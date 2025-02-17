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«МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области

Мобильный интернет на скорости более 50 Мбит/с и более уверенный сигнал связи стали доступны для жителей небольших населенных пунктов Орловской области. Прошедшая модернизация затронула свыше 10 тыс. жителей Орловского, Мценского, Болховского, Троснянского и других районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее масштабные работы инженеры провели в Троснянском районе, где активировали дополнительные частоты в селе Тросна, поселке Красноармейский и селе Жерновец. Помимо этого, изменения затронули поселок Вятский Посад и деревню Становое в Орловском районе, а также улицу Комсомольскую в Орле.

Специалисты усилили 4G-сигнал и в районе Мценского литейного завода, а также завода «Коммаш», который занимается производством коммунальной техники. В общей сложности изменения коснулись десятков тысяч жителей региона.

Дополнительный среднечастотный диапазон обеспечивает уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Скорость в 50 Мбит/с позволит абонентам скачивать игры для смартфона или загружать файлы за считаные минуты, смотреть видео в высоком разрешении онлайн без задержек, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях и пользоваться цифровыми сервисами.

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Безопасность

«Потребность в быстром и бесперебойном мобильном интернете постоянно растет. Наши специалисты анализируют ситуацию и определяют те локации, где необходимо усиление сигнала. С начала года модернизация затронула 13 локаций, и в среднем скорость передачи данных выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Ранее оператор улучшил связь в районе НИИ Легмаш — одного из подразделений Орловского государственного университета.

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