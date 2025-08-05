Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость)

Разделы

8 мая 1918 года издан декрет СНК - первый в Советской России правовой акт, предусматривающий уголовную ответственность за взяточничество. А именно: лишение свободы сроком не менее пяти лет. 8 мая 1918 года издан декрет СНК - первый в Советской России правовой акт, предусматривающий уголовную ответственность за взяточничество. А именно: лишение свободы сроком не менее пяти лет.
Нетрудовым доходам - заслон! (Неизвестный художник) 1988 год Нетрудовым доходам - заслон! (Неизвестный художник) 1988 год
Взятка - преступно и гадко! Сатирический плакат на тему коррупции. Изображен момент передачи взятки одного должностного лица другому. Невзначай, смахнув листок на пол и пододвинув купюры, чиновник совершил преступление, растрачивая казенные средства. Адресат взятки с улыбкой принимает её. Автор неизвестен, 1980г. Взятка - преступно и гадко! Сатирический плакат на тему коррупции. Изображен момент передачи взятки одного должностного лица другому. Невзначай, смахнув листок на пол и пододвинув купюры, чиновник совершил преступление, растрачивая казенные средства. Адресат взятки с улыбкой принимает её. Автор неизвестен, 1980г.
ПОРТРЕТ ВЗЯТОЧНИКА «Дай пять!», 1958 Худ. М. Черемных ПОРТРЕТ ВЗЯТОЧНИКА «Дай пять!», 1958 Худ. М. Черемных
«Он постиг одну науку, - как вернее взятки брать...» Плакат о борьбе с коррупцией. Он постиг одну науку, — как вернее взятку брать. Надо дать ему не "в руку", — "по рукам" покрепче дать. Резанов Б., 1956 год. «Он постиг одну науку, - как вернее взятки брать...» Плакат о борьбе с коррупцией. Он постиг одну науку, — как вернее взятку брать. Надо дать ему не "в руку", — "по рукам" покрепче дать. Резанов Б., 1956 год.
— Дай, Джек, Ивану Ивановичу в лапу..., 1960-70-е Худ.: Зелинский Валерий Фёдорович — Дай, Джек, Ивану Ивановичу в лапу..., 1960-70-е Худ.: Зелинский Валерий Фёдорович
На теплом месте не тужил, знал вымогательства науку… (Травин В.) 1987 год Оригинальный сатирический плакат эпохи «перестройки» посвящен проблеме коррупции, а именно продаже должностей. С началом новой эпохи с середины 1980-х гг., когда были провозглашены новые ценности – гласности, плюрализма мнений, снятия цензуры, стали подниматься на поверхности животрепещущие темы, в том числе злоупотребление должностными полномочиями. На теплом месте не тужил, знал вымогательства науку… (Травин В.) 1987 год Оригинальный сатирический плакат эпохи «перестройки» посвящен проблеме коррупции, а именно продаже должностей. С началом новой эпохи с середины 1980-х гг., когда были провозглашены новые ценности – гласности, плюрализма мнений, снятия цензуры, стали подниматься на поверхности животрепещущие темы, в том числе злоупотребление должностными полномочиями.
Шито-крыто Плакат на тему получения взятки на рабочем месте. Женщина пытается попасть в ателье, но вывеска каждый раз остается неизменной, другие же клиентки по-прежнему получают обслуживание у портного. Причина в том, что они дополнительного платят мастерам, чтобы заказать услугу подгона одежды по фигуре без очереди. В. Гусев, 1958г. Шито-крыто Плакат на тему получения взятки на рабочем месте. Женщина пытается попасть в ателье, но вывеска каждый раз остается неизменной, другие же клиентки по-прежнему получают обслуживание у портного. Причина в том, что они дополнительного платят мастерам, чтобы заказать услугу подгона одежды по фигуре без очереди. В. Гусев, 1958г.
Клюнул сторож на крючок… (Трюнев Ю.) 1986 год Советский плакат указывает на проблему коррупции, обыгрывая ряд громких уголовных дел, связанных с Министерством Рыбного хозяйства. Плакат СССР изображает коррупционную схему, налаженную между руководителем и сторожем рыбного предприятия. Клюнул сторож на крючок… (Трюнев Ю.) 1986 год Советский плакат указывает на проблему коррупции, обыгрывая ряд громких уголовных дел, связанных с Министерством Рыбного хозяйства. Плакат СССР изображает коррупционную схему, налаженную между руководителем и сторожем рыбного предприятия.
«Смерть взятке!» Кто сейчас самый грозный враг революции? - Взяточник... Плакат о борьбе с коррупцией на заре советской власти. Неизвестный художник, 1922 год «Смерть взятке!» Кто сейчас самый грозный враг революции? - Взяточник... Плакат о борьбе с коррупцией на заре советской власти. Неизвестный художник, 1922 год
05.08.2025 Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки

атиев приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК России), пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Главного военного
28.04.2025 Бывший замглавы Минцифры отправлен в тюрьму на девять лет за многомиллионную взятку

