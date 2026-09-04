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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200583
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Россия ДФО Хабаровский край Охотский район Охотск

Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск

СОБЫТИЯ


04.09.2026 Билайн и Правительство Хабаровского края договорились о внедрении ИИ-решений для развития региона 1
21.10.2025 Умные технологии в мужских руках: в хабаровских селах растет число смарт-гаджетов 1
19.12.2024 Малые села на связи: «МегаФон» запустил LTE в Гродеково и Прудках 1
21.02.2023 На месторождении Кундуми в Аяно-Майском районе впервые заработал 4G 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
12.12.2014 МТС за два года инвестировала 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры Хабаровского края 1
25.08.2014 В обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России» 1
08.05.2014 Широкополосный интернет от «Ростелекома» станет доступен ещё в 20 населенных пунктах Хабаровского края 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 2
21.02.2013 МТС увеличила среднюю скорость мобильного интернета в Хабаровском крае в 3 раза 1
08.07.2011 МТС за год на 40% увеличила покрытие сети 3G на Сахалине 1
09.02.2010 «Дальневосточный банк СБ РФ» запустил автоматизированный офис самообслуживания в Хабаровске 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10852 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 3
Ростелеком 10999 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 57 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1605 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9619 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29800 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10271 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26559 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26449 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11581 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18151 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12348 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1767 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1774 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9483 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4679 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3613 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4502 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4577 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16449 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3292 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7925 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9968 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18239 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9347 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26977 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9357 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9822 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2280 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11883 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6372 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5414 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 19 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 1
Оловянников Дмитрий 79 3
Уваров Павел 3 2
Путин Владимир 3463 1
Торгашин Евгений 31 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Гусев Алексей 19 1
Перагов Андрей 18 1
Устинова Ольга 8 1
Демин Евгений 16 1
Гуженко Тимофей 1 1
Азанов Олег 2 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Лесняк Светлана 1 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1098 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 6
Россия - РФ - Российская федерация 167282 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 227 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 28 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри - Тахта 23 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 15 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тугуро-Чумиканский район - Чумикан 13 3
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Россия - ДФО - Сахалинская область 1088 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6818 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21834 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5628 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2141 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11725 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10936 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53782 1
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