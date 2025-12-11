Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск

Разделы

СОБЫТИЯ


11.12.2025 В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС 1
18.11.2025 МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Хабаровского края 1
29.10.2025 Довели до автоматизма: работодатели хотят больше «цифровых» инженеров-механиков и готовы платить им от 450 тыс. рублей 1
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
20.09.2024 В начале учебного года МТС обеспечила гигабитным интернетом еще более 1500 семей Амурска 1
11.04.2024 МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края 1
03.04.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Амурске за счет перераспределения частот 1
20.03.2024 МТС «окутала» Амурск сетью гигабитного домашнего интернета 1
01.11.2023 Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла» 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
27.10.2016 «Мегафон» запустил сеть связи LTE/4G в Амурске Хабаровского края 1
13.01.2016 «МегаФон» соединит защищенными каналами связи офисы Дальневосточного банка Сбербанка в Хабаровском крае 1
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
04.03.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края 1
12.12.2014 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
24.09.2013 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
14.05.2013 ТТК предоставил услуги связи Хабаровскому региональному отделению Фонда социального страхования 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
26.02.2010 «Ростелеком» построил сети доступа в крупнейших городах Дальнего Востока 1
01.09.2008 «Телефон.Ру» открыл свой пятисотый магазин 1
28.09.2006 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть в Хабаровске 1
23.12.2004 "Скай Линк" строит сеть на Дальнем Востоке 1
01.12.2003 "Дальсвязь" введет в Хабаровске более 46 тыс. номеров в 2003 году 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14240 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 6
МегаФон 9901 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
ZTE Corporation 772 2
Ростелеком 10310 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
Сател 163 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8177 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Телефон.Ру 92 1
Лента - Сеть розничной торговли 2269 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2695 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73268 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57393 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25551 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17113 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31981 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9322 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8793 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3956 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5869 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23049 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3075 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12970 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25708 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8908 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1785 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3920 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8469 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4843 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6695 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6271 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14895 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23185 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 81 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4010 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 250 1
Линник Иван 55 4
Экшенгер Наталья 47 4
Мурзин Евгений 3 3
Пятков Сергей 2 2
Шарипов Алексей 1 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Кипоть Вадим 1 1
Трофимчук Денис 49 1
Егоров Игорь 43 1
Капойко Юрий 2 1
Савченко Виктор 30 1
Гудзь Дмитрий 1 1
Вакалов Юрий 1 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 987 21
Россия - РФ - Российская федерация 156901 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 214 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 44 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 28 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 42 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45718 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 27 3
Беларусь - Белоруссия 6027 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 13 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 2
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Россия - ДФО - Приморский край - Кавалерово 9 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 37 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Северо-Курильск 17 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 22 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тополево 6 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 42 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 11 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18217 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8115 1
Франция - Французская Республика 7976 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1593 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55048 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6109 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51308 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6254 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 354 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 97 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31941 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15128 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
