ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических аппаратов.

Договор на поставку трех космических аппаратов «Зоркий-2М» в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат «Зоркий-2М» – модель спутника формата CubeSat 12U для дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Аппарат планируется выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500-600 км.

Спутник отличается использованием мультиспектральной камеры с высокой разрешающей способностью 2,5 м, снимающей в четырех спектральных диапазонах. Кроме того, аппарат обладает увеличенной скоростью передачи данных на Землю. Также спутник оснащен приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции в системы мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути.

«Как институт развития ГТЛК реализует в транспортной отрасли задачи по долгосрочной контрактации поставок техники и формированию для этого специальных лизинговых программ. Мы уже больше года занимаемся внедрением беспилотных авиационных систем в разные сферы и видим серьезные перспективы в объединении сценариев применения космических аппаратов с беспилотниками, что, на наш взгляд, может существенно повысить эффективность обеих технологий, – сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. – Видим роль ГТЛК в централизации закупок и поставок космических аппаратов компаниям-операторам космических спутниковых систем. Это позволит развить производство спутников, нарастить выпуск и расширить предложение. Это направление безусловно перспективно для страны, бизнеса и для людей».

«Группа компаний «Спутникс» – частная космическая компания, чья основная задача – сформировать космические группировки, которые станут частью базовой инфраструктуры страны. Сотрудничество с таким институтом развития как ГТЛК является важным стратегическим шагом для нашей компании. Мы рады стать частью первой сделки по лизингу в истории российской космонавтики, предметом которой являются космические аппараты на орбите», – сказал генеральный директор группы компаний «Спутникс» Павел Черенков.