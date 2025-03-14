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ЦТЛ АЦТЛ Цифровой транспорт и логистика Ассоциация

ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) учреждена в 2019 году при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. Её цель — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.


14.03.2025 «СКБ Контур» и АЦТЛ активизируют цифровизацию транспортного комплекса России 5
12.02.2025 Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России 1
02.11.2024 ПАО «ИВА» раскрывает отдельные операционные и финансовые показатели за девять месяцев 2024 года 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 3
26.09.2024 Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и IVA Technologies объявляют о заключении стратегического соглашения о партнерстве 2
18.06.2024 В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом 1
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 3
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами 1
22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД 3
31.01.2024 «Почта России» переходит на электронные путевые листы 1
08.11.2023 Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда 4
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 2
26.09.2023 «Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант» 1
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных 1
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» 3
17.11.2022 МТС и «Датапакс» обеспечат внедрение инноваций в транспортный комплекс России 5
12.10.2022 «Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России 2
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров 4
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 2
22.04.2022 Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз 1
28.03.2022 Российская транспортная отрасль переходит на отечественный PostgreSQL взамен зарубежного ПО 2
30.11.2021 В России заработал сервис «умной» оплаты проезда в общественном транспорте через мобильное приложение 2
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
04.03.2021 «Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» 3
07.09.2020 Сбербанк сообщил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 2
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 4
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 3
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 4
20.01.2020 РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика» 2
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 2
31.07.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 2
25.06.2019 Виктор Парахин -

Цифровым платформам в транспортной отрасли не хватает единых стандартов

 2
31.05.2019 Юрий Меринов -

Крупные заказчики начали смотреть на российские решения

 1
21.03.2019 В России утвержден план строительства «цифровой железной дороги» 1
11.10.2018 «Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России 2
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 1

Публикаций - 43, упоминаний - 97

ЦТЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 10
Yandex - Яндекс 7485 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 5
8317 5
Ramax - Рамакс 117 4
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 4
Глосав 17 4
Ростелеком 9791 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 99 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 3
Крок - Croc 1779 3
ГЛОНАСС АО 199 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
МегаФон 9025 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 3
Oracle Corporation 6726 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Омникомм - Omnicomm 164 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1082 2
БАРС Груп 546 2
Датапакс 47 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 2
Microsoft Corporation 24712 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 2
SAP SE 5296 2
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Ростех - Азимут 67 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 19 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 44 1
РЖД - Российские железные дороги 1920 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 83 5
Почта России ПАО 2127 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 868 3
Деловые Линии ГК 69 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 2
РВК - Российская венчурная компания 550 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 41 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Царицын капитал 23 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 35 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 1
СТЛ - Системы и Технологии в Логистике - 3PL-оператор 1 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 1
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 3 1
APPIA Logistics - Аппиа Лоджистикс - GXO Logistics - ДжиИксО Лоджистикс - XPO Logistics 4 1
Евросиб 16 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 388 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 5
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1387 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 842 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 224 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 704 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 6 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3368 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 2
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 16
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 13
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 601 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1087 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1089 3
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RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 28 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5685 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10208 3
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2773 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 479 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 2
Apple iPhone 6 4862 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 136 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Fenix 11 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 51 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Яндекс.Авто 40 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
Microsoft Office 3766 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
SAP Process Mining by Celonis 15 1
Infomaximum - Proceset Process mining 32 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
СКБ Контур - Docrobot ЭТрН 1 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Давыдова Полина 13 8
Парахин Виктор 8 4
Баканов Дмитрий 32 4
Аксельрод Илья 17 2
Буленков Дмитрий 30 2
Богданов Кирилл 112 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Тарасов Виталий 43 2
Панченко Иван 143 2
Замков Антон 12 2
Павловский Фёдор 7 2
Федоткина Ольга 2 2
Скачков Дмитрий 18 2
Терехин Степан 5 2
Шевченко Антон 17 2
Иодковский Станислав 85 2
Паньков Борис 15 1
Шатиров Георгий 7 1
Соколов Максим 27 1
Карпинский Алексей 42 1
Купча Дмитрий 2 1
Токарев Юрий 3 1
Дитрих Евгений 14 1
Пауков Сергей 14 1
Агапов Иван 17 1
Ковнир Евгений 75 1
Чаркин Евгений 297 1
Повалко Александр 36 1
Капойко Юрий 2 1
Кисляков Евгений 93 1
Акимов Максим 187 1
Щеголев Игорь 698 1
Вермишян Геворк 63 1
Семенов Алексей 82 1
Куканов Алексей 14 1
Ситников Николай 14 1
Алиханов Антон 19 1
Прошлецов Сергей 3 1
Аксерод Илья 1 1
Ахмерова Галина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 7
Казахстан - Республика 5585 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 4
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