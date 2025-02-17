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МЛЗ Мценский литейный завод



17.02.2025 «МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области 1
23.11.2009 «Мценский литейный завод» защитился от ИТ-угроз с помощью решения Panda Security 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

МЛЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8925 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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