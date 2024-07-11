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Астрономия Космос Ракетно-космические технологии и исследования SpaceTechракетостроение аэрокосмическая отрасль

Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль

  • День космонавтики - 12 апреля
  • SpaceTech – это технологии, которые используются для исследования космоса, работы в космических условиях, создания космических объектов и систем

11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»

стью – всего 7 метров на пиксель. Это превышает показатели как российских, так и зарубежных крупных космических аппаратов гиперспектрального мониторинга Земли, отмечают в «Спутникс». «Ученые на
02.07.2024 Газпром запускает завод по производству космических аппаратов

ную камеру с имитатором солнца для воспроизведения экстремальных колебаний температуры, наблюдаемых в космосе. Вибрационные и акустические испытания воспроизводят условия запуска. Во время вибр
17.06.2024 Caviar представил механические часы с частицей космического корабля Starship SpaceX

астицей корабля миссии SpaceX. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз часовая коллекция бренда пополнилась новинкой – часами Stargazer X-Edition – циферблат которых украшает частица космического корабля Starship миссии SpaceX. Stargazer означает «наблюдающий за звездами», модель символизирует тягу человека к познанию, к звездам и космосу. Caviar Caviar представил механичес
06.06.2024 «Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

кого класса. Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный дирек
06.06.2024 ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах

Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного интеллекта. Компании разработали ИИ-решение, которое выявляет потенциальные нарушения правил охраны и эксплуат
05.06.2024 Наземная инфраструктура показала себя самым незащищенным элементом космических систем

Наземная инфраструктура, обслуживающая космические аппараты, является основной точкой входа для злоумышленников, намеревающихся взло
28.05.2024 В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов

рактеристики. Такие компоненты применяются в системах управления, а также телекоммуникационном оборудовании. Улучшенные параметры делают возможным использование модулей в системах спутниковой связи и космических аппаратах. Изделия позволят заменить аналогичные зарубежные решения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». Новые радиационно стойкие одно- и двухканальные источники питани
24.05.2024 Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

2,9 мм 65 г без ремешка, 112 г с ремешком Цена 59 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI WATCH 4 Pro Космический дизайн респектабельны донельзя: корпус и ремешок выполнены из титана с алмазоподо
21.05.2024 В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G

) в ночь с 16 на 17 мая запустила вторую экспериментальную миссию «Рассвет-2»: три низкоорбитальных космических аппарата следующего поколения были запущены в космос. Об этом компания сообщила в
20.05.2024 5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи

на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. Раньше с российских спутников, до «БЮРО 1440» в космосе, такое качество в реальном времени без задержек было невозможно предоставить. Резул
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

ая тяжелая ракета-носитель  «Протон», которую запускали с Байконура, закончит пуски в 2025 году — в ракете используется токсичное гептиловое топливо, и ее должна сменить «Ангара». В «Ангаре» ис
12.04.2024 Земля в иллюминаторе: воронежцы увлеклись видео с МКС

12.04.2024 Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник

яйство, и нарушают эстетику городского ландшафта. Мы заменим сотни тысяч билбордов на планете одним в космосе. В Токио, например, такую рекламу сможет увидеть более 5 млн человек за день», — ск
10.04.2024 Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса

ачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Ресурс-П» выступает РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом

тюменцев сегодня может превышать 90 Мбит/с, что позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском космических ракет в режиме онлайн», – сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений

09.04.2024 Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. О полете в космос мечтают 37% россиян. Мужчины — значительно чаще женщин (47 и 27% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом мен
29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии

одится вопрос о проведении с помощью модифицированной версии микроскопа биомедицинских исследований в космосе. Наблюдение за поведением клеток в космосе позволит подтвердить или опроверг
19.03.2024 Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом

36% чаще. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «Наш регион вносит свой вклад в развитие космоса. Например, в Тамбовском высшем авиационном военном училище летчиков проходили обучени
19.03.2024 Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом

дать за Международной космической станцией. «Жителей Орловской области всегда интересовало развитие космоса. В частности, наш регион прославил космонавт Александр Мисуркин, продолжительность по
18.03.2024 Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом

ычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос бо
18.03.2024 Московский производитель увеличил выпуск кабельной продукции для воздушных судов и космических аппаратов на 63%

