который теперь займет должность исполнительного директора «М2М телематики», сообщили C News в компании. Вячеслав Чистяков родился в 1965 г. в Украине. С 1990 по 1993 гг. был оперативным уполномоченным отдела военной контрразведки КГБ СССР. С 1994 по 1995 г
07.12.2012 Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России

ия проектов eCall в Европе и ЭРА-ГЛОНАСС в России (предусматривающих обязательное оснащение автомобилей автоматическими системами аварийного вызова) создадут благоприятную конкурентную среду на рынке телематических систем. Как следствие, поставщики первого уровня и провайдеры услуг получат возможность укрепить свое положение на рынке. Согласно данным исследования Frost & Sullivan «Основные

31.10.2012 МТС представила телематические решения на основе ГЛОНАСС

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в рамках Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» на стенде «Партнерства ГЛОНАСС» представила телематические сервисы на основе навигационной системы ГЛОНАСС. МТС внедрила решения с использованием системы ГЛОНАСС в целый ряд телематических услуг по дистанционному мониторингу транспорта,

19.10.2011 «М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг

коскоростную трансляцию информации по альтернативному каналу Wi-Fi, создать необходимые условия для мониторинга и управления транспортом независимо от бортовой сети и многое другое. «Высокий спрос на телематические терминалы подтолкнул нас созданию целой линейки навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС на базе универсальной, годами проверенной телематической платформы «М2М телематики». По
15.07.2010 АФК «Система» приобрела 51% в уставном капитале «М2М телематики»

АФК «Система» приобрела долю в размере 51% уставного капитала компании «М2М телематика». В соответствии с достигнутыми договоренностями, АФК «Система» выкупит оставшиеся 49% уставного капитала «М2М телематики» в период с 2012 г. по 2015 г. «М2М телематика» была основана в 2005 г. Компания предоставляет на российском рынке услуги мониторинга транспорта, навигации и телематики. «М2М

31.05.2004 Рынок телематики: сверхрывок в России

вительственные программы (например, ФЦП "Электронная Россия"). Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста рынка услуг документальной электросвязи, в первую очередь, сегментов услуг передачи данных и телематики будут превышать (в том числе и за счет развития телематики в беспроводных сетях) темпы роста сегмента сотовой связи. По прогнозу iKS-Консалтинг, к концу 2005 года доход от пре
10.12.2001 Индустрия телематических систем в автомобилях переживает бурный рост

По данным исследования, проведенного группой The Strategis Group, индустрия телематических систем, используемых в автомобилях, переживает бурный рост, который не ослабнет и в ближайшие несколько лет. В отчете говорится, что наличие телематических систем в автомо

