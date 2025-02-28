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В обожаемых россиянами дорогих ТВ не нашлось «квантовых точек». В характеристиках они заявлены

На Hisense подали в суд за отсутствие «квантовых точек» в тех моделях телевизоров, в которых они заявлены. Некоторые из них продаются и в России, а сами ТВ Hisense входят в топ-5 самых популярных в России. Аналогичные претензии высказываются и к TCL, тоже из пятерки лидеров на российском рынке.

Где точки, Лебовски

Китайская компания Hisense стала фигурантом судебного разбирательства – против нее подали иск за якобы отсутствие «квантовых точек» сразу в нескольких сериях современных смарт-ТВ, в которых их наличие заявлено официально. Как пишет портал Digital Trends, речь, в том числе, о линейках QD5, QD6, QD65, QD7, U7 и U7N.

Телевизоры ряда этих серий доступны и в России. Hisense входит в топ-5 самых популярных брендов ТВ на российском рынке с долей 5%, как у Samsung.

Иск против Hisense подан 25 февраля 2025 г., а истцом выступает Роберт Мачиоче (Robert Macioce). Разбирательство будет проходить в США, так как документы были поданы в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Похоже, Мачиоче – основной истец, поскольку, по данным портала, поданный им иск является коллективным. Количество подписавшихся под ним к моменту выхода материала известно не было.

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cottonbro studio / Pexels
Многие пользователи уверены, что QLED - это всего лишь маркетинг

«Квантовые точки» они же QLED – это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах. Samsung была первой, кто вывел эту технологию на рынок.

Суть претензий

В иске Мачиоче утверждается, что Hisense посредством маркетинга на своем веб-сайте и веб-сайтах розничных продавцов делала ложные заявления о том, что ее телевизоры включают технологию «квантовых точек», хотя на самом деле ее не было или ее было недостаточно для улучшения качества изображения. Согласно информации из поданных в суд документов, Роберт Мачиоче приобрел 43-дюймовый телевизор QD5 Hisense в ноябре 2024 г. в Best Buy за $160 (14 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 февраля 2025 г.). В рекламе продукта телевизор «включает технологию QLED Quantum Dot Color», которая «значительно увеличивает насыщенность цвета для всего, что вы смотрите», отмечено в иске

В судебных документах указывается, что та же терминология используется на веб-сайте Hisense. Далее говорится, что «основной причиной, по которой истец Мачиоче приобрел телевизор, было то, что он содержал технологию QLED, включая рекламируемые преимущества этой технологии, такие как обеспечение лучшего качества изображения и более ярких цветов по сравнению со стандартным телевизором со светодиодной подсветкой».

Никакой конкретики

Как пишет Digital Trends, ключевым вопросом судебного иска, судя по всему, является определение «значимости» улучшения качества изображения при помощи «квантовых точек». Сам иск состоит из 29 страниц, и это слово встречается в нем множество раз.

Кто именно будет решать, что означает слово «значимый», пока ясности нет. Судя по всему, это ляжет на плечи присяжных, поскольку именно такого суда добиваются истец и его адвокаты.

В иске также не приводится никаких конкретных доказательств того, что заявленных «квантовых точек» в телевизорах Hisense нет. Документ лишь содержит рассуждения о том, что некие химические тесты могут показать, есть QLED в телевизоре или нет.

Один – плохо, а двое – еще хуже

Hisense – не единственный китайский производитель телевизоров, подозреваемый во введении потребителей в заблуждение насчет наличия в его телевизорах «квантовых точек». По информации Digital Trends, аналогичное недоверие у пользователей появилось и к компании TCL.

Оба бренда широко представлены в российской рознице. Как сообщал CNews, они оба входят в топ-5 самых популярных на российском рынке – у Hisense 5% рынка, как и у корейской Samsung, а у TCL – 6%, как у российских ТВ Sber.

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Но, в отличие от Hisense, в честности TCL усомнился не пользователь, а производитель систем «квантовых точек» для телевизоров Samsung – корейская компания Hansol Chemical. Осенью 2024 г. она запросила проведение соответствующего исследования у независимых агентств по тестированию и сертификации SGS и Intertek. Специалисты искали следы индия и кадмия, поскольку ни один производитель «квантовых точек» не может создавать эти наночастицы без этих химических элементов.

Эксперты агентств считают отсутствие следов индия и кадмия внутри дисплея телевизора доказательством того, что телевизор не содержит квантовых точек. В исследовании участвовали телевизоры TCL C755, C655 и C655 Pro QLED, и в них частиц индия и кадмия не было, на основании чего эксперты сделали вывод, что «квантовых точек» в них, несмотря на заявления производителя, нет.

Геннадий Ефремов

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