атурной и радиационной стойкостью. Также к изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, благодаря чему их можно применять в различных критических отраслях промышленности – авиационной, космической, атомной, медицинской и многих других. «На отечественном рынке мы зарекомендовали себя как производитель не только кабелей специального назначения, но и высококачественных соедините
14.03.2024 В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса

, именно для этого и нужен эксперимент. В чем суть эксперимента Эксперимент должен помочь оператору космической группировки и производителям дронов проверить работу связи за горизонтом радиовид
14.03.2024 Навстречу звездам: свердловчане стали чаще интересоваться космосом

ычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос бо
05.03.2024 Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков

Резидент Научного парка МГУ и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» компания «Азмерит», входящая в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», представила образцы защитного покрытия для деталей малогабаритных звездных датчиков с коэффициентом поглощения излучения видимого диапазона 99,6%
01.03.2024 Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе

синими лучами, на поверхности — через белые светодиоды, в воздухе — ультрафиолетовым излучением, и в космосе — посредством инфракрасных лазеров. Фото: МФТИ Новая китайская сеть световой связи

29.02.2024 Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов

обеспечения данными отраслей народного хозяйства и экономики страны. В партию аппаратов вошло 16 спутников автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» №2. Основная полезная нагрузка космического аппарата (КА) «Зоркий-2М» - мультиспектральная камера, позволяющая получать и
31.01.2024 В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

овершенствованной оптикой и будет полностью готова к установке на борт реального космического аппарата. Российский терминал лазерной связи Как отмечают разработчики устройства, созданный ими терминал космической лазерной связи потребляет около 15 Вт, и при этом он способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км. Фото: МФТИ Лазерная связь позволит на

09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи

й локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-з
31.12.2023 Самые интересные космические открытия 2023 года

ытие астрономам помог сделать космический телескоп Джеймса Уэбба. Изображения и спектры, полученные космическим телескопом, позволяют предположить, что первые галактики во Вселенной были слишко
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году

ИС), трекинга воздушных судов (ADS-B), спутникового интернета вещей (IoT). Также «Спутникс» создает космические аппараты для решения научных и образовательных задач, только в 2023 г. было произ
21.12.2023 Холдинг «Т1» вышел на рынок дистанционного зондирования Земли

ЗЗ, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, что повышает качество получаемых из космоса снимков и позволяет избежать искажений, связанных с погодными условиями. Модули обраб
01.12.2023 Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника

которая позволяет проводить стабильные сеансы связи со спутником, а также декодировать отправляемые космическим аппаратом поляризационные состояния одиночных фотонов. Спутниковая квантовая крип
16.11.2023 RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры

», – отметил гендиректор RuVDS Никита Цаплин. Космический аппарат RuVDS доставлен на орбиту 27 июня ракетой-носителем «Союз-2.1б». В начале июля с помощью аппарата была успешно протестирована у
16.11.2023 «Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам

ребуется производить какие-то специальные процедуры. Необходимо лишь внести в профайл сотрудника в «Ракете» номер СНИЛС: именно по нему «Госключ» идентифицирует работника, а также установить мо
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом

ой конкурируют за большой будущий рынок, и это очень хорошо. Нас также беспокоит отставание в части космоса в двух сегментах. Во-первых, это сегмент ДЗЗ — дистанционного зондирования Земли. Даж
31.10.2023 В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников

го траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения. Еще одно преимущество — компактность и легкость. По словам разработчиков, такая батарея сможет активно работать не менее пяти лет, пока космический аппарат находится в тени Земли или Луны. Цифровое равенство регионов Первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» должен быть запущен 26 декабря 2023 г.

