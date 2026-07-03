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Россия ДФО Хабаровский край Николаевск-на-Амуре

Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре

Виктор Суриков "Николаевский-на-Амуре порт" (1984) Виктор Суриков "Николаевский-на-Амуре порт" (1984)
Виктор Суриков "Николаевский-на-Амуре порт" (1984)

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Впервые беспилотник выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом 1
10.09.2025 Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» 2
18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
20.01.2016 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 17 населенных пунктах Хабаровского края 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
21.02.2013 МТС увеличила среднюю скорость мобильного интернета в Хабаровском крае в 3 раза 1
11.10.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Хабаровске до 42 Мбит/с 1
13.09.2012 МТС запустила сеть 3G в Николаевске-на-Амуре 2
04.06.2008 «СпецТек» спроектирует систему ТОиР в Амурском пароходстве 1
23.12.2004 "Скай Линк" строит сеть на Дальнем Востоке 1
11.03.2004 "Дальсвязь" завершает реконструкцию сети в Хабаровске и продает долю в "ДВСС-900" 1
27.11.2003 В 2004 году "Дальсвязь" введет более 240 тыс. номеров 1
26.11.2003 "Дальсвязь" улучшает обслуживание в Советской Гавани 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 1
МегаФон 10742 1
ZTE Corporation 800 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
Геокосмос 42 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
HSDPA Dual Carrier 85 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 1
Онлайн-мониторинг 96 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 99 1
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
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МТС 3G-сеть 121 2
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Абакус 3 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ROBBO 3D-принтер 10 1
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ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
Пятков Сергей 2 1
Пронина Антонина 4 1
Чекмарев Шамиль 50 1
Скрыльников Алексей 2 1
Сунцов Алексей 1 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Иванищев Роман 3 1
Фролова Ксения 1 1
Шишова Елена 1 1
Чайка Мария 1 1
Леонов Анатолий 1 1
Сухоребрик Константин 3 1
Путин Владимир 3454 1
Holden David - Холден Дэвид 17 1
Чайка Юрий 43 1
Заболотный Игорь 45 1
Лимаренко Валерий 19 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 12
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 15 3
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