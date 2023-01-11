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НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт

НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт

Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ – один из ведущих исследовательских университетов России. Университет ведет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. МИФИ предлагает более 200 образовательных программ. Главная особенность обучения в НИЯУ МИФИ – неразрывность образовательной, научной и инновационной деятельности. Программы университета соответствуют международным стандартам инженерного образования, имеют международную аккредитацию. НИЯУ МИФИ – участник международных коллабораций на установках класса «Мега-сайенс»: ATLAS, ALIСE, CMS в CERN; FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); ICECUBE, PAMELA (Италия); STAR и PHENIX (США); T2K (Япония). 


11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров

ную нагрузку для него разработали студенты института лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ. Наноспутник «Святобор-1» собран и готов к прохождению предпусковых испытаний. Космическ
06.01.2023 В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах

онального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ), опубликованной на платформе SpringerLink. Разработчики создали протокол, который позво
16.11.2022 В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» завершил установку учебной системы квантового распределения ключей QRate Lab, позволяющ
14.10.2022 Разработана уникальная система кодирования информации

оратории фотоники и оптической обработки информации Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, под руководством научного руководителя лаборатории профессора Н.Н. Евтихиева разработан
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике

х и плазменных технологий (Институт ЛаПлаз) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», доктор физико-математических наук Валерий Яковлев разъяснил ценность достижений нобеле
03.10.2022 Ученые НИЯУ МИФИ предсказали свойства материала для космической электроники

Исследователи Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в составе научной группы предсказали свойства новых двумерных материалов – «борнитранов
30.08.2022 МИФИ совместно с «Гринатом» завершили проектирование перевода АРМ на отечественное ПО

НИЯУ МИФИ приступил к реализации стратегии импортозамещения, запланированной до 2024 г. Первый эта
05.07.2022 НИЯУ МИФИ подписал соглашение с телеком-структурой госкорпорации «Ростех» – компанией «Спектр»

НИЯУ МИФИ и телекоммуникационный вендор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили согла
27.06.2022 Запускается первая в России образовательная программа по квантовому инжинирингу

В новом учебном году в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) запускается первая в России образовательная программа «Квантовый инжи
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius

8 июня 2022 г. в НИЯУ МИФИ было подписано соглашение о создании Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephiu
09.06.2022 Создан макет отечественной базовой станции 5G с радиофотонным модулем

В России сделан серьезный шаг к созданию сетей 5G. В инжиниринговом центре НИЯУ МИФИ на основе открытого проекта Open 5GS создан макет базовой станции связи нового поколения
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла

8 июня в конференц-зале главного корпуса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компа
03.03.2022 МИФИ спешно возродил старый проект миграции на российское ПО, остановленный без объяснения причин

Перезапуск тендера МИФИ Как выяснил CNews, спустя почти два месяца после отмены своего тендера на проектирование
21.01.2022 «Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsi
30.12.2021 МИФИ переходит на российские ОС

Российская ОС в МИФИ Как выяснил CNews, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ планир
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испыта
23.09.2021 Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ»

Для создания собственного облака для лабораторной работы студентов МИФИ предоставлена российская платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк
06.12.2012 Digital Design модернизирует СЭД в МИФИ

нного документооборота на базе DocsVision 4.5 в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Ранее ИТ-компания внедрила в МИФИ СЭД с классическим набором функций на базе Sma
05.03.2010 Студентам МИФИ рекомендованы аскетизм и воздержание

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). У главного корпуса университета Предстоятеля Русской Православной Ц
04.03.2010 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил ядерный университет "МИФИ"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Незадолго перед этим Патриарх Кирилл был удостоен звания Почётного доктора "МИФИ

02.03.2010 МИФИ: торжество Православия

Как сообщает портал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", 4 марта 2010 года состоится визит в университет Святейшего Патриарха Московского и все
14.04.2009 МИФИ получил статус национального исследовательского университета

еляется, что предметом и целью деятельности Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" являются подготовка специалистов по образовательным программам высшего профессиональног
26.10.2007 МИФИ закупает компьютерное и мультимедийное оборудование

Московский инженерно-физический институт (МИФИ) объявил о проведении открытого аукциона № 304-33а/5п на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных классов по GRID-технологиям и дальнейшего расширения университетск
14.09.2007 МИФИ закупает программное обеспечение

Московский инженерно-физический институт (МИФИ) проводит торги в форме открытого конкурса № 304-241к/5п на закупку программного обеспечения у внешних разработчиков. На программное обеспечение МИФИ готов потратить до 13 156 тыс.

