НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт
Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ – один из ведущих исследовательских университетов России. Университет ведет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. МИФИ предлагает более 200 образовательных программ. Главная особенность обучения в НИЯУ МИФИ – неразрывность образовательной, научной и инновационной деятельности. Программы университета соответствуют международным стандартам инженерного образования, имеют международную аккредитацию. НИЯУ МИФИ – участник международных коллабораций на установках класса «Мега-сайенс»: ATLAS, ALIСE, CMS в CERN; FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); ICECUBE, PAMELA (Италия); STAR и PHENIX (США); T2K (Япония).
|11.01.2023
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«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров
ную нагрузку для него разработали студенты института лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ. Наноспутник «Святобор-1» собран и готов к прохождению предпусковых испытаний. Космическ
|06.01.2023
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В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах
онального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ), опубликованной на платформе SpringerLink. Разработчики создали протокол, который позво
|16.11.2022
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В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» завершил установку учебной системы квантового распределения ключей QRate Lab, позволяющ
|14.10.2022
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Разработана уникальная система кодирования информации
оратории фотоники и оптической обработки информации Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, под руководством научного руководителя лаборатории профессора Н.Н. Евтихиева разработан
|05.10.2022
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Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике
х и плазменных технологий (Институт ЛаПлаз) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктор физико-математических наук Валерий Яковлев разъяснил ценность достижений нобеле
|03.10.2022
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Ученые НИЯУ МИФИ предсказали свойства материала для космической электроники
Исследователи Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в составе научной группы предсказали свойства новых двумерных материалов – «борнитранов
|30.08.2022
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МИФИ совместно с «Гринатом» завершили проектирование перевода АРМ на отечественное ПО
НИЯУ МИФИ приступил к реализации стратегии импортозамещения, запланированной до 2024 г. Первый эта
|05.07.2022
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НИЯУ МИФИ подписал соглашение с телеком-структурой госкорпорации «Ростех» – компанией «Спектр»
НИЯУ МИФИ и телекоммуникационный вендор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили согла
|27.06.2022
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Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу
В новом учебном году в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) запускается первая в России образовательная программа «Квантовый инжи
|10.06.2022
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В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius
8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephiu
|09.06.2022
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Создан макет отечественной базовой станции 5G с радиофотонным модулем
В России сделан серьезный шаг к созданию сетей 5G. В инжиниринговом центре НИЯУ МИФИ на основе открытого проекта Open 5GS создан макет базовой станции связи нового поколения
|08.06.2022
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В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла
8 июня в конференц-зале главного корпуса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компа
|03.03.2022
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МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин
Перезапуск тендера МИФИ Как выяснил CNews, спустя почти два месяца после отмены своего тендера на проектирование
|21.01.2022
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«Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA
Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsi
|30.12.2021
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МИФИ переходит на российские ОС
Российская ОС в МИФИ Как выяснил CNews, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ планир
|09.12.2021
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МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора
Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испыта
|23.09.2021
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Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ»
Для создания собственного облака для лабораторной работы студентов МИФИ предоставлена российская платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк
|06.12.2012
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Digital Design модернизирует СЭД в МИФИ
нного документооборота на базе DocsVision 4.5 в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Ранее ИТ-компания внедрила в МИФИ СЭД с классическим набором функций на базе Sma
|05.03.2010
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Студентам МИФИ рекомендованы аскетизм и воздержание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). У главного корпуса университета Предстоятеля Русской Православной Ц
|04.03.2010
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил ядерный университет "МИФИ"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Незадолго перед этим Патриарх Кирилл был удостоен звания Почётного доктора "МИФИ
|02.03.2010
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МИФИ: торжество Православия
Как сообщает портал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", 4 марта 2010 года состоится визит в университет Святейшего Патриарха Московского и все
|14.04.2009
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МИФИ получил статус национального исследовательского университета
еляется, что предметом и целью деятельности Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" являются подготовка специалистов по образовательным программам высшего профессиональног
|26.10.2007
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МИФИ закупает компьютерное и мультимедийное оборудование
Московский инженерно-физический институт (МИФИ) объявил о проведении открытого аукциона № 304-33а/5п на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных классов по GRID-технологиям и дальнейшего расширения университетск
|14.09.2007
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МИФИ закупает программное обеспечение
Московский инженерно-физический институт (МИФИ) проводит торги в форме открытого конкурса № 304-241к/5п на закупку программного обеспечения у внешних разработчиков. На программное обеспечение МИФИ готов потратить до 13 156 тыс.
