Минцифры придумывает новый механизм продвижения российского ПО по формуле «рынок в обмен на инвестиции»

Российские разработчики ПО получат новый механизм продвижения своей продукции – власти обеспечат им заказчиков и даже некоторые преференции на госзакупках. Взамен разработчики должны будут заключать соглашения с заказчиками, в котором будут детально прописаны все требования к ПО. Финансовую помощь государства новая программа поддержки не предусматривает.

Заказчиков предоставит государство

Минцифры России возьмет на себя разработку нового механизма обеспечения российских разработчиков ПО стабильным спросом на их продукцию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра связи Максима Паршина. Он станет частью общей программы поддержки отечественной ИТ-отрасли и, в частности, разработчиков программного обеспечения.

Новый механизм можно охарактеризовать фразой «рынок в обмен на инвестиции». Роль государства в нем сведена лишь к предоставлению компаниям спроса на их продукт, плюс есть опциональная возможность обеспечения их некими преференциями на госзакупках. Разработчики со своей стороны будут писать софт в соответствии с требованиями заказчиков за счет частных инвестиций, уточняет информагентство.

Фото: ArthurHidden / FreePik Разработчикам ПО больше не придется самостоятельно искать заказчиков - их им предоставит государство

«Мы планируем сконцентрировать внимание на привлечении негосударственных инвестиций в ИТ, – сказал Максим Паршин. – В частности, через реализацию механизма "рынок в обмен на инвестиции", когда компания берет ответственность за развитие продукта, а государство обеспечивает на него гарантированный спрос».

Тонкости новых правил

Краеугольным камнем нового механизма поддержки станет соглашение между компанией-разработчиком и властями, заключение которого строго обязательно. Именно подписание этого документа обяжет компанию разрабатывать софт «под требования индустриальных заказчиков», без какой-либо свободы творчества. «То есть он сделает не то, что может, а то, что нужно, это будет утверждено со стороны заказчика – рынка», – отметил Максим Паршин.

Шаблон такого соглашения на момент публикации материала в свободном доступе отсутствовал. Замминистра связи подчеркнул лишь, что этот документ по умолчанию будет содержать, во-первых, график разработки ПО, которому должен будет следовать исполнитель, во-вторых, перечень функциональных возможностей разрабатываемого приложения.

Государственный арбитраж

Во избежание потенциальных конфликтов и спорных ситуаций между компаниями – заказчиками ПО и фирмами, его разрабатывающими, может потребоваться помощь третьей стороны, например, властей и связанных с ними ведомств. Такую идею озвучил Максим Паршин.

По словам замминистра, «арбитром» в таких случаях может выступить непосредственно Минцифры или, в качестве альтернативы, Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ). Паршин отметил, что оба ведомства «готовы выступить арбитром между какими-то несбыточными ожиданиями заказчиков и возможностями разработчиков»

«Бонусы» разработчикам

Разработчики ПО, решившиеся на работу по такой схеме и рассчитывающие на помощь властей, могут ожидать, что Правительство «расчистит» им путь к заказам на их продукцию. Максим Паршин отметил, что к подобным преференциям может относиться, в том числе, участие в госзакупках по принципу «второй лишний» для системно значимых компаний. Альтернативный вариант – «приоритет доступа к объектам критической информационной инфраструктуры или другие инструменты поддержки».

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«Мы исходим из того, что компания, получившая статус системно значимой, подписав такое соглашение с правительством, понимает те преференции, которые может дать государство, и в перспективе, когда и если продукт будет соответствовать заявленному результату, сможет найти финансирование на рынке с очевидностью. Мы это понимаем, мы уже в диалоге с крупнейшими и с некрупнейшими компаниями. Мы пониманием, что заинтересованность большая», – отметил замминистра связи.

Чтобы новая схема работала, потребуются коррективы действующего в России законодательства, в том числе и закона «Об информации». В него, сообщил Паршин, предлагается внести статус системно значимой ИТ-компании. Замминистра добавил, что необходимые для этого поправки уже подготовлены.

Заказы будут

Интерес к отечественному ПО на фоне всем известных событий в России сильно вырос. Для примера, только за период с марта по апрель 2022 г. спрос подскочил в 10 раз. Больше всего клиентов интересовали операционные системы и ПО для видеоконференцсвязи.

В этом случае интерес проявили сами клиенты в стремлении как можно быстрее отказаться от иностранных разработок, чтобы снизить вероятность ощутить на себе последствия санкций. Но в некоторых случаях «программное импортозамещение» может быть навязанным «сверху» – в феврале 2023 г. CNews писал, что власти обяжут госкомпании использовать исключительно российское ПО на объектах критической информационной инфраструктуры. На отказ от иностранного софта у них совсем немного времени – до 2024 г.