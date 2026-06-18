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Квантовый компьютер Квантовый процессор Quantum computation Квантовые вычисления Quantum Volume Квантовый объем Квантовые технологии Квантовое превосходство Quantum supremacy

Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy

Квантовые вычисления могут дать миру стимул для развития новых индустрий, основанных на обработке больших данных. Кроме того, они могут обеспечить повышение производительности и эффективности алгоритмов искусственного интеллекта, точности моделей и симуляций сложных систем (таких как молекулы новых лекарств, химические реакции или физические процессы), а также обеспечить новый уровень расчётов в финансах и логистике, новые решения климатических проблем и криптографические алгоритмы, которые обеспечат более высокий уровень безопасности.

В России работа в области квантовых вычислений ведётся над четырьмя ключевыми физическими платформами: сверхпроводниковыми кубитамифотонными схемами, нейтральными атомами и ионами в ловушках. Сформировался пул организаций, среди которых как компании, так и научные институты и университеты, которые проводят исследования и разработки, изучают применимость квантовых вычислений к практическим задачам.

 

 

"Что делать бизнесу уже сегодня в ожидании квантового завтра?"  Алексей Федоров, Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии, НИТУ «МИСИС», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.06.2026 Создан ионный квантовый компьютер с рекордно высоким уровнем точности

ченые добились обмена данными между всеми кубитами системы, что в прошлом было сложно осуществить. «Квантовые компьютеры на базе ионов обладают самой высокой стойкостью к ошибкам, однако при эт
29.05.2026 Из одиночного атома создан квантовый микроскоп с разрешением, недоступным современным приборам

копа с разрешением, значительно превышающим доступный современным оптическим приборам уровень, пишет ТАСС. Целью проекта группы ученых является создание нового поколения инструментов для производства квантовых компьютеров, систем связи и нанооптики. Внутри таких устройств нужно отслеживать движение света и точно измерять его интенсивность и поляризационные характеристики. «Создание данного

28.05.2026 ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных

ты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026. В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данн
27.05.2026 Российские ученые показали возможность создания многоуровневого квантового компьютера на ультрахолодных полярных молекулах

лассических вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение 0 или 1. Квантовые компьютеры работают с кубитами (квантовыми битами), способными находиться в двух со
27.05.2026 Исследователи научились управлять деформацией на наноуровне для будущих оптоэлектронных устройств

тельская группа с участием ученых «Сколтеха» (группа ВЭБ.РФ) разработала способ создания одномерных квантовых проводов в структурах из двух разных двумерных материалов — диселенида молибдена и

22.05.2026 Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

также стартапы, ведущие университеты и государственные учреждения. Участники экосистемы используют квантовые компьютеры IBM для решения задач в области химии, биологии, материаловедения и друг
19.05.2026 У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер

ки квантовых приложений в энергетическом, материаловедческом и промышленном секторах». Коммерческие квантовые компьютеры Первый в мире коммерческий квантовый компьютер под названием Orion проде
19.05.2026 «Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле

ругих отраслей, в том числе – из сферы розничной торговли. Предприятия, которые сегодня накапливают квантовый опыт, в будущем станут лидерами своих индустрий, поскольку получат преимущество в п
18.05.2026 Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

квантовые симуляторы. Их создает, например, канадская компания D-Wave Systems. Это не универсальные квантовые компьютеры, а вычислители, пригодные для решения задач, которые можно представить в
13.05.2026 Подтверждена совместимость СКЗИ «Квазар-СКР» с системой квантового распределения ключей ККС ВРК QKD312

ную корпоративную сеть. Система продемонстрировала стабильную работу при высокой скорости генерации квантовых ключей и скорости защищенной передачи данных до 10 Гбит/с. Результаты испытаний под
05.05.2026 В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры

ОАО «РЖД» по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» стало очевидно, что квантовые технологии достигли уровня зрелости, позволяющего интегрировать их в реальные проце
20.04.2026 Ученые НИТУ МИСИС предложили способ адаптации нелокальных кодов коррекции квантовых ошибок под сверхпроводниковые процессоры

уры “Квантовое материаловедение” был интегрирован курс Ашота Аванесова “Введение в отказоустойчивые квантовые вычисления”. Мы также активно популяризируем это направление через программы дополн
20.04.2026 Найден способ повысить уровень коррекции ошибок квантовых компьютеров без дополнительных кубитов

ь, полагают ученые, можно будет ускорить и упростить внедрение систем исправления случайных сбоев в сверхпроводниковые квантовые компьютеры. «Традиционно применяемый поверхностный код хорошо по
08.04.2026 Физики МИСИС усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов

