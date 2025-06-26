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Агат РТ Агат CU IP УПАТС


IP АТС Агат серии CU поддерживают следующие телефонные сервисы:

  • Автоматическая настройка аппаратов (сервис AutoProvision);
  • Сервис DHCP;
  • Кнопки быстрого набора;
  • Сервис BLF;
  • Абонентский сервис;
  • Работу с корпоративным справочников контактов.
  • Поддерживается совместимость с моделями IP аппаратов, при наличии в них лицензии на протокол SIP 2.0 : Cisco/Linksys SPA50Х, SPA51Х, SPA50Х, SPA252, SPA303 Cisco 8811, 8841, 8851, 8861, 8851NR, 8845, 8865, 8865NR, 8821, 7811, 7821, 7861, 3905
  • Список может быть расширен под потребности заказчика при готовности предоставить оборудование для адаптации в сервисный центр Агат РТ.

Предусмотрены:

  • Аппаратное резервирование всех основных модулей АТС (блок питания, модуль управления, интерфейсные модули);
  • Возможность замены неисправного модуля без отключения питания на АТС и прерывания текущих разговоров на станции (горячая замена);
  • Резервирование маршрутов звонка и автоматический переход на резервный канал связи при недоступности основного;
  • Специальные меры по защите звонков при использовании IP телефонии и защита АТС от несанкционированного доступа;
  • Круглосуточный контроль за работой АТС и оповещение администратора о нештатных ситуациях.

Можно подключить к IP АТС Агат CU:

  • от 8 до 5000 абонентов аналоговых телефонных аппаратов (FXS);
  • от 20 до 2500 абонентов цифровых телефонных аппаратов (DPN);
  • от 10 до 6000 абонентов IP телефонов;
  • от 10 до 6000 абонентов DECT систем;
  • от 8 до 5000 каналов аналоговых телефонных линий (FXO);
  • от 1 до 16 цифровых потоков Е1 (ISDN PRI);
  • от 1 до 500 IP транков (внешние VOIP соединения);
  • Выделенные ТЧ каналы.

В базовую комплектацию в IP АТС Агат CU встроены дополнительные функции:

 

 

Николай Трипочкин, Руководитель направления, Агат-РТ "Решения для силовых структур. Комплексный подход к обновлению связи на основе российского оборудования"  Конференция CNews 17.09.2024 | "Цифровизация госсектора 2024"

 

 

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Treolan и «Агат-РТ» начинают сотрудничество 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 3
23.09.2024 Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise 2
14.11.2023 Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1
10.04.2023 Гохран России выбрал отечественную IP-АТС 2
25.07.2022 Netwell стала дистрибьютором «Агат РТ» 1
23.06.2022 Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию 1
04.04.2022 «АМТ-груп» расширяет сотрудничество с разработчиками коммуникационных решений 1
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Агат РТ и организации, системы, технологии, персоны:

Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 50 8
TrueConf - ТруКонф 410 2
Naumen - Наумен 655 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Сател 151 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 100 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 94 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 408 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 266 1
Oberon - Оберон 59 1
ХайТэк Интеграция 21 1
ХайТэк - Hi-Tech 210 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Merlion - Мерлион 844 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 1
Кеды профессора 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7728 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3139 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 210 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5598 1
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8318 8
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8438 4
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 3
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 39 3
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Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 149 1
Microsoft Windows 15980 1
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