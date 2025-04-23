МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с Вычислительным центром Управления делами Президента

Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами Президента Российской Федерации (ГлавНИВЦ УПД РФ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках развития проекта взаимодействия университета с внешними партнерами «Большой МИФИ». Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Договор включает в себя проведение совместных интеграционных работ в области развития ИТ, ИИ, кибербезопасности и квантовых систем, усиливающих технологический суверенитет страны.