удем его обжаловать», – сообщил Саушкин Tadviser. Отметим, что Паршина судили по статье о получении взятки в особо крупном размере. За такое преступление УК РФ предусматривает наказание в виде

31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

ии СК. Начальнику военного представительства Сергею Болгареву был предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 15
27.01.2025 Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет

шесть, получит до пятнадцати Бывший исполняющий обязанности замглавы Севастополя Евгений Горлов проведет еще три месяца своей жизни под стражей – его задержали в августе 2024 г. за получение крупной взятки. Как пишет ТАСС, ему продлили срок ареста до 20 апреля 2025 г. а сам он подозревается в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Свою вину Горлов п
07.10.2024 Арестованный экс-замглавы Минцифры Паршин попросился на СВО

цам, чьи уголовные дела еще не были переданы для рассмотрения в суд. Госдума Обвиняемый в получении взятки в 3,5 млн руб. Максим Паршин может отправиться воевать Второго октября 2024 г. на офиц
12.09.2024 На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке

Взятки берут в конторах Заместитель главы и двое сотрудников Ивано-Франковского областного военкомата задержаны за взятки от уклонистов. Об этом в начале сентября 2024 г. Об этом в начале сентября 2024 г. была опубликована информация в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Начальник отделения военно
12.09.2024 Экс-начальник отдела Следкома России может сесть на 20 лет за взятку от хакеров в биткоинах на 7 млрд рублей

Хакеры платили взятки В Балашихинском горсуде Подмосковья идут слушания по делу для бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, обви
26.08.2024 В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю

) предъявил обвинение бывшему генеральному директору ООО «Ант» Сергею Путилину в даче особо крупной взятки на общую сумму два млн руб. начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России А
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов

и взяток от поставщиков армейских игр. Заместители начальника армейского спортивного клуба, бравшие взятки, но давшие показания на господина Барышева, отделались условными сроками. Барышеву наз
22.05.2024 Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии

чали новую политику по борьбе с отмыванием денег, стремясь предотвратить проникновение незаконных и коррумпированных финансовых средств в американскую экономику. Новые меры жизненно важны для о
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку»
14.02.2024 В Президентской академии предложили использовать искусственный интеллект для борьбы с коррупцией

го интеллекта «Сколтеха» Кирилл Половников. Соединение таких индикаторов максимально точно высветит коррупционные риски, что на данный момент является главной заботой исследователей и вполне мо
10.10.2023 Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

10 лет строгого режима Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уголовных дел в отношении одного из совладельцев НКК Александра Калинина, его жены и сына, сообщил «Коммерсант». Ионкин был приговорен к 10 годам колон
15.08.2023 Арестованный за взятку ИТ-бизнесмен Александр Моносов начал сдавать гендиректорские посты

следует из базы «Контур.фокус». В июле 2023 г. Александр Моносов был задержан по подозрению в даче взятки наряду с экс-замминистра Минцифры Максимом Паршиным, которому предъявили обвинение в н
26.07.2023 Экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО

Взят под стражу Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина и отправил его под стражу до 12 сентября 2023 г. по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Ранее, в середине июля 2023 г., Басманный суд столицы отправил Паршина под домашний арест, хотя следств
14.07.2023 Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест

Паршин под домашним арестом Басманный районный суд Москвы не стал арестовывать замглавы Минцифры России Максима Паршина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На ходатайство Следственного комитета, который запросил ему арест до 12 сентября 2023 г., суд ответил отказом. «В удовлетворении ходатайства следователя об избра
07.07.2023 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» получил 6 лет и 25 млн руб. штрафа за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

Приговор суда Кузьминский райсуд столицы признал Андрея Левакова, проработавшего в «Ростелекоме» с сентября 2013 г. по март 2020 г., виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. Об этом сообщил «Коммерсант». Гособвинитель предлагал назначить в качестве наказания 12 лет колонии и штраф 300 млн руб. Судья Ольга Соболь сократила срок в два р
04.05.2023 «Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

идалось, что розничный бизнес полностью перейдет на облачные кассы. С учетом наличия технологий и каналов продаж у МТС будет синергетический эффект. Но, оказалось, что прямые продажи на данном рынке «коррумпированы другими игроками», сетует Горбунов. «Кроме того, как всегда в малом бизнесе, коробочным продукт оказался не совсем «коробочным», - добавляет топ-менеджер МТС. – В итоге началась

03.04.2023 МТС подтвердила соответствие антикоррупционной комплаенс-системы стандарту ISO

еджмента принципам этичного ведения бизнеса и ярко выраженный «тон сверху», открытость персонала и профессионализм интервьюируемых сотрудников, а также эффективно настроенный цифровой документооборот антикоррупционной комплаенс-системы.
03.11.2022 Менеджер Apple сядет на 25 лет за воровство, попилы и откаты

2-летний Дхирендра Прасад (Dhirendra Prasad), будучи закупщиком в Apple, присваивал себе средства производителя iPhone при помощи различных мошеннических схем. Он занимался подделкой накладных, брал «откаты» и воровал компьютерные комплектующие. Суммарный ущерб, нанесенный калифорнийской компании, составил около $17 млн. Дхирендра Прасад может отправиться в тюрьму на срок до 25 лет На работ
04.02.2022 Российской ИТ-чиновнице за взятку дали 10 лет строгого режима

