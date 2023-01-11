НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт

«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров ную нагрузку для него разработали студенты института лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ. Наноспутник «Святобор-1» собран и готов к прохождению предпусковых испытаний. Космическ

В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах онального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ), опубликованной на платформе SpringerLink. Разработчики создали протокол, который позво

В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» завершил установку учебной системы квантового распределения ключей QRate Lab, позволяющ

Разработана уникальная система кодирования информации оратории фотоники и оптической обработки информации Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, под руководством научного руководителя лаборатории профессора Н.Н. Евтихиева разработан

Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике х и плазменных технологий (Институт ЛаПлаз) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктор физико-математических наук Валерий Яковлев разъяснил ценность достижений нобеле

Ученые НИЯУ МИФИ предсказали свойства материала для космической электроники Исследователи Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в составе научной группы предсказали свойства новых двумерных материалов – «борнитранов

МИФИ совместно с «Гринатом» завершили проектирование перевода АРМ на отечественное ПО НИЯУ МИФИ приступил к реализации стратегии импортозамещения, запланированной до 2024 г. Первый эта

НИЯУ МИФИ подписал соглашение с телеком-структурой госкорпорации «Ростех» – компанией «Спектр» НИЯУ МИФИ и телекоммуникационный вендор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили согла

Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу В новом учебном году в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) запускается первая в России образовательная программа «Квантовый инжи

В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephiu

Создан макет отечественной базовой станции 5G с радиофотонным модулем В России сделан серьезный шаг к созданию сетей 5G. В инжиниринговом центре НИЯУ МИФИ на основе открытого проекта Open 5GS создан макет базовой станции связи нового поколения

В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 8 июня в конференц-зале главного корпуса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компа

МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин Перезапуск тендера МИФИ Как выяснил CNews, спустя почти два месяца после отмены своего тендера на проектирование

«Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsi

МИФИ переходит на российские ОС Российская ОС в МИФИ Как выяснил CNews, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ планир

МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испыта

Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ» Для создания собственного облака для лабораторной работы студентов МИФИ предоставлена российская платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк

Digital Design модернизирует СЭД в МИФИ нного документооборота на базе DocsVision 4.5 в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Ранее ИТ-компания внедрила в МИФИ СЭД с классическим набором функций на базе Sma

Студентам МИФИ рекомендованы аскетизм и воздержание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). У главного корпуса университета Предстоятеля Русской Православной Ц

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил ядерный университет "МИФИ" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Незадолго перед этим Патриарх Кирилл был удостоен звания Почётного доктора "МИФИ

МИФИ: торжество Православия Как сообщает портал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", 4 марта 2010 года состоится визит в университет Святейшего Патриарха Московского и все

МИФИ получил статус национального исследовательского университета еляется, что предметом и целью деятельности Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" являются подготовка специалистов по образовательным программам высшего профессиональног

МИФИ закупает компьютерное и мультимедийное оборудование Московский инженерно-физический институт (МИФИ) объявил о проведении открытого аукциона № 304-33а/5п на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных классов по GRID-технологиям и дальнейшего расширения университетск

МИФИ закупает программное обеспечение Московский инженерно-физический институт (МИФИ) проводит торги в форме открытого конкурса № 304-241к/5п на закупку программного обеспечения у внешних разработчиков. На программное обеспечение МИФИ готов потратить до 13 156 тыс.

Открылась научная сессия "МИФИ-2006" енерно-физический институт (государственный университет) проводит с 23 по 27 января научную сессию «МИФИ-2006». Программа сессии включает проведение пленарного заседания с обзорами по новейшим

Открылась научная сессия "МИФИ-2006" енерно-физический институт (государственный университет) проводит с 23 по 27 января научную сессию «МИФИ-2006». Программа сессии включает проведение пленарного заседания с обзорами по новейшим

Rainbow и МИФИ стали партнерами Rainbow Technologies, дистрибьютор решений в области информационной безопасности, сообщает о заключении с факультетом «Информационная безопасность» Московского инженерно-физического института (МИФИ) договора о взаимном сотрудничестве. В рамках подписанного договора, компания Rainbow Technologies взяла на себя обязательства по оказанию университету содействия в изучении студентами фак

"Стартелеком" модернизирует сеть связи МИФИ Сумма контракта составила 4 млн. 175 тыс. руб. Согласно договору, компания «Стартелеком» проведет в МИФИ комплексное переоборудование и заменит устаревшую телефонную станцию на современную прои

В МИФИ открылась первая лаборатория "Моделирование бизнес-систем" лаборатории “Моделирование бизнес-систем”. Создатели лаборатории - Экономико-аналитический институт МИФИ и консалтинговая компания “Логика бизнеса”, которая предоставила лаборатории все необход

В МИФИ открылась первая лаборатория "Моделирование бизнес-систем" лаборатории “Моделирование бизнес-систем”. Создатели лаборатории - Экономико-аналитический институт МИФИ и консалтинговая компания “Логика бизнеса”, которая предоставила лаборатории все необход

Группа студентов МИФИ стала победителем международного конкурса разработчиков Cache' Innovator Student Award Вчера в ректорате Московского Инженерно-Физического Института (МИФИ) в присутствии руководства института представители компании InterSystems торжественно вр

МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий 18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информ

МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий 18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информ

В МИФИ открывается первый российский Центр прикладных информационных систем ом инженерно-физическом институте состоялось открытие Центра прикладных информационных систем "АйТи-МИФИ". Центр прикладных информационных систем организован совместными усилиями российского си

МИФИ и УГУ запустили Cisco Networking Academy Program для студентов старших курсов working Academy Program. Ее реализация будет осуществляться создаваемыми на базе учебных заведений региональными и локальными академиями (центрами); первыми российскими региональными академиями стали Московский инженерно-физический институт и Уральский государственный университет. Согласно договору, Cisco бесплатно обучит по два преподавателя каждого из них, а также оснастит своим оборудова