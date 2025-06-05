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Тржаскал Николай
УПОМИНАНИЯ
Тржаскал Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 268 6
|Кеды профессора 6 4
|Softline - Софтлайн 2994 3
|Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 48 3
|АйДи - Технологии управления 46 2
|Гладышев Евгений 9 4
|Егошин Константин 7 4
|Щербина Олег 6 4
|Шадаев Максут 1054 3
|Лысенко Эдуард 310 3
|Матвеева Татьяна 105 3
|Кирюшин Сергей 88 3
|Терещенко Денис 88 3
|Хайруллин Айрат 107 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шинкарук Елена 28 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Шпак Василий 240 3
|Немкин Антон 41 3
|Разумовский Дмитрий 123 3
|Мартынова Елена 87 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Драгунов Алексей 25 3
|Баканов Дмитрий 32 3
|Чирков Сергей 16 3
|Раскина Ирина 24 3
|Спиренков Вячеслав 26 3
|Звонарева Елена 19 3
|Артемов Андрей 15 3
|Кортунов Михаил 8 3
|Минеева Ольга 4 3
|Хинштейн Александр 142 2
|Денисов Андрей 23 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Щеверов Андрей 5 2
|Трипочкин Николай 2 2
|Каримов Рамиль 3 2
|Воробьев Андрей 173 1
|Беляев Денис 5 1
|Мнев Игорь 17 1
|Тряпочкин Николай 1 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 34 3
|МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
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