30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты

и. Такая концепция также может быть использована в будущих приборах мониторинга углеродного баланса из космоса», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России

23.10.2023 «Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников

кого зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования различных небесных тел Солнечной системы. Такие ап
16.08.2023 «Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса

«Алмаз» представило первые серийные ЛБВ с охлаждением коллектора методом излучения тепла в открытое космическое пространство. Данный тип приборов позволяет снизить тепловую нагрузку на систему

03.08.2023 Константин Шадрин развивает аэрокосмические технологии в холдинге «Т1»

Холдинг Т1 объявляет о назначении Константина Шадрина директором Центра компетенций аэрокосмических технологий. Приоритетными целями Константина являются формирование технологической политики «Т1.аэро», развитие и масштабирование работы кластера в сфере беспилотных и космическ

Публикаций - 9635, упоминаний - 17130

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

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Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 554 235
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Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 233 168
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Google LLC 11528 157
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 156
Microsoft Corporation 24301 143
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 137
Орбита 290 133
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 103
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1196 102
Ростелеком 9374 96
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 105 89
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 81
Intel Corporation 12015 78
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 268 69
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11538 65
Совзонд - Sovzond 118 64
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 64
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 64
Элемент ГК - Микрон - Micron 1414 64
Kometa - Комета 156 59
Apple Inc 11808 58
Ростех - Автоматика Концерн 1610 58
IBM - International Business Machines Corp 9385 58
Прогноз 1604 57
Yandex - Яндекс 6789 56
МегаФон 8227 55
Парус Корпорация 548 54
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1248 54
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 124 53
HP Inc. 5650 53
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 385 52
Spirit DSP - Спирит Корп 464 51
Samsung Electronics 10094 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8548 45
EA - Electronic Arts 1284 43
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 43
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6874 794
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 583
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 457 389
Boeing 1008 264
Lockheed Martin 754 248
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 159
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 134
ЕКА Топливная компания 139 109
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 138 108
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 95
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 84
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 83
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 335 78
Arianespace 85 74
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 73
Газпром ПАО 1295 67
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 60
Northrop Grumman 202 60
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 642 59
ILS - International Launch Services 61 59
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 175 55
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 50
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 49
Россети Ленэнерго 1700 49
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 62 47
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 45
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 325 44
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Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 36
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 857 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1203 30
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 29
Ball Aerospace & Technologies 48 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 27
MODIS - Одежда 3000 57 27
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 43 27
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 25
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 22
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 20
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 18
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 623 15
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 12
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 9
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 8
ФКР - Федерация космонавтики России 7 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 7
Единая Россия - Политическая партия 287 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 4
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 35 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 4
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 63 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 4
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 114 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 41 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6819 2042
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61808 777
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47124 642
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1380 561
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12227 546
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10546 476
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1050 453
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17126 446
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2748 424
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11400 373
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3257 368
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 396 355
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20119 340
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2773 305
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29149 303
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16701 279
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9204 264
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25212 252
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2234 244
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4986 243
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19879 242
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15828 239
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4182 232
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11997 214
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13463 212
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28472 196
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20258 196
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1394 186
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27302 183
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11359 182
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24279 169
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1622 166
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23778 164
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23250 162
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9293 157
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2883 152
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11226 150
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23305 148
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4908 148
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15062 147
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1516 1143
Космодром Байконур 1060 966
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 636 458
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 466 427
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2643 350
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 332
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 498 250
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 241
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 213
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 205
Microsoft Windows 2000 8661 199
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 170
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 170
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 162
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 138
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 442 130
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 115 110
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 110
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 107
Google Earth - Google Планета Земля 455 100
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 147 100
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 95
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 94
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 93
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 91
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 83
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 83
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 82
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 99 73
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 73
Linux OS 9447 71
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 71
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 68
Microsoft Windows 15284 67
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 66
GeoEye IKONOS 110 64
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 64
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 64
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 62
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 61
Путин Владимир 3044 178
Перминов Анатолий 130 109
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 296 64
Иванов Сергей 381 64
Медведев Дмитрий 1646 50
