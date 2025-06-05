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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тржаскал Николай


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 SL Soft представила ИИ-продукты для обработки юридических документов на курсе Legal Tech компании «Гарант» 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
24.09.2024 SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов 1
23.09.2024 «Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Тржаскал Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 268 6
Кеды профессора 6 4
Softline - Софтлайн 2994 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 48 3
АйДи - Технологии управления 46 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1240 3
Федеральное казначейство России 1817 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 125 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3097 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 71 2
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4634 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5575 1
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53085 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2259 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68357 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31982 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8895 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6909 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3307 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20858 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3388 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14108 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12999 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2064 3
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Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 225 3
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MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 492 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2627 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 702 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 884 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2954 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 3
АйДи - Технологии управления - Documino 23 2
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 8 1
Агат РТ - Спрут-информ 4 1
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Щербина Олег 6 4
Шадаев Максут 1054 3
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Беляев Денис 5 1
Мнев Игорь 17 1
Тряпочкин Николай 1 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 334 4
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 701 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8239 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9149 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 637 2
Энергетика - Energy - Energetically 5245 2
Паспорт - Паспортные данные 2602 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30249 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 34 3
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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