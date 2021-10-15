Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Паршин Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 193
Паршин Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Семенов Алексей 67 21
|Кисляков Евгений 83 21
|Ципорин Павел 51 20
|Лысенко Эдуард 209 20
|Малков Павел 38 19
|Акимов Максим 167 18
|Кудрин Алексей 63 18
|Носков Константин 201 18
|Албычев Александр 74 17
|Терещенко Денис 38 17
|Рымар Максим 36 17
|Чернышенко Дмитрий 234 17
|Хайруллин Айрат 39 15
|Никифоров Николай 1126 15
|Песчанских Георгий 37 14
|Войтенко Олег 24 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Шадаев Максут 384 13
|Бокова Людмила 80 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Путин Владимир 1824 11
|Малахов Александр 16 11
|Скляр Алексей 49 11
|Волин Алексей 113 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Осипов Владимир 17 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Егоров Максим 23 11
|Мишустин Михаил 302 11
|Копырин Федор 11 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Симаков Олег 106 11
|Пак Олег 90 11
|Казарин Станислав 100 11
|Власов Сергей 76 11
|Иванов Олег 124 11
|CNews Analytics 1988 2
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
|Quantum Technology Readiness Levels 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759308, в очереди разбора - 662998.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru