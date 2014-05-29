УАТС учрежденческая (офисная) АТС УПАТС учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция ведомственные сети связи PABX Private Automatic Branch eXchange
УАТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 5
|Степанов Антон 57 3
|Васильев Евгений 116 3
|Трушин Сергей 5 3
|Мякишева Марина 84 2
|Бызов Дмитрий 38 2
|Демидов Михаил 133 2
|Шаронин Сергей 3 2
|Дронов Дмитрий 26 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Аитов Тимур 197 2
|Айнетдинов Артур 6 2
|Швитченко Валерий 2 2
|Новиков Александр 34 2
|Санадзе Георгий 16 2
|Казак Максим 161 2
|Тарасов Арсений 44 2
|Иванников Дмитрий 41 2
|Медведев Дмитрий 1631 2
|Чернович Михаил 3 2
|Burns Tom - Бернс Том 19 2
|Чиркунов Олег 11 1
|Заярузный Максим 2 1
|Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
|Кулашова Анна 19 1
|Тихонов Александр 65 1
|Паршин Максим 274 1
|Слизень Виталий 242 1
|Шептунов Евгений 1 1
|Арсентьев Андрей 60 1
|Кравченко Олег 12 1
|Подобайло Николай 16 1
|Новиков Евгений 41 1
|Мирошников Борис 60 1
|Баранова Наталья 5 1
|Ельцин Борис. 78 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
|Набиуллина Эльвира 78 1
|Кириенко Владимир 131 1
|Путин Владимир 2735 1
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