оделирования систем, где взаимодействуют многоуровневые квантовые системы. Физики разработали новый квантовый алгоритм и два варианта разложения сложной квантовой динамики на набор простых опер
02.04.2026 На квантовом «Уроке цифры» «Росатома» школьники начнут писать свой первый «квантовый код»

м квантовое программирование со школы. Урок будет проходить в регионах страны до 26 апреля 2026 г. «Квантовый апрель» – традиционное время его проведения, потому что 14 апреля отмечается Всемир
30.03.2026 «ИнфоТеКС» анонсировала новый продукт – квантовый генератор случайных чисел

ейки квантовых криптографических систем ViPNet QCS (Quantum Cryptographic Systems). Новый продукт – квантовый генератор случайных чисел ViPNet QRNG (Quantum Random Number Generators), представл
24.03.2026 Российские ученые научили квантовые компьютеры эффективнее управлять движениями роботов

моделирования им. профессора А. Н. Горбаня Центрального университета, соавтор статьи: «Долгое время квантовые компьютеры воспринимались как универсальные машины будущего, способные за небольшое
19.03.2026 Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету

тной скоростью. Квантовые батареи могут идеально подойти для питания квантовых устройств, таких как квантовые компьютеры. Этот прорыв может также проложить путь к сверхбыстрой беспроводной заря
18.03.2026 В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

для фундаментальной науки, исследования химических реакций в реальном времени и создания элементов квантовых компьютеров. «Эти материалы относятся к критическим микроэлектронным и фотонным тех
16.03.2026 В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения

ИСИС разработали алгоритм для машинного обучения, который помогает точнее классифицировать данные в квантовых компьютерах. Вместо стандартных для квантовых вычислений кубитов, новый мето
02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

итоге заказчик потребовал ее банкротства. Как следует из картотеки арбитражных дел, «Смартс» и «Квантовые коммуникации» в прошлом связывал общий проект. «Смартс» еще в 2018 г. заказал создание систем квантовой коммуникации — 1550-30-ULN за 10,17 млн рублей и 1550-10-TN за 7,7 млн руб. На тот момент поставщик гарантировал, что имеет легитимные права на создание и распространение оборудования
17.02.2026 Открытие российских ученых может упростить создание квантовых компьютеров

еверов нашли новый способ обнаружения (детектирования) квазичастиц, который может помочь разработке квантовых компьютеров. Ученые теоретически доказали, что добавление немагнитных примесей в св
27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

1. Квантовые компьютеры разогнали до 120 кубитов В 2025 г. представлены самые производительные к
21.01.2026 Идет разработка первого в мире квантового компьютера с открытым исходным кодом

их вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение ноль или единица. Квантовые компьютеры оперируют кубитами, способными находиться в двух состояниях одновременно
13.01.2026 Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Распродажа бизнеса на грани банкротства Американская компания Luminar продает свой бизнес по производству лидаров компании Quantum Computing Inc. всего за $22 млн, выяснил TechCrunch. Luminar осенью 2025 г. подала заявление о банкротстве. Сделка должна быть одобрена судьей по делам о банкротстве в Южном округе Теха
29.12.2025 В России создан квантовый компьютер на кусептах

систем такого масштаба точность двухкубитных операций. Об этом CNews сообщил представитель РКЦ. В классических вычислениях минимальной единицей информации является бит, принимающий значение 0 или 1. Квантовые компьютеры оперируют кубитами, способными находиться в двух состояниях одновременно — и 0, и 1. Однако квантовые системы могут масштабироваться не только за счет увеличения числа куби
29.12.2025 В России создали первый квантовый компьютер, работающий с семиуровневыми квантовыми состояниями

Квантовый компьютер на кусептах Команда ученых из Российского квантового центра (РКЦ) во главе с Кириллом Лахманским создала ионный квантовый компьютер на кусептах. Квантовая система, эквивалентная 72 кубитам, оперирует сразу семью уровнями квантовых состояний, сообщили CNews представители РКЦ. Это первое такое устройство в
18.12.2025 Создан квантовый компьютер с рекордным для России количеством кубитов и точностью почти 100%

аботка осуществляется в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит государственная корпорация «Росатом». Планируется, что на горизонте 2030 г. в России будут созданы квантовые компьютеры, использующие эффективные механизмы коррекции ошибок и ориентированные на запуск сложных квантовых алгоритмов для решения прикладных промышленных задач. Точность вычислений
09.12.2025 Разработан новый метод производства кристаллов для квантовых компьютеров

ния объемных кристаллов магнитных топологических изоляторов – перспективных материалов для создания квантовых компьютеров и энергоэффективной электроники. Методика позволяет получать кристаллы

08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам

Облачная платформа для квантовых вычислений Специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации «Роса
05.12.2025 Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров

