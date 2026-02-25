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Россия ЦФО Орловская область

Россия - ЦФО - Орловская область

СОБЫТИЯ


25.02.2026 Жители 3 районов Орловской области получили интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с

Более 3 тыс. жителей Орловской области могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с и ещё более качественной голосовой связью с технологией VoLTE. Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-
30.01.2026 Скорость интернета в селах Орловской области выросла на 15%

«МегаФон» модернизировал базовые станции в семи небольших населенных пунктах Орловской области. Апгрейд помог разогнать скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Благодаря этому жители сел могут комфортно обучаться онлайн, работать дистанционно и оперативно связываться с б
18.07.2025 «МегаФон» подключил к мобильной сети 49 населенных пунктов Орловской области

бильной связью четвертого поколения более 30 небольших населенных пунктов региона. В этом году жители еще 49 поселений получили доступ к современным цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин. В общей сложности с начала 2025 г. специалисты оператора модернизировали и построили более 60 телеком-объектов.
24.06.2025 В Орловском регионе количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на 21%

МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Орловской области выросло на 21%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства,

17.06.2025 МТС обеспечила связью 78 малых населенных пунктов Орловской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 78 населенных пунктов Орловской области. Связь и мобильный интернет МТС впервые появились в небольших поселках в 22 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди подключенных к сети МТС населенных
30.05.2025 «МегаФон»: школьники Орловской области стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ

ть. Так, за прошлый год мы построили и модернизировали около 240 объектов в регионе, в этом году мы продолжаем работы и выводим услуги связи на новый уровень комфорта», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин. В 2025 г. специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру более чем в 13 населенных пунктах региона, в том числе изменения коснулись Орловского, М
11.04.2025 «МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области

но треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 61%. Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Орловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось сразу в 2,6 раза. Аудитория 25-34 лет подросла на 53%, а пользователей от 45 до 54 лет стало больше на 33%. Женщин
17.02.2025 «МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области

ее 50 Мбит/с и более уверенный сигнал связи стали доступны для жителей небольших населенных пунктов Орловской области. Прошедшая модернизация затронула свыше 10 тыс. жителей Орловского, Мценско
16.01.2025 МТС усилила сеть LTE в знаменитом орловском селе Русский Брод

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в селе Русский Брод Орловской области. После включения дополнительного диапазона местные жители могут пользоватьс
24.12.2024 «МегаФон» улучшил связь в девяти населенных пунктах Орловской области

года мы модернизировали и построили уже более 220 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.
27.11.2024 МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области

ь новостные ленты. «Развитие телеком-инфраструктуры вдоль трасс повышает безопасность в поездках по Орловской области и расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, с которой можно од
28.10.2024 «МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области

Специалисты «МегаФона» развернули сеть 4G в 14 муниципальных районах Орловской области. Жители небольших населённых пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи при помощи технологии звонков VoLTE. Новый уровень
11.10.2024 МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области

ого дома, флигелей, пересохших каскадных прудов и, конечно, таинственную каменную беседку-ротонду. «Орловская область привлекает многообразием старинных исторических мест. Расширяя зону покрыти
22.08.2024 МТС прокачала сеть на пересечении древнего городища и федеральной трассы Р-120 в Орловской области

ься на связи. Местные жители и археологи также оценят новое качество сети», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.
12.08.2024 В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета

установили новое телеком-оборудование и модернизировали свыше 25 базовых станций в четырех районах Орловской области. Надежный 4G-сигнал на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен для несколь
11.07.2024 Цифровой гид МТС отправит туристов в путешествие по Бирюзовому кольцу России и его литературной столице

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила бесплатный цифровой путеводитель по Орловской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со
31.05.2024 Электронный архив в Орловском государственном институте культуры

ом потребностей клиента. Обновление рабочих мест пользователей не требует от них никаких действий и происходит в автоматическом режиме. Ожидается, что внедрение системы электронного архива «Этлас» в «Орловском государственном институте культуры» ускорит процесс выполнения рутинных операций с документацией, систематизирует ее хранение, позволит быстро находить нужные файлы. В результате возр
30.05.2024 В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет

а также еще более чем на 70 объектах в регионе. Изменения с начала 2024 г. затронули восемь районов Орловской области и позволили улучшить качество мобильной сети в период пиковой нагрузки и в