Гагарин Юрий 87 50
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 45
Маленченко Юрий 58 45
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 44
Bush George - Буш Джордж 304 37
Котов Олег 49 37
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 36
Волков Сергей 72 35
Кононенко Олег 40 33
Юрчихин Федор 37 33
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 30
Левкевич Михаил 60 30
Тюрин Михаил 37 28
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 27
Никифоров Николай 1134 27
Королев Сергей 41 26
Рахманов Максим 47 26
Fink Michael - Финк Майкл 33 26
Урличич Юрий 52 24
Коптев Юрий 30 24
Виноградов Павел 31 24
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 23
Циолковский Константин 45 23
Рогозин Дмитрий 99 23
Шадаев Максут 899 23
Андронов Алексей 28 22
Фрадков Михаил 160 22
Мишустин Михаил 626 21
Рейман Леонид 1043 21
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 21
Simonyi Charles - Симони Чарльз 24 21
Прохоров Юрий 64 21
Лончаков Юрий 25 21
Нестеров Владимир 30 21
Крикалев Сергей 26 20
Россия - РФ - Российская федерация 137724 3769
Земля - планета Солнечной системы 10251 3422
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51399 2989
Европа 21534 1362
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 1341
Солнце - звезда Солнечной системы 5070 1114
Солнечная система - Solar system 2494 902
Луна - спутник Земли 1463 776
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 702
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1289 632
Япония 13179 602
Франция - Французская Республика 7740 502
Германия - Федеративная Республика 12520 484
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14023 471
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13190 440
Индия - Bharat 5324 437
Казахстан - Республика 5395 412
США - Калифорния 4573 403
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2811 390
Канада 4817 361
Израиль 2696 264
Италия - Итальянская Республика 4299 259
Украина 7503 244
Южная Корея - Республика 6540 230
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 479 225
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 585 221
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 196
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 196
Юпитер - планета Солнечной системы 540 196
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 448 193
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7094 191
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3491 179
Иран - Исламская Республика Иран 1057 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16751 174
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 711 171
Венера - планета Солнечной системы 274 151
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 149
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 654 142
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 184 137
США - Флорида 741 133
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27574 1664
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48919 1394
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8476 1267
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3665 1222
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1320 1001
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5503 827
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17481 622
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1649 473
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5453 466
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5592 364
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 799 357
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46352 349
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2990 307
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3839 300
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6463 296
Физика - Physics - область естествознания 2575 287
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1537 281
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 993 244
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9337 242
Энергетика - Energy - Energetically 4871 240
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9610 228
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15793 227
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4732 202
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10690 198
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10557 197
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8165 196
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3771 193
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1734 186
Водород - Hydrogenium - химический элемент 973 185
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7639 177
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5043 174
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2599 163
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1899 150
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12648 147
Английский язык 6455 145
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22999 144
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 391 144
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 163 143
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1235 141
Геология - Кратер - Crater 310 132
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11143 693
CNews RND - R&D.CNews 2273 430
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 402
Space Daily 528 225
New Scientist 1447 221
Казахстан Сегодня 308 187
AP - Associated Press 1996 174
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 135
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 126
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5859 110
SpaceDaily - Space Daily 187 103
Future - Space.com 198 94
Nature 805 85
Коммерсантъ - Издательский дом 1670 67
NEWSru.com 229 65
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 50
Phys.org 972 40
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 40
CNews - ZOOM.CNews 1818 33
ScienceDaily 400 30
Известия ИД 585 28
Washington Profile 142 28
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 27
NYT - The New York Times 1019 26
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 937 24
Space War 75 24
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 80 23
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 22
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 861 22
Российская газета 263 21
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 20
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 20
Военно-промышленный курьер 88 19
РИА Новости 870 19
Ведомости 869 16
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 16
Times 609 15
Space Weather 117 15
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 14
Defensetech 47 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7870 151
CNews Мишень 163 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2987 28
Gartner - Гартнер 3526 21
IDC - International Data Corporation 4892 14
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 12
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 180 11
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 966 5
Euroconsult - Евроконсалт 7 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 321 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 303 5
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 4
Microsoft Research 138 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
Forrester Research 819 3
In-Stat 115 3
S&P 500 556 3
Internet Stock Report 994 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Fortune Global 500 285 2
Sirena - Сирена 3 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Инновация года - награда 110 2
Synergy Research Group 42 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 1
Google Threat Analysis Group 16 1
HFS Research 47 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 121 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 1
Медиалогия 21 1
Forbes Cloud 100 4 1
ABI Research 233 1
IHS Markit 22 1
РАН - Российская академия наук 1802 165
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 106
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1443 75
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 69
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 62
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 59
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 55
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 49
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 49
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 48
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 43
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 42
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 554 42
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 63 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 842 40
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 40
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 223 29
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 28
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 28
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 27
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 26
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 26
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 771 25
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 23
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 84 23
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 23
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 22
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 22
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 144 22
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 118 22
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 20
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 19
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 18
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 18
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 17
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 28 17
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 17
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 16
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 145 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 343 15
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