Промышленность загоняют в нормы. Власти составили план по переводу госкомпаний на российское ПО

Минпромторг опубликовал план по переходу промышленности на отечественный софт. В 2024 г. на объектах критической информационной инфраструктуры ряд госкомпаний будет использовать только российское программное обеспечение.

Переход по плану

Минпромторг подготовил план по переходу госкомпаний ряда отраслей на использование преимущественно российского софта, пишет «Интерфакс». Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас по документу проводятся общественные обсуждения и антикоррупционная экспертиза.

План распространяется на госкомпании федерального и регионального уровней и затрагивает заказчиков, которые осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности, а также использующих атомную энергию.

О плане

В самом плане есть перечень различного программного обеспечения (порядка 100 наименований) и проценты перехода на него для каждой категории промышленности, которые должны быть достигнуты в 2022, 2023 и 2024 гг.

По итогам 2023 г. для горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной и химической промышленности доля российского ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) устанавливаются на уровне 40-60%. Для атомной промышленности эти показатели выше — 80-100%.

По плану, полностью на отечественный софт госкомпании должны перейти в 2024 г.

Зачем переходить

Напомним, с 31 марта 2022 г. президент России Владимир Путин запретил приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры в России.

В апреле 2022 г. Правительство России утвердило требования к ПО, которое используют органы власти и госкомпании на значимых объектах КИИ. Появились правила согласования закупок иностранного софта и перехода на отечественное ПО. Теперь на значимых объектах КИИ может использоваться только софт, включенный в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

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Полностью перейти на российский софт планируют к 2025 г. По указу Президента России, уже с 1 января 2025 г. использование зарубежного ПО на значимых объектах КИИ, принадлежащих госкомпаниям будет под запретом.

Общие цифры

К объектам КИИ относятся значимые объекты промышленности, энергетики, связи, транспорта, здравоохранения, обороны, банковского сектора и других ключевых отраслей экономики. Сейчас в России, по данным «Интерфакса», насчитывается более 50 тыс. таких объектов в ведении более чем 5 тыс. организаций.

К 2024 г. в соответствии с программой «Цифровая экономика» доля отечественного ПО в закупках компаний с госучастием должна составить 80%. Еще в 2029 г. она была по данным издания на уровне 45%. В конце 2018 года были выпущены директивы для госкомпаний, предусматривающие их переход на преимущественное использование российского софта в 2018-2021 гг.