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«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров

Космический аппарат, собранный на платформе OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), будет запущен на орбиту в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi в первой половине 2023 г. Полезную нагрузку для него разработали студенты института лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ.

Наноспутник «Святобор-1» собран и готов к прохождению предпусковых испытаний. Космический аппарат изготовлен при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта Space-Pi программы «Дежурный по планете», федерального проекта, нацеленного на привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий и применению их в различных сферах.

Наноспутник создан для отслеживания лесных пожаров и других стихийных бедствий прежде всего на территории Российской Федерации. Аппарат оснастили тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять тепловые аномалии на поверхности Земли, а также цветной камерой видимого диапазона – с ее помощью будет производиться съёмка очагов возгорания. Кроме того, на космическом аппарате установлен обновленный плазменный двигатель VERA, который разработали студенты МИФИ. Он позволит корректировать и поддерживать орбиту спутника во время его работы. Вывод спутника на орбиту запланирован в первой половине 2023 г.

«Задачей было интегрировать в нашу наноспутниковую платформу полезную нагрузку МИФИ и подготовить спутник к запуску. Данный аппарат позволит оперативно выявлять пожары и прочие тепловые аномалии. Функциональным наполнением полезной нагрузки занимались студенты бакалавриата МИФИ. Это уже не первый проект с вузом, в августе на орбиту отправились 2 космических аппарата на базе нашей платформы с экспериментальными плазменными двигателями VERA», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

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Наноспутниковая платформа OrbiCraft-Pro формата CubeSat является уникальной разработкой компании «Спутникс». Она позволяет научным группам сосредоточиться на разработке устройств полезной нагрузки и планировании эксперимента вместо конструирования нового космического аппарата для каждой миссии.

«Отличительной чертой работы нашего университета всегда было привлечение учащихся к решению реально стоящих, а не чисто учебных задач, – отметил руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Игорь Егоров. – И сотрудничество с компанией «Спутникс» демонстрирует отличный пример такого подхода - к отработке ряда элементов двигательной установки спутника мы привлекали даже школьников. Сейчас мы создаём на территории университета центр управления и приёма данных, чтобы студенты, а также школьники из лицеев при МИФИ могли получить опыт управления космическими аппаратами, а также опыт обработки полученных с них данных. «Святобор-1» станет далеко не последним нашим спутником: мы уже начали проработку проекта следующего космического аппарата».

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