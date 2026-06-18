Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy

Создан ионный квантовый компьютер с рекордно высоким уровнем точности ченые добились обмена данными между всеми кубитами системы, что в прошлом было сложно осуществить. «Квантовые компьютеры на базе ионов обладают самой высокой стойкостью к ошибкам, однако при эт

Из одиночного атома создан квантовый микроскоп с разрешением, недоступным современным приборам копа с разрешением, значительно превышающим доступный современным оптическим приборам уровень, пишет ТАСС. Целью проекта группы ученых является создание нового поколения инструментов для производства квантовых компьютеров, систем связи и нанооптики. Внутри таких устройств нужно отслеживать движение света и точно измерять его интенсивность и поляризационные характеристики. «Создание данного

ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных ты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026. В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данн

Российские ученые показали возможность создания многоуровневого квантового компьютера на ультрахолодных полярных молекулах лассических вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение 0 или 1. Квантовые компьютеры работают с кубитами (квантовыми битами), способными находиться в двух со

Исследователи научились управлять деформацией на наноуровне для будущих оптоэлектронных устройств тельская группа с участием ученых «Сколтеха» (группа ВЭБ.РФ) разработала способ создания одномерных квантовых проводов в структурах из двух разных двумерных материалов — диселенида молибдена и

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов также стартапы, ведущие университеты и государственные учреждения. Участники экосистемы используют квантовые компьютеры IBM для решения задач в области химии, биологии, материаловедения и друг

У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер ки квантовых приложений в энергетическом, материаловедческом и промышленном секторах». Коммерческие квантовые компьютеры Первый в мире коммерческий квантовый компьютер под названием Orion проде

«Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле ругих отраслей, в том числе – из сферы розничной торговли. Предприятия, которые сегодня накапливают квантовый опыт, в будущем станут лидерами своих индустрий, поскольку получат преимущество в п

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? квантовые симуляторы. Их создает, например, канадская компания D-Wave Systems. Это не универсальные квантовые компьютеры, а вычислители, пригодные для решения задач, которые можно представить в

Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312 ную корпоративную сеть. Система продемонстрировала стабильную работу при высокой скорости генерации квантовых ключей и скорости защищенной передачи данных до 10 Гбит/с. Результаты испытаний под

В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры ОАО «РЖД» по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» стало очевидно, что квантовые технологии достигли уровня зрелости, позволяющего интегрировать их в реальные проце

Ученые НИТУ МИСИС предложили способ адаптации нелокальных кодов коррекции квантовых ошибок под сверхпроводниковые процессоры уры “Квантовое материаловедение” был интегрирован курс Ашота Аванесова “Введение в отказоустойчивые квантовые вычисления”. Мы также активно популяризируем это направление через программы дополн

Найден способ повысить уровень коррекции ошибок квантовых компьютеров без дополнительных кубитов ь, полагают ученые, можно будет ускорить и упростить внедрение систем исправления случайных сбоев в сверхпроводниковые квантовые компьютеры. «Традиционно применяемый поверхностный код хорошо по

Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов оделирования систем, где взаимодействуют многоуровневые квантовые системы. Физики разработали новый квантовый алгоритм и два варианта разложения сложной квантовой динамики на набор простых опер

На квантовом «Уроке цифры» «Росатома» школьники начнут писать свой первый «квантовый код» м квантовое программирование со школы. Урок будет проходить в регионах страны до 26 апреля 2026 г. «Квантовый апрель» – традиционное время его проведения, потому что 14 апреля отмечается Всемир

«ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел ейки квантовых криптографических систем ViPNet QCS (Quantum Cryptographic Systems). Новый продукт – квантовый генератор случайных чисел ViPNet QRNG (Quantum Random Number Generators), представл

Российские ученые научили квантовые компьютеры эффективнее управлять движениями роботов моделирования им. профессора А. Н. Горбаня Центрального университета, соавтор статьи: «Долгое время квантовые компьютеры воспринимались как универсальные машины будущего, способные за небольшое

Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету тной скоростью. Квантовые батареи могут идеально подойти для питания квантовых устройств, таких как квантовые компьютеры. Этот прорыв может также проложить путь к сверхбыстрой беспроводной заря

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров для фундаментальной науки, исследования химических реакций в реальном времени и создания элементов квантовых компьютеров. «Эти материалы относятся к критическим микроэлектронным и фотонным тех

В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения ИСИС разработали алгоритм для машинного обучения, который помогает точнее классифицировать данные в квантовых компьютерах. Вместо стандартных для квантовых вычислений кубитов, новый мето

