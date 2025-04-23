Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с Вычислительным центром Управления делами Президента

Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами Президента Российской Федерации (ГлавНИВЦ УПД РФ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках развития проекта взаимодействия университета с внешними партнерами «Большой МИФИ». Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Договор включает в себя проведение совместных интеграционных работ в области развития ИТ, ИИ, кибербезопасности и квантовых систем, усиливающих технологический суверенитет страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами

ИКТ-расходы новых субъектов РФ вырастут в 2025 г. в 1,5 раза

Счетная палата: В работе «Почты России» есть «целый комплекс системных проблем»

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153