НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт

Ученые МИФИ создали архитектуру ИИ, анализирующую развитие кибератак во времени ую точность обнаружения угроз в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ. В современной цифровой среде кибератака редко выглядит как один громкий взлом. Если ран

МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом C

X5 Tech открыла лабораторию в МИФИ й и бизнесов Х5, открыла лабораторию на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для системного взаимодействия университета и компании. В рамках лаборатории планируется

Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты Компания «Экосистемные цифровые решения» (ЭЦР) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписан в Москве и определя

В МИФИ разработан алгоритм для диагностирования аритмии В НИЯУ МИФИ разработан алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный моделировать распрост

Термоядерному реактору «прощупают» магнитное поле: разработка физиков НИЯУ МИФИ Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали и испытали экспериментальный комплекс для измерения магни

МИФИ создал в Челябинской области уникальный центр 3D-печати по металлу На базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ (Челябинская область) создан уникальный Научно-образовательный центр цифровых и аддитивн

«Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве icaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы по подготов

В МИФИ разработан прототип уникального гамма-телескопа В лаборатории Института Космофизики НИЯУ МИФИ разработан действующий прототип перспективного гамма-телескопа. Прибор, который планируе

В МИФИ создан уникальный радиоастрономический прибор В НИЯУ МИФИ представлена разработка, которая может сделать радиоастрономию такой же доступной,не тол

В МИФИ научили компьютер диагностировать аварии в электросетях Студенты и сотрудники НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института искусственного интеллекта AIRI и Ивановского государс

В МИФИ разработана архитектура нейросети, устойчивая к «отравлениям» Команда исследователей из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Москва) разработала архитектуру под названием MambaShield. Об этом CNews сообщили пред

Студент МИФИ сконструировал спектрометр для сверхскорострого анализа плазмы Студент магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Ярослав Леонов разработал и собрал спектрометр для высокоскоростной диагностики плазмы.

В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде» ов на сухой воде, об этом CNews сообщили представители Московского инженерно-физического института (МИФИ). Главная особенность новой разработки — использование фторкетона (вещества, известного

В МИФИ создали безопасный двигатель для наноспутников на «сухой воде» Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали двигатель Olga для малых космических аппаратов, работающи

В МИФИ готовят робота-«белку» В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ работают над проектом, который может принести вузу победу на престижных международных мо

Студенты МИФИ разработали систему защиты подводной инфраструктуры нты – члены Студенческого научного общества Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СНО НИЯУ МИФИ) разработали проект «Сетецентрическая система для мониторинга и о

В НИЯУ МИФИ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ совместно с компанией «Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию. Образовательное пространство на

50 тонн науки: в МИФИ создан детектор для исследования лучей из глубин Вселенной В экспериментальном комплексе «Невод» НИЯУ МИФИ команда молодых ученых создала Многоцелевой детектор мюонов (МДМ) – крупномасштабную уст

МИФИ и «Росатом» внедряют информационную систему поддержки аспирантов ОО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) о создании образовательной информационной системы поддержки аспирант

Облако безопасности: НИЯУ МИФИ повышает эффективность и удобство образовательной среды с помощью «Кибер Файлов» ибер Файлы» компании «Киберпротект» внедрено в Национальном исследовательском ядерном университета «МИФИ». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект». Учебный процесс в вузе ц

«Сварог» готовится к полету В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ начались работы по созданию нового космического спутника, который получил имя в честь др

МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности благодаря автоматизации Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ объявил о завершении проекта по автоматизации финансового и управленческого учета. Внедр

МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности в 5 раз и сократил трудозатраты на 80% благодаря автоматизации атизации финансового и управленческого учета в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Внедрение решения позволило университету ускорить формирование управленческой и реглам

МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии — Техничес

Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания Созданный в НИЯУ МИФИ опытный образец первого отечественного трехквадрупольного масс-спектрометра прошел госуд

Молодые ученые создают отечественный бионический протез Группа молодых ученых, среди которых один студент и двое выпускников НИЯУ МИФИ, ведут разработку автоматизированного протеза кисти руки с микропроцессорным управлением

В МИФИ разработан уникальный прибор для выявления микротрещин Группой студентов и сотрудников НИЯУ МИФИ под руководством кандидата технических наук, доцента Виталия Сурина создан прототип уник

НИЯУ МИФИ и компания UserGate открыли совместную лабораторию по кибербезопасности ешений по информационной безопасности UserGate и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ открыли совместную учебную лабораторию по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили пред

«Онлайн-школа №1» и МИФИ создают новые образовательные возможности «Онлайн-школа №1» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о партнерстве, которое расширит возможности для

НИЯУ МИФИ и компания Smart technologies объединяют усилия для подготовки специалистов в сфере ИИ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания «Смарт Текнолоджис» объявляют о начале стратегического со

Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов На факультете бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ разработан компьютерный алгоритм, позволяющий составлять эффективный маршрут ледокола в

В МИФИ будут учить специалистов по «электронным глазам» нты, методы в этой области, являются объектами профессиональной деятельности магистра, который выберет обучение по магистерской программе «Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем», запущенной в МИФИ. Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Здесь студенты учатся создавать сенсорные системы и работать с ними, быть разработчиками и экспертами в области физики наноструктур, нано

МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ С нового учебного года НИЯУ МИФИ и «Яндекс Практикум» (сервис онлайн-обучения, запущенный компанией Яндекс) запускают две

НИЯУ МИФИ и BI.Zone открыли лабораторию «Поиск и анализ киберугроз» В НИЯУ МИФИ при поддержке BI.Zone (компании, работающей в сфере управления цифровыми рисками) создан

В МИФИ создан «фрезерный станок» для микроэлектроники В Лаборатории «Низкотемпературные керамические технологии (LTCC) в микроэлектронике» НИЯУ МИФИ создан отечественный комплекс по микрообработке микроэлектронных материалов на базе УФ-л

В МИФИ создали программу, моделирующую поведение жидкого металла в термоядерном реакторе Сотрудниками кафедры физики плазмы НИЯУ МИФИ создан программный продукт, моделирующий поведение лития и других металлов, используемых

Студенты МИФИ разработали тренажер для обучения общению Студентка третьего курса ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Виталина Проценко вместе со своей командой создала тренажер по улучшению коммуникаций, к

МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с Вычислительным центром Управления делами Президента зидента Российской Федерации (ГлавНИВЦ УПД РФ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках развития проекта взаимоде