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НИЯУ МИФИ Национальный исследовательский ядерный университет Московский инженерно-физический институт

НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт

Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ – один из ведущих исследовательских университетов России. Университет ведет подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. МИФИ предлагает более 200 образовательных программ. Главная особенность обучения в НИЯУ МИФИ – неразрывность образовательной, научной и инновационной деятельности. Программы университета соответствуют международным стандартам инженерного образования, имеют международную аккредитацию. НИЯУ МИФИ – участник международных коллабораций на установках класса «Мега-сайенс»: ATLAS, ALIСE, CMS в CERN; FAIR, XFEL в DESY (Германия); ITER (Франция); ICECUBE, PAMELA (Италия); STAR и PHENIX (США); T2K (Япония). 

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Ученые МИФИ создали архитектуру ИИ, анализирующую развитие кибератак во времени

ую точность обнаружения угроз в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ. В современной цифровой среде кибератака редко выглядит как один громкий взлом. Если ран
30.06.2026 МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики

GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом C
18.06.2026 X5 Tech открыла лабораторию в МИФИ

й и бизнесов Х5, открыла лабораторию на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для системного взаимодействия университета и компании. В рамках лаборатории планируется

10.06.2026 Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты

Компания «Экосистемные цифровые решения» (ЭЦР) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписан в Москве и определя
28.05.2026 В МИФИ разработан алгоритм для диагностирования аритмии

В НИЯУ МИФИ разработан алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный моделировать распрост
21.05.2026 Термоядерному реактору «прощупают» магнитное поле: разработка физиков НИЯУ МИФИ

Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали и испытали экспериментальный комплекс для измерения магни
14.05.2026 МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу

На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивн
12.05.2026 «Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве

icaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подготов
07.05.2026 В МИФИ разработан прототип уникального гамма-телескопа

В лаборатории Института Космофизики НИЯУ МИФИ разработан действующий прототип перспективного гамма-телескопа. Прибор, который планируе
28.04.2026 В МИФИ создан уникальный радиоастрономический прибор

В НИЯУ МИФИ представлена разработка, которая может сделать радиоастрономию такой же доступной,не тол
24.04.2026 В МИФИ научили компьютер диагностировать аварии в электросетях

Студенты и сотрудники НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института искусственного интеллекта AIRI и Ивановского государс
22.04.2026 В МИФИ разработана архитектура нейросети, устойчивая к «отравлениям»

Команда исследователей из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва) разработала архитектуру под названием MambaShield. Об этом CNews сообщили пред
14.04.2026 Студент МИФИ сконструировал спектрометр для сверхскорострого анализа плазмы

Студент магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Ярослав Леонов разработал и собрал спектрометр для высокоскоростной диагностики плазмы.

09.04.2026 В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

ов на сухой воде, об этом CNews сообщили представители Московского инженерно-физического института (МИФИ). Главная особенность новой разработки — использование фторкетона (вещества, известного

08.04.2026 В МИФИ создали безопасный двигатель для наноспутников на «сухой воде»

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали двигатель Olga для малых космических аппаратов, работающи
30.03.2026 В МИФИ готовят робота-«белку»

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ работают над проектом, который может принести вузу победу на престижных международных мо
24.02.2026 Студенты МИФИ разработали систему защиты подводной инфраструктуры

нты – члены Студенческого научного общества Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СНО НИЯУ МИФИ) разработали проект «Сетецентрическая система для мониторинга и о
10.02.2026 В НИЯУ МИФИ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ совместно с компанией «Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию. Образовательное пространство на

06.02.2026 50 тонн науки: в МИФИ создан детектор для исследования лучей из глубин Вселенной

В экспериментальном комплексе «Невод» НИЯУ МИФИ команда молодых ученых создала Многоцелевой детектор мюонов (МДМ) – крупномасштабную уст
27.01.2026 МИФИ и «Росатом» внедряют информационную систему поддержки аспирантов

ОО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) о создании образовательной информационной системы поддержки аспирант
30.12.2025 Облако безопасности: НИЯУ МИФИ повышает эффективность и удобство образовательной среды с помощью «Кибер Файлов»

ибер Файлы» компании «Киберпротект» внедрено в Национальном исследовательском ядерном университета «МИФИ». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Учебный процесс в вузе ц
23.12.2025 «Сварог» готовится к полету

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ начались работы по созданию нового космического спутника, который получил имя в честь др
16.12.2025 МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности благодаря автоматизации

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ объявил о завершении проекта по автоматизации финансового и управленческого учета. Внедр
15.12.2025 МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности в 5 раз и сократил трудозатраты на 80% благодаря автоматизации

атизации финансового и управленческого учета в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Внедрение решения позволило университету ускорить формирование управленческой и реглам
13.11.2025 МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии — Техничес
22.10.2025 Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания

Созданный в НИЯУ МИФИ опытный образец первого отечественного трехквадрупольного масс-спектрометра прошел госуд
17.10.2025 Молодые ученые создают отечественный бионический протез

