Паршин Максим

Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 3

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1

Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1

Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 3

Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1

Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1

Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 2

Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 1

Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1

Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1

Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 1

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1