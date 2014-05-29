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Индексная книга CNews*
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УАТС учрежденческая (офисная) АТС УПАТС учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция ведомственные сети связи PABX Private Automatic Branch eXchange

УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange


29.05.2014 Рынок учрежденческих АТС в России сократился на 11%
29.05.2014 Российский рынок УАТС в 2013 г. сократился на 11%
11.09.2012 Российские офисы переходят на IP-связь
11.09.2012 Продажи УАТС в 2011 г. составили 2036,7 тыс. портов
22.03.2012 Race Communications осуществил модернизацию УАТС в ГК «Космос»
10.02.2012 Определены лидеры российского рынка IP-УАТС
15.12.2011 В 2010 г. в России продано 1625,7 тыс. портов УАТС
27.06.2008 Управление делами мэра и правительства Москвы заказывает установку УАТС
10.12.2007 УФНС России по Московской области ищет поставщика УАТС
27.08.2007 СПбГТИ объявил конкурс на поставку УПАТС
28.05.2007 Верховный суд Карелии объявил конкурс на установку УАТС
15.05.2007 "СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем
05.02.2007 ОВО Петроградского района объявило конкурс на обслуживание УПАТС
23.01.2007 УГИБДД Петербурга объявило конкурс на обслуживание УПАТС
27.03.2006 "Воронежсинтезкаучук" переведен на цифровую связь
27.01.2006 ACS-Free: бесплатная IP-УАТС
16.09.2005 Рынок корпоративной телефонии меняет очертания
28.06.2005 Минрегионразвития установит УАТС
01.09.2004 Рынок учрежденческих АТС: IP доминирует
09.08.2004 НМТП ввел в эксплуатацию УПАТС Meridian 1
23.01.2003 Решение E1 для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает передачу голосового трафика даже при максимальной загрузке сети
05.12.2002 В Москве открылась пятая международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи-2002"
16.01.2002 "Белый Медведь" установила MD110 в "Кузбасэнерго"

Публикаций - 234, упоминаний - 239

УАТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1005 54
Cisco Systems 4876 41
Nortel Networks 1295 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 20
Siemens AG - Siemens Group 2543 19
Microsoft Corporation 23514 16
Beltel - Белтел 139 16
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 14
Сател 78 10
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 241 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9462 9
Ланит - АПТ Телеком 24 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10088 8
АйТи 1284 8
Mitel Corp - Mitel Networks 57 8
LG Electronics 3542 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 7
Dialogic Corp 90 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8057 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 6
Samsung Electronics 9740 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6268 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 6
Genesys 201 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6952 5
Крок - Croc 1710 5
Intel Corporation 11673 5
Huawei 3512 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 255 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 416 5
HP 3Com 677 5
МегаФон ПетерСтар 325 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 387 4
IBM - International Business Machines Corp 9195 4
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 4
Naumen - Наумен 516 4
Информ 287 4
Россети Ленэнерго 2351 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6201 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 303 3
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 6 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6636 2
РусГидро - Чиркейская ГЭС 3 2
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 161 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 2
Альфа-Банк 1600 2
Связной ГК 1337 1
LinkedIn 582 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 845 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 1
Татнефть 206 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 339 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
МКБ - Московский кредитный банк 413 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2836 1
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
British Airways - British Midland International 124 1
РЖД - Российские железные дороги 1623 1
Северсталь ПАО - Severstal 369 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 83 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 1
Barclays 98 1
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Цифроград 171 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17981 21
Президент Российской Федерации 3721 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9139 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 6
ПФР Департамент информационных технологий 184 4
Федеральное казначейство России 1549 4
ПФР Региональные отделения 47 4
Правительство Москвы 1994 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10390 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 394 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 2
Управление делами президента Российской Федерации - Клинический санаторий Барвиха 2 2
Верховный суд Российской Федерации 779 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 53 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 336 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 382 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 24 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 62 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 11
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2572 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
Электрокабель 7 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22266 141
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7365 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53379 79
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79276 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39049 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17535 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25702 61
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6017 51
Аналоговые технологии 2664 47
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3127 37
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3492 34
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 2983 33
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11384 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10944 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10058 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26002 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17341 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13592 27
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 312 27
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14860 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25043 25
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 836 25
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 1448 24
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11656 24
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 777 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6080 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта 519 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8731 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8761 22
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2356 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8170 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11524 21
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 575 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9446 20
Голосовые сообщения - Voice messages 1713 19
Сеть передачи данных 3340 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5456 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3861 18
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5449 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4628 17
Microsoft Windows 2000 12681 23
Avaya Definity УАТС 103 21
Nortel Meridian 38 15
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 12
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 94 11
Avaya IP Office Cloud Platform 81 10
Microsoft Skype 1977 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 9
Apple iPhone 6 6178 7
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 36 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2905 6
Apple iOS 6814 6
Age of Kings 3446 6
Google Android 12572 6
Microsoft Exchange 1335 4
Microsoft Outlook 1281 4
Microsoft Windows 14456 4
Microsoft Office 3442 4
Cisco CallManager 22 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4360 4
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 4
МТС Автосекретарь 63 4
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 67 4
Cisco CP - серия IP-телефонов 35 3
Microsoft Exchange Server 472 3
Nokia Eseries 39 3
Microsoft SQL Server 1475 3
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 103 3
Avaya Aura Communication Manager 44 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 168 3
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 3
Ericsson MD 3 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 3
Microsoft Edge - браузер 1934 3
Avaya Aura 45 3
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 20 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 140 3
Microsoft Office Communications Server 48 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 2
Солонин Виталий 89 5
Степанов Антон 57 3
Васильев Евгений 116 3
Трушин Сергей 5 3
Мякишева Марина 84 2
Бызов Дмитрий 38 2
Демидов Михаил 133 2
Шаронин Сергей 3 2
Дронов Дмитрий 26 2
Рейман Леонид 1031 2
Аитов Тимур 197 2
Айнетдинов Артур 6 2
Швитченко Валерий 2 2
Новиков Александр 34 2
Санадзе Георгий 16 2
Казак Максим 161 2
Тарасов Арсений 44 2
Иванников Дмитрий 41 2
Медведев Дмитрий 1631 2
Чернович Михаил 3 2
Burns Tom - Бернс Том 19 2
Чиркунов Олег 11 1
Заярузный Максим 2 1
Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
Кулашова Анна 19 1
Тихонов Александр 65 1
Паршин Максим 274 1
Слизень Виталий 242 1
Шептунов Евгений 1 1
Арсентьев Андрей 60 1
Кравченко Олег 12 1
Подобайло Николай 16 1
Новиков Евгений 41 1
Мирошников Борис 60 1
Баранова Наталья 5 1
Ельцин Борис. 78 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
Набиуллина Эльвира 78 1
Кириенко Владимир 131 1
Путин Владимир 2735 1
Россия - РФ - Российская федерация 123072 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39397 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15001 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13168 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50203 21
Европа 21319 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17149 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6313 14
Германия - Федеративная Республика 12016 11
Ближний Восток 2649 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12819 7
Африка - Африканский регион 3272 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1212 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2557 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2023 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2328 5
Франция - Французская Республика 7086 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 4
Япония 12884 4
Украина 7275 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2317 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 559 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2376 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1342 4
Европа Западная 1346 3
Канада 4710 3
Израиль 2609 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 635 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 977 3
Испания - Королевство 3601 3
Европа Восточная 2999 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 3
Испания - Каталония - Барселона 716 3
Беларусь - Белоруссия 4268 3
Россия - СФО - Новосибирск 3714 3
Земля - планета Солнечной системы 9708 3
Казахстан - Республика 4849 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15099 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41733 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9197 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42047 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10321 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15083 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24023 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10708 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8876 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6047 13
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 10
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1739 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2721 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20160 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4005 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4206 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3895 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3907 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1405 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14100 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8299 7
Абонентская база - Абонентская плата 5302 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4494 6
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1655 6
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