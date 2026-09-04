Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Хабаровский край Охотский район Охотск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10852 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15952 3
|Ростелеком 10999 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9529 1
|ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
|Оловянников Дмитрий 79 3
|Уваров Павел 3 2
|Путин Владимир 3463 1
|Торгашин Евгений 31 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Гусев Алексей 19 1
|Перагов Андрей 18 1
|Устинова Ольга 8 1
|Демин Евгений 16 1
|Гуженко Тимофей 1 1
|Азанов Олег 2 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|Лесняк Светлана 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.