Публикаций - 369, упоминаний - 394

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12040 59
М2М телематика - НИС М2М 232 23
МегаФон 8482 22
Омникомм - Omnicomm 164 20
Ростелеком 9514 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8636 17
Телематические системы 52 17
ГЛОНАСС АО 161 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3192 14
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 13
Microsoft Corporation 24452 12
Yandex - Яндекс 7053 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 9
РНТ - Русские Навигационные Технологии 130 9
IBM - International Business Machines Corp 9408 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 9
SAP SE 5223 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 8
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 64 8
МТС Авто - МТС АйКар 11 8
Siemens AG - Siemens Group 2580 8
АвтоТрекер 99 8
Крок - Croc 1771 8
АФК Система ПАО 1790 7
Cisco Systems 5084 7
HTC Corporation 1498 7
Huawei 3847 7
Softline - Софтлайн 2655 7
Lenovo Motorola 3498 7
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1448 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 413 6
Супертел 14 6
Элтекс Коммуникации 18 6
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 603 5
Связной ГК 1366 13
РЖД - Российские железные дороги 1869 13
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 316 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7053 11
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 461 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 354 7
Цезарь Сателлит 39 6
Почта России ПАО 2087 5
РВК - Российская венчурная компания 548 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 263 5
BMW Group 437 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 81 5
Volvo Cars 252 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 490 4
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 4
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 145 4
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 4
Honda Motor Company 233 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 502 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 174 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 423 4
Ренессанс Страхование 155 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 459 3
Царицын капитал 23 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 266 3
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 3
Газпром ПАО 1320 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 89 3
НСПК - Национальная система платежных карт 793 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 842 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 787 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2230 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 643 3
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 192 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 269 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 195 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 259 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11265 41
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2662 29
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 637 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4879 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5776 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3229 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2616 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3057 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3273 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5353 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2952 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1356 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4354 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2429 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 400 7
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 103 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 254 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1368 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1188 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1971 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 293 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1352 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2161 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1839 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 439 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2813 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4584 4
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 291 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 331 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1904 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1842 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3862 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 27
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 14
Международная академия связи - МАС 40 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 637 5
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 711 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Электрокабель 10 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
ГосИнформСистемы 105 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 18 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48536 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24099 73
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 878 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20179 67
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2822 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27544 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29789 51
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System, ITS - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход - Умный светофор 1273 50
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4665 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18057 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20531 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13790 40
Сеть передачи данных - Data transmission network 3666 39
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5670 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28974 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15512 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15361 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6876 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12186 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8396 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23646 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8006 32
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2070 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12216 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10787 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12610 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10713 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11626 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9245 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9994 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6286 22
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4377 19
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5625 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10564 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12283 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 85
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 437 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 40
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 14
Microsoft Windows 2000 8660 10
Google Android 13822 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 9
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3143 8
Омникомм - Omnicomm LLS 30 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5006 8
Apple iOS 7615 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1049 6
Microsoft Azure 1394 6
МТС Мобильные сотрудники 110 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 223 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 449 6
СКАУТ Безопасное вождение 25 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 869 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 993 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1385 5
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4227 4
Microsoft SQL Server 1643 4
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 955 4
Linux OS 9673 4
Омникомм - Omnicomm Optim 18 4
NVision Барьер 627 4
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 4
Microsoft Skype 2051 4
МТС Автосекретарь 66 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 272 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1382 3
Okdesk - Облачные Решения 46 3
Apple iPhone 6 4861 3
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 228 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 212 3
Apple iPad 3844 3
Remoto 9 3
Емельянов Станислав 67 14
Гурко Александр 136 10
Медведев Дмитрий 1652 7
Смирнов Денис 23 7
Ротенберг Аркадий 52 6
Ротенберг Игорь 37 6
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Нечаев Иван 60 5
Хереш Игорь 16 5
Шипелов Андрей 22 4
Нигметзянов Марсель 14 4
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Молодых Владимир 28 2
Волотовская Елена 30 2
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Россия - РФ - Российская федерация 140609 252
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42440 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17065 35
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Европа 21647 32
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7251 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16698 23
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Беларусь - Белоруссия 5547 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 13
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Ведомости 926 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 906 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 2
TAdviser - Центр выбора технологий 384 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 114 1
Время новостей 31 1
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
InformationWeek 241 1
EWeek 178 1
Independent 111 1
Nikkei Electronics 78 1
Japan Today 47 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
EE Times 158 1
Известия ИД 603 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
AP - Associated Press 2003 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 265 1
DigiTimes - Издание 1309 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 1
N+1 - Издание 154 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 1
РИА Новости 896 1
FT - Financial Times 1208 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7951 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 968 9
IDC - International Data Corporation 4899 4
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Frost & Sullivan 203 3
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Gartner - Гартнер 3535 3
Ptolemus Consulting Group 4 2
ABI Research 233 2
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Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
Forrester Research 821 1
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РАН - Российская академия наук 1831 9
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 876 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 30 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 52 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 804 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 972 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 2
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 20 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
Минобороны РФ - РГВВДКУ - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова 2 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 241 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 75 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
МЭИ - Московский энергетический институт 131 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 572 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 206 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 91 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 30 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Навитех-Экспо 32 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 2
CSTB Telecom & Media 58 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День молодёжи - 27 июня 859 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
ИнфоКом 97 1
GeoВласть 43 1
Связь-Экспокомм 113 1
Система распределенных ситуационных центров 4 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Photokina 59 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1968 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
CeBIT 611 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 88 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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