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей итоге заказчик потребовал ее банкротства. Как следует из картотеки арбитражных дел, «Смартс» и «Квантовые коммуникации» в прошлом связывал общий проект. «Смартс» еще в 2018 г. заказал создание систем квантовой коммуникации — 1550-30-ULN за 10,17 млн рублей и 1550-10-TN за 7,7 млн руб. На тот момент поставщик гарантировал, что имеет легитимные права на создание и распространение оборудования

Открытие российских ученых может упростить создание квантовых компьютеров еверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в св

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1. Квантовые компьютеры разогнали до 120 кубитов В 2025 г. представлены самые производительные к

Идет разработка первого в мире квантового компьютера с открытым исходным кодом их вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение ноль или единица. Квантовые компьютеры оперируют кубитами, способными находиться в двух состояниях одновременно

Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд Распродажа бизнеса на грани банкротства Американская компания Luminar продает свой бизнес по производству лидаров компании Quantum Computing Inc. всего за $22 млн, выяснил TechCrunch. Luminar осенью 2025 г. подала заявление о банкротстве. Сделка должна быть одобрена судьей по делам о банкротстве в Южном округе Теха

В России создан квантовый компьютер на кусептах систем такого масштаба точность двухкубитных операций. Об этом CNews сообщил представитель РКЦ. В классических вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение 0 или 1. Квантовые компьютеры оперируют кубитами, способными находиться в двух состояниях одновременно — и 0, и 1. Однако квантовые системы могут масштабироваться не только за счет увеличения числа куби

В России создали первый квантовый компьютер, работающий с семиуровневыми квантовыми состояниями Квантовый компьютер на кусептах Команда ученых из Российского квантового центра (РКЦ) во главе с Кириллом Лахманским создала ионный квантовый компьютер на кусептах. Квантовая система, эквивалентная 72 кубитам, оперирует сразу семью уровнями квантовых состояний, сообщили CNews представители РКЦ. Это первое такое устройство в

Создан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов и точностью почти 100% аботка осуществляется в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит государственная корпорация «Росатом». Планируется, что на горизонте 2030 г. в России будут созданы квантовые компьютеры, использующие эффективные механизмы коррекции ошибок и ориентированные на запуск сложных квантовых алгоритмов для решения прикладных промышленных задач. Точность вычислений

Разработан новый метод производства кристаллов для квантовых компьютеров ния объемных кристаллов магнитных топологических изоляторов – перспективных материалов для создания квантовых компьютеров и энергоэффективной электроники. Методика позволяет получать кристаллы

В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам Облачная платформа для квантовых вычислений Специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации «Роса

Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров ва устройств нового поколения — сверхбыстрых и энергоэффективных. Изобретение поможет также сделать квантовые компьютеры более стабильными. Диод — это простейший элемент, пропускающий ток, кото

В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего Российские физики открыли новый способ управления электрическим током, который сделает квантовые технологии более стабильными и эффективными. Об этом CNews сообщили представители М

МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета квантовыми технологиями на основе сверхпроводимости, в частности, недавно нашими учеными был создан квантовый вычислитель на 40 кубитах. В квантовой механике есть очень важное понятие когерентн

Ученые продемонстрировали квантовую интерференцию с конденсатами света и материи, открыв путь для будущих квантовых устройств бридных фотонных систем «Сколтеха» совместно с Национальной академией наук Белоруссии. Классический квантовый эксперимент в новом свете Эффект Хонга–У–Манделя (ХОМ), впервые продемонстрированны

Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии х сенсоров НИТУ МИСИС. Пресс-служба МИСИС Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии Ученые НИТУ МИСИС, МПГУ, ВШЭ и РКЦ впервые продемонстрировали, что детек

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы , то есть возможности долго сохранять свое квантовое состояние, может существенно повысить качество квантовых операций, а также позволяет реализовать протоколы промежуточного хранения квантовой

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные? ых данных квантового компьютера особого типа, называемого гауссовым бозонным сэмплингом (GBS). Этот квантовый компьютер использует фотоны, частицы света, для вычисления вероятностей, для которы

В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам подписи (RSA, ECDSA) уязвимы для квантовых атак, так как их стойкость основана на задачах, которые квантовый компьютер теоретически сможет решить быстро. В основе же алгоритма Dilithium лежат

Китай запустил в производство квантовый радар для отслеживания самолетов-невидимок онструкцию для поглощения или отклонения радиоволн, делая их «невидимыми» для традиционных радаров. Квантовый радар может выявлять такие самолеты, анализируя состояние одиночных фотонов, отраже