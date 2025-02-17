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Россия ЦФО Орловская область Мценск

Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск


17.02.2025 «МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области 1
24.12.2024 «МегаФон» улучшил связь в девяти населенных пунктах Орловской области 1
27.11.2024 МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области 1
28.10.2024 «МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1
11.07.2024 Цифровой гид МТС отправит туристов в путешествие по Бирюзовому кольцу России и его литературной столице 1
30.05.2024 В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет 1
27.02.2024 75% орловцев используют смартфоны с поддержкой цифровых звонков 1
18.01.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области 1
27.07.2023 МТС ускорила мобильный интернет на въезде в исторический центр Мценска 3
07.12.2022 Мобильный интернет «Мегафона» стал доступен еще 10 тыс. сельчан Орловской области 2
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть 3
27.08.2018 «Гексагон Геосистемс Рус» испытала прием сигнала CLAAS RTK NET в сети SmartNet 2
04.09.2015 «Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области 2
02.10.2014 В обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвященной танкисту Д.Ф. Лавриненко 1
24.12.2013 Подключиться к Netbynet теперь можно в «Евросети» 1
05.11.2013 УЭК: Интервью Губернатора Орловской области 1
04.06.2013 «Билайн» запустил услугу «Годовой контракт» для абонентов «Домашнего Интернета» 1
13.08.2012 «Норбит» внедряет SAP ERP в российском филиале Lincoln Electric 2
08.08.2012 «Ростелеком» установил в Орле первый инфомат 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
11.04.2011 «Межгосметиз-Мценск» управляет себестоимостью продукции с помощью «ИТРП: Процессное производство» 1
14.04.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске 1
23.11.2009 «Мценский литейный завод» защитился от ИТ-угроз с помощью решения Panda Security 1
30.08.2002 "Би Лайн GSM" начинает работать в Орле 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8925 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 3
Ростелеком 9739 2
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
Hexagon - Гексагон Геосистемс Рус - Гексагон ЦШК - Центр Штрихового Кодирования 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
SAP SE 5280 1
8259 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Цифра ГК 2435 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Apple Inc 12137 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 1
Xiaomi 1748 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 1
Межгосметиз 2 2
МЛЗ - Мценский литейный завод 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Евросеть 1405 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1954 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
CLAAS 6 1
Отрада ГК - Отрада Ген - Отрада агроинвест - Отрадаагроинвест 2 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ПСБ - Связь.ON 11 1
Связной ГК 1372 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 8
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2521 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 865 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 95 1
Panda BusinesSecure 4 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 437 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 124 1
Microsoft Exchange 1717 1
FreePik 1021 1
Apple iPhone 15 128 1
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Патока Андрей 109 1
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Лавриненко Дмитрий 2 1
Ивочкин Сергей 10 1
Сивачев Виктор 1 1
Карпов Андрей 3 1
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Фет Афанасий 1 1
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