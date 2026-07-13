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НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт
Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ – один из ведущих исследовательских университетов России. Университет ведет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. МИФИ предлагает более 200 образовательных программ. Главная особенность обучения в НИЯУ МИФИ – неразрывность образовательной, научной и инновационной деятельности. Программы университета соответствуют международным стандартам инженерного образования, имеют международную аккредитацию. НИЯУ МИФИ – участник международных коллабораций на установках класса «Мега-сайенс»: ATLAS, ALIСE, CMS в CERN; FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); ICECUBE, PAMELA (Италия); STAR и PHENIX (США); T2K (Япония).
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
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Ученые МИФИ создали архитектуру ИИ, анализирующую развитие кибератак во времени
ую точность обнаружения угроз в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ. В современной цифровой среде кибератака редко выглядит как один громкий взлом. Если ран
|30.06.2026
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МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики
GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом C
|18.06.2026
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X5 Tech открыла лабораторию в МИФИ
й и бизнесов Х5, открыла лабораторию на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для системного взаимодействия университета и компании. В рамках лаборатории планируется
|10.06.2026
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Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты
Компания «Экосистемные цифровые решения» (ЭЦР) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписан в Москве и определя
|28.05.2026
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В МИФИ разработан алгоритм для диагностирования аритмии
В НИЯУ МИФИ разработан алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный моделировать распрост
|21.05.2026
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Термоядерному реактору «прощупают» магнитное поле: разработка физиков НИЯУ МИФИ
Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали и испытали экспериментальный комплекс для измерения магни
|14.05.2026
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МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу
На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивн
|12.05.2026
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«Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве
icaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подготов
|07.05.2026
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В МИФИ разработан прототип уникального гамма-телескопа
В лаборатории Института Космофизики НИЯУ МИФИ разработан действующий прототип перспективного гамма-телескопа. Прибор, который планируе
|28.04.2026
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В МИФИ создан уникальный радиоастрономический прибор
В НИЯУ МИФИ представлена разработка, которая может сделать радиоастрономию такой же доступной,не тол
|24.04.2026
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В МИФИ научили компьютер диагностировать аварии в электросетях
Студенты и сотрудники НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института искусственного интеллекта AIRI и Ивановского государс
|22.04.2026
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В МИФИ разработана архитектура нейросети, устойчивая к «отравлениям»
Команда исследователей из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва) разработала архитектуру под названием MambaShield. Об этом CNews сообщили пред
|14.04.2026
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Студент МИФИ сконструировал спектрометр для сверхскорострого анализа плазмы
Студент магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Ярослав Леонов разработал и собрал спектрометр для высокоскоростной диагностики плазмы.
|09.04.2026
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В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»
ов на сухой воде, об этом CNews сообщили представители Московского инженерно-физического института (МИФИ). Главная особенность новой разработки — использование фторкетона (вещества, известного
|08.04.2026
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В МИФИ создали безопасный двигатель для наноспутников на «сухой воде»
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали двигатель Olga для малых космических аппаратов, работающи
|30.03.2026
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В МИФИ готовят робота-«белку»
В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ работают над проектом, который может принести вузу победу на престижных международных мо
|24.02.2026
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Студенты МИФИ разработали систему защиты подводной инфраструктуры
нты – члены Студенческого научного общества Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СНО НИЯУ МИФИ) разработали проект «Сетецентрическая система для мониторинга и о
|10.02.2026
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В НИЯУ МИФИ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ совместно с компанией «Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию. Образовательное пространство на
|06.02.2026
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50 тонн науки: в МИФИ создан детектор для исследования лучей из глубин Вселенной
В экспериментальном комплексе «Невод» НИЯУ МИФИ команда молодых ученых создала Многоцелевой детектор мюонов (МДМ) – крупномасштабную уст
|27.01.2026
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МИФИ и «Росатом» внедряют информационную систему поддержки аспирантов
ОО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) о создании образовательной информационной системы поддержки аспирант
|30.12.2025
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Облако безопасности: НИЯУ МИФИ повышает эффективность и удобство образовательной среды с помощью «Кибер Файлов»
ибер Файлы» компании «Киберпротект» внедрено в Национальном исследовательском ядерном университета «МИФИ». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Учебный процесс в вузе ц
|23.12.2025
