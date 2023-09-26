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«Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант»

«Сбермобайл» и «Априорные решения машин» (АРМ, резидент «Сколково») представили совместный проект по оснащению вилочных погрузчиков «Силант» Чебоксарского завода силовых агрегатов (ЧЗСА) системой удалённого мониторинга на базе продукта «Сбермобайла» «Цифровой транспорт». Он позволит осуществлять мониторинг техники в режиме онлайн, контролировать расход топлива, получать данные с ключевых узлов и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

В рамках цифровой трансформации ЧЗСА было принято решение о создании системы мониторинга вилочного погрузчика. К разработке отраслевого решения для контроля и управления складской техникой подключился «Сбермобайл» совместно с командой АРМ. Итогом совместной работы стало оснащение такой системой российских погрузчиков «Силант», которые производятся на Чебоксарском заводе силовых агрегатов. Функционал продукта «Цифровой транспорт» позволяет не только мониторить технику, но и открывает возможности для полноценного внедрения концепции интернета вещей (IoT).

Помимо непосредственно функционала телематики, система имеет также аналитический модуль на базе Sbermobile IIoT Platform, который включает предиктивную ML-аналитику, BI-дашборды, систему контроля доступа водителя и видеоаналитику.

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