04.04.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Орловской области

«МегаФона». Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г наибольший дата-трафик из Орловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (15% от общего объема данных); Московский физико-технический институт (13%); Финансовый универ
19.03.2024 Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Орловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали почти в восемь раз чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подго
18.01.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области

система, подключила к сети LTE деревни Фарафоново Мценского района и Тростниково Покровского района Орловской области. В результате проведенных работ около 300 местных жителей получили доступ к
14.12.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом 10 тыс. жителей малых сел и деревень Орловщины

получили порядка 10 тыс. селян. Наибольшее количество новых локаций с сетью LTE появилось на карте Орловской области в Новодеревеньковском районе — 15 сел и деревень, 13 населенных пунктов — в
30.11.2023 МТС оцифровала древние памятники Орловского полесья

ах, включая туризм, фермерство, промыслы, и делает жизнь людей комфортнее», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов. Национальный парк «Орловское Полесье» достигает почти 78 тыс.
19.06.2023 Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения

мата. Все это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (П
24.03.2023 МТС прокачала мобильный интернет в центре Брянска и на орловском выезде

тановке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% в районе автовокзала, в новостройках на улице Костычева, частном секторе на улице Вали Сафроновой, а также на орловском выезде из города. Жители новостроек крупных комплексов «Арт сити», «Видный» и других ЖК теперь могут пользоваться всеми гаджетами, цифровым ТВ и устройствами «умного дома» одновременн
14.03.2023 В Орловской области МТС на треть ускорила мобильный интернет

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила на всей территории Орловской области скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%. При этом в адм
10.02.2023 Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь

околения в поколение. «Цифровые технологии помогают повысить уровень качества жизни в небольших селах и деревнях. И мы планомерно продолжаем расширять географию покрытия. Например, за прошедший год в Орловской области мы построили и модернизировали сеть в более чем 20 сельских населенных пунктах. Тем самым мы поддерживаем и местное хозяйство, потому что экосистема МТС включает целый набор ц
07.12.2022 Мобильный интернет «Мегафона» стал доступен еще 10 тыс. сельчан Орловской области

она получали качественные телеком‑услуги, где бы они ни находились», — сказал директор «Мегафона» в Орловской области Сергей Ивочкин. Инженеры компании установили и модернизировали оборудование
27.07.2022 МТС развернула в городах и районах Орловской области специальную сеть интернета вещей

МТС расширила в Орловской области сеть стандарта NB-IoT, предназначенную для передачи данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. Сеть интернета вещей охватила все города и районные центры О
05.07.2022 МТС предлагает поддержку орловскому бизнесу

МТС проанализировала использование облачных технологий организациями Орловской области. За первые шесть месяцев 2022 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS в регионе вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об это
15.06.2022 Орловская область будет сотрудничать с «Аэромакс»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров компании «Аэромакс» Валерием Шанцевым. В рамках соглашения стороны будут совместно работа
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть

МТС подвела итоги проекта по развитию и модернизации сети в Орловской области в 2021 г. В ходе работ компания обновила телекоммуникационное оборудование

24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы»

Незаметный переезд с Intel на «Эльбрусы» Как выяснил CNews, знаковый для российского импортозамещения переход многофункциональных центров Орловской области на полностью российский стек «железа» и ПО ознаменовался примечательным недоразумением. Представители госзаказчика долгое время не замечали, что запланированная миграция с сер
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так

CNews: Расскажите, пожалуйста, о развитии МФЦ в Орловском регионе? Какие задачи стоят перед «МФЦ Орловской области»? Павел Калугин: На сегодняшний день в области функционируют 26 отделов МФЦ, которые присутствуют в каждом муниципальном районе области и городском округе, и 67 территориально
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области

«Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с ГКУ Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы». Техническое сопровождение систем вызова экстренных служб имеет такие особенности, как высокий уровень SLA, четкое разде
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске в Орле и Орловской области технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi , а также по сети LTE — Wi-Fi Calling и VoLTE (Voice over LTE). Благодаря использованию Wi-Fi Calling абоненты могут совершать вызо
10.05.2017 В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью

ЭЛАР объявила о поставке в Государственный архив Орловской области автономного комплекса планетарного сканирования ЭларСКАН А2-650. Приобретен
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил лицензионное соглашение на использование собственной разработки «СКИТ.Трафик» с бюджетным учреждением Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В настоящее время в МФЦ Орловской области проходит опытная эксплуатация программного п
20.04.2016 Жители Орловской области смогут подтвердить личность для доступа на портал госуслуг в ФСС

хования с паспортом и в течение нескольких минут подтвердить свою личность», - отмечает управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Рев
04.02.2016 МТС назначила руководителя филиала в Орловской области

Компания МТС сообщила о назначении Олега Клянчина на должность директора филиала МТС в Орловский области. В круг обязанностей Олега Клянчина входит общее руководство филиалом МТС в Орловской области и реализация стратегии МТС в регионе: развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупнейших городах и небольших населенн

Публикаций - 369, упоминаний - 429

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МегаФон 10742 54
Ростелеком 10948 31
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
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МегаФон - Мобиком 230 6
МТС - РеКом 21 6
Yandex - Яндекс 9216 6
9594 6
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МегаФон Центральный филиал 92 5
Электросвязь 268 5
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 5
Microsoft Corporation 25775 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
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Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Cisco Systems 5372 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Кеды профессора 8 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Huawei 4676 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
КСК Технологии 47 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Почта России ПАО 2370 8
Мострансавто 69 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Евросеть 1421 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Русагро Группа Компаний 379 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Эксмо-АСТ - издательство 80 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Беталинк 105 2
Четыре Лапы 18 2
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фонд электронной демократии 8 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ОЭЗ ППТ Орёл 2 2
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 118
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 55
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 33
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 17
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 16
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 41
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 9
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Apple iPhone 6 4861 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 149 3
Google Android 15243 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Орловский Виктор 408 132
Мочалов Юрий 39 35
Ивочкин Сергей 20 19
Попов Алексей 339 16
Шадаев Максут 1210 16
Петрушин Андрей 110 15
Шпак Василий 279 15
Разумовский Дмитрий 125 15
Мартынова Елена 90 15
Херсонцев Алексей 93 15
Баканов Дмитрий 35 15
Чирков Сергей 16 15
Раскина Ирина 24 15
Спиренков Вячеслав 38 15
Артемов Андрей 15 15
Лысенко Эдуард 317 15
Матвеева Татьяна 110 15
Терещенко Денис 95 15
Хайруллин Айрат 108 15
Ципорин Павел 103 15
Слышкин Василий 129 12
Немкин Антон 52 11
Кирюшин Сергей 91 11
Звонарева Елена 20 10
Путин Владимир 3454 8
Хинштейн Александр 148 7
Гладышев Евгений 9 7
Драгунов Алексей 25 7
Кортунов Михаил 14 5
Мишустин Михаил 787 5
Журавлев Виктор 5 4
Сергиенко Сергей 12 4
Шейкин Артем 44 4
Лавренюк Антон 4 4
Клычков Андрей 4 4
Булатов Артем 4 4
Щеверов Андрей 5 4
Щербина Олег 6 4
Шинкарук Елена 28 4
Козлов Александр 71 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 249
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 124
Россия - ЦФО - Курская область 751 77
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 73
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 73
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 63
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 61
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 58
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 58
Россия - ЦФО - Брянская область 402 55
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 54
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 52
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 47
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 44
Россия - ЦФО - Костромская область 477 42
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 42
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 41
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 39
Россия - УФО - Свердловская область 1951 37
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 34
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 34
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 33
Россия - СФО - Омская область 789 33
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 33
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 32
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 31
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 31
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 30
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 30
Россия - СЗФО - Псковская область 697 30
Россия - УФО - Тюменская область 1365 29
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Россия - ПФО - Самарская область 1577 28
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 27
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 143
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 55
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 29
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 18
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 13
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 13
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Ведомости 1466 5
РИА Новости 1033 3
Известия ИД 770 2
ТВ-Новости АНО 7 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Fortune 211 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Госрасходы - портал 70 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Regnum - Регнум 114 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Euronews - телеканал 52 1
Наш Красноярский край 1 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 12 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Тульские новости 2 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Орловские новости 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
The Bell - Издание 42 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Рустелеком ТК 305 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
ФСО РФ - Академия 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 6 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
МарГУ - Марийский государственный университет 1 1
МУИВ - Московский университет имени С. Ю. Витте 2 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
Международный женский день - 8 марта 418 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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