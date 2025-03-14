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ЦТЛ АЦТЛ Цифровой транспорт и логистика Ассоциация
Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) учреждена в 2019 году при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. Её цель — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.
ЦТЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Давыдова Полина 13 8
|Парахин Виктор 8 4
|Баканов Дмитрий 32 4
|Аксельрод Илья 17 2
|Буленков Дмитрий 30 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Тарасов Виталий 43 2
|Панченко Иван 143 2
|Замков Антон 12 2
|Павловский Фёдор 7 2
|Федоткина Ольга 2 2
|Скачков Дмитрий 18 2
|Терехин Степан 5 2
|Шевченко Антон 17 2
|Иодковский Станислав 85 2
|Паньков Борис 15 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Соколов Максим 27 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Купча Дмитрий 2 1
|Токарев Юрий 3 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Пауков Сергей 14 1
|Агапов Иван 17 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Повалко Александр 36 1
|Капойко Юрий 2 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Акимов Максим 187 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Семенов Алексей 82 1
|Куканов Алексей 14 1
|Ситников Николай 14 1
|Алиханов Антон 19 1
|Прошлецов Сергей 3 1
|Аксерод Илья 1 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1909 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Румедиа - Business FM 4 1
|Ведомости 1035 1
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