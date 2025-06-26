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Агат РТ Агат CU IP УПАТС
IP АТС Агат серии CU поддерживают следующие телефонные сервисы:
- Автоматическая настройка аппаратов (сервис AutoProvision);
- Сервис DHCP;
- Кнопки быстрого набора;
- Сервис BLF;
- Абонентский сервис;
- Работу с корпоративным справочников контактов.
- Поддерживается совместимость с моделями IP аппаратов, при наличии в них лицензии на протокол SIP 2.0 : Cisco/Linksys SPA50Х, SPA51Х, SPA50Х, SPA252, SPA303 Cisco 8811, 8841, 8851, 8861, 8851NR, 8845, 8865, 8865NR, 8821, 7811, 7821, 7861, 3905
- Список может быть расширен под потребности заказчика при готовности предоставить оборудование для адаптации в сервисный центр Агат РТ.
Предусмотрены:
- Аппаратное резервирование всех основных модулей АТС (блок питания, модуль управления, интерфейсные модули);
- Возможность замены неисправного модуля без отключения питания на АТС и прерывания текущих разговоров на станции (горячая замена);
- Резервирование маршрутов звонка и автоматический переход на резервный канал связи при недоступности основного;
- Специальные меры по защите звонков при использовании IP телефонии и защита АТС от несанкционированного доступа;
- Круглосуточный контроль за работой АТС и оповещение администратора о нештатных ситуациях.
Можно подключить к IP АТС Агат CU:
- от 8 до 5000 абонентов аналоговых телефонных аппаратов (FXS);
- от 20 до 2500 абонентов цифровых телефонных аппаратов (DPN);
- от 10 до 6000 абонентов IP телефонов;
- от 10 до 6000 абонентов DECT систем;
- от 8 до 5000 каналов аналоговых телефонных линий (FXO);
- от 1 до 16 цифровых потоков Е1 (ISDN PRI);
- от 1 до 500 IP транков (внешние VOIP соединения);
- Выделенные ТЧ каналы.
В базовую комплектацию в IP АТС Агат CU встроены дополнительные функции:
- Запись разговоров;
- Распознавание речи;
- Сервер автоматического оповещения.
Николай Трипочкин, Руководитель направления, Агат-РТ "Решения для силовых структур. Комплексный подход к обновлению связи на основе российского оборудования" Конференция CNews 17.09.2024 | "Цифровизация госсектора 2024"
УПОМИНАНИЯ
Агат РТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7728 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
|ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
|Емельянов Никита 8 3
|Сидоров Сергей 24 1
|Одинцов Дмитрий 116 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
|Пилюгин Александр 2 1
|Воробьев Андрей 177 1
|Гладышев Евгений 9 1
|Егошин Константин 7 1
|Ачкасов Евгений 38 1
|Мнев Игорь 17 1
|Минеева Ольга 4 1
|Щербина Олег 6 1
|Тржаскал Николай 7 1
|Тряпочкин Николай 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
|РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 107 1
|МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
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