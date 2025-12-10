Разделы

Россия ДФО Хабаровский край Бикинский район Бикин

Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Зима под «сериальчик»: хабаровчане в лидерах по просмотру кино онлайн 1
20.05.2025 3G уходит в прошлое: «МегаФон» переводит сети предыдущего поколения в LTE-стандарт 1
14.11.2024 Интернет-трафик вырос на 67% по трассе «Уссури» в Хабаровском крае 1
29.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае и Еврейской автономии 2
14.08.2024 МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края 1
11.04.2024 МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края 1
22.06.2023 4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края 1
06.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 1
29.07.2022 Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края 1
20.01.2016 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в 17 населенных пунктах Хабаровского края 3
13.01.2016 «МегаФон» соединит защищенными каналами связи офисы Дальневосточного банка Сбербанка в Хабаровском крае 1
11.12.2015 «МегаФон» запустил сеть 4G в самом южном городе Хабаровского края 2
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
04.03.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края 1
12.12.2014 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
08.05.2014 Широкополосный интернет от «Ростелекома» станет доступен ещё в 20 населенных пунктах Хабаровского края 2
04.12.2013 МТС запустила LTE в Хабаровском крае 1
06.08.2013 «Ланит ДВ» модернизирует инфокоммуникационную инфраструктуру РЖД на Дальнем Востоке 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
11.10.2012 МТС ускорила мобильный интернет в Хабаровске до 42 Мбит/с 1
13.09.2012 МТС запустила сеть 3G в Николаевске-на-Амуре 1
21.10.2009 Авария: возможно, блокирован Транссиб 1
21.06.2007 «Скай Линк» увеличил территорию обслуживания на Дальнем Востоке 1
28.09.2006 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть в Хабаровске 2
23.12.2004 "Скай Линк" строит сеть на Дальнем Востоке 1
11.03.2004 "Дальсвязь" завершает реконструкцию сети в Хабаровске и продает долю в "ДВСС-900" 1

Публикаций - 28, упоминаний - 34

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9894 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14227 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 3
ZTE Corporation 772 2
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 1
Ростелеком 10306 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
Восход ФГБУ НИИ 683 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9314 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8783 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73177 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28943 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57357 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25544 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4007 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1256 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8457 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14891 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7697 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25701 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1852 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 435 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34016 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 1
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 114 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
МТС 3G-сеть 121 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МТС Планшет 21 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 89 1
Оловянников Дмитрий 65 4
Линник Иван 55 4
Мурзин Евгений 3 3
Пятков Сергей 2 2
Пронина Антонина 4 2
Экшенгер Наталья 47 2
Скрыльников Алексей 2 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Топеха Вадим 1 1
Киселев Николай 16 1
Торгашин Евгений 31 1
Савченко Виктор 30 1
Уваров Павел 3 1
Вакалов Юрий 1 1
Осипенко Полина 2 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 986 28
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 22
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 213 19
Россия - ДФО - Хабаровский край - Советская Гавань 43 17
Россия - РФ - Российская федерация 156840 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 41 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 27 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 24 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 13 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 12 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 22 3
Россия - ДФО - Амурская область 850 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Князе-Волконское 9 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Николаевский район - Николаевск 12 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 11 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 134 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Тополево 6 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 1
Россия - Сусанино 6 1
Россия - ДФО - Приморский край - Спасск-Дальний 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18210 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1704 1
Россия - Крайний Север 316 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - Рощино 24 1
Россия - ДФО - Приморский край - Шкотовский район - Шкотово 14 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 58 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 334 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55025 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10532 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25997 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31903 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 767 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51286 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 97 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6966 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
