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Щеверов Андрей
Щеверов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 2
|Кеды профессора 6 2
|Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 1
|Разумовский Дмитрий 122 4
|Хинштейн Александр 142 4
|Хайруллин Айрат 104 4
|Терещенко Денис 88 4
|Шпак Василий 228 4
|Баканов Дмитрий 32 4
|Шадаев Максут 1019 4
|Матвеева Татьяна 105 4
|Щербина Олег 6 3
|Кортунов Михаил 8 3
|Артемов Андрей 15 3
|Звонарева Елена 19 3
|Спиренков Вячеслав 26 3
|Раскина Ирина 24 3
|Гладышев Евгений 9 3
|Кирюшин Сергей 83 3
|Ципорин Павел 102 3
|Чирков Сергей 16 3
|Драгунов Алексей 25 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Мартынова Елена 87 3
|Немкин Антон 38 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Тржаскал Николай 6 2
|Егошин Константин 7 2
|Слышкин Василий 129 2
|Шинкарук Елена 28 2
|Каримов Рамиль 3 1
|Трипочкин Николай 2 1
|Горшков Дмитрий 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146118 5
|Россия - СЗФО - Псковская область 638 4
|Россия - ЦФО - Орловская область 326 4
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2942 4
|Россия - ЦФО - Калужская область 991 4
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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