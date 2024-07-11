Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль

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- День космонавтики - 12 апреля
- SpaceTech – это технологии, которые используются для исследования космоса, работы в космических условиях, создания космических объектов и систем
|11.07.2024
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«Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»
стью – всего 7 метров на пиксель. Это превышает показатели как российских, так и зарубежных крупных космических аппаратов гиперспектрального мониторинга Земли, отмечают в «Спутникс». «Ученые на
|02.07.2024
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Газпром запускает завод по производству космических аппаратов
ную камеру с имитатором солнца для воспроизведения экстремальных колебаний температуры, наблюдаемых в космосе. Вибрационные и акустические испытания воспроизводят условия запуска. Во время вибр
|17.06.2024
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Caviar представил механические часы с частицей космического корабля Starship SpaceX
астицей корабля миссии SpaceX. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз часовая коллекция бренда пополнилась новинкой – часами Stargazer X-Edition – циферблат которых украшает частица космического корабля Starship миссии SpaceX. Stargazer означает «наблюдающий за звездами», модель символизирует тягу человека к познанию, к звездам и космосу. Caviar Caviar представил механичес
|06.06.2024
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«Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет
кого класса. Они предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соответствующее соглашение подписали генеральный дирек
|06.06.2024
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ИИ-решение Сбербанка поможет «Газпром космические системы» дистанционно выявлять нарушения на газопроводах
Сбербанка и АО «Газпром космические системы» завершили совместный пилотный проект в области искусственного интеллекта. Компании разработали ИИ-решение, которое выявляет потенциальные нарушения правил охраны и эксплуат
|05.06.2024
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Наземная инфраструктура показала себя самым незащищенным элементом космических систем
Наземная инфраструктура, обслуживающая космические аппараты, является основной точкой входа для злоумышленников, намеревающихся взло
|28.05.2024
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В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов
рактеристики. Такие компоненты применяются в системах управления, а также телекоммуникационном оборудовании. Улучшенные параметры делают возможным использование модулей в системах спутниковой связи и космических аппаратах. Изделия позволят заменить аналогичные зарубежные решения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха». Новые радиационно стойкие одно- и двухканальные источники питани
|24.05.2024
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Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины
2,9 мм 65 г без ремешка, 112 г с ремешком Цена 59 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI WATCH 4 Pro Космический дизайн респектабельны донельзя: корпус и ремешок выполнены из титана с алмазоподо
|21.05.2024
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В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G
) в ночь с 16 на 17 мая запустила вторую экспериментальную миссию «Рассвет-2»: три низкоорбитальных космических аппарата следующего поколения были запущены в космос. Об этом компания сообщила в
|20.05.2024
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5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи
на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. Раньше с российских спутников, до «БЮРО 1440» в космосе, такое качество в реальном времени без задержек было невозможно предоставить. Резул
|12.04.2024
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«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
ая тяжелая ракета-носитель «Протон», которую запускали с Байконура, закончит пуски в 2025 году — в ракете используется токсичное гептиловое топливо, и ее должна сменить «Ангара». В «Ангаре» ис
|12.04.2024
|Земля в иллюминаторе: воронежцы увлеклись видео с МКС
|12.04.2024
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Резидент «Сколково» запустил в космос первый в мире рекламный спутник
яйство, и нарушают эстетику городского ландшафта. Мы заменим сотни тысяч билбордов на планете одним в космосе. В Токио, например, такую рекламу сможет увидеть более 5 млн человек за день», — ск
|10.04.2024
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Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса
ачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Ресурс-П» выступает РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»
|09.04.2024
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Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом
тюменцев сегодня может превышать 90 Мбит/с, что позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском космических ракет в режиме онлайн», – сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений
|09.04.2024
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Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. О полете в космос мечтают 37% россиян. Мужчины — значительно чаще женщин (47 и 27% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом мен
|29.03.2024
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«Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии
одится вопрос о проведении с помощью модифицированной версии микроскопа биомедицинских исследований в космосе. Наблюдение за поведением клеток в космосе позволит подтвердить или опроверг
|19.03.2024
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Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом
36% чаще. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «Наш регион вносит свой вклад в развитие космоса. Например, в Тамбовском высшем авиационном военном училище летчиков проходили обучени
|19.03.2024
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Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом
дать за Международной космической станцией. «Жителей Орловской области всегда интересовало развитие космоса. В частности, наш регион прославил космонавт Александр Мисуркин, продолжительность по
|18.03.2024
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Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом
ычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос бо
|18.03.2024
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Московский производитель увеличил выпуск кабельной продукции для воздушных судов и космических аппаратов на 63%
