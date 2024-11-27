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АФК Система Sitronics Space Спутникс Спутниковые инновационные космические системы Sputnix Satellite Innovative Space Systems

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems

Sitronics Space - холдинг, который занимается разработкой космических систем различного назначения, реализацией инвестиционных проектов и частно -государственного партнерства в сфере космической деятельности, разрабатывает и развивает сервисы по предоставлению данных со спутников.

В состав Sitronics Space входит ООО «Спутникс» - российская частная компания специализируется на создании малых космических аппаратов, наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, в том числе для дистанционного зондирования Земли, трекинга морских судов и т.п., разрабатывает программное обеспечение для управления ими, производит различные полезные нагрузки, а также оборудования для аэрокосмического образования


27.11.2024 «Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования

Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработала лабораторный комплекс под названием Nemeya, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования. Компания соз
20.11.2024 ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических аппаратов. Договор на поставку трех космических аппаратов «Зоркий-2М» в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат «Зоркий-2М» – модель спутника формата CubeSat 12
22.10.2024 Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю

Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю. Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования

02.10.2024 Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики

Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики. Соответствующее соглашение подписали директор российского ИТ-вуза Искандер Бариев и первый заместитель генеральн
12.09.2024 Sitronics Space и «Домпрайс» разработают проект по оценке недвижимости с использованием снимков из космоса

Российская частная космическая компания Sitronics Space и резидент Нижегородского технопарка «Домпрайс» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о совместной реализации проекта по использованию космических данных для авто
17.07.2024 «Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова

Российская космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в рамках федерального научно-образовательного проекта Space-Pi создала для САФУ 3-юнитовый спутник и поможет вывести его на орбиту в этом году. Ученые и сту
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»

Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) и ученые Самарского университета им. Королёва реализуют проект по испытанию космического аппарата ДЗЗ с возможность гиперспектральной съемки. В нем будет за
06.06.2024 ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития р
12.04.2024 Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания

Инженеры частной космической компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в Москве разработали собственное спутниковое оборудование для приема сигналов автоматической идентификационной системы. Приемник АИС получает сигналы с морс
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году

Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в 2023 г. создала и отправила в космос 20 космических ап
23.10.2023 «Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников

Инженеры частной космической компании «Спутникс» представили новый конструктор космического зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования ра
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса

е в середине этого года будет выведен на орбиту для космических наблюдений. Аппарат собран на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro формата Cubesat 3U, разработанной частной космической компанией «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск». Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лепт
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов

Кузбасский государственный технический университет и космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработали и собрали спутник, задачей которого станет сбор данных о влиянии космической среды на аппараты и станции. Запуск состоится в мае 2023 г. в рамка
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города»

«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции умного города. Космический аппарат собран на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (вх
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров

Космический аппарат, собранный на платформе OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), будет запущен на орбиту в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi в первой половине 2023 г. Полезную нагрузку для него разработали студенты институ
28.12.2022 «Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области

Частная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит масс
26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике

Наноспутник Vizard-meteo на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» запустят на орбиту в рамках научно-образовательной программы Space-PI. Участие в проекте принимают ученики школы №1522 имени В.И. Чуркина города Москвы. Совместно со специалистами ком
28.09.2022 «Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России

Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) оснащает аэрокосмические лаборатории для обучения школьн
14.09.2022 «Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования

Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), малазийская технолого-социальная компания Angkasa-X и Научный университет Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве для организации образовательного к
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

Космический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет запущен в 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. С помощью спутника школьники и студенты региона будут осуществлять дистанционно
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

еский аппарат ReshUCube-1 Сибирского Государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group — дочернюю компанию группы АФК «Система». С его помощью студенты и школьники Красноярского края планируют провести эксперименты по исследованию магнитного

21.01.2022 «Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). Наноспут
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ

«Спутникс» (входит Sitronics Group), дочерняя компания АФК «Система», объявила о введении в эксплуатацию первого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испытания плазменной двигательной установки, пригодной для размещения на малых космических аппаратах. Оснащённые плазменными двигателями наноспутники
07.12.2021 Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных

Sitronics Group и входящая в нее компания «Спутникс» разрабатывают единый маркетплейс сервисов для предоставления геоинформационных решений на основе анализа данных дистанционного зондирования Земли. Универсальная платформа геосервисов

25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс»