ва устройств нового поколения — сверхбыстрых и энергоэффективных. Изобретение поможет также сделать квантовые компьютеры более стабильными. Диод — это простейший элемент, пропускающий ток, кото
05.12.2025 В МФТИ создали «сверхпроводящий диод-невидимку» для квантовых компьютеров будущего

Российские физики открыли новый способ управления электрическим током, который сделает квантовые технологии более стабильными и эффективными. Об этом CNews сообщили представители М
26.11.2025 МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета

квантовыми технологиями на основе сверхпроводимости, в частности, недавно нашими учеными был создан квантовый вычислитель на 40 кубитах. В квантовой механике есть очень важное понятие когерентн
19.11.2025 Ученые продемонстрировали квантовую интерференцию с конденсатами света и материи, открыв путь для будущих квантовых устройств

бридных фотонных систем «Сколтеха» совместно с Национальной академией наук Белоруссии. Классический квантовый эксперимент в новом свете Эффект Хонга–У–Манделя (ХОМ), впервые продемонстрированны
11.11.2025 Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии

х сенсоров НИТУ МИСИС. Пресс-служба МИСИС Новый сверхчувствительный детектор поможет масштабировать квантовые технологии Ученые НИТУ МИСИС, МПГУ, ВШЭ и РКЦ впервые продемонстрировали, что детек
11.11.2025 Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

, то есть возможности долго сохранять свое квантовое состояние, может существенно повысить качество квантовых операций, а также позволяет реализовать протоколы промежуточного хранения квантовой
30.10.2025 Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

ых данных квантового компьютера особого типа, называемого гауссовым бозонным сэмплингом (GBS). Этот квантовый компьютер использует фотоны, частицы света, для вычисления вероятностей, для которы
28.10.2025 В МФТИ объявили о создании метода цифровой подписи, устойчивой к квантовым атакам

подписи (RSA, ECDSA) уязвимы для квантовых атак, так как их стойкость основана на задачах, которые квантовый компьютер теоретически сможет решить быстро. В основе же алгоритма Dilithium лежат

15.10.2025 Китай запустил в производство квантовый радар для отслеживания самолетов-невидимок

онструкцию для поглощения или отклонения радиоволн, делая их «невидимыми» для традиционных радаров. Квантовый радар может выявлять такие самолеты, анализируя состояние одиночных фотонов, отраже
15.10.2025 Ученые нашли ключ к масштабированию квантовых компьютеров

рных систем. Технология разработана при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках Дорожной карты «Квантовые вычисления» (договор № 868-1.3-15/15-2021 от 05.10.2021). Экспериментальные исследо