|25.01.2006
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Открылась научная сессия "МИФИ-2006"
енерно-физический институт (государственный университет) проводит с 23 по 27 января научную сессию «МИФИ-2006». Программа сессии включает проведение пленарного заседания с обзорами по новейшим
|25.01.2006
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Открылась научная сессия "МИФИ-2006"
енерно-физический институт (государственный университет) проводит с 23 по 27 января научную сессию «МИФИ-2006». Программа сессии включает проведение пленарного заседания с обзорами по новейшим
|23.01.2006
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Rainbow и МИФИ стали партнерами
Rainbow Technologies, дистрибьютор решений в области информационной безопасности, сообщает о заключении с факультетом «Информационная безопасность» Московского инженерно-физического института (МИФИ) договора о взаимном сотрудничестве. В рамках подписанного договора, компания Rainbow Technologies взяла на себя обязательства по оказанию университету содействия в изучении студентами фак
|01.02.2005
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"Стартелеком" модернизирует сеть связи МИФИ
Сумма контракта составила 4 млн. 175 тыс. руб. Согласно договору, компания «Стартелеком» проведет в МИФИ комплексное переоборудование и заменит устаревшую телефонную станцию на современную прои
|11.02.2003
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В МИФИ открылась первая лаборатория "Моделирование бизнес-систем"
лаборатории “Моделирование бизнес-систем”. Создатели лаборатории - Экономико-аналитический институт МИФИ и консалтинговая компания “Логика бизнеса”, которая предоставила лаборатории все необход
|11.02.2003
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В МИФИ открылась первая лаборатория "Моделирование бизнес-систем"
лаборатории “Моделирование бизнес-систем”. Создатели лаборатории - Экономико-аналитический институт МИФИ и консалтинговая компания “Логика бизнеса”, которая предоставила лаборатории все необход
|18.05.2002
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Группа студентов МИФИ стала победителем международного конкурса разработчиков Cache' Innovator Student Award
Вчера в ректорате Московского Инженерно-Физического Института (МИФИ) в присутствии руководства института представители компании InterSystems торжественно вр
|19.10.2001
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МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий
18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информ
|19.10.2001
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МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий
18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информ
|21.12.1999
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В МИФИ открывается первый российский Центр прикладных информационных систем
ом инженерно-физическом институте состоялось открытие Центра прикладных информационных систем "АйТи-МИФИ". Центр прикладных информационных систем организован совместными усилиями российского си
|16.03.1999
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МИФИ и УГУ запустили Cisco Networking Academy Program для студентов старших курсов
working Academy Program. Ее реализация будет осуществляться создаваемыми на базе учебных заведений региональными и локальными академиями (центрами); первыми российскими региональными академиями стали Московский инженерно-физический институт и Уральский государственный университет. Согласно договору, Cisco бесплатно обучит по два преподавателя каждого из них, а также оснастит своим оборудова
|09.12.1998
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Sun Microsystems и МИФИ открыли первый Академический центр Java-технологии
я самостоятельно мыслить и творчески работать", - отметил на церемонии подписания соглашения ректор МИФИ Борис Оныкий. В настоящее время на Java работают около 700 тысяч разработчиков, и соглас
НИЯУ МИФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2808 9
|Медведев Дмитрий 1635 8
|Никифоров Николай 1172 6
|Кречетов Николай 25 5
|Панкратов Валерий 33 4
|Солдатов Алексей 95 4
|Калинин Александр 141 4
|Чернышенко Дмитрий 478 4
|Мегрелишвили Георгий 24 4
|Педоренко Андрей 42 3
|Массух Илья 223 3
|Гостев Дмитрий 22 3
|Ковалевский Сергей 18 3
|Мельников Евгений 10 3
|Северов Дмитрий 41 3
|Бардин Валерий 8 3
|Никулин Сергей 22 3
|Бородько Сергей 4 3
|Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 3
|Бадалов Андрей 61 3
|Орловский Виктор 351 3
|Ян Давид 63 3
|Марданов Сергей 18 3
|Климов Валентин 4 3
|Рейман Леонид 1033 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Макар Герман 11 2
|Кирдяшов Федор 20 2
|Граф Александр 3 2
|Сегалович Илья 35 2
|Носов Игорь 13 2
|Скворцов Владимир 6 2
|Москалев Александр 3 2
|Иванов Егор 23 2
|Иванов Алексей 109 2
|Морозов Алексей 44 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 319 2
|Федосов Виктор 8 2
|Жаров Александр 174 2
|Смирнов Владимир 37 2
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