Россия - ЦФО - Орловская область

Жители 3 районов Орловской области получили интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с Более 3 тыс. жителей Орловской области могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с и ещё более качественной голосовой связью с технологией VoLTE. Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-

Скорость интернета в селах Орловской области выросла на 15% «МегаФон» модернизировал базовые станции в семи небольших населенных пунктах Орловской области. Апгрейд помог разогнать скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Благодаря этому жители сел могут комфортно обучаться онлайн, работать дистанционно и оперативно связываться с б

«МегаФон» подключил к мобильной сети 49 населенных пунктов Орловской области бильной связью четвертого поколения более 30 небольших населенных пунктов региона. В этом году жители еще 49 поселений получили доступ к современным цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин. В общей сложности с начала 2025 г. специалисты оператора модернизировали и построили более 60 телеком-объектов.

В Орловском регионе количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на 21% МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Орловской области выросло на 21%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства,

МТС обеспечила связью 78 малых населенных пунктов Орловской области МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 78 населенных пунктов Орловской области. Связь и мобильный интернет МТС впервые появились в небольших поселках в 22 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди подключенных к сети МТС населенных

«МегаФон»: школьники Орловской области стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ ть. Так, за прошлый год мы построили и модернизировали около 240 объектов в регионе, в этом году мы продолжаем работы и выводим услуги связи на новый уровень комфорта», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин. В 2025 г. специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру более чем в 13 населенных пунктах региона, в том числе изменения коснулись Орловского, М

«МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области но треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 61%. Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Орловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось сразу в 2,6 раза. Аудитория 25-34 лет подросла на 53%, а пользователей от 45 до 54 лет стало больше на 33%. Женщин

«МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области ее 50 Мбит/с и более уверенный сигнал связи стали доступны для жителей небольших населенных пунктов Орловской области. Прошедшая модернизация затронула свыше 10 тыс. жителей Орловского, Мценско

МТС усилила сеть LTE в знаменитом орловском селе Русский Брод ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в селе Русский Брод Орловской области. После включения дополнительного диапазона местные жители могут пользоватьс

«МегаФон» улучшил связь в девяти населенных пунктах Орловской области года мы модернизировали и построили уже более 220 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области ь новостные ленты. «Развитие телеком-инфраструктуры вдоль трасс повышает безопасность в поездках по Орловской области и расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, с которой можно од

«МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области Специалисты «МегаФона» развернули сеть 4G в 14 муниципальных районах Орловской области. Жители небольших населённых пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи при помощи технологии звонков VoLTE. Новый уровень

МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области ого дома, флигелей, пересохших каскадных прудов и, конечно, таинственную каменную беседку-ротонду. «Орловская область привлекает многообразием старинных исторических мест. Расширяя зону покрыти

МТС прокачала сеть на пересечении древнего городища и федеральной трассы Р-120 в Орловской области ься на связи. Местные жители и археологи также оценят новое качество сети», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета установили новое телеком-оборудование и модернизировали свыше 25 базовых станций в четырех районах Орловской области. Надежный 4G-сигнал на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен для несколь

Цифровой гид МТС отправит туристов в путешествие по Бирюзовому кольцу России и его литературной столице ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила бесплатный цифровой путеводитель по Орловской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со

Электронный архив в Орловском государственном институте культуры ом потребностей клиента. Обновление рабочих мест пользователей не требует от них никаких действий и происходит в автоматическом режиме. Ожидается, что внедрение системы электронного архива «Этлас» в «Орловском государственном институте культуры» ускорит процесс выполнения рутинных операций с документацией, систематизирует ее хранение, позволит быстро находить нужные файлы. В результате возр

В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет а также еще более чем на 70 объектах в регионе. Изменения с начала 2024 г. затронули восемь районов Орловской области и позволили улучшить качество мобильной сети в период пиковой нагрузки и в

«МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Орловской области «МегаФона». Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г наибольший дата-трафик из Орловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (15% от общего объема данных); Московский физико-технический институт (13%); Финансовый универ

Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Орловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали почти в восемь раз чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подго

МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области система, подключила к сети LTE деревни Фарафоново Мценского района и Тростниково Покровского района Орловской области. В результате проведенных работ около 300 местных жителей получили доступ к

МТС обеспечила мобильным интернетом 10 тыс. жителей малых сел и деревень Орловщины получили порядка 10 тыс. селян. Наибольшее количество новых локаций с сетью LTE появилось на карте Орловской области в Новодеревеньковском районе — 15 сел и деревень, 13 населенных пунктов — в

МТС оцифровала древние памятники Орловского полесья ах, включая туризм, фермерство, промыслы, и делает жизнь людей комфортнее», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов. Национальный парк «Орловское Полесье» достигает почти 78 тыс.

Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения мата. Все это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (П

МТС прокачала мобильный интернет в центре Брянска и на орловском выезде тановке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% в районе автовокзала, в новостройках на улице Костычева, частном секторе на улице Вали Сафроновой, а также на орловском выезде из города. Жители новостроек крупных комплексов «Арт сити», «Видный» и других ЖК теперь могут пользоваться всеми гаджетами, цифровым ТВ и устройствами «умного дома» одновременн

В Орловской области МТС на треть ускорила мобильный интернет ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила на всей территории Орловской области скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%. При этом в адм

Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь околения в поколение. «Цифровые технологии помогают повысить уровень качества жизни в небольших селах и деревнях. И мы планомерно продолжаем расширять географию покрытия. Например, за прошедший год в Орловской области мы построили и модернизировали сеть в более чем 20 сельских населенных пунктах. Тем самым мы поддерживаем и местное хозяйство, потому что экосистема МТС включает целый набор ц

Мобильный интернет «Мегафона» стал доступен еще 10 тыс. сельчан Орловской области она получали качественные телеком‑услуги, где бы они ни находились», — сказал директор «Мегафона» в Орловской области Сергей Ивочкин. Инженеры компании установили и модернизировали оборудование

МТС развернула в городах и районах Орловской области специальную сеть интернета вещей МТС расширила в Орловской области сеть стандарта NB-IoT, предназначенную для передачи данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. Сеть интернета вещей охватила все города и районные центры О

МТС предлагает поддержку орловскому бизнесу МТС проанализировала использование облачных технологий организациями Орловской области. За первые шесть месяцев 2022 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS в регионе вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об это

Орловская область будет сотрудничать с «Аэромакс» Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров компании «Аэромакс» Валерием Шанцевым. В рамках соглашения стороны будут совместно работа

В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть МТС подвела итоги проекта по развитию и модернизации сети в Орловской области в 2021 г. В ходе работ компания обновила телекоммуникационное оборудование

Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» Незаметный переезд с Intel на «Эльбрусы» Как выяснил CNews, знаковый для российского импортозамещения переход многофункциональных центров Орловской области на полностью российский стек «железа» и ПО ознаменовался примечательным недоразумением. Представители госзаказчика долгое время не замечали, что запланированная миграция с сер

Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так CNews: Расскажите, пожалуйста, о развитии МФЦ в Орловском регионе? Какие задачи стоят перед «МФЦ Орловской области»? Павел Калугин: На сегодняшний день в области функционируют 26 отделов МФЦ, которые присутствуют в каждом муниципальном районе области и городском округе, и 67 территориально

«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области «Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с ГКУ Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы». Техническое сопровождение систем вызова экстренных служб имеет такие особенности, как высокий уровень SLA, четкое разде

МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске в Орле и Орловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызо

В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью ЭЛАР объявила о поставке в Государственный архив Орловской области автономного комплекса планетарного сканирования ЭларСКАН А2-650. Приобретен

«Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил лицензионное соглашение на использование собственной разработки «СКИТ.Трафик» с бюджетным учреждением Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В настоящее время в МФЦ Орловской области проходит опытная эксплуатация программного п

Жители Орловской области смогут подтвердить личность для доступа на портал госуслуг в ФСС хования с паспортом и в течение нескольких минут подтвердить свою личность», - отмечает управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Рев