с-председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларису Кузнецову виновной в получении взятки и приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Как пишет саратовский по
20.12.2021 Объем «откатов» при госзакупках превышает 6,5 трлн руб. «Откат» достигает 65% госконтракта

Российские традиции незыблемы Коррупция в России при госзакупках достигла колоссальных масштабов. Как пишет РБК со ссылкой

12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей

связи требует больших инвестиций. Связь с королевской семьей Непала В 2012 г. TeliaSonera оказалась в центре крупного коррупционного скандала. Шведские журналисты выяснили, что компания предоставила взятки на сумму в несколько сотен миллионов долларов людям из окружения Гульнары Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. Целью было предоставление преференций для п
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима

признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Копейкина виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки

16.07.2021 Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы»

ния радиоэлектронной продукции статуса «российской», официальная независимая экспертиза обнаружила «коррупциогенные факторы» (копия заключения имеется в распоряжении редакции). Напомним, речь и
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города»

Арест министра цифрового развития Киргизии Азамата Дыйканбаева В Киргизии арестован Азамат Дыйканабев, местный министр цифрового развития и вице-премьер. Его обвиняют в вымогательстве взятки у иностранной компании, являющейся подрядчиком по проекту «Безопасный город», сообщила представитель Государственного комитета по национальной безопасности республики (ГКНБ) Назгуль Кыды
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах

обвинение, по данным РБК, запросило для них 10 и 13 лет заключения соответственно. Колбов и Белоусов – бывшие сотрудники Следственного управления ФСБ России (СУ ФСБ). Они обвиняются в вымогательстве взятки в размере 65 млн руб. в биткоинах у семьи бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова. По информации пресс-секретаря Второго западного окружного военного суда Ирины Жирн
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

терфакс». Андрею Левакову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере). В «Ростелекоме» сообщили, что Леваков занимал пост замгендир
24.11.2020 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами

цензию Томас Мойер собирался заплатить 50 iPad или $14 тыс. (1,06 млн руб.). Расследование длиною в два года По словам окружного прокурора Санта-Клары Джеффа Розена (Jeff Rosen), обвиняемый предложил взятку капитану Джеймсу Дженсену (James Jensen), а вместе с ним – и младшему шерифу Рику Сангу (Rick Sung). По данным следствия, которое длилось около двух лет, Мойер пообещал Дженсену, что тот
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»

iaSonera также входило в число крупнейших акционеров «Мегафона». Главный скандал вокруг TeliaSonera развернулся осенью 2012 г, когда шведские журналисты выяснили, что компания платила многомиллионные взятки людям из окружения Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, за преференции для принадлежащего ей узбекского сотового оператора Coscom. За несколько м
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты»

Решение суда Бывший топ-менеджер ритейлера цифровой и бытовой техники DNS Александр Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. за откаты, которые он брал с подрядчиков. Об этом сообщил в соцсети Facebook гендиректор DNS Дмитрий Алексеев, на его публикацию первым обратило внимание издание «Комсомольская правда». Помимо это
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва»

ения — «в связи с утратой доверия». Напомним, в июле Иванов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — на сумму 4,4 млн руб. По информации следствия, средства были
07.08.2019 Сотрудники крупнейшего сотового оператора США за взятки ставили в его сети вредоносное ПО и «железо»

Дело о взятках Сотрудники американского сотового оператора AT&T за взятки разблокировали миллионы смартфонов, прошитых под сеть оператора, а также установили вр
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

ститель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — на сумму 4,4 млн руб. Следствие полагает, что средства были

11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски

еля правления Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на свои источники. Перед задержанием Ивано
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК

ала его комплектацию ИБП и монохромным лазерным принтером А4 с двусторонней автоматической печатью. Двухфакторная взятка По итогам электронного голосования, проведенного в августе 2018 г. побед
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции

указал, что TeliaSonera действительно осуществляла платежи в адрес офшора Takilant, за которым стояла Гульнара Каримовой. В то же время Каримову нельзя причислить к группе лиц, которым перечислялись взятки. На этом основании суд принял решение оправдать обвиняемых. Прокуратура будет решать вопрос о подаче апелляции.
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников

тюремные сроки, однако большинство остались на своих постах, отделавшись предупреждением или незначительным наказанием. Авторы проекта подчеркивают, что система предназначена не столько для наказания коррупционеров, сколько для того, чтобы вернуть на путь истинный чиновников, находящихся на ранних стадиях коррупции. В основном Zero Trust работала в небогатых изолированных регионах, удаленны
02.07.2018 Путин распорядился создать ИТ-систему для отлова чиновников-коррупционеров
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку

ости (ЦИБ) ФСБ Дмитрию Правикову. Как сообщает агентство ТАСС, суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к трем годам заключения условно. Правикова обвинили по статьям «злоупотре

