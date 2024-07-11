Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль

«Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» стью – всего 7 метров на пиксель. Это превышает показатели как российских, так и зарубежных крупных космических аппаратов гиперспектрального мониторинга Земли, отмечают в «Спутникс». «Ученые на

Газпром запускает завод по производству космических аппаратов ную камеру с имитатором солнца для воспроизведения экстремальных колебаний температуры, наблюдаемых в космосе. Вибрационные и акустические испытания воспроизводят условия запуска. Во время вибр

Caviar представил механические часы с частицей космического корабля Starship SpaceX астицей корабля миссии SpaceX. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз часовая коллекция бренда пополнилась новинкой – часами Stargazer X-Edition – циферблат которых украшает частица космического корабля Starship миссии SpaceX. Stargazer означает «наблюдающий за звездами», модель символизирует тягу человека к познанию, к звездам и космосу. Caviar Caviar представил механичес

«Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет кого класса. Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный дирек

ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного интеллекта. Компании разработали ИИ-решение, которое выявляет потенциальные нарушения правил охраны и эксплуат

Наземная инфраструктура показала себя самым незащищенным элементом космических систем Наземная инфраструктура, обслуживающая космические аппараты, является основной точкой входа для злоумышленников, намеревающихся взло

В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов рактеристики. Такие компоненты применяются в системах управления, а также телекоммуникационном оборудовании. Улучшенные параметры делают возможным использование модулей в системах спутниковой связи и космических аппаратах. Изделия позволят заменить аналогичные зарубежные решения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». Новые радиационно стойкие одно- и двухканальные источники питани

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В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G ) в ночь с 16 на 17 мая запустила вторую экспериментальную миссию «Рассвет-2»: три низкоорбитальных космических аппарата следующего поколения были запущены в космос. Об этом компания сообщила в

5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. Раньше с российских спутников, до «БЮРО 1440» в космосе, такое качество в реальном времени без задержек было невозможно предоставить. Резул

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году ая тяжелая ракета-носитель «Протон», которую запускали с Байконура, закончит пуски в 2025 году — в ракете используется токсичное гептиловое топливо, и ее должна сменить «Ангара». В «Ангаре» ис

Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник яйство, и нарушают эстетику городского ландшафта. Мы заменим сотни тысяч билбордов на планете одним в космосе. В Токио, например, такую рекламу сможет увидеть более 5 млн человек за день», — ск

Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса ачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Ресурс-П» выступает РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»

Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом тюменцев сегодня может превышать 90 Мбит/с, что позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском космических ракет в режиме онлайн», – сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений

Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. О полете в космос мечтают 37% россиян. Мужчины — значительно чаще женщин (47 и 27% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом мен

«Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии одится вопрос о проведении с помощью модифицированной версии микроскопа биомедицинских исследований в космосе. Наблюдение за поведением клеток в космосе позволит подтвердить или опроверг

Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом 36% чаще. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «Наш регион вносит свой вклад в развитие космоса. Например, в Тамбовском высшем авиационном военном училище летчиков проходили обучени

Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом дать за Международной космической станцией. «Жителей Орловской области всегда интересовало развитие космоса. В частности, наш регион прославил космонавт Александр Мисуркин, продолжительность по

Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом ычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос бо

Московский производитель увеличил выпуск кабельной продукции для воздушных судов и космических аппаратов на 63% атурной и радиационной стойкостью. Также к изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, благодаря чему их можно применять в различных критических отраслях промышленности – авиационной, космической, атомной, медицинской и многих других. «На отечественном рынке мы зарекомендовали себя как производитель не только кабелей специального назначения, но и высококачественных соедините

В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса , именно для этого и нужен эксперимент. В чем суть эксперимента Эксперимент должен помочь оператору космической группировки и производителям дронов проверить работу связи за горизонтом радиовид

Навстречу звездам: свердловчане стали чаще интересоваться космосом ычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос бо

Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков Резидент Научного парка МГУ и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» компания «Азмерит», входящая в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», представила образцы защитного покрытия для деталей малогабаритных звездных датчиков с коэффициентом поглощения излучения видимого диапазона 99,6%

Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе синими лучами, на поверхности — через белые светодиоды, в воздухе — ультрафиолетовым излучением, и в космосе — посредством инфракрасных лазеров. Фото: МФТИ Новая китайская сеть световой связи

Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов обеспечения данными отраслей народного хозяйства и экономики страны. В партию аппаратов вошло 16 спутников автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» №2. Основная полезная нагрузка космического аппарата (КА) «Зоркий-2М» - мультиспектральная камера, позволяющая получать и

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи овершенствованной оптикой и будет полностью готова к установке на борт реального космического аппарата. Российский терминал лазерной связи Как отмечают разработчики устройства, созданный ими терминал космической лазерной связи потребляет около 15 Вт, и при этом он способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км. Фото: МФТИ Лазерная связь позволит на

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи й локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-з

Самые интересные космические открытия 2023 года ытие астрономам помог сделать космический телескоп Джеймса Уэбба. Изображения и спектры, полученные космическим телескопом, позволяют предположить, что первые галактики во Вселенной были слишко

«Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году ИС), трекинга воздушных судов (ADS-B), спутникового интернета вещей (IoT). Также «Спутникс» создает космические аппараты для решения научных и образовательных задач, только в 2023 г. было произ

Холдинг «Т1» вышел на рынок дистанционного зондирования Земли ЗЗ, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, что повышает качество получаемых из космоса снимков и позволяет избежать искажений, связанных с погодными условиями. Модули обраб

Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника которая позволяет проводить стабильные сеансы связи со спутником, а также декодировать отправляемые космическим аппаратом поляризационные состояния одиночных фотонов. Спутниковая квантовая крип

RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры », – отметил гендиректор RuVDS Никита Цаплин. Космический аппарат RuVDS доставлен на орбиту 27 июня ракетой-носителем «Союз-2.1б». В начале июля с помощью аппарата была успешно протестирована у

«Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам ребуется производить какие-то специальные процедуры. Необходимо лишь внести в профайл сотрудника в «Ракете» номер СНИЛС: именно по нему «Госключ» идентифицирует работника, а также установить мо

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом ой конкурируют за большой будущий рынок, и это очень хорошо. Нас также беспокоит отставание в части космоса в двух сегментах. Во-первых, это сегмент ДЗЗ — дистанционного зондирования Земли. Даж

В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников го траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения. Еще одно преимущество — компактность и легкость. По словам разработчиков, такая батарея сможет активно работать не менее пяти лет, пока космический аппарат находится в тени Земли или Луны. Цифровое равенство регионов Первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» должен быть запущен 26 декабря 2023 г.

SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты и. Такая концепция также может быть использована в будущих приборах мониторинга углеродного баланса из космоса», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России

«Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников кого зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования различных небесных тел Солнечной системы. Такие ап

«Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса «Алмаз» представило первые серийные ЛБВ с охлаждением коллектора методом излучения тепла в открытое космическое пространство. Данный тип приборов позволяет снизить тепловую нагрузку на систему