25.01.2006 Открылась научная сессия "МИФИ-2006"

енерно-физический институт (государственный университет) проводит с 23 по 27 января научную сессию «МИФИ-2006». Программа сессии включает проведение пленарного заседания с обзорами по новейшим

25.01.2006 Открылась научная сессия "МИФИ-2006"

енерно-физический институт (государственный университет) проводит с 23 по 27 января научную сессию «МИФИ-2006». Программа сессии включает проведение пленарного заседания с обзорами по новейшим

23.01.2006 Rainbow и МИФИ стали партнерами

Rainbow Technologies, дистрибьютор решений в области информационной безопасности, сообщает о заключении с факультетом «Информационная безопасность» Московского инженерно-физического института (МИФИ) договора о взаимном сотрудничестве. В рамках подписанного договора, компания Rainbow Technologies взяла на себя обязательства по оказанию университету содействия в изучении студентами фак
01.02.2005 "Стартелеком" модернизирует сеть связи МИФИ

Сумма контракта составила 4 млн. 175 тыс. руб. Согласно договору, компания «Стартелеком» проведет в МИФИ комплексное переоборудование и заменит устаревшую телефонную станцию на современную прои
11.02.2003 В МИФИ открылась первая лаборатория "Моделирование бизнес-систем"

лаборатории “Моделирование бизнес-систем”. Создатели лаборатории - Экономико-аналитический институт МИФИ и консалтинговая компания “Логика бизнеса”, которая предоставила лаборатории все необход
11.02.2003 В МИФИ открылась первая лаборатория "Моделирование бизнес-систем"

лаборатории “Моделирование бизнес-систем”. Создатели лаборатории - Экономико-аналитический институт МИФИ и консалтинговая компания “Логика бизнеса”, которая предоставила лаборатории все необход
18.05.2002 Группа студентов МИФИ стала победителем международного конкурса разработчиков Cache' Innovator Student Award

Вчера в ректорате Московского Инженерно-Физического Института (МИФИ) в присутствии руководства института представители компании InterSystems торжественно вр
19.10.2001 МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий

18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информ
19.10.2001 МИФИ и InterSystems открыли лабораторию по изучению постреляционных технологий

18 октября в Московском Инженерно-Физическом Институте (МИФИ) состоялось открытие научно-исследовательской лаборатории по изучению современных информ
21.12.1999 В МИФИ открывается первый российский Центр прикладных информационных систем

ом инженерно-физическом институте состоялось открытие Центра прикладных информационных систем "АйТи-МИФИ". Центр прикладных информационных систем организован совместными усилиями российского си
16.03.1999 МИФИ и УГУ запустили Cisco Networking Academy Program для студентов старших курсов

working Academy Program. Ее реализация будет осуществляться создаваемыми на базе учебных заведений региональными и локальными академиями (центрами); первыми российскими региональными академиями стали Московский инженерно-физический институт и Уральский государственный университет. Согласно договору, Cisco бесплатно обучит по два преподавателя каждого из них, а также оснастит своим оборудова
09.12.1998 Sun Microsystems и МИФИ открыли первый Академический центр Java-технологии

я самостоятельно мыслить и творчески работать", - отметил на церемонии подписания соглашения ректор МИФИ Борис Оныкий. В настоящее время на Java работают около 700 тысяч разработчиков, и соглас

Публикаций - 291, упоминаний - 415

НИЯУ МИФИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23765 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9894 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2887 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8184 15
HP Inc. 5587 15
IBM - International Business Machines Corp 9260 14
Intel Corporation 11753 14
Yandex - Яндекс 5980 13
Cisco Systems 4938 13
Демос 60 10
Oracle Corporation 6396 10
Samsung Electronics 9834 10
SAP SE 4982 10
Информзащита 686 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1148 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 983 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 9
VK - Mail.ru Group 3241 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4313 9
HP - Hewlett-Packard 3621 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 7
Ростех - Автоматика Концерн 1533 7
1С-ИЖТИСИ 31 7
7269 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 7
InterSystems - ИнтерСистемз 135 7
Meta Platforms - Facebook 4354 7
Восход ФГБУ НИИ 606 7
Google LLC 11130 6
NVision Group - Энвижн Груп 671 6
Ситроникс - Sitronics 1121 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 6
InfoWatch - Инфовотч 951 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2584 6
Крок - Croc 1730 5
Acronis - Акронис 438 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 806 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 10
РЖД - Российские железные дороги 1672 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 9
Альфа-Банк 1626 9
Транснефть 279 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 132 6
HeadHunter Group - HH Group 299 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 51 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 68 5
Газпром - Востокгазпром 10 5
Газпром ПАО 1188 4
Евросеть 1402 4
ГПБ - Газпромбанк 966 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 4
ОПТЭКС НПП 10 4
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 29 4
Согласие СК - Согласие-Вита 34 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 163 4
LinkedIn 593 3
Ингосстрах СПАО 353 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 3
НСПК - Национальная система платежных карт 644 3
Газпром нефть 523 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 3
Связной ГК 1351 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 377 3
РВК - Российская венчурная компания 539 2
Почта России ПАО 2047 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 726 2
Spencer Stuart International 2 2
X5 Group 862 2
Дикси - Сеть магазинов 134 2
GFG - Lamoda - Купишуз 123 2
Danone - Данон 78 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1627 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 16
Президент Российской Федерации 3824 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3066 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 9
Правительство Москвы 2095 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 6
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 16 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 237 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 38 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 347 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1352 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 215 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 250 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 215 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 331 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Единая Россия - Политическая партия 270 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Ассоциация менеджеров 97 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 263 1
Linux Foundation 175 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ЛДПР 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13256 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26838 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20964 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9276 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22595 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9490 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13680 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8793 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26548 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18365 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10369 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15274 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8597 19
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2846 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7996 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10497 18
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3363 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5356 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5343 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11255 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 866 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8293 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9496 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19519 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6170 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5052 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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