атурной и радиационной стойкостью. Также к изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, благодаря чему их можно применять в различных критических отраслях промышленности – авиационной, космической, атомной, медицинской и многих других. «На отечественном рынке мы зарекомендовали себя как производитель не только кабелей специального назначения, но и высококачественных соедините
|14.03.2024
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В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса
, именно для этого и нужен эксперимент. В чем суть эксперимента Эксперимент должен помочь оператору космической группировки и производителям дронов проверить работу связи за горизонтом радиовид
|14.03.2024
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Навстречу звездам: свердловчане стали чаще интересоваться космосом
ычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами. Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос бо
|05.03.2024
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Компания-резидент Научного парка МГУ разрабатывает новые светозащитные покрытия для звездных датчиков
Резидент Научного парка МГУ и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» компания «Азмерит», входящая в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос», представила образцы защитного покрытия для деталей малогабаритных звездных датчиков с коэффициентом поглощения излучения видимого диапазона 99,6%
|01.03.2024
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Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе
синими лучами, на поверхности — через белые светодиоды, в воздухе — ультрафиолетовым излучением, и в космосе — посредством инфракрасных лазеров. Фото: МФТИ Новая китайская сеть световой связи
|29.02.2024
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Cпутниковая группировка Sitronics Group увеличилась на 17 аппаратов
обеспечения данными отраслей народного хозяйства и экономики страны. В партию аппаратов вошло 16 спутников автоматической идентификационной системы (АИС) SITRO-AIS для трекинга морских судов, а также космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Зоркий-2М» №2. Основная полезная нагрузка космического аппарата (КА) «Зоркий-2М» - мультиспектральная камера, позволяющая получать и
|31.01.2024
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В МФТИ создан терминал космической лазерной связи
овершенствованной оптикой и будет полностью готова к установке на борт реального космического аппарата. Российский терминал лазерной связи Как отмечают разработчики устройства, созданный ими терминал космической лазерной связи потребляет около 15 Вт, и при этом он способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км. Фото: МФТИ Лазерная связь позволит на
|09.01.2024
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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали устройство для спутниковой и космической связи
й локализовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», импортозаместила устройство – преобразователь частоты СВЧ-диапазона, применяемое в современных системах спутниковой и космической связи. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-з
|31.12.2023
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Самые интересные космические открытия 2023 года
ытие астрономам помог сделать космический телескоп Джеймса Уэбба. Изображения и спектры, полученные космическим телескопом, позволяют предположить, что первые галактики во Вселенной были слишко
|26.12.2023
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«Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году
ИС), трекинга воздушных судов (ADS-B), спутникового интернета вещей (IoT). Также «Спутникс» создает космические аппараты для решения научных и образовательных задач, только в 2023 г. было произ
|21.12.2023
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Холдинг «Т1» вышел на рынок дистанционного зондирования Земли
ЗЗ, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, что повышает качество получаемых из космоса снимков и позволяет избежать искажений, связанных с погодными условиями. Модули обраб
|01.12.2023
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Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника
которая позволяет проводить стабильные сеансы связи со спутником, а также декодировать отправляемые космическим аппаратом поляризационные состояния одиночных фотонов. Спутниковая квантовая крип
|16.11.2023
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RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры
», – отметил гендиректор RuVDS Никита Цаплин. Космический аппарат RuVDS доставлен на орбиту 27 июня ракетой-носителем «Союз-2.1б». В начале июля с помощью аппарата была успешно протестирована у
|16.11.2023
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«Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам
ребуется производить какие-то специальные процедуры. Необходимо лишь внести в профайл сотрудника в «Ракете» номер СНИЛС: именно по нему «Госключ» идентифицирует работника, а также установить мо
|13.11.2023
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Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом
ой конкурируют за большой будущий рынок, и это очень хорошо. Нас также беспокоит отставание в части космоса в двух сегментах. Во-первых, это сегмент ДЗЗ — дистанционного зондирования Земли. Даж
|31.10.2023
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В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников
го траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения. Еще одно преимущество — компактность и легкость. По словам разработчиков, такая батарея сможет активно работать не менее пяти лет, пока космический аппарат находится в тени Земли или Луны. Цифровое равенство регионов Первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» должен быть запущен 26 декабря 2023 г.
|30.10.2023
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SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты
и. Такая концепция также может быть использована в будущих приборах мониторинга углеродного баланса из космоса», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России
|23.10.2023
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«Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников
кого зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования различных небесных тел Солнечной системы. Такие ап
|16.08.2023
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«Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса
«Алмаз» представило первые серийные ЛБВ с охлаждением коллектора методом излучения тепла в открытое космическое пространство. Данный тип приборов позволяет снизить тепловую нагрузку на систему
|03.08.2023
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Константин Шадрин развивает аэрокосмические технологии в холдинге «Т1»
Холдинг Т1 объявляет о назначении Константина Шадрина директором Центра компетенций аэрокосмических технологий. Приоритетными целями Константина являются формирование технологической политики «Т1.аэро», развитие и масштабирование работы кластера в сфере беспилотных и космическ
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