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Индексная книга (каталог) CNews*
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Щеверов Андрей


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Щеверов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 2
Кеды профессора 6 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 4
Федеральное казначейство России 1791 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 330 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 133 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 5 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2002 4
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 194 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12648 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3208 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10360 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28067 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13956 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5345 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31128 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
Разумовский Дмитрий 122 4
Хинштейн Александр 142 4
Хайруллин Айрат 104 4
Терещенко Денис 88 4
Шпак Василий 228 4
Баканов Дмитрий 32 4
Шадаев Максут 1019 4
Матвеева Татьяна 105 4
Щербина Олег 6 3
Кортунов Михаил 8 3
Артемов Андрей 15 3
Звонарева Елена 19 3
Спиренков Вячеслав 26 3
Раскина Ирина 24 3
Гладышев Евгений 9 3
Кирюшин Сергей 83 3
Ципорин Павел 102 3
Чирков Сергей 16 3
Драгунов Алексей 25 3
Херсонцев Алексей 93 3
Лысенко Эдуард 308 3
Мартынова Елена 87 3
Немкин Антон 38 3
Петрушин Андрей 110 3
Тржаскал Николай 6 2
Егошин Константин 7 2
Слышкин Василий 129 2
Шинкарук Елена 28 2
Каримов Рамиль 3 1
Трипочкин Николай 2 1
Горшков Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146118 5
Россия - СЗФО - Псковская область 638 4
Россия - ЦФО - Орловская область 326 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2942 4
Россия - ЦФО - Калужская область 991 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 889 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 280 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 685 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 4
CNews FORUM Кейсы 226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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