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«Сварог» готовится к полету
В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ начались работы по созданию нового космического спутника, который получил имя в честь др
|16.12.2025
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МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности благодаря автоматизации
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ объявил о завершении проекта по автоматизации финансового и управленческого учета. Внедр
|15.12.2025
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МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности в 5 раз и сократил трудозатраты на 80% благодаря автоматизации
атизации финансового и управленческого учета в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Внедрение решения позволило университету ускорить формирование управленческой и реглам
|13.11.2025
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МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии — Техничес
|22.10.2025
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Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания
Созданный в НИЯУ МИФИ опытный образец первого отечественного трехквадрупольного масс-спектрометра прошел госуд
|17.10.2025
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Молодые ученые создают отечественный бионический протез
Группа молодых ученых, среди которых один студент и двое выпускников НИЯУ МИФИ, ведут разработку автоматизированного протеза кисти руки с микропроцессорным управлением
|09.10.2025
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В МИФИ разработан уникальный прибор для выявления микротрещин
Группой студентов и сотрудников НИЯУ МИФИ под руководством кандидата технических наук, доцента Виталия Сурина создан прототип уник
|06.10.2025
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НИЯУ МИФИ и компания UserGate открыли совместную лабораторию по кибербезопасности
ешений по информационной безопасности UserGate и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ открыли совместную учебную лабораторию по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили пред
|22.08.2025
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«Онлайн-школа №1» и МИФИ создают новые образовательные возможности
«Онлайн-школа №1» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о партнерстве, которое расширит возможности для
|14.08.2025
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НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания «Смарт Текнолоджис» объявляют о начале стратегического со
|25.07.2025
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Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов
На факультете бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ разработан компьютерный алгоритм, позволяющий составлять эффективный маршрут ледокола в
|22.07.2025
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В МИФИ будут учить специалистов по «электронным глазам»
нты, методы в этой области, являются объектами профессиональной деятельности магистра, который выберет обучение по магистерской программе «Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем», запущенной в МИФИ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Здесь студенты учатся создавать сенсорные системы и работать с ними, быть разработчиками и экспертами в области физики наноструктур, нано
|09.07.2025
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МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ
С нового учебного года НИЯУ МИФИ и «Яндекс Практикум» (сервис онлайн-обучения, запущенный компанией Яндекс) запускают две
|04.07.2025
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НИЯУ МИФИ и BI.Zone открыли лабораторию «Поиск и анализ киберугроз»
В НИЯУ МИФИ при поддержке BI.Zone (компании, работающей в сфере управления цифровыми рисками) создан
|30.06.2025
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В МИФИ создан «фрезерный станок» для микроэлектроники
В Лаборатории «Низкотемпературные керамические технологии (LTCC) в микроэлектронике» НИЯУ МИФИ создан отечественный комплекс по микрообработке микроэлектронных материалов на базе УФ-л
|30.05.2025
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В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе
Сотрудниками кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ создан программный продукт, моделирующий поведение лития и других металлов, используемых
|16.05.2025
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Студенты МИФИ разработали тренажер для обучения общению
Студентка третьего курса ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Виталина Проценко вместе со своей командой создала тренажер по улучшению коммуникаций, к
|23.04.2025
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МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с Вычислительным центром Управления делами Президента
зидента Российской Федерации (ГлавНИВЦ УПД РФ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках развития проекта взаимоде
|17.04.2025
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В НИЯУ МИФИ разрабатывают детектор для «цветной рентгенографии»
Группа молодых ученых, включая сотрудников, аспирантов и студентов кафедры электроники НИЯУ МИФИ, создает пиксельный детектор PixelVision, способный регистрировать отдельные фотоны рент
НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 153 12
|Путин Владимир 3454 10
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Климов Валентин 7 7
|Чернышенко Дмитрий 580 6
|Калинин Александр 189 5
|Егоров Игорь 45 5
|Кречетов Николай 25 5
|Когос Константин 6 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Бадалов Андрей 66 4
|Солнцева Екатерина 62 4
|Мегрелишвили Георгий 27 4
|Массух Илья 239 4
|Солдатов Алексей 104 4
|Панкратов Валерий 34 4
|Ельцин Борис. 99 4
|Маслов Михаил 15 4
|Самойлов Владислав 4 4
|Катин Константин 4 4
|Душкин Роман 5 4
|Степин Евгений 4 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Парахин Михаил 17 3
|Дегтев Геннадий 271 3
|Лихачев Алексей 44 3
|Федоров Алексей 142 3
|Гостев Дмитрий 23 3
|Марданов Сергей 18 3
|Кузьминов Ярослав 22 3
|Лившиц Дмитрий 23 3
|Педоренко Андрей 43 3
|Конев Андрей 12 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Козак Николай 209 3
|Ефремов Антон 21 3
|Зимин Дмитрий 42 3
|Мельников Евгений 24 3
|Ковалевский Сергей 19 3
|Ян Давид 69 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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