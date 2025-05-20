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Россия ДФО Хабаровский край Тополево


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 3G уходит в прошлое: «МегаФон» переводит сети предыдущего поколения в LTE-стандарт 1
28.09.2023 На четверть быстрее: в пригороде Хабаровска выросла скорость мобильного интернета 1
25.02.2014 МТС расширила покрытие сети LTE в Хабаровском крае 1
04.06.2013 «Билайн» запустил услугу «Годовой контракт» для абонентов «Домашнего Интернета» 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1
08.11.2012 «МегаФон» запустил сеть 4G в Хабаровске 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9236 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 261 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 291 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1524 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 358 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7505 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1699 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1097 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1457 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Оловянников Дмитрий 49 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1178 5
Россия - ДФО - Хабаровский край 902 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 203 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Лазовский район - Район имени Лазо - Переяславка 22 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 34 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 121 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1580 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 471 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5240 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 25 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Князе-Волконское 9 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 10 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 22 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 27 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Село имени Полины Осипенко - Сельское поселение 4 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 53 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 12 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1048 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1613 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1219 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 606 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 518 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2742 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 939 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 841 1
Россия - ДФО - Амурская область 773 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 589 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 604 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1439 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 455 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1000 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
Дача - дачники 896 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6546 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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