Группа молодых ученых, среди которых один студент и двое выпускников НИЯУ МИФИ, ведут разработку автоматизированного протеза кисти руки с микропроцессорным управлением
09.10.2025 В МИФИ разработан уникальный прибор для выявления микротрещин

Группой студентов и сотрудников НИЯУ МИФИ под руководством кандидата технических наук, доцента Виталия Сурина создан прототип уник
06.10.2025 НИЯУ МИФИ и компания UserGate открыли совместную лабораторию по кибербезопасности

ешений по информационной безопасности UserGate и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ открыли совместную учебную лабораторию по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили пред
22.08.2025 «Онлайн-школа №1» и МИФИ создают новые образовательные возможности

«Онлайн-школа №1» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о партнерстве, которое расширит возможности для
14.08.2025 НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания «Смарт Текнолоджис» объявляют о начале стратегического со
25.07.2025 Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов

На факультете бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ разработан компьютерный алгоритм, позволяющий составлять эффективный маршрут ледокола в

22.07.2025 В МИФИ будут учить специалистов по «электронным глазам»

нты, методы в этой области, являются объектами профессиональной деятельности магистра, который выберет обучение по магистерской программе «Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем», запущенной в МИФИ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Здесь студенты учатся создавать сенсорные системы и работать с ними, быть разработчиками и экспертами в области физики наноструктур, нано
09.07.2025 МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ

С нового учебного года НИЯУ МИФИ и «Яндекс Практикум» (сервис онлайн-обучения, запущенный компанией Яндекс) запускают две
04.07.2025 НИЯУ МИФИ и BI.Zone открыли лабораторию «Поиск и анализ киберугроз»

В НИЯУ МИФИ при поддержке BI.Zone (компании, работающей в сфере управления цифровыми рисками) создан
30.06.2025 В МИФИ создан «фрезерный станок» для микроэлектроники

В Лаборатории «Низкотемпературные керамические технологии (LTCC) в микроэлектронике» НИЯУ МИФИ создан отечественный комплекс по микрообработке микроэлектронных материалов на базе УФ-л
30.05.2025 В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе

Сотрудниками кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ создан программный продукт, моделирующий поведение лития и других металлов, используемых
16.05.2025 Студенты МИФИ разработали тренажер для обучения общению

Студентка третьего курса ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Виталина Проценко вместе со своей командой создала тренажер по улучшению коммуникаций, к
23.04.2025 МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с Вычислительным центром Управления делами Президента

зидента Российской Федерации (ГлавНИВЦ УПД РФ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках развития проекта взаимоде
17.04.2025 В НИЯУ МИФИ разрабатывают детектор для «цветной рентгенографии»

Группа молодых ученых, включая сотрудников, аспирантов и студентов кафедры электроники НИЯУ МИФИ, создает пиксельный детектор PixelVision, способный регистрировать отдельные фотоны рент

Публикаций - 493, упоминаний - 804

НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 38
Ростелеком 10948 26
Yandex - Яндекс 9215 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
HP Inc. 5883 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Intel Corporation 12811 15
Cisco Systems 5372 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
Oracle Corporation 7074 12
SAP SE 5601 11
9594 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Демос - Демос Датаком 60 10
Samsung Electronics 11064 10
Восход ФГБУ НИИ 721 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Информзащита 941 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
МегаФон 10742 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
АйТи 1519 8
Google LLC 12688 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Крок - Croc 1964 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 7
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 7
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 7
InterSystems - ИнтерСистемз 137 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 11
Альфа-Банк 1979 11
Superjob - Суперджоб 858 10
Транснефть 335 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 5
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Газпром - Востокгазпром 10 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Согласие СК - Согласие-Вита 47 4
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 4
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 4
Резонанс НПП 407 4
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Газпром ПАО 1493 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Евросеть 1421 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 3
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Газпром СПГ Портовая 6 3
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
РНФ - Российский научный фонд 201 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 115
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 19
Linux OS 11533 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
C/C++ - Язык программирования 894 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
InterSystems Cache 144 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
FreePik 1841 6
Яндекс.Практикум 81 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Google Android 15243 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 23 3
Stafory - робот Вера 377 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 3
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Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 3
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Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 3
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Путин Владимир 3454 10
Медведев Дмитрий 1665 8
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Чернышенко Дмитрий 580 6
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Ян Давид 69 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 215
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
День молодёжи - 27 июня 1087 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 2
РусКрипто 26 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews AWARDS - награда 571 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Capture the Flag - CTF 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
CeBIT 614 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Обнинский атомный марафон 2 1
Kaspersky Start 3 1
Google Summer of Code 10 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
МТС - Телеком Идея 51 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Microsoft Business Forum 11 1
Связь-Экспокомм 276 1
Angara Cybersecurity Challenge 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Школьные Харитоновские чтения 2 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Росатом - AtomSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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