Публикаций - 1580, упоминаний - 3461

Квантовый компьютер и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 141
IBM - International Business Machines Corp 9699 125
Ростелеком 10948 100
Google LLC 12688 86
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 73
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 61
Intel Corporation 12811 59
Samsung Electronics 11064 47
Microsoft Corporation 25775 47
9594 43
Yandex - Яндекс 9215 41
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 40
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 36
QRate - КуРэйт 37 33
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 33
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 31
Код Безопасности 812 26
Nvidia Corp 4002 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
D-Wave Systems 26 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
HP Inc. 5883 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Huawei 4675 23
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 22
МегаФон 10742 22
Toshiba Corporation 2980 22
Diasoft - Диасофт 1144 21
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 21
SimbirSoft - СимбирСофт 124 21
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 21
QuSolve - Квантовые системы 26 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Cisco Systems 5372 21
ИКС 538 21
Ред Софт - Red Soft 1236 20
Naumen - Наумен 752 19
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 19
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 92
РЖД - Российские железные дороги 2096 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
Газпром ПАО 1493 42
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 42
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 40
Почта России ПАО 2370 33
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 31
Газпром нефть 725 30
РВК - Российская венчурная компания 571 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 21
Силовые машины 166 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 20
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 20
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Агроэко ГК 45 19
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
Восток-Сервис ГК 57 17
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 17
Газпром бурение 62 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 17
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 139
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 122
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 71
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 62
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 62
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 55
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 46
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 41
Федеральное казначейство России 1949 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
РНФ - Российский научный фонд 201 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 21
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 13
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 9
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 9
Национальная квантовая лаборатория 9 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
OpenCAPI Consortium 13 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
Gen-Z Consortium 11 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 574
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 356
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 325
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 287
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 273
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 262
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 260
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 247
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 230
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 226
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 217
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 211
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 193
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 170
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 163
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 155
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 145
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 142
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 140
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 138
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 133
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 132
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 132
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 131
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 129
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 110
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 101
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 100
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 96
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 86
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 81
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 81
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 78
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 77
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 76
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 75
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 44
Linux OS 11533 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 35
Axiom JDK СЗИ 175 33
Microsoft Windows 16882 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 25
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 24
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 23
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 22
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 21
Google Android 15243 21
InfoTeCS - ViPNet Client 122 19
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 19
FreePik 1841 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 19
Dolby Vision 282 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 16
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 16
QNAP QTS 35 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Google Android TV 381 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 12
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 12
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 10
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 10
Федоров Алексей 142 69
Путин Владимир 3454 44
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 43
Сергеев Сергей 179 34
Мельникова Алиса 100 34
Шадаев Максут 1210 32
Чудинов Дмитрий 103 25
Албычев Александр 168 24
Шпак Василий 279 24
Ульянов Николай 176 21
Юнусов Руслан 21 21
Чернышенко Дмитрий 580 19
Качанов Олег 121 19
Белов Алексей 28 19
Безбогов Сергей 69 19
Меркулов Сергей 48 19
Врацкий Андрей 175 19
Фогельсон Виктор 50 19
Глазков Александр 151 18
Панченко Иван 197 18
Гулевич Руслан 32 18
Иодковский Станислав 104 18
Сологуб Денис 75 18
Харитонов Дмитрий 79 18
Толокнов Андрей 39 18
Челидзе Джимшер 44 18
Артюхов Сергей 66 18
Семенов Александр 166 17
Шенберг Дмитрий 21 17
Галеев Сергей 37 17
Легостаева Светлана 96 17
Кусеров Олег 22 17
Лобанов Максим 49 17
Деверилин Павел 34 17
Филимонов Антон 22 17
Григоренко Вадим 58 17
Мейнцер Антон 20 17
Кузякина Анна 28 17
Кудашев Михаил 46 17
Бессарабенко Александр 23 17
Россия - РФ - Российская федерация 166164 763
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 340
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 183
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 166
Европа 24963 114
Германия - Федеративная Республика 13221 99
Япония 13807 88
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 85
Земля - планета Солнечной системы 10865 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 78
Франция - Французская Республика 8177 54
Канада 5081 53
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 52
Индия - Bharat 5869 51
США - Калифорния 4829 48
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 45
Нидерланды 3745 38
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 29
Южная Корея - Республика 7051 29
Израиль 2856 28
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Австрия - Австрийская Республика 1357 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 25
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 23
Солнечная система - Solar system 2569 23
Швеция - Королевство 3781 21
США - Нью-Йорк 3180 21
Азия - Азиатский регион 5920 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Россия - ДФО - Амурская область 954 17
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 17
США - Калифорния - Беркли 286 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Сингапур - Республика 1953 16
Украина 7928 15
Китай - Тайвань 4245 15
Великобритания - Лондон 2432 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 629
Физика - Physics - область естествознания 2940 443
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 373
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 216
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 182
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 172
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 167
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 149
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 128
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 117
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 107
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 106
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 101
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 99
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 99
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 98
Энергетика - Energy - Energetically 5855 93
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 90
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 84
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 82
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 81
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 76
Молекула - Molecula 1102 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 76
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 74
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 71
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 64
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 63
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 63
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 61
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 59
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 53
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 52
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 48
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 48
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 48
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 46
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 46
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CNews RND - R&D.CNews 2274 39
Phys.org 972 35
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 31
New Scientist 1448 21
EurekAlert 291 21
PhysicsWeb 184 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
CNews Орудия Апокалипсиса 35 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 11
9to5Google 60 10
9to5Mac 70 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 8
Space Daily 528 8
PhysicsWorld 90 8
Известия ИД 770 7
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FT - Financial Times 1295 7
Ведомости 1466 6
MIT Technology Review 66 6
Optics 143 6
Applied Physics Letters 39 6
Forbes - Форбс 1002 6
Bloomberg 1627 5
Tom’s Hardware 600 5
NYT - The New York Times 1100 5
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 5
ScienceDaily 399 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Ars Technica 450 4
Science Advances 35 4
Nanotechweb 92 4
Communications Physics 4 4
The Verge - Издание 619 4
РИА Новости 1033 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
Gartner - Гартнер 3658 23
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
IDC - International Data Corporation 4975 9
IBM Research 111 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 6
CNews Инновация года - награда 155 4
Markets&Markets Research 113 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
ACG Research 8 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
TrendForce 187 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
Accenture Technology Vision 3 1
Frost & Sullivan 207 1
CCS Insight 22 1
Pen Test Partners 6 1
TechTarget 13 1
Tractica 7 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 126
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 103
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 85
РАН - Российская академия наук 2122 63
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 58
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 48
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 46
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 40
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 36
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 33
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 31
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 30
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 29
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 24
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 21
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 20
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 18
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 17
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 14
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 14
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 14
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 13
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 13
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
University of Oxford - Оксфордский университет 211 12
ТГУ - Томский государственный университет 233 12
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 12
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 12
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 11
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 10
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