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», вошла в капитал российской частной компании «Спутникс», производящей нано- и микро-спутники, космические компоненты и технологии. «Спутникс» работает на рынке малых космических аппаратов, специализируясь на спутниках массой от 1 до
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию

спутниковой компании Входящая в АФК «Система» «Ситроникс» приобрела 71,06% долей частной компании «Спутникс» — производителя спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппарато
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»

А) из 18 стран. Оператор запуска – «Главкосмос пусковые услуги». Среди малых космических аппаратов (МКА) на орбиту был доставлен российский частный спутник дистанционного зондирования Земли компании «СПУТНИКС», получивший имя «ОрбиКрафт - Зоркий». Вместе с ним отправлены 4 космических аппарата, созданных при участии компании, это российские спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE для наблюд
25.05.2020 «Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников

«Спутникс» и «Мицуи энд ко. Москоу» подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать в области создания и экспорта систем малых космических аппара
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу

редоставит на условиях софинансирования грант в размере 332 млн руб., еще 143 млн руб. будут проинвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации. Проект, разрабатываемый компанией «Спутникс» совместно с «Российские космические системы», направлен на создание конкурентоспособной по цене и характеристикам малоразмерной универсальной спутниковой платформы, которая может быть
26.04.2013 «Спутникс» будет использовать процессоры «Мультиклет» в космических аппаратах

Компания «Спутникс» и компания «Мультиклет», резиденты инновационного центра «Сколково», подписали согл

Публикаций - 105, упоминаний - 119

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НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
Реиннольц Лаб 2 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
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Георезонанс 2 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2189 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5340 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4188 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1750 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7904 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9655 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 4
Композит - композитный материал - композиционный материал 353 4
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 18
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 17
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1593 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 3 3
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 3
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 9 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ТаблетСат-Аврора - TabletSat-Aurora 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 2
Космодром Байконур 1067 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Google Android 14051 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 2
F2 innovations - F2 Gigantry 2 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Хаб кибербезопасности 4 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 2
FreePik 1021 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 2
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
Microsoft Skype 2067 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 926 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1066 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
СибГУ - ReshUCube 1 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
StormCorp - Storm Navigator 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3238 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 529 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Иваненко Владислав 22 22
Пожидаев Николай 85 14
Катков Алексей 42 5
Новиков Павел 98 5
Потапов Андрей 7 4
Столбова Екатерина 19 4
Егоров Игорь 43 3
Путин Владимир 3187 3
Андриянова Ольга 7 3
Киричек Руслан 9 3
Серкин Александр 2 2
Перцовский Олег 5 2
Беляков Алексей 30 2
Матвеев Евгений 12 2
Ляпунов Игорь 121 2
Паршин Константин 63 2
Кузнецов Никита 9 2
Сапрыкин Юрий 15 2
Щеглова Юлия 18 2
Царевская-Дякина Наталья 18 2
Зубков Сергей 2 2
Блохин Павел 2 2
Слободян Владимир 2 2
Черенков Павел 9 2
Антонов Михаил 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Зырянов Борис 12 1
Левкевич Михаил 60 1
Демидов Иван 4 1
Жарких Роман 2 1
Казовская Ирина 1 1
Пуриков Александр 1 1
Карпенко Станислав 1 1
Копик Анатолий 1 1
Дрейгер Павел 40 1
Зуев Дмитрий 5 1
Мишустин Михаил 683 1
Сутковой Евгений 1 1
Дубинин Алексей 1 1
Подсевак Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 92
Земля - планета Солнечной системы 10396 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 17
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 750 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 3
Казахстан - Республика 5552 3
Украина 7624 3
Индия - Bharat 5463 3
Мировой океан - World Ocean 509 3
Луна - спутник Земли 1478 3
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос 32 3
Азия - Азиатский регион 5553 2
Ближний Восток 2950 2
Россия - СФО - Новосибирск 4321 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Беларусь - Белоруссия 5692 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1033 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1666 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 1
Венгрия 813 1
Литва - Литовская Республика 654 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1391 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 55
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 6
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 6
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 5
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 4
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2330 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1887 1
Ведомости 1018 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 3
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Euroconsult - Евроконсалт 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 4
НИЯУ МИФИ - Институт ЛаПлаз - Институт лазерных и плазменных технологий 7 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 231 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 63 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 33 2
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 99 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 15 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 600 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 3 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
РАН - Российская академия наук 1882 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics - Американский институт аэронавтики и астронавтики 5 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 40 1
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 936 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1220 1
VK All Cups 18 1
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