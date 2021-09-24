Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Орловская область
Публикаций - 136, упоминаний - 282
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 319 15
|Орловский Виктор 229 12
|Путин Владимир 1840 3
|Копаев Геннадий 16 2
|Козлов Александр 54 2
|Хилов Павел 15 2
|Массух Илья 192 2
|Примаков Евгений 6 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Смагаринский Юрий 23 2
|Снегирев Александр 2 2
|Захаров Сергей 8 2
|Арсентьев Андрей 54 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Жаров Александр 165 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Шехтерман Игорь 12 1
|Боженов Сергей 3 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Беляков Сергей 8 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Проскурин Дмитрий 3 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Федорова Ольга 3 1
|Мантулин Олег 1 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Белавенцев Олег 1 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Рявкин Александр 1 1
|Пилипенко Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786375, в очереди разбора - 690051.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786375, в очереди разбора - 690051.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru