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Паршин Максим


15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 3
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 3
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 3
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 2
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 Из реестра российского ПО исключат до 30% продуктов по наводке участников рынка 1
14.09.2021 ИТ-отрасль позитивно оценила принятие «второго пакета мер поддержки» 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 2
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 2
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 2
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 18
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 2
29.07.2021 Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации 1
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 1
22.07.2021 Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее 1
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 1
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 1
21.06.2021 Дмитрий Чернышенко: к 2024 году минимум 70% закупок ИТ-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное ПО 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
11.06.2021 Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза 1
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
12.05.2021 Минцифры России приглашает российские ИТ-стартапы к участию в программе акселерации 1

Публикаций - 141, упоминаний - 193

Паршин Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
VK - Mail.ru Group 2483 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Yandex - Яндекс 4101 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Directum - Директум 645 4
ОТР 135 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Microsoft Corporation 11060 4
Huawei 2730 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
РТЛабс 145 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Программный продукт ГК 92 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Google LLC 7144 2
Telegram Group 702 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Fanuc - Фанук 10 1
Крок 1219 1
Nortel Networks 222 1
Siemens Communications 7 1
SAP SE 3211 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Xiaomi 904 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Nokia Networks 54 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Nokia Siemens Networks 166 1
Центр2М - Center2М 47 1
НТВ-Плюс 174 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Почта России ПАО 1572 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Транснефть 159 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Газпром нефть 382 1
Роснефть НК 367 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта Банк 289 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 74
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 26
Правительство РФ 2201 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 21
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 19
Счётная палата РФ 460 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 18
Федеральное казначейство России 766 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 18
Руссофт - Russoft 250 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 24
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Госуслуги - Суперсервисы 14 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Google Android 10750 3
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 3
Linux OS 4253 3
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 9 2
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 2
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 2
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Госуслуги - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 4 1
ВГТРК Смотрим 14 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
РСА Помощник ОСАГО 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Rakuten Viber 429 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Четвернин Алексей 651 23
Семенов Алексей 67 21
Кисляков Евгений 83 21
Ципорин Павел 51 20
Лысенко Эдуард 209 20
Малков Павел 38 19
Акимов Максим 167 18
Кудрин Алексей 63 18
Носков Константин 201 18
Албычев Александр 74 17
Терещенко Денис 38 17
Рымар Максим 36 17
Чернышенко Дмитрий 234 17
Хайруллин Айрат 39 15
Никифоров Николай 1126 15
Песчанских Георгий 37 14
Войтенко Олег 24 13
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Рудзевич Мария 34 12
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 12
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Россия - Калужская область 571 8
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