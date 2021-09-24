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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Орловская область

Россия - ЦФО - Орловская область


24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 7
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 7
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области 3
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 3
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 4
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 6
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 10
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 3
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 3
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1
02.11.2018 В России легализуют армию кибердоносчиков 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 1
27.08.2018 «Гексагон Геосистемс Рус» испытала прием сигнала CLAAS RTK NET в сети SmartNet 1
27.07.2018 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 4
06.02.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г. 3
10.05.2017 В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью 2
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
10.01.2017 Чиновницу уволили за то, что не подала данные о своих аккаунтах в соцсетях 1
28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета 1

Публикаций - 136, упоминаний - 282

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 4
Yandex - Яндекс 4129 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
Microsoft Corporation 11628 2
Samsung Electronics 5878 2
3934 2
Барс груп 402 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
КСК Технологии 27 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 2
МегаФон Центральный филиал 60 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
Facebook 3796 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 2
Глобус-телеком 154 1
Квант-Телеком 6 1
Apple Inc - Эппл Рус 7861 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
Нетология - Netology 30 1
Сбербанк Телеком 18 1
Таттелеком 111 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Этлас-Софт 78 1
Золотая Корона 282 1
Миранда-Медиа 20 1
Парус 212 1
HP Inc. 3043 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 178 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Вайнах Телеком 42 1
Эттон Груп - Etton 45 1
МТС Урал 15 1
Электросвязь 21 1
Hexagon - Гексагон Геосистемс Рус 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 17
Мострансавто 59 6
Единая транспортная карта 12 5
Почта России ПАО 1586 4
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Евросеть 939 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Национальные приоритеты АНО 5 1
Русский колос 1 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Стройтрансгаз 15 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Кубанская библиотека 1 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
CLAAS 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 1
Sanofi - Санофи 33 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Росгосстрах 184 1
Газпром ПАО 538 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
AliExpress 275 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Яндекс.Еда 93 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Русагро Группа Компаний 143 1
HeadHunter Group - HH Group 339 1
Уралсиб Банк 391 1
5Post - 5Пост 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
X5 Group - Перекресток 205 1
X5 Group 601 1
Алроса АК 81 1
Спортмастер 118 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 29
Правительство РФ 2226 24
Президент Российской Федерации 1447 14
Правительство Орловской области 15 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 9
Правительство Москвы 660 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Правительство Самарской области 48 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 4
Администрация Псковской области 22 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 4
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство Чукотского автономного округа 9 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 3
Администрация Курской области 13 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Правительство Нижегородской области 28 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 7
3G - Стандарт мобильной связи 3835 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
ping - скорость отклика сети 31 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 34 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
Родительский контроль 156 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Website - Вебсайт 126 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 210 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 8
Стрелка - Транспортная карта 113 7
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 2
Яндекс.Народная карта 28 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Google Android 10752 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple - App Store 2199 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Яндекс.Лицей 17 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 17 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Positive Technologies - XSpider 19 1
Попов Алексей 319 15
Орловский Виктор 229 12
Путин Владимир 1840 3
Копаев Геннадий 16 2
Козлов Александр 54 2
Хилов Павел 15 2
Массух Илья 192 2
Примаков Евгений 6 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Духовницкий Олег 91 2
Смагаринский Юрий 23 2
Снегирев Александр 2 2
Захаров Сергей 8 2
Арсентьев Андрей 54 2
Контрабаев Артур 66 2
Щеголев Игорь 676 2
Рудычева Наталья 81 2
Гордеев Алексей 10 2
Жаров Александр 165 2
Никифоров Николай 1126 2
Лопатухин Дмитрий 16 1
Шехтерман Игорь 12 1
Боженов Сергей 3 1
Валяева Елизавета 72 1
Беляков Сергей 8 1
Рубцов Сергей 27 1
Проскурин Дмитрий 3 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Федоров Дмитрий 16 1
Зарубин Юрий 4 1
Растворов Дмитрий 2 1
Федорова Ольга 3 1
Мантулин Олег 1 1
Сушкевич Антон 56 1
Белавенцев Олег 1 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Шхагошев Адальби 3 1
Юрченко Евгений 75 1
Рявкин Александр 1 1
Пилипенко Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 84
Россия - ЦФО - Тульская область 760 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 33
Россия - ЦФО - Калужская область 584 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 27
Россия - СФО - Иркутская область 565 27
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 25
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 25
Россия - ЦФО - Курская область 342 24
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 23
Россия - СФО - Омская область 395 23
Россия - УФО - Тюменская область 597 23
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 22
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 22
Россия - УФО - Свердловская область 822 22
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 21
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 20
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 20
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 20
Россия - СФО - Красноярский край 691 19
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 19
Россия - ПФО - Самарская область 580 18
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 17
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 17
Россия - ЦФО - Тверская область 251 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 16
Россия - ПФО - Пензенская область 359 16
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 16
Россия - СФО - Республика Алтай 712 15
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 15
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 15
Россия - СФО - Кемеровская область 496 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 14
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 14
Россия - СФО - Томская область 436 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 14
Информационное общество - Государственная программа 282 10
Региональное законодательство 45 10
Федеральное законодательство 254 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Коррупция 22 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
White list - Белый список 35 1
Бережливая поликлиника 5 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Великая Отечественная война 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 381 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
РИА Новости 657 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 2006 5
Медиалогия 37 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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