Россия ЦФО Орловская область Мценск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
|Орловский Виктор 381 6
|Мочалов Юрий 34 3
|Козлов Александр 68 1
|Патока Андрей 109 1
|Михеева Ирина 1 1
|Солдатенков Юрий 2 1
|Никулин Дмитрий 11 1
|Лавриненко Дмитрий 2 1
|Ивочкин Сергей 10 1
|Сивачев Виктор 1 1
|Карпов Андрей 3 1
|Мунтада Рафаэль 1 1
|Пришвин Михаил 1 1
|Иванова Дагмара 36 1
|Фет Афанасий 1 1
|Тютчев Федор 2 1
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